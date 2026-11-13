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Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε Έλληνες και Κινέζους εφοπλιστές στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων έχει δύο μέτωπα. Στα δεξαμενόπλοια, οι ελληνικές αγορές ήταν υπερτριπλάσιες των κινεζικών την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2026. Στα πλοία ξηρού φορτίου, οι Κινέζοι αγοραστές απέκτησαν 57 περισσότερα πλοία από τους Έλληνες, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της Allied QuantumSea Research.

Η διαφορά ήταν ιδιαίτερα έντονη στα κεφάλαια που κατευθύνθηκαν στα δεξαμενόπλοια. Με βάση τα γνωστά τιμήματα, οι Έλληνες διέθεσαν 4,5 δισ. δολάρια στον κλάδο, έναντι 600 εκατ. δολαρίων των Κινέζων. Στο ξηρό φορτίο, οι Κινέζοι διέθεσαν περίπου 2,5 δισ. δολάρια και οι Έλληνες 2,1 δισ. Στον ίδιο κλάδο, σχεδόν το μισό των ελληνικών κεφαλαίων κατευθύνθηκε σε πλοία ηλικίας έως δέκα ετών, έναντι 22% των κινεζικών.

Τον Οκτώβριο, οι Έλληνες αγόρασαν 20 μεταχειρισμένα πλοία συνολικά, έναντι 14 των Κινέζων. Οι ελληνικές αγορές περιλάμβαναν οκτώ δεξαμενόπλοια και οκτώ πλοία ξηρού φορτίου. Οι Κινέζοι απέκτησαν εννέα πλοία ξηρού φορτίου και τρία δεξαμενόπλοια.

Τα δεξαμενόπλοια κέρδισαν έδαφος τον Οκτώβριο

Στη διεθνή αγορά άλλαξαν χέρια 168 πλοία τον Οκτώβριο, όσα και τον ίδιο μήνα του 2025. Τα δεξαμενόπλοια έφτασαν τις 82 πωλήσεις, αυξημένες κατά 61% σε ετήσια βάση, ενώ οι πωλήσεις πλοίων ξηρού φορτίου μειώθηκαν κατά 30,5%, στις 57. Από τα περίπου 4 δισ. δολάρια σε γνωστά τιμήματα στους δύο κλάδους, τα 2,9 δισ. κατευθύνθηκαν σε δεξαμενόπλοια.

Στο δεκάμηνο, οι αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων πλοίων αυξήθηκαν κατά 17%, στις 1.481. Το ξηρό φορτίο διατήρησε την πρώτη θέση με 644 πωλήσεις, ενώ τα δεξαμενόπλοια έφτασαν τις 572, καταγράφοντας αύξηση 68% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σε αξία συναλλαγών με γνωστό τίμημα, τα δεξαμενόπλοια προηγήθηκαν με 20,8 δισ. δολάρια, έναντι 11,3 δισ. για τα πλοία ξηρού φορτίου.