-Χαίρετε, βαρέθηκε η πιάτσα (μας) τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μέχρι βέβαια να αρχίσει να έρχεται κανονικά ο λογαριασμός (ακρίβεια, πτώση κατανάλωσης και τουρισμού κ.λπ.) γιατί για την ώρα είναι νωρίς και τώρα πιάσαμε άλλο κοσκινάκι. Θα ρίξει ο Ισραηλινός πράκτωρ τον Μητσοτάκη με τις υποκλοπές ή θα προλάβει (ο Μητσοτάκης) να πάει σε εκλογές; Θα το «καλύψουν» το θέμα οι σύμμαχοι του πολέμου Ισραηλινοί και Αμερικανοί ή θα μας αφήσουν αμανάτι χωρίς κυβέρνηση εν μέσω σύρραξης στη γειτονιά; Θα πάει να καταθέσει ο Σαμαράς ως παρακολουθούμενος (;) μήνυση κατά της κυβέρνησης για να ρίξει και έναν δεύτερο Μητσοτάκη συνεπικουρούμενος από όλους τους πολιτικούς και επιχειρηματικούς εχθρούς του Κ.Μ; Και αν πέσει ο Μητσοτάκης, όπως εδώ και 3-4 χρόνια ελπίζουν οι αντίπαλοι και εχθροί του από τις υποκλοπές (τα Τέμπη βλέπετε δεν απέδωσαν…) ποιος θα κάνει κυβέρνηση; Γιατί εκείνος ο φουκαράς ο Ανδρουλάκης δεν πιάνει ούτε 15%. Διάδοχος από μέσα όπως ο Νίκος Δένδιας ας πούμε; Λίγο δύσκολο τεχνικά μού φαίνεται ένα κόμμα να πέφτει για ένα σκάνδαλο και να… ξανανεβαίνει εν κινήσει πριν ή μετά από εκλογές. Προσοχή, δεν λέω ότι όλα αυτά που συζητούνται από την Παρασκευή και μετά τις δηλώσεις του πράκτορα Predator «εγώ πουλάω μόνο σε κράτη» δεν είναι σοβαρά και ενδιαφέροντα. Αλλά αμφιβάλω για το κατά πόσο το σκάνδαλο των υποκλοπών του 2022 θα ρίξει την κυβέρνηση το 2026 και αφού έχουν μεσολαβήσει και εκλογές. Για κάποιον λόγο ακόμα και τότε η κοινή γνώμη δεν συγκινείτο με την ελληνική εκδοχή του Watergate, η ΝΔ έχασε 2-3 μονάδες όταν έσκασε καλοκαιριάτικο και τις πήρε πίσω με τη ΔΕΘ, με τα πρώτα θετικά μέτρα το φθινόπωρο του 2022.

Εκλογές να τελειώνουμε…

Η ζοφερή ενημέρωση Γεραπετρίτη

Ο Πλεύρης, το Σύμφωνο Μετανάστευσης και η Κεντροαριστερά

Τασούλας

Τηλεοπτική σύμπραξη

Οι οιωνοί για την αύξηση της Credia Bank

Ο Θ. Φέσσας συνεχίζει

Οι προσφορές για το «ΗΧΩΡ»

