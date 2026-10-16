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Τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στη διεθνή αγορά δεξαμενόπλοιων επιβεβαιώνουν οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι βρίσκονται ταυτόχρονα στην πρώτη θέση τόσο των αγοραστών όσο και των πωλητών μεταχειρισμένων tankers. Μέσα σε δώδεκα μήνες, ελληνικά συμφέροντα πραγματοποίησαν 98 αγορές και 133 πωλήσεις πλοίων, καταγράφοντας έντονη επενδυτική κινητικότητα σε μια περίοδο κατά την οποία οι αξίες των δεξαμενόπλοιων έχουν εκτοξευθεί και οι ναύλοι κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την εβδομαδιαία έκθεση του ναυλομεσιτικού οίκου Allied Shipbroking, με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2026, και αναδεικνύουν μια ενδιαφέρουσα πτυχή της στρατηγικής των Ελλήνων πλοιοκτητών: την ενεργή παρουσία και στις δύο πλευρές της αγοράς, με αγορές που ενισχύουν ή αναδιαρθρώνουν τους στόλους τους και πωλήσεις που επιτρέπουν την αξιοποίηση των ιδιαίτερα υψηλών αποτιμήσεων.

Η ελληνική πρωτιά γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική όταν συγκριθεί με τη δραστηριότητα των άλλων μεγάλων ναυτιλιακών δυνάμεων. Στο τελευταίο δωδεκάμηνο, οι Νοτιοκορεάτες αγοραστές απέκτησαν 68 μεταχειρισμένα δεξαμενόπλοια και οι Κινέζοι 35, ενώ ακολούθησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 27 και η Τουρκία με 13. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες αγόρασαν 30 περισσότερα δεξαμενόπλοια από τους Νοτιοκορεάτες και σχεδόν τριπλάσια από τους Κινέζους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία τους στη συγκεκριμένη αγορά.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στην πλευρά των πωλήσεων. Τα 133 δεξαμενόπλοια που διέθεσαν ελληνικά συμφέροντα υπερβαίνουν κατά πολύ τις αντίστοιχες συναλλαγές άλλων μεγάλων πωλητών. Σύμφωνα με την Allied, ακολουθούν οι εταιρείες μη δημοσιοποιημένης εθνικότητας με 68 πλοία, η Σιγκαπούρη με 52, η Κίνα με 36 και η Ιαπωνία με 22.

Η σύγκριση των ελληνικών αγορών με τις πωλήσεις δείχνει ότι οι Έλληνες εφοπλιστές πούλησαν 35 περισσότερα δεξαμενόπλοια από όσα αγόρασαν κατά το εξεταζόμενο δωδεκάμηνο.

Η διαφορά αυτή δεν συνεπάγεται απαραίτητα αντίστοιχη συρρίκνωση του ελληνόκτητου στόλου, καθώς στα στοιχεία των αγοραπωλησιών μεταχειρισμένων δεν περιλαμβάνονται οι παραδόσεις νεότευκτων πλοίων, ενώ δεν αποτυπώνονται οι μεταβολές στη συνολική μεταφορική ικανότητα.

Ωστόσο, αποτελεί ένδειξη της αυξημένης δραστηριότητας των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους πλοιοκτήτες που διαθέτουν δεξαμενόπλοια αποκτημένα σε προηγούμενους κύκλους της αγοράς, όταν οι αξίες ήταν σημαντικά χαμηλότερες.

Η Allied καταγράφει ενδεικτική αξία 160 εκατ. δολαρίων για ένα VLCC ηλικίας 15 ετών, αυξημένη κατά 176% σε ετήσια βάση. Για ένα δεκαετές VLCC, η αποτίμηση φθάνει τα 190 εκατ. δολάρια, με ετήσια αύξηση 116%.

Αντίστοιχα, ένα Suezmax ηλικίας 15 ετών αποτιμάται στα 90 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 122% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ ένα Aframax αντίστοιχης ηλικίας φθάνει τα 70 εκατ. δολάρια, με άνοδο 100%.

Οι μεταβολές αυτές δημιουργούν σημαντικές δυνατότητες κεφαλαιακών κερδών για τους πλοιοκτήτες που αποφασίζουν να πουλήσουν πλοία σε μια περίοδο υψηλών αποτιμήσεων. Το πραγματικό κέρδος κάθε συναλλαγής εξαρτάται, βεβαίως, από το αρχικό κόστος απόκτησης, τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλοίο και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτό.

Παράλληλα, οι υψηλοί ναύλοι δημιουργούν ένα διαφορετικό οικονομικό κίνητρο: τη διατήρηση των πλοίων σε εμπορική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με την Allied, στις 9 Οκτωβρίου τα μέσα ημερήσια ισοδύναμα έσοδα των VLCC είχαν φθάσει τα 936.646 δολάρια, αυξημένα κατά 19,1% σε εβδομαδιαία βάση. Στη διαδρομή Μέση Ανατολή–Κίνα, οι εκτιμήσεις των ημερήσιων εσόδων είχαν αγγίξει τα 1,478 εκατ. δολάρια στις 8 Οκτωβρίου.

Η εικόνα αυτή εξηγεί το επενδυτικό δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι πλοιοκτήτες: να πουλήσουν ένα πλοίο εξασφαλίζοντας υψηλό τίμημα ή να το διατηρήσουν στον στόλο τους, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τις εξαιρετικές συνθήκες της ναυλαγοράς.

Η επιλογή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν σημαντική εμπειρία στη διαχείριση των κύκλων της αγοράς και στη διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών με βάση τις μεταβολές των αξιών των πλοίων.

Την ίδια στιγμή, η συνολική αγορά μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα. Από τις αρχές του 2026 έως την περίοδο αναφοράς της έκθεσης, είχαν καταγραφεί 526 αγοραπωλησίες tankers, έναντι 428 στο σύνολο του 2025.

Ιδιαίτερη κινητικότητα παρατηρείται στα VLCC, όπου οι συναλλαγές είχαν φθάσει τις 124, έναντι 55 το προηγούμενο έτος. Στα Suezmax είχαν καταγραφεί 69 αγοραπωλησίες, έναντι 59 το 2025, ενώ στα Panamax/LR1 οι συναλλαγές ανήλθαν σε 45, από 26.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία δεξαμενόπλοιων, αλλά εκτείνεται σε διαφορετικά μεγέθη και εμπορικές δραστηριότητες.

Η ισχυρή παρουσία των Ελλήνων τόσο στις αγορές όσο και στις πωλήσεις αποκτά πρόσθετη σημασία σε ένα περιβάλλον όπου οι γεωπολιτικές αναταράξεις, οι περιορισμοί στη διαθεσιμότητα χωρητικότητας και οι μεταβολές στις εμπορικές διαδρομές επηρεάζουν άμεσα τη ναυλαγορά.

Για τους πλοιοκτήτες, οι συνθήκες αυτές δημιουργούν ευκαιρίες αλλά και αυξημένους κινδύνους. Η αγορά ενός πλοίου σε ιδιαίτερα υψηλή τιμή προϋποθέτει ότι τα μελλοντικά έσοδα θα μπορούν να δικαιολογήσουν το επενδυτικό κόστος. Αντίστοιχα, μια πρόωρη πώληση μπορεί να στερήσει από τον πλοιοκτήτη σημαντικά έσοδα εφόσον η ανοδική πορεία των ναύλων συνεχιστεί.

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