Η Νιάρχου στο πάρτι του Ελτον Τζον, το κάλεσμα των Φιξ στο κτήμα τους στην Πεύκη και ο Sir Στέλιος με την οικογένεια στο Μονακό (pics+vid)

Το κτήμα Φιξ άνοιξε τις πόρτες του

Το κτήμα Φιξ στην Πεύκη ανοίγει τις πόρτες του είτε για να υποδεχτεί φίλους του φιλόξενου ζευγαριού, του Κάρολου και της Μαίρης Φιξ, είτε για κάποιο σοβαρό σκοπό. Εκείνο το απόγευμα ο κήπος ήταν στρωμένος με ροτόντες, χυμοί από φρέσκια λεμονάδα προσφέρονταν άμα τη αφίξει και 25 πρέσβειρες κρατών από όλο τον κόσμο ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στο κάλεσμα. Ιδρυτικό μέλος του Σωματείου οι «Φίλοι του Παιδιού», η φινετσάτη Μαίρη Φιξ, γυναίκα με έντονη ενσυναίσθηση αλλά και ουσιαστικό έργο για περισσότερο από 30 χρόνια, προσκάλεσε μαζί με την Ιωάννα Παναγιωτίδου- Πρόεδρο του Σωματείου οι Φίλοι του Παιδιού τις πρώτες κυρίες των Πρεσβειών για να τους εξηγήσουν το έργο τους και να τις παροτρύνουν να συμμετάσχουν στο καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο bazaar στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ με αντικείμενα και προϊόντα από τις συμμετέχουσες Πρεσβείες.