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Την πρώτη θέση παγκοσμίως στις αγορές μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων κατέχουν οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι συνεχίζουν να επενδύουν σε πλοία άμεσα διαθέσιμα προς εκμετάλλευση, σε μια περίοδο υψηλών ναύλων και σημαντικής ανόδου των αξιών των πλοίων.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ναυλομεσιτικού οίκου Allied (Allied QuantumSea Research), που δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2026, κατά τους τελευταίους 12 μήνες τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα απέκτησαν 99 δεξαμενόπλοια, έναντι 68 των Νοτιοκορεατών και 34 των Κινέζων. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι επενδυτές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 31 πλοία και οι Τούρκοι με 12.

Συνολικά, στο ίδιο χρονικό διάστημα άλλαξαν χέρια 635 δεξαμενόπλοια διεθνώς, με τους Έλληνες να αντιπροσωπεύουν το 15,6% των αγορών. Μάλιστα, απέκτησαν σχεδόν τριπλάσιο αριθμό πλοίων από τους Κινέζους ανταγωνιστές τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο ελληνικός εφοπλισμός βρίσκεται στην κορυφή και στην πλευρά των πωλητών, έχοντας πουλήσει 124 δεξαμενόπλοια το τελευταίο δωδεκάμηνο, έναντι 45 της Σιγκαπούρης, 41 της Κίνας και 26 της Ιαπωνίας, μεταξύ των χωρών με καταγεγραμμένη εθνικότητα πωλητών.

Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωλήσεων δείχνει ότι η ελληνική πρωτιά στην απόκτηση μεταχειρισμένων πλοίων δεν συνεπάγεται αυτομάτως αριθμητική αύξηση του υφιστάμενου στόλου. Αντανακλά, ωστόσο, την έντονη κινητικότητα των Ελλήνων στη διαχείριση των ναυτιλιακών περιουσιακών τους στοιχείων.

Από τις αρχές του 2026 έως τις 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Allied, έχουν πραγματοποιηθεί 596 αγοραπωλησίες δεξαμενόπλοιων, οι οποίες αντιστοιχούν στο 37,8% των συνολικά 1.575 συναλλαγών μεταχειρισμένων πλοίων όλων των κατηγοριών.

Η μέση ηλικία των tankers που άλλαξαν ιδιοκτησία διαμορφώθηκε στα 15 έτη, στοιχείο που καταδεικνύει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται σε πλοία νεότερης ηλικίας.

Κατά την τελευταία εβδομάδα που εξετάζει η έκθεση, η δραστηριότητα περιορίστηκε σε δύο συναλλαγές έναντι δέκα την προηγούμενη. Πρόκειται για ένα Suezmax και ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων και χημικών, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί τα οικονομικά στοιχεία των συμφωνιών.

Η ελληνική πρωτιά στην αγορά μεταχειρισμένων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν συνδυαστεί με τις επενδύσεις στα ναυπηγεία. Όπως προκύπτει από την ανάλυση του ναυλομεσιτικού οίκου, κατά το ίδιο δωδεκάμηνο οι Έλληνες έχουν παραγγείλει 157 νεότευκτα δεξαμενόπλοια, καταλαμβάνοντας και σε αυτή την κατηγορία την πρώτη θέση διεθνώς.

Οι δύο αγορές εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες. Η απόκτηση μεταχειρισμένων πλοίων επιτρέπει την ταχύτερη αξιοποίησή τους στη ναυλαγορά, ενώ οι παραγγελίες νεότευκτων αποτελούν επενδύσεις με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Με 99 αγορές, 124 πωλήσεις και 157 παραγγελίες νεότευκτων μέσα σε ένα δωδεκάμηνο, οι Έλληνες εφοπλιστές βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς επενδυτικής δραστηριότητας στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων, αξιοποιώντας τόσο τις ευκαιρίες της τρέχουσας ναυλαγοράς όσο και τις δυνατότητες ανανέωσης των στόλων τους.