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Αμερικανικό δικαστήριο έβαλε φρένο στην απόφαση του Πενταγώνου να εντάξει την Anthropic σε «μαύρη λίστα», δίνοντας μια σημαντική νίκη στην εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude, στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεσή της με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για τα όρια χρήσης της AI στο πεδίο της μάχης.

Η Anthropic είχε προσφύγει σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υπερέβη τις εξουσίες του, όταν χαρακτήρισε την εταιρεία κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση για εταιρείες που θεωρεί ότι ενδέχεται να εκθέσουν στρατιωτικά συστήματα σε κίνδυνο διείσδυσης ή δολιοφθοράς από αντιπάλους των ΗΠΑ.

Η σύγκρουση για αυτόνομα όπλα και παρακολούθηση

Η πρωτοφανής κίνηση του Πενταγώνου, η οποία απέκλεισε την Anthropic από συγκεκριμένες στρατιωτικές συμβάσεις, ακολούθησε την άρνηση της εταιρείας να επιτρέψει τη χρήση των μοντέλων Claude για αμερικανικές επιχειρήσεις παρακολούθησης ή για αυτόνομα όπλα.

Στελέχη της Anthropic έχουν προειδοποιήσει ότι η ένταξη της εταιρείας στη συγκεκριμένη λίστα θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων, τόσο εξαιτίας χαμένων επιχειρηματικών συμφωνιών όσο και λόγω της ζημιάς στη φήμη της.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Ρίτα Λιν εξέδωσε την απόφασή της σε κείμενο 59 σελίδων, κρίνοντας ότι η ενέργεια του Πενταγώνου ήταν «παράνομη και αβάσιμη».

«Η κενή επίκληση της εθνικής ασφάλειας δεν αποτελεί λευκή επιταγή για την τιμωρία και τα αντίποινα εναντίον επικριτών της κυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απόφασή της.

Η Anthropic χαιρέτισε τη δικαστική εξέλιξη, δηλώνοντας ότι παραμένει επικεντρωμένη στην παραγωγική συνεργασία με την κυβέρνηση για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της εθνικής ασφάλειας, ώστε η τεχνολογία να ωφελεί όλους τους Αμερικανούς.

Τα όρια που θέτει η Anthropic στο Claude

Στον πυρήνα της αντιπαράθεσης βρίσκονται οι περιορισμοί που επιδιώκει να διατηρήσει η Anthropic στη στρατιωτική αξιοποίηση των μοντέλων της.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα σημερινά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι αρκετά αξιόπιστα ώστε να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια σε αυτόνομα οπλικά συστήματα. Παράλληλα, αντιτίθεται στη χρήση τους για παρακολούθηση στο εσωτερικό των ΗΠΑ, θεωρώντας ότι μια τέτοια πρακτική παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα.

Το Πεντάγωνο, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι ιδιωτικές εταιρείες δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μέσω όρων που επιβάλλουν στη χρήση της τεχνολογίας τους.

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετη σημασία επειδή ήταν η πρώτη φορά που αμερικανική εταιρεία χαρακτηρίστηκε δημόσια κίνδυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα βάσει μιας ελάχιστα χρησιμοποιούμενης νομοθετικής διάταξης περί κρατικών προμηθειών, η οποία είχε σχεδιαστεί για την προστασία στρατιωτικών συστημάτων από ξένη δολιοφθορά.

Η Anthropic επικαλείται την ελευθερία του λόγου

Στην αγωγή που κατέθεσε στις 9 Μαρτίου, η Anthropic υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση παραβίασε το δικαίωμά της στην ελευθερία του λόγου, όπως προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, επιβάλλοντας αντίποινα για τις θέσεις που έχει εκφράσει σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η εταιρεία υποστήριξε ότι δεν της δόθηκε η δυνατότητα να αμφισβητήσει τον χαρακτηρισμό πριν αυτός επιβληθεί, γεγονός που, κατά την ίδια, παραβίασε το δικαίωμά της σε δίκαιη διαδικασία βάσει της Πέμπτης Τροπολογίας.

Η Anthropic υποστήριξε ακόμη ότι η απόφαση του Πενταγώνου ήταν παράνομη, δεν στηριζόταν σε πραγματικά δεδομένα και βρισκόταν σε αντίθεση με την προηγούμενη θετική αξιολόγηση του Claude από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αντέτεινε ότι η άρνηση της Anthropic να άρει τους περιορισμούς μπορούσε να δημιουργήσει αβεβαιότητα στο Πεντάγωνο σχετικά με το πώς επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το Claude, ακόμη και κίνδυνο απενεργοποίησης στρατιωτικών συστημάτων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση υποστήριξε επίσης ότι ο επίμαχος χαρακτηρισμός προέκυψε από την άρνηση της Anthropic να αποδεχθεί συγκεκριμένους συμβατικούς όρους και όχι από τις απόψεις της σχετικά με την ασφάλεια της AI.

Και δεύτερο δικαστικό μέτωπο

Η δικαστική νίκη στην Καλιφόρνια δεν κλείνει, πάντως, τη σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών. Η Anthropic έχει δεύτερη αγωγή σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον, η οποία αφορά διαφορετικό χαρακτηρισμό της από το Πεντάγωνο ως κινδύνου για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ακόμη μεγαλύτερες δυνητικές εμπορικές συνέπειες, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει στον αποκλεισμό της Anthropic και από συμβάσεις με πολιτικές υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η αντιπαράθεση εξελίσσεται έτσι σε μία από τις σημαντικότερες δοκιμασίες για το ποιος θα καθορίζει τελικά τα όρια της χρήσης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από τις ένοπλες δυνάμεις: οι εταιρείες που αναπτύσσουν την τεχνολογία ή η κυβέρνηση που τη χρησιμοποιεί για λόγους εθνικής ασφάλειας.

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