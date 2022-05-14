Ποιοι είναι οι Έλληνες που κατασκευάζουν θαλαμηγούς για δισεκατομμυριούχους Άραβες (pics + vid)

Oποιος έχει status έχει και luxurious σκάφος

Οι Νικόλας Δαφνιάς και Σοφία Λιβέρα εκπροσωπούν με τον καλύτερο τρόπο την ελληνικής υπογραφής μελέτη και κατασκευή πλωτών παλατιών. Ένα καλό σκάφος ισοδυναμεί με μια έπαυλη σε κάποια καλή τοποθεσία, ένα ωραίο εξοχικό σε κάποιο νησί ή ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων; Είναι όλα αυτά μαζί, αλλά και πολλά παραπάνω.

Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστα five stars ξενοδοχεία προσφέρουν μια τέτοια μυθική ζωή. Υπάρχει η ταχύτητα, η ευεξία που προσφέρει το νερό, η καλαισθησία, οι ανέσεις, η πολυτέλεια, η τεχνολογία και φυσικά η δυνατότητα να δεις πολλά μέρη σε ένα και μόνο ταξίδι. Με ένα σκάφος μπορεί κάποιος να πάει στις νήσους Γκαλαμπάγκος, στην Καραϊβική, στην Αρκτική, στην Ανταρκτική, μπορεί να πάει παντού. Το γεγονός άλλωστε ότι οι Αραβες απολαμβάνουν τις διακοπές τους μόνο σ΄ αυτά, λέει πολλά.

Όπως λέει πολλά και η ένδειξη του made in Greece που υπάρχει πλέον σε πολλά υπερπολυτελή σκάφη