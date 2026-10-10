Καλωσορίσατε στο αρχοντικό της οικογένειας Βαφειά στη Χίο (pics+vid)

Και η αφήγηση συνεχίζεται «Η οικογένεια του συζύγου μου κατάγεται από τον Άγιο Γεώργιο Συκούση. Έναν Γενουάτικο οικισμό, στον λόφο πάνω από τον Κάμπο. Φημίζεται για την παραγωγή σούμας, είδος τσικουδιάς από σύκα. Ο Άγιος Γεώργιος είναι ο πιο σπουδαίος Βυζαντινός ναός μετά την μονή της Χίου. Με την βοήθεια της Αρχαιολογικής υπηρεσίας Χίου αναστυλώσαμε το Castelli και πλέον χαιρόμαστε το σπίτι αυτό όλο τον χρόνο. Εξάλλου ο γιός μου ο Χάρης μαζί με την σύζυγό του Εμιλυ και τα δυό τους παιδιά περνούν έναν ολόκληρο μήνα του καλοκαιριού στον συγκεκριμένο Πύργο. Εχουμε την αίσθηση ότι το Castelli δεν ανήκει μόνο σε εμάς αλλά σε όλο το νησί» παραδέχεται.