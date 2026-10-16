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Οι καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη ενσωματώνουν όλο και περισσότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητά τους. Καθώς εξοικειώνονται με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της, αξιοποιούν νέα εργαλεία για να απλοποιήσουν καθημερινές εργασίες και να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα οικονομικά τους.

Τα ευρήματα της φετινής έρευνας European Consumer Payment Report (ECPR) της Intrum δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι συνδυάζουν την προσωπική τους κρίση με εργαλεία AI για την οργάνωση των οικονομικών τους. Η χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση των οικονομικών έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο, από 13% σε 29%, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να ανέρχεται στο 21%.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει τη συνέπεια στις πληρωμές

Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η ευρύτερη υιοθέτηση εργαλείων AI από τους καταναλωτές θα συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής τους οργάνωσης και κατά συνέπεια στη μεγαλύτερη συνέπεια στις πληρωμές. Παράλληλα, η αξιοποίηση της τεχνολογίας επιτρέπει την αυτοματοποίηση διαδικασιών, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος που συνδέεται με τη διαχείριση ληξιπρόσθεσμων οφειλών.

Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις έχουν ισχυρά κίνητρα να αναπτύξουν ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν τους καταναλωτές, είτε πρόκειται για εξειδικευμένα chatbots που υποστηρίζουν τη συζήτηση λύσεων πληρωμής, είτε για εφαρμογές που εξηγούν με απλό τρόπο πιο σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Πέρα όμως από την εξυπηρέτηση, το AI μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση ενός ευρύτερου προβλήματος: του περιορισμένου βαθμού χρηματοοικονομικής ενημέρωσης και πρόσβασης σε οικονομική καθοδήγηση. Μέσα από εξατομικευμένες πληροφορίες και επεξηγήσεις, μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών.

Η τάση αυτή είναι ήδη ορατή και στην Ελλάδα. Σχεδόν 4 στους 10 καταναλωτές (37%) εμφανίζονται ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη χρήση εργαλείων όπως το ChatGPT για την κατανόηση οικονομικών όρων και προϋποθέσεων. Παράλληλα, περισσότεροι από 4 στους 10 Έλληνες (41%) δηλώνουν ότι θα αισθάνονταν άνετα να χρησιμοποιήσουν έναν ψηφιακό βοηθό για να επιλύσουν ένα ζήτημα πληρωμής ή να οργανώσουν ένα πλάνο αποπληρωμής.



Υβριδική εξυπηρέτηση: ο άνθρωπος παραμένει στο επίκεντρο

Παρά την αυξανόμενη εξοικείωση με την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι καταναλωτές εξακολουθούν να θεωρούν απαραίτητη την ανθρώπινη παρουσία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλοί καταναλωτές και ιδιαίτερα όσοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες αισθάνονται συχνά πιο άνετα να μιλήσουν ανοιχτά σε ένα ψηφιακό εργαλείο για την οικονομική τους κατάσταση. Την ίδια στιγμή, όμως, περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι θα εμπιστεύονταν περισσότερο μια λύση AI εφόσον υπήρχε η δυνατότητα επικοινωνίας με έναν άνθρωπο όταν αυτό κρινόταν απαραίτητο.

Στην Ελλάδα, το 49% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα εμπιστεύονταν περισσότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη εάν γνώριζε ότι, όταν χρειαστεί, μπορούν να απευθυνθούν και σε έναν άνθρωπο/σύμβουλο, με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ποσοστό να ανέρχεται στο 56%.

Η φαινομενική αυτή αντίφαση αποκαλύπτει μια σημαντική πραγματικότητα: η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει ευκολία, αμεροληψία και ταχύτητα, όμως οι οικονομικές δυσκολίες συχνά συνδέονται με προσωπικές και σύνθετες καταστάσεις που οι καταναλωτές θεωρούν ότι απαιτούν ανθρώπινη κατανόηση.

Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις καλούνται να επενδύσουν σε υβριδικά μοντέλα εξυπηρέτησης, όπου το AI λειτουργεί ως το πρώτο σημείο επαφής, με εύκολη δυνατότητα μετάβασης σε ανθρώπινη υποστήριξη όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

Η επόμενη ημέρα

Η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι τόσο γρήγορη που οι σημερινές εφαρμογές αποτελούν μόνο την αρχή. Η επόμενη γενιά AI agents αναμένεται να προσφέρει ακόμη πιο ενεργή υποστήριξη στη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών, βοηθώντας τους καταναλωτές να προβλέπουν υποχρεώσεις, να αποφεύγουν καθυστερήσεις και να λαμβάνουν καλύτερες οικονομικές αποφάσεις.

Τελικά, η πραγματική αξία του AI δεν περιορίζεται στη βελτίωση της αποδοτικότητας ή στην ενίσχυση της συνέπειας στις πληρωμές. Βρίσκεται στη δυνατότητα να συνδυάσει τη δύναμη της τεχνολογίας με την ανθρώπινη κατανόηση, δημιουργώντας ένα πιο αποτελεσματικό, υποστηρικτικό και βιώσιμο οικονομικό περιβάλλον για όλους.

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