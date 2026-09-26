100 χρόνια Vourakis: Λάμψη, βασιλικό glamour και δραματικές ιστορίες (pics+vid)

Ωστόσο το πρώτο χτύπημα της μοίρας, δεν θα αργήσει να έρθει. Σε ηλικία 32 ετών ο Αντώνης Βουράκης, αρρωσταίνει με τύφο και πεθαίνει. Ηταν το 1946. Σοκαριστικό: Το παιδί του ήταν μόλις σαράντα ημερών!

Η Ολγα Καίσαρη μητέρα του σημερινού χρυσοχόου Κώστα, κουνιάδα της χήρας, της διεμήνυσε ότι η οικογένεια ήθελε να την αποκαταστήσει δίνοντάς της τον μικρότερο αδελφό Δημήτρη που ήταν ελεύθερος, θυμούνται φίλοι της οικογένειας. Εκείνη αισθάνθηκε ότι της έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι. Ηταν μόνο 22 ετών, είχε χάσει τον άνδρα της και είχε ένα μωρό! Ο νεαρός Δημήτρης Βουράκης έδειξε ενδιαφέρον για εκείνην και το παιδί της , κι έτσι τέσσερα χρόνια μετά , είπε«ναι» και τελικά τον παντρεύτηκε. Αν αυτό ήταν το πρώτο χτύπημα για την οικογένεια, το δεύτερο θα έρθει αρκετές δεκαετίες μετά. Την 1 Φεβρουαρίου του 1979 ληστές μπαίνουν στο κοσμηματοπωλείο Βουράκης και σκοτώνουν τον Αγγελο Βουράκη, σχεδόν εξ επαφής. Ολόκληρη η οικογένεια τυλίγεται στο πένθος.