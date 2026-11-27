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Βενζίνη, υγραέριο και ηλεκτρική κίνηση συνεργάζονται στο Bigster Tribrid 150 4×4 auto, ένα οικογενειακό SUV με αυτόματο κιβώτιο και τιμή από 32.500 ευρώ. Η ιδιαίτερη τεχνολογία του συνδυάζει ηλεκτρική τετρακίνηση με συνολική αυτονομία που, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να φτάσει τα 1.500 χιλιόμετρα.

Το Dacia Bigster προσθέτει στην οικογενειακή του συνταγή έναν ασυνήθιστο συνδυασμό: εργοστασιακό σύστημα διπλού καυσίμου, υβριδική τεχνολογία 48 Volt και έναν ηλεκτροκινητήρα που αναλαμβάνει την κίνηση των πίσω τροχών. Έτσι, η ηλεκτρική ενέργεια εξυπηρετεί τόσο την οικονομία όσο και την πρόσφυση, χωρίς να απαιτείται φόρτιση από εξωτερική παροχή. Η ονομασία Tribrid περιγράφει αυτή τη συνεργασία βενζίνης, LPG και ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για τη νέα εμπορική ονομασία του συστήματος που είχε παρουσιαστεί ως hybrid-G 150 4×4, με την ίδια την Dacia να διευκρινίζει ότι η μετονομασία δεν συνοδεύεται από τεχνική διαφοροποίηση. Δύο κινητήρες, δύο κιβώτια και ηλεκτρική τετρακίνηση Στον εμπρός άξονα εργάζεται ένας τρικύλινδρος turbo κινητήρας 1,2 λίτρων, ο οποίος μπορεί να καταναλώνει βενζίνη ή υγραέριο. Αποδίδει 140 ίππους και 230 Nm ροπής και συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Ο οδηγός έχει επίσης τη δυνατότητα να επιλέγει σχέσεις από τα paddles στο τιμόνι. Στον πίσω άξονα βρίσκεται ο ηλεκτροκινητήρας, με μέγιστη ισχύ 31 ίππων και ροπή έως 87 Nm. Παρά την εμπορική ονομασία «150», η μέγιστη συνδυαστική απόδοση προσδιορίζεται στα διεθνή τεχνικά στοιχεία της εταιρείας στους 154 ίππους, ή 113 kW.

Η ιδιαιτερότητα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι δύο άξονες. Δεν υπάρχει κεντρικός άξονας μετάδοσης που να μεταφέρει μηχανικά την κίνηση από εμπρός προς τα πίσω. Ο θερμικός κινητήρας κινεί τους εμπρός τροχούς, ο ηλεκτροκινητήρας τους πίσω και τα ηλεκτρονικά συντονίζουν τη λειτουργία τους. Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας διαθέτει δικό του κιβώτιο δύο σχέσεων. Η πρώτη αυξάνει την ελκτική δύναμη στις χαμηλές ταχύτητες, ενώ η δεύτερη επιτρέπει τη συμμετοχή του πίσω άξονα έως τα 140 χλμ./ώρα.

Όταν οι συνθήκες επιτρέπουν κίνηση μόνο με τους εμπρός τροχούς, ο πίσω άξονας αποσυμπλέκεται, περιορίζοντας τις απώλειες. Την ηλεκτρική πλευρά του συστήματος υποστηρίζει μια μπαταρία ιόντων λιθίου 48 Volt, χωρητικότητας 0,84 kWh, η οποία ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα. Η αποθηκευμένη ενέργεια αξιοποιείται στην επόμενη εκκίνηση, στην επιτάχυνση ή όταν χρειάζεται η συνδρομή των πίσω τροχών. To σύστημα επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση έως και στο 60% του χρόνου οδήγησης στην πόλη. Πρόκειται για αποτέλεσμα εσωτερικών δοκιμών στην αστική, χαμηλή φάση του κύκλου WLTC. Το ποσοστό αφορά τον χρόνο λειτουργίας και μεταβάλλεται ανάλογα με την κυκλοφορία, τον τρόπο οδήγησης και τις καιρικές συνθήκες.

Για τις διαδρομές εκτός ασφάλτου, το Bigster συνδυάζει απόσταση από το έδαφος που προσεγγίζει τα 22 εκατοστά με πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τα προγράμματα Auto, Eco, Snow, Mud/Sand και Lock, ώστε η διαχείριση της κίνησης να προσαρμόζεται στην άσφαλτο, στο χιόνι, στα σαθρά εδάφη ή σε δυσκολότερα περάσματα χαμηλής ταχύτητας.

