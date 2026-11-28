Οι Έλληνες που οδηγούν εταιρείες σε success story – Από τα ελληνικά Village Cinema στο Mr. Baker στα Αραβικά Εμιράτα (pics+vid)
Από την Μαρία Λεμονιά
Φωτογραφίες: Studio Κομίνης
900 έργα σε 29 χώρες από ένα ζευγάρι Ελλήνων που οδηγούν εταιρείες σε success story στήνοντας στρατηγική που ξεκινά από την αρχιτεκτονική των κτιρίων και φτάνοντας μέχρι τους κερδοφόρους τζίρους.
Ο Αλέξανδρος και η Έλενα Αθανασούλα είναι ένα ζευγάρι που τα τελευταία 30 χρόνια προχωράει μαζί στη ζωή και στις επιχειρήσεις.
Ο Αλέξανδρος είναι πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων ενώ η Έλενα είναι μαθηματικός με μεταπτυχιακό στην πολιτική επικοινωνίας.
Είναι επομένως ευνόητο ότι ο συνδυασμός των δύο κατέληξε σε ένα επιχειρηματικό project που δεν είναι κάτι απλό και συνηθισμένο, αλλά μια εταιρεία που συνδυάζει τον αρχιτεκτονικό με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, για να παραδώσει στους πελάτες όχι μόνο έναν μοναδικό «χώρο», αλλά ένα συνολικό ολοκληρωμένο σχέδιο που οδηγεί σε ανάπτυξη και ευημερία.
Οι ίδιοι λένε ότι η STIRIXIS GROUP, η εταιρεία τους, είναι μια εταιρεία «Αρχιτεκτονικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού», που μελετά συνολικά κάθε έργο, ώστε να παραδώσει όχι μόνο ένα χώρο, αλλά μια συνολική επιχειρηματική λύση, που θα στηρίζει την ανάπτυξη και θα οδηγήσει στην ευημερία τους πελάτες, είτε πρόκειται για βιομηχανικά κτίρια, γραφεία ή εμπορικές εγκαταστάσεις, αλλά και σχολεία.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η δραστηριότητά τους αγγίζει 29 χώρες- από την Ινδία στις ΗΠΑ και από τη Ρωσία μέχρι την Νιγηρία- έχοντας υλοποιήσει πάνω από 900 διαφορετικά έργα.
Ο αρχιτεκτονικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός είναι ένα concept το οποίο δημιούργησαν και ανέπτυξαν με επιτυχία σε τομείς τελείως διαφορετικούς μεταξύ τους. «Το μυστικό μας» λέει ο Αλέξανδρος Αθανασούλας, «είναι ότι κάθε φορά παίρνουμε τα πράγματα από την αρχή. Βλέπουμε το επιχειρηματικό μοντέλο του πελάτη, ερευνούμε τις συνθήκες στην αγορά και τις τάσεις σε όλο τον κόσμο, κάνουμε προβολές στο μέλλον και διαμορφώνουμε ή προσαρμόζουμε το επιχειρηματικό μοντέλο έτσι ώστε να είναι αποδοτικό και προσαρμόσιμο σε κάθε συνθήκη»
«Εάν σχεδιάζουμε γραφεία μπαίνουμε στα παπούτσια όλων, από τον βασικό μέτοχο, τα στελέχη και τους εργαζόμενους, μέχρι τους πελάτες, τους επισκέπτες αλλά και τους περαστικούς. Τι θέλουν; Τι χρειάζονται; Πώς θα αποδώσουν; Και μετά τραβάμε τις αρχιτεκτονικές γραμμές».
«Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μέθοδος τελείως διαφορετική από το κλασικό “σχεδιάζουμε κάτι όμορφο και λειτουργικό”. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε χώρους οικονομικής απόδοσης και πραγματικής ευημερίας. Στην ουσία είμαστε αρχιτέκτονες επιχειρηματικού μετασχηματισμού», καταλήγει.
Τελικός στόχος η επιτυχία
«Η Stirixis δίνει στην κάθε επιχείρηση αυτό που χρειάζεται για να πετύχει» λέει η Έλενα Αθανασούλα. «Δεν αναλαμβάνουμε “τεχνικά έργα”, υλοποιούμε “επενδυτικά έργα” και επομένως σχεδιάζουμε στρατηγική. Το τεχνικό έργο είναι η αφορμή για να ονειρευτούμε μαζί με τον πελάτη μας. Παίρνουμε την ανάγκη, αλλά κυρίως το όνειρό του, το δεκαπλασιάζουμε και το κάνουμε πραγματικότητα. Μελετάμε την επένδυση, αναλύουμε την αγορά και σχεδιάζουμε το έργο ώστε να έχει επιτυχία, απόδοση στο χρόνο και τελικά να δημιουργεί πραγματική ευημερία για όλους».
