Μια δυναμική γόνος στα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης

Όταν η Κάθριν Εμπειρίκου εμφανίστηκε πριν από χρόνια στο χορό των debutants, όλοι έψαχναν να βρουν ποια είναι η νεαρή αριστοκράτισσα με την εκθαμβωτική haut couture Thierry Mugler τουαλέτα. Ένα δυνατό όνομα πάντως και πάμπολλες προσκλήσεις από τα exclusive event της ευρωπαϊκής hit society την έκαναν το πρόσωπο των κοσμικών στηλών της γηραιάς Αλβιώνας.