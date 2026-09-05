Ο χειμώνας έρχεται με ξέφρενο real estate – 5 εκατομμύρια για το ωραιότερο σαλέ στην Ελλάδα

Η περιοχή γύρω από το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί ως Natura και θεωρείται προστατευόμενη. Στα γύρω χωριά υπάρχουν Boutique και Παραδοσιακά Ξενοδοχεία, καθώς και τοπικές γραφικές ταβέρνες. Αυτό το μοναδικό ακίνητο που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της Greece Sotheby’s International Realty προσφέρεται για μεγάλη ποικιλία από υπαίθριες δραστηριότητες, όπως ιππασία, πεζοπορία στο οργανωμένο μονοπάτι του Μαινάλου, σκι, ράφτινγκ στον ποταμό Λούσιο ή ποδηλασία δρόμου σε ένα δίκτυο άνω των 250 χιλιομέτρων σε διαφορετικά επίπεδα κατά μήκος ενός εντυπωσιακού τοπίου.