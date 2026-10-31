Η Νιάρχου στο πάρτι του Ελτον Τζον, το κάλεσμα των Φιξ στο κτήμα τους στην Πεύκη και ο Sir Στέλιος με την οικογένεια στο Μονακό (pics+vid)
Από τη Μαρία Λεμονιά
Βενετία, Αθήνα, Μονακό… Ανθρωποι της ναυτιλίας, των επιχειρήσεων και celebrities βρέθηκαν σε διάφορες γωνιές της Ευρώπης, πρωταγωνιστώντας σε φιλανθρωπικές βραδιές και λαμπερά καλέσματα.
Η πρώην κυρία Νιάρχου ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα σε big event της αριστοκρατικής Βενετίας την εβδομάδα που πέρασε. Και μάλιστα στο πάρτι που θα μείνει αξέχαστο τόσο για το glamorous όσο και για την σημαντικότητα των καλεσμένων.
Την πρόσκληση απηύθυνε ο Ελτον Τζον για τον σύζυγό του και συνοδοιπόρο της ζωής του Ντέιβιντ Φέρνις που γιόρταζε τα 64α γενέθλιά του. Eπρόκειτο για ένα black tie gathering στο Elton’s Club που βρίσκεται εντός στο Airelles Palladio hotel της ρομαντικής Βενετίας.
Παρών ήταν ο Μπρούκλιν Πέλτζ-Μπέκαμ, βαφτισιμιός του Σερ Έλτον, με τη σύζυγό του Νίκολα, σε αντίθεση με τους Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ που οι υποχρεώσεις τους κράτησαν μακριά από την λαμπερή βραδιά.
Ο 27χρονος Μπρούκλιν και η 31χρονη Νίκολα πόζαραν με χάρη έχοντας στην παρέα τους τον 24χρονο γιο της Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, Ντέμιαν, ο οποίος είναι ένα ακόμη από τα δέκα βαφτιστήρια του σταρ της μουσικής. Κατά τη διάρκεια της κεφάτης βραδιάς, η οποία περιελάμβανε δείπνο τριών πιάτων, ο Σερ Έλτον ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε στον σύζυγό του με τον οποίο έχουν περάσει μαζί δύο δεκαετίες ευτυχισμένης ζωής.
Η τούρτα μάλιστα με τα αναμμένα κεράκια έφτασε στο τραπέζι από τους γιούς τους Ζακάρι (15 ετών) και Ελάιζα (13 ετών).
Οι επισκέπτες που ταξίδεψαν στην Ιταλία για το Σαββατοκύριακο έμειναν στο πεντάστερο Airelles Palladio οι σουίτες του οποίου ξεπερνούν τις 2000 λίρες το βράδυ και ετοιμάστηκαν για το πάρτι στο πολυτελές spa του χώρου. Το αξιοσημείωτο είναι ότι το συγκεκριμένο πεντάστερο ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το ονειρεμένο διαμέρισμα 3υπνοδωματίων του 17ου αιώνα του ζευγαριού στο ιστορικό βενετσιάνικο νησί – όπου τα ακίνητα κοστίζουν έως και 12 εκατομμύρια λίρες. Ο Σερ Έλτον και ο Φέρνις αγόρασαν το σπίτι τους στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Η πρώην σύζυγος του Σπύρου Νιάρχου, η εκκεντρική μούσα της μόδας Δάφνη Γκίνες δεν ήταν απλά καλεσμένη. Ηταν εκείνη που έκλεψε τα φλας καθώς έφτασε στο event με ιδιωτική γόνδολα, ήταν ντυμένη με ολόχρυση τουαλέτα της Βρετανίδας σχεδιάστριας Susie Cave ενώ μαύρα και ξανθιά μαλλιά συνέθεταν τον περίεργο κότσο της, σήμα κατατεθέν της.
