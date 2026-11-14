Ο 26χρονος Ελληνας Ελον Μασκ – Ζει στην Ελβετία και κλείνει συμβόλαια εκατομμυρίων με αεροδρόμια, αεροπορικές και σούπερ μάρκετ (pics+vid)
Aπό τη Μαρία Λεμονιά
Φαινόμενο κάτω από τα 30, ο Έλληνας της διασποράς που θωρακίζει τις κρίσιμες υποδομές με τεχνητή νοημοσύνη προστατεύοντας από πλημμύρες, πυρκαγιές και κυβερνοεπιθέσεις.
Είναι οπαδός της τεχνολογίας και φαινόμενο. Ο Γιώργος Olowson (Όλοφσον) παρά τα 26 του χρόνια, έχει ένα απίθανο success story, πηγή έμπνευσης για πολλούς νέους. Μεγάλωσε στο Αμβούργο, περνούσε τα καλοκαίρια του στην Κρήτη και προσλήφθηκε από την IBM αμέσως μετά το σχολείο. Σήμερα είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Phylax Intelligence, μιας ευρωπαϊκής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης με έδρα κοντά στη Ζυρίχη. Η συγκεκριμένη εταιρεία με βάση την τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τις ομάδες που προστατεύουν δίκτυα ενέργειας, ύδρευση, αεροδρόμια και πόλεις να βλέπουν επερχόμενους κινδύνους και να ενεργούν ταχύτερα. Η Phylax συνεργάζεται με το Υπουργείο Άμυνας της Ελβετίας για την επόμενη γενιά συστημάτων αντιμετώπισης drones και ο Olowson δημιουργεί θέσεις εργασίας για νέους που αγαπούν την υψηλή τεχνολογία και διαθέτουν σχετικές γνώσεις.
Με DNA κρητικό
Η οικογένεια του Olowson έχει ρίζες στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Τα υπέροχα εφηβικά καλοκαίρια του στην Κρήτη αποτέλεσαν και την επαγγελματική του έμπνευση. Οι πυρκαγιές σε διάφορα μέρη της χώρας μας αλλά και η καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011 του δημιούργησαν το ερώτημα: πώς μπορούμε να δούμε τον επερχόμενο κίνδυνο νωρίς ώστε να δράσουμε πριν βιώσουμε την καταστροφή;
Από παιδί παρακολουθεί στενά τα δημόσια πράγματα, και το ενδιαφέρον του για το τι θα διαμορφώσει την κοινωνία τα επόμενα χρόνια τον οδήγησε πρώτα στην τεχνητή νοημοσύνη και έπειτα στην IBM. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, και τον Ιούλιο του 2026 εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Saint Leo University στη Φλόριντα.
IBM – Από το σχολείο, ο νεότερος AI governance leader
Ο Olowson μπήκε στην IBM αμέσως μετά το σχολείο και σπούδαζε παράλληλα με την εργασία του, μεταξύ άλλων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Ήταν τόσο νέος που οι γονείς του έπρεπε να υπογράψουν τη σύμβαση εργασίας του.
Έγινε ο νεότερος υπεύθυνος διακυβέρνησης τεχνητής νοημοσύνης (AI governance leader) της IBM για Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, με ευθύνη να χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη με ασφάλεια, δικαιοσύνη και διαφάνεια.
Αργότερα μετακόμισε με την IBM στην Ελβετία, όπου ηγήθηκε πρωτοβουλιών τεχνητής νοημοσύνης με μεγάλους στρατηγικούς πελάτες του δημόσιου τομέα, και κατά την πανδημία συνεργάστηκε με τις ομάδες στρατηγικής της IBM στη Νέα Υόρκη. Στις πωλήσεις λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις πέτυχε το 1.000 τοις εκατό του στόχου του και η IBM του απένειμε το Entrepreneur Award. Ως στέλεχος της IBM ήταν ο κεντρικός ομιλητής για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης στο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Ρέθυμνο. Μετά από επτά χρόνια έφυγε, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη επιδεινωνόταν και ίδρυσε τη Phylax.
