Ο γάμος Ελληνα στη βίλα Λάγκερφελντ στο Μονακό, η συνάντηση των εφοπλιστών και η μεγάλη ανάσα (pics+vid)

Σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς χώρους εκδηλώσεων της Ελληνικής πρωτεύουσας, η Ελλάδα και η Τουρκία συναντήθηκαν μέσα από τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά τους, δημιουργώντας μια γιορτή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Anassa, παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων από τον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο της Τουρκίας, καθώς και αγαπημένων φίλων, συνεργατών και συγγενών του ζευγαριού, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Αθήνα για να μοιραστούν μαζί τους αυτή τη μοναδική στιγμή. Στοιχεία από την ελληνική και την τουρκική παράδοση συνυπήρχαν αρμονικά, δίνοντας στη βραδιά έναν αυθεντικό, διεθνή και ταυτόχρονα βαθιά προσωπικό χαρακτήρα.