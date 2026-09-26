100 χρόνια Vourakis: Λάμψη, βασιλικό glamour και δραματικές ιστορίες (pics+vid)
Από τη Μαρία Λεμονιά
Απρόσμενες ιστορίες για το εμβληματικό “V” που μονοπωλεί τις μπιζουτιέρες της άλλοτε ελληνικής βασιλικής οικογένειας, αλλά και των σημαντικότερων αθηναϊκών τζακιών όπως Γουλανδρή, Λιβανού, Λαιμού κλ. Ενας από τους ιστορικότερους οίκους κοσμημάτων της Αθήνας ανοίγει για πρώτη φορά το αρχείο του και γιορτάζει έναν αιώνα ζωής.
Από την Κρήτη στην καρδιά της Αθήνας
Ο οίκος ξεκίνησε από τον αδαμαντοδέτη Ιωάννη Αντωνίου Βουράκη που ήρθε από την Κρήτη στην Αθήνα και έμαθε την τέχνη της κοσμηματοποιίας δουλεύοντας ως «παιδί για τα θελήματα» σε γνωστά κοσμηματοπωλεία. Δεινός τεχνίτης, παντρεύτηκε κόρη κοσμηματοπώλη και το 1887 άνοιξε το δικό του κατάστημα στην οδό Βουκουρεστίου 8. Όταν πέθανε, άφησε την επιχείρηση αλλά και ένα σημαντικό όνομα στους τέσσερις γιους του και την μια του κόρη: Στον Αντώνη, τον Χρήστο, τον Αγγελο, τον Δημήτρη και την Ολγα.
Η ιστορία της οικογένειας θυμίζει παραμύθι. Ο πρωτότοκος γιός Αντώνης, παντρεύτηκε την Ουρανία όταν εκείνη ήταν μόλις δεκαοκτώ ετών. Με το που τελείωσε, δηλαδή, το σχολείο. Ο γάμος ήταν ότι πιο γκλάμορους για την εποχή. Παντρεύτηκαν στο «Αμαλείο Παρθεναγωγείο» όπου γινόντουσαν όλοι οι κοσμικοί γάμοι της εποχής. Κουμπάροι τους ήταν ο Θεοδωρακόπουλος, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Caravel και δύο από τα αδέλφια Σιστοβάρη, διάσημοι γουναράδες της εποχής.
Παρόλο που η Ουρανία είναι η πρώτη νύφη που μπαίνει στην «χρυσή» οικογένεια των Βουράκηδων, και ο σύζυγός της, είναι το στήριγμα του οίκου, πηγαίνει στη Βουκουρεστίου 8 μόνο για επίσκεψη. Οι γυναίκες μένουν μακριά από την επιχείρηση αφού οι Βουράκηδες διατηρούν τη φιλοσοφία: Oταν συνεταιρίζεσαι με άλλους, ακόμη και με τα αδέλφια σου, πρέπει να κρατάς τις γυναίκες μακριά από τη δουλειά.
Τα πρώτα χτυπήματα της μοίρας
Ο πρωτότοκος γιός Αντώνης και στη συνέχεια τα αδέλφια του, βοηθούν το όνομα Vourakis να γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στην υψηλή κοινωνία της εποχής. Πελάτες τους είναι όλη η επιχειρηματική αφρόκρεμα. Δειγματίζουν πριβέ σε Ωνάσηδες, Νιάρχους, Λιβανούς βοηθώντας τη φήμη τους να ξεπεράσει τα στενά σύνορα της Ελλάδας.
Τα Χριστούγεννα το κατάστημα γέμιζε από προσωπικότητες. «Δεν υπήρχε περίπτωση να μπει ο καινούργιος χρόνος χωρίς να περάσουμε όλοι μας μια βόλτα από το κατάστημα για γούρι» λένε οι πιο παλαιοί.
