Η χρυσή κούρσα του real estate: 650 χιλιάδες για 50 τετραγωνικά στην Πλάκα, το αγαπημένο διαμέρισμα των celebrities

Η λειτουργικότητα μαζί με την ιδιωτικότητα και τις ανέσεις που προσφέρει ανεβάζει ψηλά το συγκεκριμένο loft στην προτίμηση των διεθνούς φήμης celebrities που το έχουν νοικιάσει κατά καιρούς προκειμένου να έχουν τις ανέσεις μιας σουίτας ξενοδοχείου διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτικότητά τους. Αν μπορούσε να σπάσει το συμβόλαιο εμπιστευτικότητας ο κόσμος θα ανακάλυπτε δημοφιλείς ποπ σταρ και ηθοποιούς. Αλλωστε και ο ιδιοκτήτης του μόνος τυχαίος δεν είναι. Τώρα βγήκε προς πώληση και η τιμή 650 χλ παρακαλώ -δηλαδή 13.000 το τμ., κόστος που αγγίζει το τετραγωνικό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα- είναι αντάξια της φήμης αλλά και του guest list του.