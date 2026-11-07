Ειρήνη Παναγοπούλου – Από τα σαλόνια της ναυτιλίας στο λονδρέζικο κοινό. Η πρόεδρος της Magna Marine δείχνει για πρώτη φορά τη συλλογή της (pics+vid)

Το Λονδίνο ως σημείο αναφοράς

«Το Λονδίνο έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Είναι η πόλη όπου γεννήθηκα, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα διεθνή κέντρα πολιτισμού και τέχνης. Η παρουσία της IYP Collection στο Hellenic Centre αποτελεί, επομένως, ένα πολύ σημαντικό βήμα για εμάς. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζουμε τη συλλογή εκτός Ελλάδας και ήθελα αυτή η πρώτη διεθνής παρουσίαση να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Δεν με ενδιέφερε απλώς να μεταφέρουμε μια έκθεση στο εξωτερικό, αλλα μέσα από τα έργα της συλλογής να δημιουργήσουμε έναν διάλογο με το διεθνές κοινό. Η έκθεση «Revisiting: Fernweh, or Nostalgia for Unknown Lands» με επιμέλεια της Κατερίνας Χατζη, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την Ελλάδα, τόσο εμείς οι ίδιοι όσο και οι άλλοι. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας γεωγραφικός τόπος. Είναι μια ιδέα, μια μνήμη, μια προβολή επιθυμιών και προσδοκιών, που διαμορφώνεται μέσα στον χρόνο. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα έργα της συλλογής μπορούν να συνομιλήσουν με ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών και να δημιουργήσουν νέες αναγνώσεις. Αυτός είναι, άλλωστε, ένας από τους βασικούς στόχους μου: η συλλογή να μην παραμένει κλειστή, αλλά να μοιράζεται και να αποκτά ζωή μέσα από το κοινό».