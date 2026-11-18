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Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή αγορά πραγματοποιεί η Tesla, εξασφαλίζοντας από τη Φινλανδία άδεια χρήσης του συστήματος υποβοηθούμενης οδήγησης, σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία επιδιώκει να πείσει τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για την ασφάλεια και την αξιοπιστία της τεχνολογίας της.

Η φινλανδική αρχή μεταφορών Traficom αναγνώρισε την προσωρινή έγκριση που είχε χορηγήσει η Ολλανδία για το σύστημα Tesla Assisted Driving (TAD), επιτρέποντας την άμεση διάθεσή του στους ιδιοκτήτες συμβατών οχημάτων στη Φινλανδία.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα κριθεί εάν η τεχνολογία μπορεί να λάβει έγκριση για ευρύτερη κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πρόκειται για μια κρίσιμη δοκιμασία για την εταιρεία του Έλον Μασκ, καθώς, παρά τις επιμέρους εγκρίσεις από ευρωπαϊκές χώρες, η Tesla δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει τη στήριξη κάποιου από τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Τι αλλάζει με το νέο σύστημα της Tesla

Η τεχνολογία Tesla Assisted Driving επιτρέπει στα οχήματα να πραγματοποιούν μια σειρά από βασικές λειτουργίες οδήγησης χωρίς συνεχή χειροκίνητο έλεγχο.

Το σύστημα μπορεί να στρίβει, να επιταχύνει και να φρενάρει αυτόματα, αξιοποιώντας τις κάμερες και τα συστήματα υπολογιστικής επεξεργασίας του αυτοκινήτου.

Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν συνεπάγεται πλήρη αυτονομία.

Ο οδηγός εξακολουθεί να φέρει την ευθύνη της οδήγησης, οφείλει να παρακολουθεί διαρκώς τη λειτουργία του συστήματος και πρέπει να είναι έτοιμος να παρέμβει ανά πάσα στιγμή.

Αυτή ακριβώς η διάκριση αποτέλεσε ένα από τα βασικά ζητήματα στις διαβουλεύσεις μεταξύ της Tesla και των ευρωπαϊκών αρχών.

Μέχρι πρόσφατα, η τεχνολογία ήταν γνωστή ως Full Self-Driving (Supervised), ονομασία που παρέπεμπε σε πλήρως αυτόνομη οδήγηση, παρά το γεγονός ότι απαιτούσε ανθρώπινη επίβλεψη.

Η εταιρεία προχώρησε στη μετονομασία της σε Tesla Assisted Driving, αφαιρώντας την αναφορά στην αυτονομία, ώστε να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια ο πραγματικός χαρακτήρας του συστήματος.

Οι αλλαγές που άνοιξαν τον δρόμο για την έγκριση

Η νέα ονομασία δεν ήταν η μοναδική προσαρμογή που πραγματοποίησε η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Tesla τροποποίησε επίσης τις ρυθμίσεις ελέγχου ταχύτητας, οι οποίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις επειδή επέτρεπαν στο σύστημα να διατηρεί ταχύτητες σημαντικά υψηλότερες από τα προβλεπόμενα όρια.

Με τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν, οι οδηγοί δεν μπορούν πλέον να ρυθμίζουν το σύστημα ώστε να διατηρεί συνεχώς υπερβολικά υψηλή ταχύτητα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Παράλληλα, οι σχετικές ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές κάθε φορά που επανεκκινείται το αυτοκίνητο, ενώ έχουν ενισχυθεί και οι πληροφορίες που παρέχονται στον οδηγό σχετικά με τις αποφάσεις του συστήματος.

Σύμφωνα με την Traficom, οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν τη διαφάνεια και βοηθούν τους οδηγούς να κατανοούν καλύτερα τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της τεχνολογίας.

