Ο γάμος Ελληνα στη βίλα Λάγκερφελντ στο Μονακό, η συνάντηση των εφοπλιστών και η μεγάλη ανάσα (pics+vid)
Από τη Μαρία Λεμονιά
Κοσμικός αναβρασμός από την Κυανή Ακτή έως την Ελληνική πρωτεύουσα. Ο mister Easy Jet Sir. Στέλιος Χατζηιωάννου παντρεύεται σήμερα στη βίλα Λάγκερφελντ στο Μονακό, οι εφοπλιστές καλωσόρισαν το Φθινόπωρο με δύο Προέδρους Δημοκρατίας την ώρα που επιχειρηματίας εγκατέλειπε την εργένικη ζωή με μια ανάσα.
Κουφέτα με φόντο τη γαλλική ριβιέρα
O Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, κατά κοινή ομολογία επιχειρηματίας φαινόμενο έχει πάντα τον τρόπο να εκπλήσσει τους δικούς του ανθρώπους. Από το καλοκαίρι ειδοποίησε την οικογένειά του ότι πρόκειται να παντρευτεί την επί 9 χρόνια σύντροφο και μητέρα του παιδιού του , την Ιρλανδέζα διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Orla Murphy.
Το ζευγάρι που μοιράζει την ζωή του μεταξύ Μονακό, St. Barth και Σπετσών αποφάσισε να κάνει τον γάμο του σε κλειστό κύκλο, σήμερα Σάββατο στο Μονακό έχοντας στο πλευρό του μόνο μέλη των δύο οικογενειών, όπως η φινετσάτη Ρόζμαρι και ο σύζυγός της Πόλυς Χατζηιωάννου.
Κουμπάρα θα είναι η αδελφή του γαμπρού Κλέλια Χατζηιωάννου και παρανυφάκια τα παιδιά που έχει με τον Κωνσταντίνο Σκορίλα , η Αννούλα και ο Λουκάς. Η φινετσάτη Orla η οποία εκτός των άλλων αγαπά την μόδα θα επιλέξει για την περίσταση Γάλλο σχεδιαστή μόδας σε νυφικό sur mesure όπως ραμμένο πάνω του θα είναι και το κοστούμι του γαμπρού.
Εκπληξη δεν αποτελεί τόσο το μυστήριο που θα πραγματοποιηθεί μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα αλλά το μέρος διεξαγωγής του. Το ζευγάρι θα ανταλλάξει όρκους αιώνιας αγάπης στο Δημαρχείο του Μονακό παρουσία του Πρίγκιπα Αλβέρτου και θα ακολουθήσει καθιστό dinner στην iconic βίλα La Vigie.
Η εμβληματική έπαυλη του Κάρλ
Κάποια μέρη διατηρούν την αύρα της δόξας τους . Η βίλα La Vigie είναι μία από αυτές. Χτισμένη το 1902 για τον Σερ Γουίλιαμ Ίνγκραμ, έναν Άγγλο λόρδο, έγινε το ιδανικό μέρος για να βιώσει κανείς την τέχνη της ζωής στη Γαλλική Ριβιέρα. Το κομψό κτίριο της Belle Epoque ήταν ο χώρος για τα καλύτερα πάρτι της υψηλής κοινωνίας, όπως αυτό του «Μεγάλου Γκάτσμπυ».
Η κομψή και λαμπερή ιστορία της βίλας συνεχίστηκε όταν ο Καρλ Λάγκερφελντ την ερωτεύτηκε παράφορα. Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας έζησε εκεί από το 1986 έως το 1997. Έστησε το γραφείο στη βιβλιοθήκη, η οποία υπάρχει ακόμα και σήμερα, με θέα στην μπροστινή πύλη και όχι στη θάλασσα, για να είναι σίγουρος ότι δεν αποσπάται η προσοχή του από την εργασία του.
Σήμερα, οι επισκέπτες της ιδιωτικής βίλας έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν εκεί σημαντικά γεγονότα της ζωής τους: Από πριγκιπικούς γάμους μέχρι πολυτελείς εκδηλώσεις και αξέχαστες διαμονές, η βίλα La Vigie σφύζει πάντα από κοσμικότητα και glamorous βραδιές.
Οι Κύπριοι εφοπλιστές και δύο Πρόεδροι της Δημοκρατίας
Βραδιά πλημμυρισμένη από αγάπη για την θάλασσα και επιχειρηματικά project ήταν και αυτή που διοργάνωσε ο έτερος Πόλις Χατζηιωάννου (πρώτος ξάδελφος του Στέλιου, του Πόλυ και της Κλέλιας) , Πρόεδρος των Κύπριων εφοπλιστών στο ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace της Βουλιαγμένης.
Με ένα art de la table που παρέπεμπε σε Γαλλικό dinner αυστηρού πρωτοκόλλου αναλύθηκαν οι σημερινές παγκόσμιες συνθήκες της ναυτιλίας και τιμήθηκαν δύο Πρόεδροι: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης που επαίνεσε τους συντοπίτες του για τις ικανότητές τους στη θάλασσα.
Παρόντες ήταν γνωστοί εφοπλιστές όπως ο Γιάννης Κούστας που συνοδευόταν από την σύζυγό του Δήμητρα, ο Γιάννης Δράγνης που έφτασε με την Λάουρα Μακροπούλου Λαλαούνη, ο Αριστείδης Πίττας, ο Γιώργος Τσαβλίρης, το εφοπλιστικό ζεύγος Χατζηγιάννη κλ.
Ηταν σίγουρα μια βραδιά με επιχειρηματικές κουβέντες, υψηλή γαστρονομία και κοσμοπολίτικη ambiance που θα μείνει αξέχαστη σε όλους. Το επόμενο ραντεβού, του χρόνου!
Ανάσα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
Από την άλλη μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και πολιτισμό φιλοξένησε το Athens City Events, στην καρδιά της Αθήνας, με αφορμή τον γάμο του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη του χώρου, Γιάννη. Νεραντζή και της αγαπημένης του Mina Ayten με καταγωγή από την Τουρκία.
Σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς χώρους εκδηλώσεων της Ελληνικής πρωτεύουσας, η Ελλάδα και η Τουρκία συναντήθηκαν μέσα από τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά τους, δημιουργώντας μια γιορτή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Anassa, παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων από τον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο της Τουρκίας, καθώς και αγαπημένων φίλων, συνεργατών και συγγενών του ζευγαριού, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Αθήνα για να μοιραστούν μαζί τους αυτή τη μοναδική στιγμή. Στοιχεία από την ελληνική και την τουρκική παράδοση συνυπήρχαν αρμονικά, δίνοντας στη βραδιά έναν αυθεντικό, διεθνή και ταυτόχρονα βαθιά προσωπικό χαρακτήρα.
Μετά την τελετή, οι καλεσμένοι μεταφέρθηκαν στο Glass House, έναν χώρο που μεταμορφώθηκε ειδικά για τη μεγάλη βραδιά.
Η διακόσμηση κινήθηκε σε elegant αποχρώσεις του μωβ και του πράσινου, με πλούσιες ανθοσυνθέσεις και προσεγμένες λεπτομέρειες που δημιουργούσαν ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής. Στο κέντρο της αίθουσας τοποθετήθηκε η πίστα, αποτελώντας το σημείο αναφοράς μιας βραδιάς που από νωρίς προμήνυε ότι θα εξελισσόταν σε ένα μεγάλο party που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.