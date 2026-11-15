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Η εντυπωσιακή επέλαση των κινεζικών αυτοκινήτων στις διεθνείς αγορές αναμένεται να συναντήσει σημαντικότερα εμπόδια το 2027, καθώς ολοένα περισσότερες χώρες υψώνουν εμπορικούς φραγμούς για να προστατεύσουν τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες τους. Μετά τη θεαματική αύξηση των εξαγωγών κατά τη διάρκεια του 2026, ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο 10% την επόμενη χρονιά, σηματοδοτώντας μια αισθητή επιβράδυνση για έναν από τους πλέον δυναμικούς εξαγωγικούς τομείς της Κίνας.

Η πρόβλεψη της Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας (PCA) αποτυπώνει τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές της χώρας, καθώς η ταχεία διείσδυσή τους στο εξωτερικό προκαλεί αντιδράσεις από κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ταϊλάνδη και η Βραζιλία συγκαταλέγονται στις αγορές που προχωρούν στην επιβολή υψηλότερων δασμών ή εισαγωγικών ποσοστώσεων, επιδιώκοντας να περιορίσουν τη μαζική εισροή κινεζικών οχημάτων και να ενισχύσουν την ανταγωνιστική θέση των τοπικών παραγωγών.

Εκρηκτική άνοδος 168% στα plug-in υβριδικά

Η αναμενόμενη επιβράδυνση έρχεται έπειτα από μια χρονιά εξαιρετικά ισχυρών εξαγωγικών επιδόσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της PCA, οι εξαγωγές αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 75% κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχουν αποκτήσει οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες εκτός των συνόρων τους.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ανάπτυξη στις κατηγορίες των plug-in υβριδικών οχημάτων και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εκτεταμένης αυτονομίας. Οι εξαγωγές τους εκτινάχθηκαν κατά 168% το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, φτάνοντας συνολικά τα 1,77 εκατομμύρια οχήματα.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και οι εξαγωγές των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 124%, αν και ο ρυθμός ανάπτυξής τους ήταν χαμηλότερος σε σύγκριση με εκείνον των plug-in υβριδικών και των μοντέλων εκτεταμένης αυτονομίας.

Ωστόσο, η διατήρηση ανάλογων επιδόσεων θεωρείται ολοένα δυσκολότερη, καθώς τα μέτρα προστασίας των διεθνών αγορών περιορίζουν τις δυνατότητες περαιτέρω ταχείας επέκτασης.

«Οι εξαγωγές θα περάσουν από τον εξαιρετικά υψηλό ρυθμό ανάπτυξης που καταγράφηκε φέτος σε έναν μέτριο έως υψηλό ρυθμό αύξησης το επόμενο έτος», δήλωσε τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο γενικός γραμματέας της PCA, Κούι Ντονγκσού (Cui Dongshu).

Ο ίδιος απέδωσε τη μεταβολή κυρίως στην εφαρμογή υψηλότερων εισαγωγικών δασμών και ποσοστώσεων από σημαντικές αγορές του εξωτερικού, οι οποίες επιδιώκουν να ανακόψουν την ταχύτατη διείσδυση των κινεζικών αυτοκινήτων.

Πτώση 27% στην εγχώρια αγορά – Στο 67% το μερίδιο των ηλεκτρικών και υβριδικών

Την ίδια στιγμή, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες καλούνται να διαχειριστούν και την παρατεταμένη υποχώρηση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη αναζήτησης πελατών στο εξωτερικό.

Οι παραδόσεις επιβατικών οχημάτων στην Κίνα μειώθηκαν για 13ο συνεχόμενο μήνα, καταγράφοντας τον Οκτώβριο πτώση 27%, στα 1,64 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Η εξέλιξη προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς το φθινόπωρο αποτελεί παραδοσιακά μία από τις ισχυρότερες περιόδους για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην κινεζική αγορά. Η φετινή εικόνα, επομένως, αναδεικνύει το μέγεθος των πιέσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, παρά τη σημαντική ανάπτυξη των προηγούμενων ετών.

Η υποχώρηση της ζήτησης έχει επηρεάσει και τις πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη κατηγορία εξακολουθεί να ενισχύει τη θέση της στο σύνολο της αγοράς νέων αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, το μερίδιο των ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων αυξήθηκε στο 67% των συνολικών πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων τον Οκτώβριο, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της κινεζικής αγοράς προς τις εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης.

Έτσι, οι κατασκευαστές της χώρας βρίσκονται μπροστά σε μια διπλή πρόκληση: από τη μία πλευρά, η εγχώρια αγορά εμφανίζει επίμονη αδυναμία και, από την άλλη, οι εξαγωγικές τους προοπτικές περιορίζονται από τα αυξανόμενα εμπορικά εμπόδια.

Η εκτιμώμενη επιβράδυνση των εξαγωγών στο 10% το 2027 δείχνει ότι, παρά τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής, η επέκταση της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας στις διεθνείς αγορές εισέρχεται σε μια περισσότερο απαιτητική φάση.