Ο 26χρονος Ελληνας Ελον Μασκ – Ζει στην Ελβετία και κλείνει συμβόλαια εκατομμυρίων με αεροδρόμια, αεροπορικές και σούπερ μάρκετ (pics+vid)

Phylax Intelligence: Η εταιρεία του

Η Phylax Intelligence (το όνομα προέρχεται από την ελληνική λέξη φύλαξ) ήταν για εκείνον όνειρο ζωής. Ιδρύθηκε το 2026 και η έδρα της βρίσκεται στο Switzerland Innovation Park Central κοντά στη Ζυρίχη. Συνιδρυτής και επικεφαλής τεχνολογίας είναι ο Janik Bücher ενώ η ομάδα δραστηριοποιείται σε Ελβετία, Γερμανία και Ελλάδα. Η εταιρεία αναπτύσσει η ίδια μοντέλα και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και συνεργάζεται με κορυφαίους τεχνολογικούς εταίρους σε όλη την Ευρώπη. Πελάτες της είναι οι οργανισμοί που κρατούν μια χώρα σε λειτουργία: διαχειριστές δικτύων ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών, αστυνομικές αρχές και ένοπλες δυνάμεις. Με άλλα λόγια προστατεύσει ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους και έχει στόχο την συνεργασία με χίλιες εταιρείες έως το 2035.