Αντώνης Ξυλάς: Τα ωραιότερα φιλέτα της Αθήνας, ο James Bond και τα deals εκατομμύριων στο real estate (pics+vid)

The One Acropolis – Η διορατικότητα πίσω από ένα όραμα που εξελίχτηκε σε επιχειρηματική επιτυχία

Η επαγγελματική του πορεία στο Real Estate ξεκινάει το 2017 όταν ο 25 χρόνος τότε Αντώνης περπατούσε στην οδό Αρδηττού στην περιοχή του Μετς και είδε την ταμπέλα «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ».