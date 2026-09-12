Ο επιχειρηματικός γάμος στην Αντίπαρο, η επιτυχία της Μαρτίνου στη Νέα Υόρκη και ο σύντροφος της σούπερ σταρ Σαμπαλένκα με new business στη Μύκονο (pics +vid)

Παράλληλα με την Oakberry, ο αγαπημένος της Σαμπαλένκα κάνει το προσωπικό του πέρασμα στη μόδα με το «The Gride», ένα brand που γεννήθηκε από το προσωπικό του στυλ και την ελληνική καταγωγή του. Το όνομα προκύπτει από το Greek και το Pride, ενώ η συλλογή αντλεί στοιχεία από τις οικογενειακές του ρίζες, την πίστη, τα ταξίδια και την προσωπική του ιστορία. Η παραγωγή γίνεται στην Πορτογαλία και το brand έχει διεθνή προσανατολισμό. Σε αντίθεση με την Oakberry, το The Gride αποτελεί για τον ίδιο ένα περισσότερο προσωπικό και δημιουργικό εγχείρημα, μια συλλογή που λειτουργεί ως προέκταση της προσωπικότητάς του και της εικόνας που έχει ήδη δημιουργήσει μέσα από τη δημόσια παρουσία του.