Κλωστές Πεταλούδα: O εγγονός του διάσημου βιομήχανου μας διηγείται την ιστορία τους και μας μιλά για τα πλάνα του (pics+vid)

Ο ίδιος θυμάται τις κοινές στιγμές με τον παππού του

«Τον επισκεπτόμουν στο εργοστάσιο, ανεβαίναμε στο γραφείο του – το οποίο πλέον έχω την χαρά και την τιμή να χρησιμοποιώ– και του έλεγα για τους βαθμούς και τις επιδόσεις μου στο σχολείο. Του άρεσε πάρα πολύ να ακούει πόσο καλά τα πήγαινα και μετά, σχεδόν πάντα, άρχιζε να μιλάει για τις δικές του εμπειρίες: θυμάμαι να διηγείται ιστορίες από τον ξεριζωμό της Σμύρνης, για τα όσα έζησε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και φυσικά για το πώς έχτισε την επιχείρησή του”.