Τέσσερεις Ελληνίδες γράφουν το δικό τους success story σχεδιάζοντας κρουαζιερόπλοια και είναι υποψήφιες για WORLD SUPERYACHTS AWARDS 2022, τα Όσκαρ των γιοτ
Eλληνίδες σχεδιάζουν κρουαζιερόπλοια και διεκδικούν Όσκαρ (pics + vid)
Γράφει η Μαρία Λεμονιά
Τέσσερεις γυναίκες έχουν γίνει θέμα συζήτησης στα διεθνή σαλόνια της ναυτιλίας αφού όχι μόνο σχεδιάζουν το interior σε κρουζιερόπλοια και yachts, αλλά και διεκδικούν ένα από τα Οσκαρ της θάλασσας.
Οι Άννα Κουτσοκώστα, Αλεξάνδρα Συνεφιά, Ειρήνη και Μαρίνα Φιλιππίδη συνεχίζουν την παράδοση του αρχιτεκτονικού γραφείου AMK Architecture, κάνοντας μερικά από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου. Τα πιο εντυπωσιακά πλωτά παλάτια των εταιρειών Celebrities X Cruises, της οικογένειας Χανδρή που τώρα πια ανήκουν σε Αμερικάνους, Royal Olympic Cruises and Tours (της οικογένειας Ποταμιάνου), Celestyal Cruises, Royal Caribbean International φέρουν την υπογραφή τους.
«Είναι μια δουλειά, άκρως συναρπαστική» μας εξηγούν. «Το να παίρνεις ένα σκάφος από σκαρί και να το μετατρέπεις σε πεντάστερο ξενοδοχείο της θάλασσας κρύβει την δική του ομορφιά. Σχεδιάζουμε ουσιαστικά πλωτά παλάτια».
«Υπάρχουν λαοί που την κρουαζιέρα την έχουν πολύ ψηλά. Οι Αμερικάνοι για παράδειγμα επιλέγουν διακοπές κρουαζιέρας πολύ συχνά. Περνούν τόσο καλά στα πλοίο και νοιώθουν τέτοια ασφάλεια και άνεση μέσα σ΄αυτά, ώστε ακόμη κι όταν πιάνουν στεριά, να μην έχουν διάθεση να βγουν έξω» λένε και συνεχίζουν «Τα συγκεκριμένα πλοία είναι ως επί το πλείστον πολλών τετραγωνικών γεγονός που δικαιολογεί τους πέντε χιλιάδες ενοίκους και τρεις χιλιάδες προσωπικό. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα μεγάλου μεγέθους ξενοδοχείο που εκτός από τις καμπίνες διαθέτει πάμπολλα εστιατόρια, χώρους ψυχαγωγίας, bar, σινεμά κλ. Αποτελεί πρόκληση για εμάς να σχεδιάζουμε ή να ακανατασκευάζουμε μια μικρή – πλωτή πόλη».
«Η διάταξη των χώρων επηρεάζεται από την χρήση. Κάποια κρουαζιερόπλοια χρησιμοποιούνται για παράδειγμα και για συνέδρια. Οπότε πρέπει να έχουμε προνοήσει και για ένα μεγάλο conference center. Προνοούμε επίσης για στην ύπαρξη ενός άνετου spa. Οι άνθρωποι πια δεν ξεκουράζονται μόνο στις διακοπές τους αλλά επιθυμούν και να χαλαρώσουν απολαμβάνοντας κάποιες θεραπείες προσώπου και σώματος, γνωστών εταιρειών».
Και η πολυτέλεια σ΄ένα κρουαζιερόπλοιο; «Τα πολυτελή κρουαζιερόπλοια είναι κατασκευασμένα από πολύ καλύτερα υλικά. Προσφέρουν την αίσθηση της πολυτέλειας και του φανταχτερού. Eνα low budget κρουαζιερόπλοιο έχει πιο φτηνά χαλιά και είναι κατασκευασμένο – εσωτερικά από πιο δεύτερα υλικά σε σχέση με ένα πιο πολυτελές. Στα καλά κρουαζιερόπλοια χρησιμοποιούμε καλά ξύλα, πανάκριβα κρύσταλλα , μπρούτζινες ή πολύπλοκες κατασκευές».
Τα τέσσερα μεγαλύτερα ναυπηγεία κατασκευής κρουαζιερόπλοιων βρίσκονται στην Ευρώπη – Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Φιλανδία, γι΄αυτό και οι τέσσερεις γυναίκες βρίσκονται συνεχώς με μια βαλίτσα στο χέρι.
Εκτός από κρουαζιερόπλοια, η AMK Architecture – το αρχιτεκτονικό τους γραφείο σχεδιάζει ιδιωτικά yachts, πλοία γραμμής ενώ εδώ και κάποια χρόνια έχει μπει και στον ξενοδοχειακό χώρο. «Στα πλοία της γραμμής αξιοποιούμε και το τελευταίο εκατοστό καθώς υπάρχει η λογική της άνεσης αλλά και των πολλαπλών θέσεων. Τα Yachts είναι μια κατηγορία από μόνη της καθώς στα σχέδιά μας ουσιαστικά μεταβολίζουμε το γούστο του ιδιοκτήτη. Εμείς κάνουμε προτάσεις, ο ιδιοκτήτης όμως, έχει πάντα, τον τελευταίο λόγο». Πλοία της ακτοπλοϊκής εταιρείας Hellenic Seaways, όπως τα «Νήσος Μύκονος», «Νήσος Χίος», «Αριάδνη» «Νήσος Σάμος» είναι δικά μας».
Όνειρό τους να βάλουν περισσότερο τεχνολογία και να διευκολύνουν την καθημερινότητα των επιβατών στα πλοία. «Είχαμε ξεκινήσει προ covid ένα concept design για μια smart cabin με τεχνολογία αιχμής που επηρεάζει άμεσα και το design, με εικονικό βοηθό και έξυπνες λειτουργίες. Θα μπορεί ο επιβάτης να μπαίνει στην καμπίνα χωρίς κλειδί, μόνο με την αναγνώριση του τηλεφώνου του ενώ ένας εικονικός μπάτλερ θα φροντίζει για τις επιθυμίες του. Από κλείσιμο τραπεζιού σε κάποιο από τα εστιατόρια έως την παραγγελία ενός κοκτέιλ στο μπαρ. Τώρα το σχεδιασμό αυτό τον προχωρούμε περισσότερο με touch less λειτουργίες και υγειονομικά «προχωρημένο» περιβάλλον όπου δεν θα είναι αναγκαίο να αγγίζει κάποιος την βρύση και τα φώτα της καμπίνας του».
Οι τέσσερεις γυναίκες απολαμβάνουν τα κρουαζιερόπλοιά τους να κοσμούν τις θάλασσες και τα δημιουργήματά τους να είναι υποψήφια για διακρίσεις όπως το τα WORLD SUPERYACHTS AWARDS 2022, τα ΟΣΚΑΡ των γιοτ. Το yacht XANA που σχεδίασαν διεκδικεί το δικό του Όσκαρ.