Το κτήμα Φιξ άνοιξε τις πόρτες του
Το κτήμα Φιξ στην Πεύκη ανοίγει τις πόρτες του είτε για να υποδεχτεί φίλους του φιλόξενου ζευγαριού, του Κάρολου και της Μαίρης Φιξ, είτε για κάποιο σοβαρό σκοπό. Εκείνο το απόγευμα ο κήπος ήταν στρωμένος με ροτόντες, χυμοί από φρέσκια λεμονάδα προσφέρονταν άμα τη αφίξει και 25 πρέσβειρες κρατών από όλο τον κόσμο ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στο κάλεσμα. Ιδρυτικό μέλος του Σωματείου οι «Φίλοι του Παιδιού», η φινετσάτη Μαίρη Φιξ, γυναίκα με έντονη ενσυναίσθηση αλλά και ουσιαστικό έργο για περισσότερο από 30 χρόνια, προσκάλεσε μαζί με την Ιωάννα Παναγιωτίδου- Πρόεδρο του Σωματείου οι Φίλοι του Παιδιού τις πρώτες κυρίες των Πρεσβειών για να τους εξηγήσουν το έργο τους και να τις παροτρύνουν να συμμετάσχουν στο καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο bazaar στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ με αντικείμενα και προϊόντα από τις συμμετέχουσες Πρεσβείες.
Η ατμόσφαιρα ήταν άκρως συγκινητική, το απόγευμα κύλησε με κουβέντα – finger food και ελληνικό κρασί και το ραντεβού ανανεώθηκε για τις αρχές Δεκέμβρη που θα πραγματοποιηθεί το bazaar στο Αμαξοστάσιο.
To ευχάριστο είναι ότι το φετινό event του σωματείου θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο καθώς θα συμμετάσχουν περί τις 45 πρεσβείες. Συγκινητικό αν σκεφτούμε ότι κύριος στόχος του φιλανθρωπικού σωματείου «Οι Φίλοι του Παιδιού» (που ιδρύθηκε το 1987) είναι η προστασία, η φροντίδα και η ουσιαστική στήριξη παιδιών και οικογενειών που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Το Μονακό, η οικογένεια Χατζηιωάννου και η WWF
Στο υπέροχο πριγκιπάτο της Γαλλικής Ριβιέρας, από την άλλη, που προετοιμάζεται για τα pre Christmas parties με σαμπάνιες, φουαγκρά και χρυσόσκονη παλατιού, ο επιτυχημένος επιχειρηματίας Sir Στέλιος Χατζηιωάννου διοργάνωσε ένα charity dinner. Οι αυστηρά επιλεγμένοι καλεσμένοι – επιτυχημένοι άνθρωποι των επιχειρήσεων που δεν ξεπέρασαν τους 60, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση τα έσοδα της οποίας προορίζονταν για την WWF.
Πόλυς και Κλέλια Χατζηιωάννου (ντυμένη με υψηλή ραπτική Mary Katrantzos) ήταν εκεί με τις οικογένειές τους ενώ στο πλευρό του Sir Στέλιου ήταν η σύζυγός του Ορλα με την οποία παντρεύτηκαν πριν λίγο καιρό. Σπάνια ήταν και η παρουσία της κούκλας κόρη τους που έδειξε να απολαμβάνει τη βραδιά. Το Stelios Foundation Conference Hall όπου πραγματοποιήθηκε το event ήταν φωταγωγημένο αφού μεταξύ των καλεσμένων ήταν και μέλη της πριγκιπικής οικογένειας του Μονακό.
Η σχέση της οικογένειας Χατζηιωάννου με την πριγκιπική οικογένεια του Μονακό, άλλωστε , κρατάει από τότε που ο πατριάρχης της οικογένειας Λουκάς Χατζηιωάννου όπως και ο Ωνάσης όχι μόνο απέκτησε ιδιοκτησίες στο λαμπερό πριγκιπάτο αλλά και μαζί με την οικογένειά του ήταν από τους πρωταγωνιστές της κοινωνικής ζωής της Γαλλικής ριβιέρας.