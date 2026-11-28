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Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από χθες (27/11) ο ένας εκ των δραστών της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο. Πρόκειται σύμφωνα με το Protothema.gr για έναν 43χρονο Ρώσο, με το ψευδώνυμο «Κινέζος», σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης και τον περασμένο Αύγουστο είχε συλληφθεί στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Με παρέμβαση των τουρκικών Αρχών ενεργοποιήθηκε το ένταλμα σύλληψης και στην Ελλάδα και χθες το μεσημέρι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν στην Αθήνα τον 43χρονο κακοποιό.

Νωρίτερα σήμετα, ο συλληφθείς μεταφέρθηκε με σκυμμένο το κεφάλι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη, γνωστού ως «Ζαμπόν» στους κόλπους της λεγόμενης Greek Mafia, είχε γίνει τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου του 2024 έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων, στον Νέο Κόσμο.

Οι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε ένα τζιπ, είχαν πλησιάσει τον Ζαμπούνη ενώ βρισκόταν στο πολυτελές SUV του και αφού πυροβόλησαν το τζάμι του αυτοκινήτου τον γάζωσαν με ένα καλάσνικοφ με 100 σφαίρες σε 28 δευτερόλεπτα εκτελώντας ένα από τα πλέον ακριβά «συμβόλαια θανάτου» στους κόλπους της μαφίας