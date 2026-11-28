Τελικός στόχος η επιτυχία

«Η Stirixis δίνει στην κάθε επιχείρηση αυτό που χρειάζεται για να πετύχει» λέει η Έλενα Αθανασούλα. «Δεν αναλαμβάνουμε “τεχνικά έργα”, υλοποιούμε “επενδυτικά έργα” και επομένως σχεδιάζουμε στρατηγική. Το τεχνικό έργο είναι η αφορμή για να ονειρευτούμε μαζί με τον πελάτη μας. Παίρνουμε την ανάγκη, αλλά κυρίως το όνειρό του, το δεκαπλασιάζουμε και το κάνουμε πραγματικότητα. Μελετάμε την επένδυση, αναλύουμε την αγορά και σχεδιάζουμε το έργο ώστε να έχει επιτυχία, απόδοση στο χρόνο και τελικά να δημιουργεί πραγματική ευημερία για όλους».