H μπούργκα, το ελληνικό design και η υπερχλιδή
Ποιοι είναι οι Έλληνες που κατασκευάζουν θαλαμηγούς για δισεκατομμυριούχους Άραβες (pics + vid)
Από τη Μαρία Λεμονιά
Η τελευταία παραγγελία που έχουν δεχτεί είναι ένα super yacht για πρίγκιπα του Κατάρ που πρόκειται να κατασκευαστεί σε ναυπηγεία της Τουρκίας και θα παραδοθεί μέσα στο 2023, αλλά και μια θαλαμηγός 91 μέτρων που θα «χτιστεί» στην Ελλάδα και προορίζεται για μέλος της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας. Τα κόστη; Oπως μπορούμε να αντιληφθούμε, μυθικά!
Ο ναυπηγός Νικόλας Δαφνιάς και η σύζυγός του Σοφία Λιβέρα κατασκευάζουν υπερπολυτελείς θαλαμηγούς για μέλη αραβικών βασιλικών οικογενειών και billionaires απ’ όλον τον κόσμο.
Οι ίδιοι παραμένουν χαμηλών τόνων – Η πορεία τους όμως περιγράφει το success story τους
Όταν πριν από τριανταέξι χρόνια ο ναυπηγός Νικόλας Δαφνιάς και η σύζυγός του Σοφία Λιβέρα, δημιούργησαν την εταιρεία Alpha Marine, που κατασκευάζει εξ’ ολοκλήρου yachts στην Ελλάδα, κάποιοι θεώρησαν το project υπερβολικά φιλόδοξο. Πολύ σύντομα αποδείχτηκε ότι η Ελλάδα, η χώρα με την παραμυθένια ακτογραμμή και τα ονειρεμένα νησιά, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από κράτη σαν την Ιταλία και την Αμερική που διαθέτουν το know how της κατασκευής πλωτών καλλονών της θάλασσας. Yπερπολυτελών θαλαμηγών για τις οποίες οι ιδιοκτήτες έχουν βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ακόμη και στη θάλασσα, βλέπετε, ισχύει η λαϊκή ρήση «ό,τι πληρώνεις παίρνεις».
Με moto ζωής “Live comfortable life into the sea” δημιουργούν υπερπολυτελή mega yachts που διαθέτουν φινέτσα και ασυνήθιστες ανέσεις. «Ακόμη και η φαντασία δεν χωρά τι μας έχει ζητηθεί κατά καιρούς. Για παράδειγμα, ενυδρεία πολλών μέτρων. Στο θέμα του spa είμαστε πρωτοπόροι καθώς πρώτοι εμείς δημιουργήσαμε εν πλω αίθουσες θεραπειών, περιποίησης, σάουνες, ακόμη και κομμωτήριο για κυρίες».
Mυθικές θαλαμηγοί και μπούργκα
Εχουν σχεδιάσει και κατασκευάσει τη θαλαμηγό για τον βασιλιά του Μπαχρέιν, για έναν από τους πιο δυνατούς πρίγκιπες του Αμπου Ντάμπι καθώς και για άλλους εστεμμένους συγγενείς τους. Ο Νικόλας Δαφνιάς αναφέρει: «Συνήθως, μας μεταφέρονται οι απαιτήσεις τους μέσω του επιτελείου τους. Άλλες φορές πάλι, μπορεί να κάνουμε ραντεβού απευθείας μαζί τους. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις η συνάντηση κρατά υπερβολικά λίγο και η συζήτηση πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική προκειμένου το μέλος της βασιλικής οικογένειας να καταλάβει με ταχύτητα τις προτάσεις μας»
«Στην κατασκευή ενός σκάφους παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η κουλτούρα και ο τρόπος ζωής του ιδιοκτήτη. Οι Αραβες έχουν συχνά καμπίνες προσευχής αλλά και μεγάλα meetings rooms για συναντήσεις, μια και συχνά πραγματοποιούν επαγγελματικά ραντεβού κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Εξάλλου, πρέπει να μελετημένος κάθε χώρος έτσι ώστε όταν κάθεται ο βασιλιάς να μη βλέπει ποτέ την πλάτη κανενός από τους συνδαιτυμόνες του»
Elements – Aπο Ελληνες για δισεκατομμυριούχους Αραβες
Το Yacht που έχει την ονομασία Elements είναι μήκους 90 μ., ναυπηγήθηκε σε ναυπηγείο του εξωτερικού και έχει πολύ υψηλού επιπέδου interior design, μέσα σε oriental πνεύμα και αισθητική καθότι ο ιδιοκτήτης του είναι αραβικής καταγωγής. Ρωτώ τι σημαίνει «ακριβή κατασκευή» για να εισπράξω την απάντηση: «Χρησιμοποιήθηκαν ψαγμένα υλικά που επιλέχθηκαν με κριτήριο τόσο την ομορφιά, όσο και την ποιότητα. Ακριβοί καπλαμάδες, δέρματα από καρχαρία, σπάνια μάρμαρα, φωτισμένοι όνυχες, κρύσταλλα, ειδικά διαμορφωμένα πάνελ, custom – made έπιπλα κ.λπ.». Το συγκεκριμένο σκάφος, σαφώς αραβικής αισθητικής, ήταν υποψήφιο για τα βραβεία Word Super yachts το 2020, στο Μονακό.
Xλιδή, design και υψηλή τεχνολογία
Τα νέα Super Yachts που αυτή την εποχή σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Alpha Marine για γνωστές βασιλικές οικογένειες της Αραβικής Χερσονήσου, εκτός από μοναδικό design είναι και τεχνολογικά προηγμένα. Με το σύστημα «Diesel Generators» παράγεται η απαιτούμενη ενέργεια για την προώθηση του σκάφους και για τις εσωτερικές ηλεκτρικές ανάγκες του. Είναι ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει σήμερα. Τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με το κλασικό-συμβατικό σύστημα είναι πολλά. Μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων και το κόστος συντήρησής τους προσφέροντας μεγάλη ασφάλεια. Η θαλαμηγός αποκτά άριστες ελικτικές δυνατότητες, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η απόσταση “crash stop” και παρέχεται η δυνατότητα να παραμένει σε σταθερή θέση και κατεύθυνση χωρίς να αγκυροβολήσει. Ακόμη και η επίσκεψη σε κοραλλιογενείς υφάλους είναι πλέον εφικτή.
Oποιος έχει status έχει και luxurious σκάφος
Οι Νικόλας Δαφνιάς και Σοφία Λιβέρα εκπροσωπούν με τον καλύτερο τρόπο την ελληνικής υπογραφής μελέτη και κατασκευή πλωτών παλατιών. Ένα καλό σκάφος ισοδυναμεί με μια έπαυλη σε κάποια καλή τοποθεσία, ένα ωραίο εξοχικό σε κάποιο νησί ή ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων; Είναι όλα αυτά μαζί, αλλά και πολλά παραπάνω.
Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστα five stars ξενοδοχεία προσφέρουν μια τέτοια μυθική ζωή. Υπάρχει η ταχύτητα, η ευεξία που προσφέρει το νερό, η καλαισθησία, οι ανέσεις, η πολυτέλεια, η τεχνολογία και φυσικά η δυνατότητα να δεις πολλά μέρη σε ένα και μόνο ταξίδι. Με ένα σκάφος μπορεί κάποιος να πάει στις νήσους Γκαλαμπάγκος, στην Καραϊβική, στην Αρκτική, στην Ανταρκτική, μπορεί να πάει παντού. Το γεγονός άλλωστε ότι οι Αραβες απολαμβάνουν τις διακοπές τους μόνο σ΄ αυτά, λέει πολλά.
Όπως λέει πολλά και η ένδειξη του made in Greece που υπάρχει πλέον σε πολλά υπερπολυτελή σκάφη