Ένα παράδειγμα που αναφέρει η Έλενα, είναι η εταιρεία τυροκομείων Κωσταρέλος.
«Η επιχείρηση μας ζήτησε να της σχεδιάσουμε ένα πρατήριο για τα προϊόντα της. Η ανάλυση της αγοράς μας έδειξε ότι υπήρχε ένα κενό και έτσι δημιουργήσαμε μια αλυσίδα πώλησης αλλά και δοκιμής προϊόντων, η οποία ανθεί και αναπτύσσεται σε όλη την Ελλάδα».
«Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι μια κορυφαία εταιρεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα» λέει ο Αλέξανδρος. «Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε το Mr Baker και η μελέτη μας βοήθησε να καλύψουμε ένα κενό. Σχεδιάσαμε επομένως ένα τελείως διαφορετικό λειτουργικό μοντέλο και σήμερα η εταιρεία είναι μια κορυφαία αλυσίδα ζαχαροπλαστείων με 26 καταστήματα σε διάφορες πόλεις των ΗΑΕ».
Το επιχειρηματικό μοντέλο του Αλέξανδρου και της Έλενας δικαιώνεται συνεχώς με βραβεύσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς. Η Stirixis Group βραβεύτηκε για το έργο NBG Corporate Service Hubs της Εθνικής Τράπεζας στις κατηγορίες Best Public Service Interior & Best Office Interior και για την ECOSHIFT, του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος στην κατηγορία Best Mixed Use Interior.
Η Village Cinemas, εξάλλλου, η κορυφαία αλυσίδα κινηματογράφων και μέρος του ομίλου Antenna, συνεργάστηκε με τον όμιλο STIRIXIS για να μεταμορφώσει πλήρως τον κεντρικό πολυχώρο της στο The Mall Athens, ως τον πρώτο από μια σειρά επερχόμενων ανασχεδιασμών. Στόχος δεν ήταν απλώς η ανακαίνιση, αλλά η στρατηγική αναδιαμόρφωση του φουαγιέ και των παρακείμενων περιοχών ως αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας των επισκεπτών.
Το επιτυχημένο ζευγάρι αναφέρει «Εχουμε υλοποιήσει σημαντικά έργα σε ολόκληρο τον κόσμο: Από τα γραφεία της Coca-Cola στο Zug της Ελβετίας, μέχρι το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Qassim στη Σαουδική Αραβία και από το concept καταστημάτων της Enel στη Ρουμανία μέχρι χώρους πώλησης λιανικής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και την Ινδία. Αυτό που ενώνει τόσο διαφορετικά έργα είναι ο τρόπος που δουλεύουμε».
«Η Madame είναι ινδικό brand γυναικείας μόδας, με ιστορία από το 1993. Σήμερα διαθέτει περισσότερα από 800 σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα. Δουλέψαμε με την οικογένεια Jain και από την ανάλυση της αγοράς και των trends συμφωνήσαμε ως προς τη στρατηγική , την εικόνα του brand, το νέο λογότυπο και το νέο concept καταστήματος. H επιτυχία είναι τεράστια και η εταιρεία προχωράει σύντομα στην είσοδό της στο χρηματιστήριο.
Εξάλλου συνεργαστήκαμε με την Mio Amore που εδρεύει στην Καλκούτα. Πρόκειται για μια αλυσίδα ζαχαροπλαστείων με πάνω από 400 καταστήματα franchise στην Ανατολική Ινδία».
«Οι πελάτες και οι ανάγκες τους μας οδηγούν στο τι και το πώς», εξηγεί η Έλενα. «Δημιουργούμε το στιλ του πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες του, το όραμά του και το επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο μάλιστα μετασχηματίζουμε ή διαμορφώνουμε εξ αρχής σε ορισμένες περιπτώσεις».
«Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας είναι να έχουμε περισσότερο παραγωγικούς υπαλλήλους αλλά και νέες διαθρώσεις που υπηρετούν τον οργανωτικό μετασχηματισμό, ανταποκρίνονται στους πολυπόθητους τζίρους και προσαρμόζουν τις εταιρείες στην μετα-covid εποχή» αναφέρει ο Αλέξανδρος.