Ευτυχώς έχουμε τις ΑΠΕ

Ποιοι αγοράζουν Allwyn

Από τα ρούχα στο… Self service

Το story της Αφρικής στηρίζει τη μετοχή της Coca-Cola

Νέες παραγγελίες και αγορές second hand από τους Έλληνες εφοπλιστές

Οι χορηγίες Νίκου Τσάκου σε New York Knicks, μπάσκετ Ολυμπιακού, Σάκκαρη

Η Αγγελικούση επενδύει συνεχώς σε υπέρ-δεξαμενόπλοια-VLCC

Διαμαρτυρίες από τη φαρμακοβιομηχανία

Με το βλέμμα στα Data Centers

Η πρώτη επίσημη μέτρηση για τον στασιμοπληθωρισμό που έρχεται

Ισπανικές μπίζνες στην Άμυνα

Το μυστικό στη δολαριακή αγορά ομολόγων

-Ωστόσο για να είμαι ειλικρινής,που λένε στον Μητσοτάκη, με δεδομένο ότι υπάρχει ο πόλεμος και στις δημοσκοπήσεις η ΝΔ έχει να δει τόσο ψηλά νούμερα πάρα πολύ καιρό, πάτα το κουμπί να τελειώνουμε. «Ούτε υποκλοπές και κατάσκοποι, ούτε μπλεξίματα με ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, ούτε φασαρίες με τη δίκη στα Τέμπη, πάμε να τελειώνουμε. Αντί για Φθινόπωρο στη ΔΕΘ τώρα εκλογές, αμέσως μετά το Πάσχα». Ούτε χρειάζεται εγώ να ξαναγράψω ότιγια το τι θα κάνει. Απλά να διαπιστώσω κάτι: όποιος προτείνει να φύγει ο Μητσοτάκης θα πρέπει να πει και σ’ ένα μεγάλο κοινό, σε έναν κόσμο της τάξης του 40% που ευνοείται, κατά κάποιον τρόπο, από τη σταθερότητα και την ομαλότητα στη χώρακαι με ποιο πολιτικό σχήμα ώστε να υπάρχει αυτή η σταθερότητα για μία ακόμη τετραετία.-Μόλις έκλεισαν χθες οι κάμερες στο Υπουργικό και αφού ολοκληρώθηκε η ενημέρωση της Κεραμέως για τον νέο κατώτατο μισθό, ακολούθησε ηγια την κατάσταση που διαμορφώνεται στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Παρά τα όσα λέει δημοσίως ο Τραμπ, ο Γεραπετρίτης έδωσε μια εικόνα ότιστο πεδίο πριν από το τέλος Απριλίου, οπότε και οι οικονομικές συνέπειες θα μας συνοδεύουν τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Και όλα αυτά, διότι σε περίπτωση συνέχισης της έντασης ή περαιτέρω κλιμάκωσης πάμε σε άλλη πίστα. Να πω βεβαίως και ότι μέσω της πρέσβηοι ΗΠΑ έχουν δώσει στην Αθήνα ένα πιοότι το πράγμα θα κρατήσει μέχρι λίγο πριν από το Πάσχα.-Ένα ακόμα θέμα για το οποίο έγινε συζήτηση ήταν τογια την εφαρμογή του, το οποίο ανοίγει το παράθυρο για κέντρα μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, ενώ εμείς έχουμε ρυθμίσει και εκκρεμότητες που είχαμε με χώρες όπως ηαπό την περίοδο εφαρμογής του κανονισμού του Δουβλίνου καιπου ήδη έχουν περάσει μέσω Ελλάδος. Η έμφαση πλέον θα δίνεται στις απελάσεις όσων δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, ενώ το κλίμα ελάφρυνε λίγο όταν ο Πλεύρης έλεγε μέσα στη συνεδρίαση ότι η Κεντροαριστερά στην Ευρώπη δεν στηρίζει το Σύμφωνο, με τον Μητσοτάκη να του απαντά χιουμοριστικά κάτι του στυλ-Οδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην υπουργό καθηγητήκαι υποψήφιο εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ για τον προεδρικό θώκο. Πριν από έναν χρόνο και κάτι και συγκεκριμένα στις 12 Φεβρουαρίου 2025, ο Τασούλας εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις ψήφους 160 βουλευτών, ενώ ο Γιαννίτσης έλαβε 34 ψήφους. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων του Προέδρου με τους πρώην πρωθυπουργούς, σειρά πήραν τα ραντεβού με προσωπικότητες της πολιτικής και ακαδημαϊκής ζωής και έτσι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον κ. Γιαννίτση. Οι κύριοι Τασούλας και Γιαννίτσης συναντήθηκαν και το περασμένο καλοκαίρι, σε εκδήλωση του «Κύκλου ιδεών» στο Ζάππειο για τα 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975. Ο Τασούλας είχε συγχαρεί τότε τον Γιαννίτση για το βιβλίο του, «Ελλάδα 1953-2024: Χρόνος και Πολιτική Οικονομία» και γενικά ο Πρόεδρος παρακολουθεί την αρθρογραφία του πρώην υπουργού στον Τύπο. Κάπως έτσι, με την ευκαιρία της επίσκεψης στο Προεδρικό Μέγαρο, με τίτλο «Η Ελλάδα στην Κρίση» και μάλιστα με μια θερμή αφιέρωση. Όσο για τη μεταξύ τους συζήτηση, οι πηγές του Προεδρικού λένε απλώς ότι επικεντρώθηκε στις εσωτερικές και τις εξωτερικές εξελίξεις.Την ώρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδεχόταν τον Τάσο Γιαννίτση, το ΠΑΣΟΚ ανέβαζε βίντεο για να τρολάρει το σαρδάμ του Τασούλα για την εθνική επέτειο και το 1981. Έναειδικά όταν δεν έχεις αντιληφθεί ότι είσαι live on air. Τώρα δεν λέω ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε και κανένα έγκλημα, σιγά το πράγμα, αλλά ταυτίστηκε και λίγο με όλο τοπου λοιδορούσε για ένα σαρδάμ.-Χθες ανακοινώθηκε, έπειτα από κυοφορία μηνών, μίαμεταξύ των τριών (από τους 5) μεγάλων τηλεοπτικών καναλιών της χώρας τα οποία ανήκουν σε εξίσου μεγάλους ομίλους (Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη και Κυριακού).. Ο σκοπός της σύμπραξης αυτής, όπως λένε πηγές από τις ίδιες τις εταιρείες, είναι την επόμενη πενταετία το premium πρόγραμμα των καναλιών ήτοι τα φρέσκα σήριαλ και οι, οικαθώς επίσης και(π.χ. Super League, Premier League, Champions League κ.λπ.) να μεταδίδονται όλα μαζί μεκ.λπ. από αυτή την πλατφόρμα. Δηλαδή θα πληρώνει μία συνδρομή ο τηλεθεατής και θα βλέπει όλο το premium πρόγραμμα των τεσσάρων σταθμών. Αυτό(ελεύθερα δηλαδή, δίχως συνδρομή) σημερινά κανάλια των ομίλων αυτών. Όπως επίσης δεν θα σταματήσουν και οι πλατφόρμες της Cosmote και της Nova, αν και είναι ένα ερώτημα αν θα έχει ο ΑΝΤ1+ τα ποδόσφαιρα ας πούμε ή θα τα δείχνουν οι άλλες πλατφόρμες. Νωρίς ακόμα γιατί επαναλαμβάνω ότι όπως λένε. Ο σκοπός της νέας κίνησης πάντως είναι η, λένε πάντοτε οι πηγές. Τώρα, Σκάι και Open δεν μπήκανε για προφανείς επιχειρηματικούς και άλλους λόγους. Όντως πάντως είναι έναγια να δούμε πώς θα εξελιχθεί το μέλλον της τηλεόρασης, η οποία σίγουρα δεν θα είναι όπως σήμερα.-Ενδείξεις ότι θα καλυφθεί η, ύψους 300 εκατ. ευρώ, προκύπτουν από το σκιώδες βιβλίο προσφορών. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Credia Bank, η οποία αναμένεται να έχει απαρτία. Η CrediaBank προχωρεί στην αύξηση κεφαλαίου(δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και διεθνής θεσμική τοποθέτηση) για την υποστήριξη της ανάπτυξης και την αύξηση της ελεύθερης διασποράς. Η συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, ενώ από το ποσό της αύξησης ταέχουν ήδη προδεσμευτεί από τα funds Discovery, Fiera και Marbella δημιουργώντας θετική εικόνα για την κάλυψη της αύξησης. Η αύξηση διενεργείται με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των νέων μετόχων, ωστόσο παρέχεται άτυπη προτεραιότητα στους παλιούς μετόχους της τράπεζας στην Ελλάδα. Παράλληλα, έχει τεθείγια τους βασικούς μετόχους οι οποίοι δεσμεύονται να μην κάνουν πράξεις στο Χρηματιστήριο. Το Υπερταμείο κατέχειστο μετοχικό κεφάλαιο της Credia και σήμερα αναμένεται να αποσαφηνίσει τη θέση του. Το Ταμείο συνήθως ακολουθεί την «επιθυμία» της ΕΚΤ για λιγότερο Δημόσιο στις τράπεζες.