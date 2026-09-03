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Η πρώτη ποσότητα μεταλλεύματος έχει ήδη περάσει από τη μονάδα πρωτογενούς θραύσης στις Σκουριές. Με την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού να αναμένεται σύντομα, ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά έργα που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα εισέρχεται στη φάση της παραγωγικής του λειτουργίας.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη, επαναπροσδιορίζει τη βιομηχανική της στρατηγική, γύρω από τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Η ενεργειακή μετάβαση, η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων, η ηλεκτροκίνηση και η ψηφιοποίηση, αυξάνουν διαρκώς τη ζήτηση για μέταλλα όπως ο χαλκός, οδηγώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση στην υιοθέτηση μιας νέας πολιτικής που ενισχύει την παραγωγή πρώτων υλών εντός των ευρωπαϊκών τοιχών.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι Σκουριές δεν αποτελούν απλώς μία μεγάλη επένδυση που ολοκληρώνεται, ούτε το μοναδικό νέο μεταλλευτικό έργο που θα παράγει χαλκό σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αναδεικνύονται σε ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται η σύγχρονη ευρωπαϊκή μεταλλευτική δραστηριότητα, συνδυάζοντας παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών, προηγμένη τεχνολογία και υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Με εκτιμώμενη μέση ετήσια παραγωγή περίπου 140.000 ουγκιών χρυσού και 67 εκατ. λιβρών χαλκού, το έργο ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας των κρίσιμων πρώτων υλών. Ωστόσο, εκείνο που διαφοροποιεί το έργο δεν είναι μόνο η παραγωγική του δυναμική. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε. Οι Σκουριές ενσωματώνουν τεχνολογικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας, καθιστώντας τη σύγχρονη εξόρυξη των μετάλλων που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία, βιώσιμη και υπεύθυνη.

Οι τεχνολογικές αυτές λύσεις, αποτελούν σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα διεθνώς: από τις μεθόδους απομακρυσμένης εξόρυξης, την αφύγρανση των μεταλλευτικών καταλοίπων, τα προηγμένα συστήματα αυτοματισμού και την ψηφιακή παρακολούθηση παραγωγής και περιβάλλοντος. Η προσέγγιση αυτή, συνδυάζει την παραγωγική αποδοτικότητα με υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας.

Το αποτύπωμα του έργου, ωστόσο, εκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια της λειτουργίας του μεταλλείου. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ (Μάρτιος 2025), η επένδυση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει κατά μέσο όρο περίπου 550 εκατ. ευρώ, ετησίως στο ελληνικό ΑΕΠ την περίοδο 2024-2044, στηρίζοντας περίπου 8.600 θέσεις εργασίας και ενεργοποιώντας ένα ευρύ δίκτυο ελληνικών επιχειρήσεων και προμηθευτών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Σκουριές αναδεικνύουν ένα νέο πρότυπο μεταλλευτικής ανάπτυξης, όπου η παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών συνδυάζεται με την τεχνολογική καινοτομία, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης οικονομικής και κοινωνικής αξίας.