Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Sponsored Content

Η προστασία μας και η προστασία των αγαπημένων μας προσώπων, η φροντίδα της υγείας, η αποταμίευση για τις σπουδές των παιδιών και η επένδυση για ένα πιο άνετο μέλλον παρά το όποιο απρόοπτο, είναι αποφάσεις που συνοδεύουν κάθε στάδιο της ζωής μας. Είναι όμως και αποφάσεις που απαιτούν γνώση, προσοχή και σωστό σχεδιασμό, καθώς οι επιλογές είναι πολλές και οι όροι συχνά σύνθετοι. Για τον λόγο αυτό η συνεργασία με έναν έμπειρο και αξιόπιστο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή έχει ιδιαίτερη αξία για όλους.

Ο κατάλληλος σύμβουλος ακούει με προσοχή, κατανοεί τις προτεραιότητές μας και μας βοηθά να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στις οικονομικές μας δυνατότητες και τους στόχους μας. Μας εξηγεί με απλά λόγια τι καλύπτει κάθε συμβόλαιο, σε πόσο χρόνο αποδίδει μια αποταμιευτική λύση, ποιους κινδύνους μπορεί να κρύβει μια επένδυση, ποια είναι η ασφαλιστική λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες μας. Ταυτόχρονα, βρίσκεται πάντοτε κοντά μας, καθώς αλλάζουν οι ανάγκες μας, όταν παντρευόμαστε, όταν αποκτούμε παιδί ή όταν αλλάζουμε εργασία.

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν είναι πωλητής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, αλλά ένας επαγγελματίας που αποτελεί το πιο σημαντικό σημείο επικοινωνίας σε ένα απρόοπτο, αλλά και στο σωστό σχεδιασμό του οικονομικού μας μέλλοντος. Είναι ευνόητο λοιπόν πως σε μια εποχή με πολλαπλές προκλήσεις, ο ρόλος του είναι αναβαθμισμένος και ιδιαίτερα απαιτητικός. Αυτή η πραγματικότητα καθιστά επιτακτική τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου ο ίδιος έχει διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα εργαλεία και όλα τα κρίσιμα δεδομένα, που θα τον βοηθήσουν να προσφέρει πραγματικά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε εμάς και όσους αγαπάμε.

Σε αυτήν την ανάγκη απαντά η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της NN Hellas, την οποία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Εκεί μπορεί να αναζητήσει τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και στις προτεραιότητές του, με έναν απλό και άμεσο τρόπο.

Στο προσωπικό ψηφιακό προφίλ κάθε συνεργάτη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την εμπειρία, τις πιστοποιήσεις και τις υπηρεσίες του, αλλά και να βρουν τα στοιχεία επικοινωνίας και χρήσιμες πληροφορίες για το γραφείο του. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, να επιλέξουν με μεγαλύτερη σιγουριά και να κάνουν πιο εύκολα το πρώτο βήμα για την επικοινωνία.

Η επιλογή γίνεται πιο συνειδητή και η πρώτη επικοινωνία ξεκινά με μεγαλύτερη οικειότητα και εμπιστοσύνη.

Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα της NN δίνει στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σύγχρονα εργαλεία για να ενισχύσουν την ψηφιακή τους παρουσία. Μέσα από αυτήν, έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο για την ασφάλιση υγείας, την αποταμίευση, τη σύνταξη και την επένδυση, το οποίο μπορούν να αξιοποιούν στα προσωπικά τους μέσα επικοινωνίας. Διαθέτουν επίσης εργαλεία που τους βοηθούν να επικοινωνούν πιο εύκολα και άμεσα με ανθρώπους που εκδηλώνουν ενδιαφέρον μέσω διαδικτύου.

Τελικά, η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Με τη νέα πλατφόρμα, η NN Hellas κάνει πιο εύκολη την αναζήτηση και τη γνωριμία με έναν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, ενώ δίνει στους συνεργάτες της τα εργαλεία για να βρίσκονται ακόμη πιο ουσιαστικά δίπλα στους πελάτες τους. Γιατί, πίσω από κάθε ασφαλιστική επιλογή, αυτό που μετρά περισσότερο είναι η σχέση εμπιστοσύνης με έναν άνθρωπο, που κατανοεί τις ανάγκες μας και μπορεί να μας καθοδηγήσει σε κάθε στάδιο της ζωής μας.