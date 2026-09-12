Ο επιχειρηματικός γάμος στην Αντίπαρο, η επιτυχία της Μαρτίνου στη Νέα Υόρκη και ο σύντροφος της σούπερ σταρ Σαμπαλένκα με new business στη Μύκονο (pics +vid)
Από τη Μαρία Λεμονιά
Φωτογραφίες: Σωτήρης Τσακανίκας
Η νέα σεζόν επιφύλαξε καλές ειδήσεις. Ο mister Βίκος παντρεύτηκε στην Αντίπαρο την εκλεκτή της καρδιάς του, επίσης επιχειρηματία, η Αλεξάνδρα Μαρτίνου ταξίδεψε στην Νέα Υόρκη και συγκίνησε με το έργο της «Μαζί με το παιδί» ενώ ο Ελληνας σύντροφος της Aρίνα Σαμπαλένκα εμπνεύστηκε από την Ελλάδα βγάζοντας συλλογή με ρούχα.
Ο mister Bίκος και η καλλονή Elizabeth Paulina Farkas παντρεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες αποδεικνύοντας ότι μπορείς να είσαι επιτυχημένος τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική σου ζωή. Ο Παύλος Σεπετάς στην οικογένεια του οποίου ανήκει η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων -η αγαπημένη μας εταιρεία με τα νερά και τα αναψυκτικά ΒΙΚΟΣ- ξεσήκωσε τους φίλους του για ένα ταξίδι στην Αντίπαρο αποκαλόκαιρο. Αφορμή η σημαντικότερη ημέρα της ζωής του, ο γάμος του!
Η διακόσμηση ήταν εμπνευσμένη από την Αρχαία Ελλάδα, απλή διακόσμηση, κεραμικά στοιχεία, αέρινα μεταξωτά υφάσματα και εποχιακά σύκα.
Η κεντρική ιδέα ήταν να αποτυπωθεί η αγάπη και ο βαθύς θαυμασμός της νύφης –επιχειρηματία με αντικείμενο στον τομέα της ομορφιάς- για την Ελλάδα και την ιστορία της, μια επιρροή που συναντάται και στο skincare brand της ELEUSIA, καθώς και στη φιλοσοφία του, «Ancient Rituals for Modern Skin» («Αρχαίες Τελετουργίες για τη Σύγχρονη Επιδερμίδα»).
Η ELEUSIA είναι ένα biotechnology skincare brand με επίκεντρο το μικροβίωμα της επιδερμίδας, το οποίο αξιοποιεί συστατικά με ρίζες σε αρχαίες παραδόσεις ευεξίας και φροντίδας, όπως η μαστίχα Χίου και τα φαρμακευτικά μανιτάρια.
Οι 140 καλεσμένοι ταξίδεψαν στην Αντίπαρο από την Αμερική, την Ελλάδα και διάφορα άλλα μέρη του κόσμου. To pre-wedding πραγματοποιήθηκε στο Agrilia Estate ενώ η γαμήλια δεξίωση εξελίχτηκε σε μια ζεστή βραδιά στο εντυπωσιακότατο The Farmhouse.
Φίλοι της Elizabeth και του Παύλου συνέβαλαν στον γάμο
Το τραγούδι ανέλαβαν η Dr. Sophia Wix, δερματολόγος, και η Evangeline Edwards, ηθοποιός και συγγραφέας. Οι δύο φίλες είναι γνωστές χαϊδευτικά ως «off-duty sirens», καθώς κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών ήταν μέλη του γυναικείου συγκροτήματος USC Sirens του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια. Κουμπάροι ήταν τα αδέλφια τους Κωνσταντίνος Σεπετάς και Juliet Farkas, ενώ η νύφη και η αδελφή της δημιούργησαν ειδικά σχεδιασμένα makeup kits για τις 25 επιστήθιες φίλες της που είχαν την τιμητική θέση των παρανύφων.
Η νύφη ήταν ιδιαίτερα στυλάτη και κομψή με νυφικό που έφερε την υπογραφή Κonidi. Επρόκειτο για ένα σύνολο δύο κομματιών (κορσές και φούστα) που αποτέλεσε τη βάση και για τα δύο looks. Δημιουργήθηκε με την πρόθεση να μπορεί να φορεθεί ξανά και μετά τον γάμο, ακόμη και συνδυασμένο με jeans ή πιο casual κομμάτια, καθώς δεν πιστεύει στη λογική ενός νυφικού που φοριέται μόνο μία φορά.
