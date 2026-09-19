Αντώνης Ξυλάς: Τα ωραιότερα φιλέτα της Αθήνας, ο James Bond και τα deals εκατομμύριων στο real estate (pics+vid)
Από τη Μαρία Λεμονιά
Ο νεαρός επιχειρηματίας που μετατρέπει τις ευκαιρίες σε κερδοφόρα real estate deals.
Ο 34χρονος Αντώνης για όσους τον γνωρίζουν είναι ένας υπερδραστήριος νεαρός επιχειρηματίας με πολύ καλή διαίσθηση στις αγορές ακινήτων. Έχει το μάτι που λέμε..
Πρόσφατα πούλησε την εταιρεία του The One Acropolis στην οποία εντάσσεται το υπέροχο κτίριο στην οδό Αρδηττού στο Μετς, έναντι 20 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας την επενδυτική εικόνα ολόκληρης της περιοχής. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο διορατικός νέος δημιουργεί υπεραξίες αφού πριν λίγα χρόνια είχε αγοράσει ένα πολυώροφο ξενοδοχείο με απεριόριστη θέα μπροστά από το πάρκο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το οποίο κατάφερε να πουλήσει σε μόλις έναν μήνα διπλασιάζοντας την αξία αγοράς του.
The One Acropolis – Η διορατικότητα πίσω από ένα όραμα που εξελίχτηκε σε επιχειρηματική επιτυχία
Η επαγγελματική του πορεία στο Real Estate ξεκινάει το 2017 όταν ο 25 χρόνος τότε Αντώνης περπατούσε στην οδό Αρδηττού στην περιοχή του Μετς και είδε την ταμπέλα «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ».
Το ακίνητο ήταν παρατημένο και στα αζήτητα για πολύ καιρό και κανείς δεν έβλεπε αυτό που είδε ο ίδιος. Πολύ γρήγορα αντιλαμβάνεται το κενό στην αγορά των πολυτελών κατοικιών διαθέσιμων προς βραχυχρόνιες μισθώσεις και έτσι δημιουργεί σε ενα 8 όροφο κτήριο δέκα διαμερίσματα με προδιαγραφές Λονδίνου, Παρισιού και Ρώμης.
Όλα τα διαμερίσματα σχεδιάζονται με πολύ προσοχή για να έχουν από κάθε σημείο ανεμπόδιστη θέα στην Ακρόπολη εξού και το όνομα «The One Acropolis». Το εσωτερικό τους διακοσμείται από τον ίδιο με έπιπλα από το Restoration Hardware της Νέας Υόρκης και από τον οίκο του Ralph Lauren. Δημιουργεί τα πρώτα high-end serviced apartments στο κέντρο της Αθήνας ένα μοντέλο εξωτερικού που μέχρι τότε δεν υπάρχει αντίστοιχο. Το κτήριο διαθέτει concierge, reception, gym, parking και roof garden.
Με το άνοιγμα της επιχείρησης το 2020 έχει ήδη ξεσπάσει ο Covid-19 και ο κόσμος δεν ταξιδεύει πια και δεν μένει σε ξενοδοχεία. Τα διαμερίσματα όμως είναι πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα ως αυτόνομες κατοικίες και είναι ιδανικά για μακροχρόνια μίσθωση αφού παρέχουν ανέσεις ενός 5 άστερου ξενοδοχείου.
Όλα τα διαμερίσματα νοικιάζονται αμέσως σπάζοντας κάθε ρεκόρ σε τιμές μακροχρόνιων ενοικίων, ξεπερνώντας ακόμα και τις τιμές ενοικίων της Ηρώδου Αττικού. Ο επιχειρηματίας πετυχαίνει τιμές ρεκόρ 165 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τρελαίνοντας την αγορά αφού μέχρι τότε αυτές οι τιμές δεν υπήρχαν στον χάρτη της Αθήνας.
Στα έξι χρόνια λειτουργίας του το The One Acropolis έχει φιλοξενήσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ανάμεσα τους και πολλούς σταρ του Χόλυγουντ και όλοι κάνουν λόγο για ένα κτήριο «στολίδι» στο κέντρο της Αθήνας.
Το εμβληματικό ρετιρέ του που φέτος φιλοξένησε τον πράκτορα 007 James Bond
Ο Αντώνης Ξυλάς διατηρεί επίσης στον ίδιο δρόμο ένα από τα ωραιότερα ρετιρέ της Αθήνας, με ανεμπόδιστη θεά στην Ακρόπολη, τον Εθνικό Κήπο, το Ζάππειο και το Ilisian (πρώην Hilton).
