Τα γενέθλια της Κάθριν Εμπειρίκου στη NY και η αποκάλυψη ενός πίνακα, η χορηγία της οικογένειας Αγγελάκου και 15 άγνωστες φωτό από το event Bvlgari
Από τη Μαρία Λεμονιά
Φωτογραφίες: Studio Panoulis
To πορτραίτο του Αντι Γουόρχολ στη φωτισμένη Νέα Υόρκη, η ενσυναίσθηση του shipping και η λάμψη του Ιταλικού οίκου μας βάζουν με το δεξί σε γιορτινό mood.
Μια δυναμική γόνος στα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης
Όταν η Κάθριν Εμπειρίκου εμφανίστηκε πριν από χρόνια στο χορό των debutants, όλοι έψαχναν να βρουν ποια είναι η νεαρή αριστοκράτισσα με την εκθαμβωτική haut couture Thierry Mugler τουαλέτα. Ένα δυνατό όνομα πάντως και πάμπολλες προσκλήσεις από τα exclusive event της ευρωπαϊκής hit society την έκαναν το πρόσωπο των κοσμικών στηλών της γηραιάς Αλβιώνας.
Η Κάθριν είναι το νεότερο μέλος της δυναστείας Εμπειρίκου. Παππούς της υπήρξε ο Γιώργος Εμπειρίκος , ένας από τους ισχυρούς άνδρες της ναυτιλίας και τους μεγαλύτερους συλλέκτες ιδιωτικής συλλογής Σεζάν. Οι γονείς της Αριστείδης και η Νάταλι διέμεναν για χρόνια στο Λονδίνο, διατηρώντας ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ.
Η οικογένειά της δεν αγαπά απλά την τέχνη. Η εντυπωσιακή έπαυλη της οδού Chemin de Champvent 19, της Λωζάνης η οποία ανήκε στον παππού της έκρυβε θησαυρούς των σημαντικότερων καλλιτεχνών του 18 ου και 19 ου αιώνα. Η ίδια εντάσσει την τέχνη στο οικογενειακό DNA της γι΄αυτό και βρίσκεται στο board σημαντικών μουσείων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Το φίνο αυτό κορίτσι που μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Νέας Υόρκης- Ελλάδας και Λονδίνου, γιόρτασε πρόσφατα τα γενέθλιά της στο περίφημο Bar Leone της Νέας Υόρκης. Ενα διώροφο cocktail lounge 4.800 τετραγωνικών μέτρων με αισθητική 60s- 70s και ιταλική ντίσκο όπου ο επάνω όροφος λειτουργεί ως Martini lounge και γκαλερί τέχνης με εναλλασσόμενες εκθέσεις, ενώ ο κάτω όροφος μετατρέπεται σε κλαμπ για χορό.
Φίλοι από το Λονδίνο το Παρίσι και διάφορες πόλεις των ΗΠΑ πέταξαν για να βρεθούν κοντά της σε μια βραδιά που διέθετε ψαγμένα κοκτέιλ και σπάνιες γεύσεις. Ο συγκεκριμένος χώρος φημίζεται για τα ακριβά κοκτέιλ, τις παραλλαγές Martini με mezcal ή τεκίλα και πρωτότυπα πιάτα όπως αυτά που παρέχει η υπηρεσία χαβιαριού . Το ταρτάρ τόνου και τα burger συγκαταλέγονται στις σπεσιαλιτέ του χώρου.
Ευάγγελος Μπούσης και Πήτερ Ντούντας ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους που της τραγούδησαν για το σβήσιμο των κεριών όπως και οι Τζορτζ Πετρόχειλος και Διαμαντής Ξυλάς αλλά και πολλοί άλλοι.
Και φυσικά η τούρτα σβήστηκε σε χώρο όπου δέσποζε το πορτραίτο της γιαγιάς της Ντόντα Βορίδη φιλοτεχνημένο από ποιον άλλο; Tον παλιό της φίλο Αντι Γουόρχολ. Η Ντόντα δεν ήταν απλά ένα από τα πιο αγαπημένα μέλη της οικογένειά της. Ηταν μια iconic περσόνα σεβαστή στα σαλόνια όλου του κόσμου και κατά συνέπεια λειτούργησε σαν μέντοράς της.
Η χορηγία της οικογένειας Αγγελάκου
Η οικογένεια Αγγελάκου δεν χρειάζεται συστάσεις στον χώρο της ναυτιλίας. Διαθέτει την ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία διαχείρισης πλοίων ξηρού φορτίου με έδρα τον Πειραιά και ιστορία άνω των 55 ετών.
Ο Ευάγγελος Αγγελάκος είναι ο πάτερ φαμίλιας και δημιουργός της Aggelakos Ltd , έχει διατελέσει δήμαρχος των Οινουσσών επί πολλά χρόνια, τόπο που λατρεύει και έχει έξι παιδιά, τέσσερεις γιούς και δύο κόρες.
Πεποίθηση της οικογένειας είναι ότι καμία επαγγελματική επιτυχία δεν έχει νόημα αν δεν επιστρέφουμε στην κοινωνία κάτι, γι’ αυτό και η κοινωνική προσφορά είναι για εκείνους τρόπος ζωής.
Πρόσφατα το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών εγκαινίασε την μονάδα παραγωγής ιατρικού οξυγόνου με δωρεά της οικογένειας Αγγελάκου σε μια σεμνή τελετή.
Ο Ευάγγελος Αγγελάκος μίλησε συγκινημένος για την συγκεκριμένη δωρεά , κίνηση που επαίνεσε και ο Υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας καθώς και άνθρωποι από την στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Στέφανος, Άννα Μαρία, Δημήτρης και Γιάννης Αγγελάκος συμμετείχαν μαζί με τον πατέρα τους στο κόψιμο της κορδέλας.
Ο Bvgari και η γιορτινή Αθήνα
Η Bvgari και ο οίκος Kessaris επέλεξαν να υποδεχθούν την εορταστική περίοδο λίγο νωρίτερα, διοργανώνοντας μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη βραδιά στο αριστοκρατικό ξενοδοχείο του κέντρου Grande Bretagne. Με έμπνευση το εορταστικό μήνυμα της Bvlgari, « Joy is in our hand» – «Η χαρά είναι στο χέρι μας», οι δύο οίκοι καλωσόρισαν εκλεκτούς καλεσμένους σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη χαρά της δημιουργίας.
Εμβληματικές συλλογές, όπως οι Serpenti και Tubogas, πλαισιώθηκαν από μοναδικές δημιουργίες των Color Treasures, Aeterna και Roman Wonders, αποκαλύπτοντας την εξαιρετική δεξιοτεχνία, την τολμηρή σχεδιαστική ταυτότητα και την ιδιαίτερη αισθητική του οίκου, με τους πολύτιμους λίθους και τους απροσδόκητους χρωματικούς συνδυασμούς να κλέβουν τις εντυπώσεις. Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη διασκέδασαν με τις μελωδίες και την φωνή τους τον κόσμο.
Και η επειδή η Αθήνα αγαπά τόσο τον Bvlgari όσο και την οικογένεια Καίσαρη όλοι ήταν παρόντες.