Ωστόσο το πρώτο χτύπημα της μοίρας, δεν θα αργήσει να έρθει. Σε ηλικία 32 ετών ο Αντώνης Βουράκης, αρρωσταίνει με τύφο και πεθαίνει. Ηταν το 1946. Σοκαριστικό: Το παιδί του ήταν μόλις σαράντα ημερών!
Η Ολγα Καίσαρη μητέρα του σημερινού χρυσοχόου Κώστα, κουνιάδα της χήρας, της διεμήνυσε ότι η οικογένεια ήθελε να την αποκαταστήσει δίνοντάς της τον μικρότερο αδελφό Δημήτρη που ήταν ελεύθερος, θυμούνται φίλοι της οικογένειας. Εκείνη αισθάνθηκε ότι της έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι. Ηταν μόνο 22 ετών, είχε χάσει τον άνδρα της και είχε ένα μωρό! Ο νεαρός Δημήτρης Βουράκης έδειξε ενδιαφέρον για εκείνην και το παιδί της , κι έτσι τέσσερα χρόνια μετά , είπε«ναι» και τελικά τον παντρεύτηκε. Αν αυτό ήταν το πρώτο χτύπημα για την οικογένεια, το δεύτερο θα έρθει αρκετές δεκαετίες μετά. Την 1 Φεβρουαρίου του 1979 ληστές μπαίνουν στο κοσμηματοπωλείο Βουράκης και σκοτώνουν τον Αγγελο Βουράκη, σχεδόν εξ επαφής. Ολόκληρη η οικογένεια τυλίγεται στο πένθος.
Royals, Hollywood και οι ιστορίες πίσω από τα κοσμήματα
Το πελατολόγιο του Οίκου περιλάμβανε ορισμένα από τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής ναυτιλίας, προσωπικότητες της διεθνούς κοινωνικής ζωής και γνωστούς ηθοποιούς του Hollywood.
Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η σχέση του Οίκου με την ελληνική βασιλική οικογένεια.
Η βασίλισσα Φρειδερίκη εμπιστεύθηκε την οικογένεια Βουράκη τόσο για προσωπικά κοσμήματα όσο και για επίσημα δώρα. Ανάμεσα στις δημιουργίες που ξεχωρίζουν βρίσκεται το περίφημο χρυσό περιδέραιο με μπριγιάν, φιλοτεχνημένο από τον Δημήτρη Βουράκη, ένα κόσμημα που συνδέθηκε με μια ολόκληρη εποχή της νεότερης ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας. Σε ένα ακόμη χαρακτηριστικό στιγμιότυπο του αρχείου, οι πριγκίπισσες Σοφία και Ειρήνη της Ελλάδος επισκέπτονται τη Βουκουρεστίου 8 για να επιλέξουν κοσμήματα με την προσωπική καθοδήγηση του Άγγελου Βουράκη.
Δεκαετίες αργότερα, το 1988, η ιστορία αποκτά βρετανικό royal touch. Σε φιλανθρωπική διοργάνωση στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια αγώνα πόλο, ο Αντώνης Βουράκης συναντά την Diana, Princess of Wales. Τη συνάντηση ακολουθεί προσωπική ευχαριστήρια επιστολή της Diana προς τον ίδιο – ένα πολύτιμο ενθύμιο που διατηρείται ως μέρος μιας ιστορίας όπου η κομψότητα συναντά την κοινωνική προσφορά.
Το γούρι που έγινε αθηναϊκή παράδοση
Ανάμεσα στις ιστορίες της οικογένειας κρύβεται και η γέννηση μιας συνήθειας που έμελλε να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι των ελληνικών Χριστουγέννων.Το 1958 δημιουργείται το πρώτο χρυσό φλουρί-γούρι Βουράκη: ένα τετράφυλλο τριφύλλι με χαραγμένη τη νέα χρονολογία.
Η ιδέα ανήκε στον Άγγελο Βουράκη, ο οποίος αναζητούσε έναν συμβολικό και ευοίωνο τρόπο να συνοδεύει τα χριστουγεννιάτικα δώρα προς τους στενούς φίλους του Οίκου. Εκείνο που ξεκίνησε ως μια προσωπική χειρονομία εξελίχθηκε σε παράδοση που παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα.
Από το Παρίσι και τη Γενεύη στην Αθήνα
Ο διεθνής χαρακτήρας του Οίκου Βουράκη αποτυπώθηκε ήδη από νωρίς στις συνεργασίες του με σημαντικά ονόματα της κοσμηματοποιίας και της ωρολογοποιίας. Piaget, Baume & Mercier, Le Roy, Breitling, Girard-Perregaux, Blancpain, Boucheron, Dominique Arpels και Van Cleef & Arpels συγκαταλέγονται στα διεθνή ονόματα με τα οποία συνδέθηκε ο Οίκος μέσα στις δεκαετίες.
Πολύ αργότερα, ένα ακόμη ταξίδι θα άνοιγε ένα νέο κεφάλαιο. Ο Αντώνης και η Μπέκυ Βουράκη γνωρίζουν τον ιδιαίτερο κόσμο του ιταλικού οίκου Vhernier και αναγνωρίζουν αμέσως μια κοινή δημιουργική γλώσσα: υψηλή τεχνική, τόλμη στη φόρμα και μια σύγχρονη αντίληψη της πολυτέλειας.
Η γνωριμία εξελίσσεται σε συνεργασία και ο Οίκος Βουράκη γίνεται το επίσημο shop-in-shop της Vhernier στην Ελλάδα.
2026 – Χρονιά σταθμός
Το 2026 ο Οίκος συμπληρώνει 100 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην υψηλή κοσμηματοποιία και, για πρώτη φορά, ανοίγει το σπάνιο αρχείο του. Αφορμή είναι η συλλεκτική επετειακή έκδοση. Τη συγγραφή και την έρευνα υπογράφει η βιογράφος Ραφαέλα Μαρτίνεζ, ενώ την έκδοση ανέλαβε η LeBee Publications, ο εκδοτικός οίκος που ίδρυσε ο εκδότης και συγγραφέας Γιώργος Δ. Λεμπέσης. Το βιβλίο καταγράφει την ιστορία, τους σημαντικότερους σταθμούς, τα πρόσωπα και το δημιουργικό αποτύπωμα μιας οικογένειας που συνέδεσε το όνομά της με την υψηλή κοσμηματοποιία στην Ελλάδα. Η αφήγηση συμπληρώνεται από ένα ιδιαίτερο λεύκωμα αφιερώσεων και προσωπικών μαρτυριών διεθνών προσωπικοτήτων, και συνοδοιπόρων που έζησαν και δημιούργησαν στο πλευρό του Οίκου.
Εξίσου προσωπικό είναι ένα από τα πιο συγκινητικά κείμενα της έκδοσης: το γράμμα της Λιάνας Βουράκη προς τον αδελφό της Γιάννη.
“Τον Γιάννη τον φώναζαν άρχοντα και πιστεύω πως ήταν αυτή η λέξη που τον χαρακτήριζε από την κούνια του κιόλας”, γράφει, ανασυνθέτοντας με τρυφερότητα την προσωπικότητα ενός ανθρώπου που υπήρξε για εκείνη όχι μόνο αδελφός, αλλά συνοδοιπόρος μιας ολόκληρης ζωής.
Η Αθήνα γιόρτασε έναν αιώνα Vourakis
Η εκατονταετηρίδα κορυφώθηκε την περασμένη Τετάρτη με μια επετειακή βραδιά στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομική και κοινωνική ιστορία της πόλης. Την παρουσίαση και τον συντονισμό της βραδιάς ανέλαβε η Σία Κοσιώνη, ενώ μέσα από αφηγήσεις, προσωπικές μνήμες και στιγμές από το αρχείο ξετυλίχθηκε μπροστά στους προσκεκλημένους η διαδρομή του Οίκου από το 1926 μέχρι σήμερα.
Η συλλεκτική βιογραφική έκδοση παρουσιάστηκε επίσημα και προσφέρθηκε στους καλεσμένους ως ενθύμιο του πρώτου αιώνα.
Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς, ωστόσο, ήταν μια αποκάλυψη που έκρυβε πίσω της μια ιστορία 73 ετών.
Vourakis by MINAS: όταν το “100” γίνεται σύμβολο του απείρου
Το επετειακό κόσμημα “Vourakis by MINAS” δημιουργήθηκε από τον Arion Spyridis ειδικά για την εκατονταετηρίδα του House of Vourakis.
Πρόκειται για μια συλλεκτική καρφίτσα της οποίας η φόρμα σχηματίζει ταυτόχρονα τον αριθμό 100 και το σύμβολο του απείρου. Μια λιτή σχεδιαστική χειρονομία που συμπυκνώνει τη συνέχεια, τη διαδοχή και το πέρασμα από τον πρώτο στον δεύτερο αιώνα.
Πίσω της, όμως, βρίσκεται μια ιστορία που ξεκινά πολύ πριν από το 2026. Το 1953, ο MINAS, σε ηλικία μόλις 15 ετών, ξεκίνησε τη μαθητεία του δίπλα στον Άγγελο Βουράκη, κατασκευάζοντας κοσμήματα που έφεραν το όνομα του Οίκου. Περισσότερα από εβδομήντα χρόνια αργότερα, ο δημιουργικός κύκλος κλείνει – και ταυτόχρονα ξανανοίγει.
Ο γιος του, Arion Spyridis, επιστρέφει συμβολικά εκεί όπου ξεκίνησε η διαδρομή του πατέρα του. Όπως εξηγεί ο Arion Spyridis: “Δεν ήθελα να δημιουργήσω απλώς ένα κόσμημα που να φέρει τον αριθμό 100. Ήθελα ο ίδιος ο αριθμός να γίνει το κόσμημα και, μέσα από το σύμβολο του απείρου, να μιλήσει για τη συνέχεια. Υπάρχει όμως και κάτι ιδιαίτερα προσωπικό σε αυτή τη δημιουργία».
Σήμερα, ο Αντώνης και η Μπέκυ Βουράκη, σταθεροί στη Βουκουρεστίου 8 και στο κοινό τους όραμα, συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη σύγχρονη ταυτότητα του Οίκου Βουράκη, μεταφέροντας τις δημιουργίες και τη φιλοσοφία του στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις.
Στη μεγάλη οικογενειακή αφήγηση προστίθενται οι μνήμες και το προσωπικό αποτύπωμα της Λιάνας Βουράκη, αλλά και η ματιά της Κορίνας Βουράκη, που επιστρέφει στο παρελθόν φωτίζοντας πρόσωπα και στιγμές της οικογενειακής διαδρομής.
Η σκυτάλη περνά πλέον και στη νέα γενιά
Οι κόρες του Αντώνη Βουράκη, Ουρανία και Δήμητρα, μπαίνουν στον δεύτερο αιώνα του Οίκου έχοντας πίσω τους εκατό χρόνια ιστορίας αλλά μπροστά τους έναν εντελώς νέο δημιουργικό ορίζοντα. Με σεβασμό σε όσα παρέλαβαν και με τη δική τους σύγχρονη αισθητική, καλούνται να δώσουν τη δική τους απάντηση στο ερώτημα που συνοδεύει κάθε μεγάλη οικογενειακή κληρονομιά: πώς διατηρείς ζωντανό κάτι ιστορικό χωρίς να το μετατρέπεις σε μουσείο;
Ίσως εκεί βρίσκεται και το πραγματικό μυστικό των 100 χρόνων του Οίκου Βουράκη. Όχι μόνο στα διαμάντια, στις βασιλικές συναντήσεις, στα μεγάλα διεθνή ονόματα ή στις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις βιτρίνες της Βουκουρεστίου 8. Αλλά στην ικανότητα μιας οικογένειας να παραμένει στο ίδιο σημείο και, ταυτόχρονα, να συνεχίζει να κινείται…