Το αγόρασε από τον αείμνηστο σχεδιαστή μόδας Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο και το μετέτρεψε σε ένα μοναδικό Penthouse που μόλις πατήσεις το πόδι σου μέσα, σου κόβεται η ανάσα. Φέτος στο ρετιρέ φιλοξένησε τον τελευταίο διάσημο πράκτορα που ενσάρκωσε τον James Bond, τον διεθνούς φήμης ηθοποιό του Hollywood Daniel Craig ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας.
Το θρυλικό Black Light στην Καστέλλα: ένα σπάνιο πέτρινο αριστούργημα μπροστά στην θάλασσα.
Να θυμίσω επίσης πως ο Αντώνης Ξυλάς έχει αγοράσει ένα από τα πιο «Iconic» κτήρια της Καστέλλας με απέραντη θέα στον Σαρωνικό. Το πετρόχτιστο διατηρητέο επιφάνειας 1.000 τετραγωνικών μέτρων έχει γράψει την δική του ιστορία αφού εκεί επί πολλά χρόνια στεγαζόταν το θρυλικό club Black Light.
Είναι ίσως από τα ελάχιστα ακίνητα στην Καστέλλα που έχει δικό του κήπο, υπόγειο πάρκινγκ και είναι μπροστά στην θάλασσα.
Λέγεται ότι την εποχή που το πήρε το διεκδικούσαν και άλλοι γνωστοί εφοπλιστές όμως ο ίδιος παρά το νεαρό της ηλικίας του, με το ταλέντο των διαπραγματεύσεων που τον χαρακτηρίζει, κατάφερε και το ακίνητο να καταλήξει στα δικά του χέρια. Σύμφωνα με πληροφορίες η ανακαίνιση του διατηρητέου θα ξεκινήσει σύντομα και αναμένεται να δημιουργήσει ένα από τα πιο «hot» Boutique Hotel της Αθηναϊκής Ριβιέρας.
Το ιστορικό ξενοδοχείο DELFINIA στον Μόλυβο που αναβιώνει και γίνεται 5 αστέρων
Η εφοπλιστική οικογένεια Ξυλά μετέχει επίσης σε ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά ξενοδοχεία το Delfinia Hotel & Bungalows στην περιοχή του Μολύβου της Μυτιλήνης.
Στην ξενοδοχειακή μονάδα ξεκίνησε από πέρσι ριζική ανακαίνιση της οποίας ηγείται ο Άρης Ξυλάς και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2027.
Το ξενοδοχείο που άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη φορά το 1961 εκτείνεται σε μια παραθαλάσσια καταπράσινη έκταση 350 στρεμμάτων και απαρτίζεται από 115 δωμάτια και bungalows σε ένα ειδυλλιακό τοπίο με θέα το Κάστρο του Μολύβου.
Who is who
Ο Αντώνης Ξυλάς είναι 4ης γενιάς εφοπλιστής με καταγωγή από τα Καρδάμυλα της Χίου. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών, σπούδασε ναυτιλιακά στο Σαουθάμπτον και Shipping Trade & Finance στο Cass Business School του Λονδίνου.
Ο πατέρας του είναι ο εφοπλιστής Γιάννης Ξυλάς (Πρόεδρος & CEO της ναυτιλιακής εταιρείας Ariston Navigation, Ταμίας της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και Πρόεδρος της Intercargo από το 2025) και η μητέρα του η αείμνηστη Μαρία Δ. Πατέρα, αδελφή του εφοπλιστή Νικόλα Πατέρα. Έχει τρία αδέλφια, τον Άρη τον Διαμαντή και τον Μάρκο. Εξάλλου ισορροπεί την επαγγελματική επιτυχία με την ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Είναι παντρεμένος με την Ιφιγένεια Πρωτονοτάριου – Ξυλά και έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες.
Ο δραστήριος και διορατικός Αντώνης παρόλο που δραστηριοποιείται στη ναυτιλία έχει αναπτύξει σημαντική επιχειρηματική δράση. Η μεγάλη του αγάπη είναι το real estate που τον αναδεικνύει μεταξύ των πιο δυνατών παικτών του κλάδου.