Phylax Intelligence: Η εταιρεία του
Η Phylax Intelligence (το όνομα προέρχεται από την ελληνική λέξη φύλαξ) ήταν για εκείνον όνειρο ζωής. Ιδρύθηκε το 2026 και η έδρα της βρίσκεται στο Switzerland Innovation Park Central κοντά στη Ζυρίχη. Συνιδρυτής και επικεφαλής τεχνολογίας είναι ο Janik Bücher ενώ η ομάδα δραστηριοποιείται σε Ελβετία, Γερμανία και Ελλάδα. Η εταιρεία αναπτύσσει η ίδια μοντέλα και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και συνεργάζεται με κορυφαίους τεχνολογικούς εταίρους σε όλη την Ευρώπη. Πελάτες της είναι οι οργανισμοί που κρατούν μια χώρα σε λειτουργία: διαχειριστές δικτύων ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών, αστυνομικές αρχές και ένοπλες δυνάμεις. Με άλλα λόγια προστατεύσει ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους και έχει στόχο την συνεργασία με χίλιες εταιρείες έως το 2035.
Πώς λειτουργεί
Κάθε εταιρεία ηλεκτρισμού ή ύδρευσης, κάθε αεροδρόμιο και κάθε αστυνομία διαθέτει ένα επιχειρησιακό κέντρο. Οι φύλακες εκεί παρακολουθούν πολλές οθόνες ταυτόχρονα: κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς από περιφράξεις και πόρτες, προειδοποιήσεις καιρού, ειδήσεις, κλήσεις από το πεδίο. Καθένα τέτοιο τμήμα βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο, και οι άνθρωποι στο κέντρο τα συνδέουν, συχνά μέσω τηλεφώνου. Σε μια κρίση, όταν όλα συμβαίνουν ταυτόχρονα, αυτό κοστίζει πολύτιμα λεπτά.
Η PHLX.AI λειτουργεί σαν μια ομάδα βοηθών που δεν κοιμάται ποτέ. Παρακολουθεί όλες αυτές τις πηγές μαζί, τα δείχνει όλα σε έναν χάρτη και ενημερώνει τους υπευθύνους για το τι συμβαίνει, τι μπορεί να ακολουθήσει και τι προβλέπουν τα δικά τους σχέδια έκτακτης ανάγκης. Ο κλάδος αποκαλεί αυτούς τους βοηθούς AI agents: σε αντίθεση με ένα chatbot, ένας agent εκτελεί μια εργασία μόνος του, μέσα σε όρια που θέτουν οι άνθρωποι. Ένας παρακολουθεί τον καιρό, ένας διαβάζει τις προειδοποιήσεις και τις ειδήσεις, ένας εξετάζει εικόνες από κάμερες, ένας γνωρίζει τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και ένας συντάσσει την αναφορά κατάστασης.
Η πλατφόρμα συνδέει κάμερες, ραντάρ, δορυφόρους, αισθητήρες και τα συστήματα που ήδη διαθέτει ο πελάτης, και συντονίζει ανθρώπους μαζί με drones, ρομπότ και συστήματα αντιμετώπισης. Λειτουργεί σε cloud με φιλοξενία στην Ευρώπη και στους υπολογιστές.
Μία νοημοσύνη για όλες τις φυσικές απειλές
Οι περισσότερες τεχνολογίες ασφαλείας καλύπτουν έναν κίνδυνο: ανίχνευση φωτιάς, ανίχνευση drones ή φυσικές καταστροφές. Η PHLX.AI συνδυάζει πλημμύρες, πυρκαγιές και καταιγίδες με δολιοφθορές, παραβιάσεις και drones, με την τεχνητή νοημοσύνη. Προβλέπει τι μπορεί να ακολουθήσει, ανιχνεύει πότε κάτι αλλάζει και βοηθά την ομάδα να αντιδράσει και να προστατεύσει με ταχύτητα μηχανής.
Αρα ο Ελληνας Ελον Μάσκ με το μοναδικό success story έφτιαξε κάτι που είναι ένα επίπεδο πάνω από τα υπάρχοντα συστήματα γι΄αυτό και το μέλλον δικαιωματικά του ανήκει.