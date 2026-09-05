Ο χειμώνας έρχεται με ξέφρενο real estate – 5 εκατομμύρια για το ωραιότερο σαλέ στην Ελλάδα
Από την Μαρία Λεμονιά
Αφού χορτάσαμε πισίνες και παραλίες τώρα το βλέμμα των riches & famous στρέφεται σε πολυτελείς επαύλεις χειμερινών προορισμών. Αυτό το Ελληνικό σαλέ εντός 26 χλ, τετραγωνικών μέτρων με τα Ιταλικά έπιπλα, τα γήπεδα τένις, ποδοσφαίρου και το Βυζαντινό εκκλησάκι θεωρείται ένα οικιστικό κόσμημα.
Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό χειμερινό αγρόκτημα που βρίσκεται στην καρδιά της αρχαίας Αρκαδίας, ένα από τα πιο ειδυλλιακά μέρη της Ελλάδας.
Μόλις 1,5 ώρα με το αυτοκίνητο από την Αθήνα, το κτήμα αυτό περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση και γραφικά χωριά σε υψόμετρο 1.330 μέτρων. Η εκπληκτική θέα στο βουνό και ο προσεγμένος σχεδιασμός καθιστούν αυτό το μαγευτικό συγκρότημα το ιδανικό καταφύγιο στα βουνά, ένα πραγματικό καταφύγιο.
Το οικόπεδο των 26.000 τ.μ. περιλαμβάνει ένα πολυτελές σαλέ 300 τ.μ., πέντε ανεξάρτητες κατοικίες 80 τ.μ. και μια διώροφη χειμερινή βίλα φιλοξενίας 200 τ.μ.
Πολυτέλεια και ζεστασιά
Το κυρίως σαλέ αποτελείται από ένα ευρύχωρο σαλόνι με μοναδικό interior, μια τραπεζαρία 30 ατόμων, επαγγελματική κουζίνα, δύο κύρια υπνοδωμάτια με ensuite μπάνια και δύο χώρους καθιστικού. Οι καλεσμένοι έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν την αγαπημένη τους ταινία στο δικό τους home cinema και να πιούν ένα ποτήρι κρασί δίπλα στο τζάκι.
Οι πέντε κατοικίες και η διώροφη βίλα είναι πλήρως εξοπλισμένες και προσφέρουν όλες τις ανέσεις. Μικρές λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά: Στο κτήμα περιλαμβάνεται μια εκκλησία βυζαντινού ρυθμού, ελικοδρόμιο, ταβέρνα, γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5, γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο τένις, πισίνα ακόμη… και παιδική χαρά.
Αυστηρά επιλεγμένα ιταλικά έπιπλα και πολυτελή είδη οικιακής χρήσης προσθέτουν μια ξεχωριστή νότα στο κτήμα Μαινάλου.
Η περιοχή γύρω από το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί ως Natura και θεωρείται προστατευόμενη. Στα γύρω χωριά υπάρχουν Boutique και Παραδοσιακά Ξενοδοχεία, καθώς και τοπικές γραφικές ταβέρνες. Αυτό το μοναδικό ακίνητο που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της Greece Sotheby’s International Realty προσφέρεται για μεγάλη ποικιλία από υπαίθριες δραστηριότητες, όπως ιππασία, πεζοπορία στο οργανωμένο μονοπάτι του Μαινάλου, σκι, ράφτινγκ στον ποταμό Λούσιο ή ποδηλασία δρόμου σε ένα δίκτυο άνω των 250 χιλιομέτρων σε διαφορετικά επίπεδα κατά μήκος ενός εντυπωσιακού τοπίου.