Γιατί η Φινλανδία αποφάσισε να κινηθεί πριν από την ΕΕ

Η απόφαση των φινλανδικών αρχών δεν σημαίνει ότι η χώρα δεσμεύεται να υποστηρίξει την Tesla στην επικείμενη ευρωπαϊκή ψηφοφορία.

Αντίθετα, η Traficom ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να εξετάζει τις τεχνολογικές και κανονιστικές παραμέτρους πριν διαμορφώσει την τελική της θέση.

Η πρόωρη έγκριση συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την επιθυμία να δοθεί στους οδηγούς η δυνατότητα να εξοικειωθούν με το σύστημα πριν από την έλευση των δυσκολότερων χειμερινών συνθηκών.

Ο εκπρόσωπος της φινλανδικής αρχής μεταφορών, Γιούκα Γιούχολα, εξήγησε στο Reuters ότι στόχος ήταν να επιτραπεί η χρήση της τεχνολογίας στους δρόμους της χώρας προτού επιδεινωθούν σημαντικά οι συνθήκες οδήγησης.

Η Φινλανδία αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο πάγος και οι έντονες χιονοπτώσεις δημιουργούν πρόσθετες απαιτήσεις για τα συστήματα υποβοηθούμενης οδήγησης.

Η Traficom έχει επισημάνει ότι η λειτουργία του συστήματος μπορεί να περιορίζεται όταν οι κάμερες καλύπτονται από χιόνι, λάσπη ή άλλους ρύπους, αλλά και όταν οι συνθήκες στον δρόμο καθίστανται ιδιαίτερα δύσκολες.

Μόλις 8.000 έως 9.000 τα συμβατά Tesla στη Φινλανδία

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρέασε την απόφαση είναι ο σχετικά περιορισμένος αριθμός οχημάτων που μπορούν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Σύμφωνα με τις φινλανδικές αρχές, περίπου 8.000 έως 9.000 αυτοκίνητα Tesla που κυκλοφορούν στη χώρα είναι συμβατά με το Assisted Driving.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί μόλις στο 0,3% του συνολικού στόλου επιβατικών αυτοκινήτων στη Φινλανδία.

Όπως εξήγησε ο Γιούχολα, το σχετικά μικρό μέγεθος του στόλου αποτέλεσε έναν από τους λόγους για τους οποίους οι αρχές θεώρησαν ότι μπορούσαν να προχωρήσουν στην εθνική αναγνώριση της έγκρισης πριν από την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής διαδικασίας.

Το κρίσιμο τεστ του Δεκεμβρίου για την Tesla

Η εταιρεία έχει ήδη συγκεντρώσει προσωρινές εγκρίσεις σε περίπου δέκα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Σλοβακία.

Η Ολλανδία ήταν η πρώτη που άνοιξε τον δρόμο, εγκρίνοντας προσωρινά το σύστημα τον Απρίλιο του 2026, ενώ ακολούθησαν και άλλες χώρες.

Ωστόσο, η τελική έγκριση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ανοιχτή υπόθεση.

Για να επιτραπεί η ευρεία διάθεση της τεχνολογίας απαιτείται η υποστήριξη ειδικής πλειοψηφίας των κρατών-μελών, στο πλαίσιο της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το γεγονός ότι καμία από τις μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ δεν έχει ακόμη ταχθεί υπέρ της έγκρισης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την Tesla.

Η επόμενη συνεδρίαση στην οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί η σχετική ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2026.

Ενδεχόμενη απόρριψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να ανατρέψει και τις προσωρινές εθνικές εγκρίσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί.

Για την Tesla, επομένως, η φινλανδική απόφαση αποτελεί μια θετική εξέλιξη, αλλά όχι την τελική επικράτηση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το πραγματικό στοίχημα παραμένει η εξασφάλιση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής έγκρισης, που θα επιτρέψει στην εταιρεία να διαθέσει ευρύτερα την τεχνολογία της, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τα προηγμένα συστήματα υποβοηθούμενης οδήγησης στην Ευρώπη.