Details
Η Elizabeth γεννήθηκε στο Κολοράντο και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια. Αργότερα έζησε στο Λονδίνο όπου έκανε και τα μεταπτυχιακά της.
Με τον Παύλο Σεπετά γνωρίστηκαν πριν από 11 χρόνια στην Ελλάδα την εποχή που εκείνη είχε έρθει για την αποφοίτησή της. Εκτοτε αποτελούν ένα πολύ επιτυχημένο νεαρό ζευγάρι.
Το Μαζί για το παιδί πήγε Ηamptons
Το Μαζί για το Παιδί και οι άνθρωποι που το στηρίζουν εδώ και χρόνια έζησαν πολύ συγκινητικές στιγμές στην Νέα Υόρκη.
Ο Οργανισμός τιμήθηκε στο φετινό Blue Dream Gala – ένα gala που διοργανώνεται από τον Φάδερ Αλεξ και την αφρόκρεμα της ελληνικής ομογένειας στη Νέα Υόρκη- στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Hamptons, αφιερωμένη στη δύναμη της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Παρόντες ήταν επιτυχημένοι ομογενείς επιχειρηματίες που διαπρέπουν στην άλλη άκρη του ατλαντικού.
«Για πρώτη φορά, το Blue Dream επέλεξε να στηρίξει έναν οργανισμό εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι’ αυτό» ανέφερε η Πρόεδρος του Οργανισμού Αλεξάνδρα Μαρτίνου.
«Η δωρεά θα ενισχύσει σημαντικά το έργο μας για τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσουμε» ανέφερε για την βραδιά που διέθετε φινέτσα, ζεστασιά, αγάπη για τον άνθρωπο αλλά και την πατρίδα.
Ο Ελληνας σύντροφος της Σαμπαλένκα και η Μύκονος
Ο Γιώργος Φραγκούλης, από την άλλη, έγινε γνωστός στον κόσμο του αθλητισμού λόγω της σχέση σου με την σούπερ σταρ του τένις Aρίνα Σαμπαλένκα. Ωστόσο είναι και ο ίδιος Νο 1 στις επιχειρήσεις καθότι ο Ελληνοβραζιλιάνος επιχειρηματίας που κατάφερε μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία να μετατρέψει την Oakberry το brand εστίασης που ίδρυσε το 2016 στη Βραζιλία, σε έναν παγκόσμιο όμιλο με περισσότερες από 1.000 μονάδες σε πάνω από 50 χώρες. Το 2024 η Oakberry άντλησε $67 εκατ. από funds της BTG Pactual, ενώ σήμερα ο ίδιος τοποθετεί τον ετήσιο τζίρο της εταιρείας σε περίπου $1 δισ.
Παράλληλα με την Oakberry, ο αγαπημένος της Σαμπαλένκα κάνει το προσωπικό του πέρασμα στη μόδα με το «The Gride», ένα brand που γεννήθηκε από το προσωπικό του στυλ και την ελληνική καταγωγή του. Το όνομα προκύπτει από το Greek και το Pride, ενώ η συλλογή αντλεί στοιχεία από τις οικογενειακές του ρίζες, την πίστη, τα ταξίδια και την προσωπική του ιστορία. Η παραγωγή γίνεται στην Πορτογαλία και το brand έχει διεθνή προσανατολισμό. Σε αντίθεση με την Oakberry, το The Gride αποτελεί για τον ίδιο ένα περισσότερο προσωπικό και δημιουργικό εγχείρημα, μια συλλογή που λειτουργεί ως προέκταση της προσωπικότητάς του και της εικόνας που έχει ήδη δημιουργήσει μέσα από τη δημόσια παρουσία του.
Ο Γιώργος, η Σαμπαλένκα και η Μύκονος
Ο ομογενής Ελληνας δεν αγαπά μόνο την σούπερ σταρ του τένις αλλά και την Μύκονο γι’ αυτό και η καθόλα ελληνική συλλογή με ρούχα του παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες στο Simple Caracters του νησιού των ανέμων. Το λανσάρισμα της νέας capsule συλλογής «The Gride» by Georgios Frangulis, γιορτάστηκε με ένα intimate fashion gathering στο Fouquet’s. Φίλοι του brand και άνθρωποι από τον χώρο της μόδας και του lifestyle συναντήθηκαν εκεί όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα συλλογή και να περάσουν ένα απόγευμα αφιερωμένο στη μόδα, την τέχνη και τη συνάντηση ανθρώπων με κοινή αισθητική.