Στο Auto, το αυτοκίνητο διαχειρίζεται αυτόματα τη μετάβαση μεταξύ δικίνησης και τετρακίνησης. Το Hill Descent Control συμπληρώνει τις δυνατότητές του, διατηρώντας ελεγχόμενη ταχύτητα στις κατηφόρες, στο εύρος 3–30 χλμ./ώρα, ώστε ο οδηγός να επικεντρώνεται στην πορεία του οχήματος. Σε επίπεδο επιδόσεων, η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 10,2 δευτερόλεπτα με βενζίνη και σε 10,4 δευτερόλεπτα με LPG, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 χλμ./ώρα.

Αυτονομία, κόστος και τιμές στην Ελλάδα Η μεγάλη αυτονομία στηρίζεται στην παρουσία δύο δεξαμενών των 50 λίτρων, μίας για βενζίνη και μίας για υγραέριο. Η εργοστασιακή αναφορά για έως 1.500 χιλιόμετρα αφορά τη συνολική απόσταση με αξιοποίηση και των δύο γεμάτων ρεζερβουάρ. Στην πράξη, η απόσταση μεταξύ ανεφοδιασμών εξαρτάται από την ταχύτητα, τη διαδρομή, το φορτίο και τις συνθήκες οδήγησης. Στον ελληνικό τεχνικό πίνακα, η μικτή κατανάλωση WLTP διαμορφώνεται σε 7,1–7,2 λίτρα LPG/100 χλμ. και 5,8–5,9 λίτρα βενζίνης/100 χλμ. Οι αντίστοιχες εκπομπές CO₂ είναι 115–117 γρ./χλμ. με υγραέριο και 132–134 γρ./χλμ. με βενζίνη, ανάλογα με την έκδοση. Το ουσιαστικό για τον αγοραστή είναι πώς μεταφράζονται αυτά τα μεγέθη σε ευρώ. Με βάση τις πανελλαδικές μέσες τιμές της 26ης Νοεμβρίου 2026, το υγραέριο κόστιζε 1,220 ευρώ/λίτρο και η αμόλυβδη 95 οκτανίων 1,902 ευρώ/λίτρο. Συνδυάζοντας αυτές τις τιμές με τις εργοστασιακές καταναλώσεις, προκύπτει ενδεικτικό κόστος περίπου 8,7 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα με LPG, έναντι 11,1 ευρώ με βενζίνη. Η διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου 22% μικρότερη δαπάνη καυσίμου με υγραέριο. Πρόκειται για υπολογισμό βάσει WLTP και των συγκεκριμένων μέσων τιμών· η πραγματική δαπάνη μεταβάλλεται με την κατανάλωση και την τιμή στο πρατήριο.

Ο οικογενειακός χαρακτήρας παραμένει βασικό στοιχείο του μοντέλου. Με μήκος 4,57 μέτρα και μεταξόνιο περίπου 2,70 μέτρα, το πενταθέσιο Bigster διαθέτει τις διαστάσεις για να εξυπηρετήσει τόσο την καθημερινότητα όσο και τις αποσκευές ενός μεγάλου ταξιδιού. Στην έκδοση Tribrid, ο χώρος αποσκευών αναφέρεται στα 556 λίτρα, που αντιστοιχούν σε 444 λίτρα κατά το πρότυπο VDA. Η διευκρίνιση έχει σημασία όταν συγκρίνεται με άλλα SUV, καθώς πρόκειται για διαφορετικές μεθόδους μέτρησης. Με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.856 λίτρα, ή 1.712 λίτρα VDA.

Η πρακτικότητα ενισχύεται από τη δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.500 κιλών για τρέιλερ με φρένα, ή 750 κιλών χωρίς φρένα. Στην καμπίνα, ο διαθέσιμος εξοπλισμός περιλαμβάνει διζωνικό κλιματισμό με πίσω αεραγωγούς, ενώ ανάλογα με την έκδοση προσφέρονται ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και πανοραμική ηλιοροφή. Στην ελληνική αγορά, το Tribrid 150 4×4 auto Expression ξεκινά από 32.500 ευρώ, το Journey από 34.800 ευρώ και το Extreme από 35.300 ευρώ.

Οι προτεινόμενες λιανικές τιμές συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών ή 100.000 χιλιομέτρων, όποιο όριο συμπληρωθεί πρώτο. Με αυτόν τον συνδυασμό, το Dacia Bigster Tribrid απευθύνεται στον οδηγό που θέλει ένα οικογενειακό SUV με αυτόματο κιβώτιο, δυνατότητα τετρακίνησης και επιλογή καυσίμου στην καθημερινή χρήση. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη συνεργασία τους: ηλεκτρική κίνηση όπου μπορεί να αξιοποιηθεί, υγραέριο για μικρότερο κόστος καυσίμου και δύο ρεζερβουάρ για μεγαλύτερη ελευθερία στα ταξίδια.