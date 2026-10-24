Η χρυσή κούρσα του real estate: 650 χιλιάδες για 50 τετραγωνικά στην Πλάκα, το αγαπημένο διαμέρισμα των celebrities
Γράφει η Μαρία Λεμονιά
Δεν πρόκειται για μονοκατοικία αλλά για ένα μοντέρνο loft στην καρδιά της πόλης το οποίο έχουν προτιμήσει αντί ξενοδοχείου Χολιγουντιανοί ηθοποιοί, σταρ του αθλητισμού και άλλοι celebrities ανεβάζοντας στα ύψη την αξία του.
Καθόλου τυχαίο: Στην καρδιά της ιστορικής Πλάκας βρίσκεται αυτό το ζεστά διακοσμημένο διαμέρισμα των 50 τ.μ. στον πρώτο όροφο, όπου ο σύγχρονος σχεδιασμός συναντά τη διαχρονική γοητεία της παλιάς Αθήνας.
Ανακαινισμένο προσεκτικά με ακριβό ξύλο, απαλούς ουδέτερους τόνους και εξατομικευμένες λεπτομέρειες, οι εσωτερικοί χώροι είναι ταυτόχρονα εκλεπτυσμένοι και φιλόξενοι, δημιουργώντας ένα αστικό καταφύγιο κοντά σε ιστορικούς δρόμους.
Σχεδιασμένο για να αξιοποιεί στο έπακρο κάθε τετραγωνικό μέτρο, ξεδιπλώνεται σε ένα όμορφα ισορροπημένο περιβάλλον διαβίωσης όπου η άνεση και ο προσεγμένος σχεδιασμός πάνε χέρι-χέρι.
Ένα σύγχρονο καταφύγιο περιτριγυρισμένο από αιώνες αθηναϊκής ιστορίας
Το φυσικό φως διαπερνά το διαμέρισμα, ενισχύοντας τη ζεστή του παλέτα και δημιουργώντας μια φωτεινή, φιλόξενη ατμόσφαιρα σε όλους τους χώρους. Το μπαλκόνι προσφέρει μια απρόσκοπτη επέκταση των εσωτερικών χώρων και μια ευπρόσδεκτη σπανιότητα σε ένα τόσο κεντρικό περιβάλλον – ένα οικείο σημείο για πρωινό καφέ ή μια χαλαρή παύση μέσα στον αδιαμφισβήτητο χαρακτήρα της παλιάς Αθήνας.
Η λειτουργικότητα μαζί με την ιδιωτικότητα και τις ανέσεις που προσφέρει ανεβάζει ψηλά το συγκεκριμένο loft στην προτίμηση των διεθνούς φήμης celebrities που το έχουν νοικιάσει κατά καιρούς προκειμένου να έχουν τις ανέσεις μιας σουίτας ξενοδοχείου διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτικότητά τους. Αν μπορούσε να σπάσει το συμβόλαιο εμπιστευτικότητας ο κόσμος θα ανακάλυπτε δημοφιλείς ποπ σταρ και ηθοποιούς. Αλλωστε και ο ιδιοκτήτης του μόνος τυχαίος δεν είναι. Τώρα βγήκε προς πώληση και η τιμή 650 χλ παρακαλώ -δηλαδή 13.000 το τμ., κόστος που αγγίζει το τετραγωνικό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα- είναι αντάξια της φήμης αλλά και του guest list του.