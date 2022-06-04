Eλληνίδες σχεδιάζουν κρουαζιερόπλοια και διεκδικούν Όσκαρ (pics + vid)

Οι Άννα Κουτσοκώστα, Αλεξάνδρα Συνεφιά, Ειρήνη και Μαρίνα Φιλιππίδη συνεχίζουν την παράδοση του αρχιτεκτονικού γραφείου AMK Architecture, κάνοντας μερικά από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου. Τα πιο εντυπωσιακά πλωτά παλάτια των εταιρειών Celebrities X Cruises, της οικογένειας Χανδρή που τώρα πια ανήκουν σε Αμερικάνους, Royal Olympic Cruises and Tours (της οικογένειας Ποταμιάνου), Celestyal Cruises, Royal Caribbean International φέρουν την υπογραφή τους.

«Είναι μια δουλειά, άκρως συναρπαστική» μας εξηγούν. «Το να παίρνεις ένα σκάφος από σκαρί και να το μετατρέπεις σε πεντάστερο ξενοδοχείο της θάλασσας κρύβει την δική του ομορφιά. Σχεδιάζουμε ουσιαστικά πλωτά παλάτια».