-Οι πληροφορίες είναι ότι οθα συνεχίσει τιςμέσω της Quest, ενδεχομένως και πάνω από τα ποσοστά που ψιθυρίζονται στην αγορά. Β. Φουρλής - Θ. Φέσσας διατηρούν εδώ και χρόνιαοπότε δεν μπαίνει ζήτημα επιθετικής κίνησης. Προφανώς μεταξύ των ομίλων Φουρλή και Quest υπάρχουν κάποιες εμπορικές συνέργειες τις οποίες φυσικά θα εκμεταλλευτούν, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν πως. Σε κάθε περίπτωση δημιουργείται έναγια τον όμιλο Φουρλή και προφανώς η Quest (κατέχοντας ήδη το 10,53% - πόσο μάλλον όταν σύντομα πρόκειται να αυξήσει περαιτέρω τη θέση της)της Φουρλής.-Την περασμένη Δευτέρα άνοιξαν οι δεσμευτικές προσφορές για τοτης. Κατά πληροφορίες κατατέθηκαν δύο προφορές, η μια από εταιρεία της(Τεχνική Ολυμπιακή) και η δεύτερη από το επενδυτικό όχημα του, γνωστού στο παρελθόν από τις ραπτομηχανές Singer με έντονη κινητικότητα στη δευτερογενή αγορά NPLs. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, οι προσφορές λέγεται ότι υπολείπονται κατά περίπου 50% της εμπορικής αξίας του χαρτοφυλακίου.-Η χονδρική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος -σήμερα- στην Ελλάδα θα φτάσει τα. Χθες ήταν στα €83,4/MWh. Σήμερα από τις 10 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι, λόγω ηλιοφάνειας, οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος είναι σχεδόν μηδενικές, κατόπιν όμως πυκνώνουν τα σύννεφα και πέφτει η συμμετοχή των φωτοβολταϊκών και ανεβαίνει το Φυσικό Αέριο που χθες κόστιζε 55 Ευρώ/MWh. Σήμερα. Μαζί με τα υδροηλεκτρικά τα 2/3 της ηλεκτρικής μας ενέργειας προέρχονται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που τόσο λοιδορήθηκαν από «ευαίσθητες» κοινωνικές ομάδες. Όσον αφορά εμάς τους καταναλωτές, σήμερα πληρώνουμε ηλεκτρικό ρεύμα με τις τιμές που ίσχυαν τον Φεβρουάριο. Τον Απρίλιο θα πληρώνουμε με βάση τις τιμές του Μαρτίου. Ευτυχώς όμως τότε ο καιρός θα έχει βελτιωθεί και η ανάγκες για θέρμανση θα έχουν μειωθεί. Όσον αφορά τις τιμές χονδρικής των διυλιστηρίων, δεδομένων των συνθηκών, έχουν κρατηθεί σε λογικά επίπεδα. Στακαι στα-Στην Allwyn (όπως πλέον ονομάζεται ο ΟΠΑΠ) οι εξελίξεις συνεχίζουν να τρέχουν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχειρηματικής συνένωσης με τον ΟΠΑΠ. Μέσα στον Απρίλιο θα ολοκληρωθεί ηπου άσκησαν το δικαίωμα εξόδου έναντι χρηματικού ανταλλάγματος (€19,08 ανά μετοχή). Μόλις συμβεί αυτό η εταιρεία θα έχει 770.799.070 μετοχές σε κυκλοφορία, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών. Από αυτές, 166.406.223 μετοχές θα βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά, ήτοι ποσοστό 22%, ενώ οι υπόλοιπες μετοχές θα ελέγχονται έμμεσα από την KKCG του. Παράλληλα, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν γνωστές και οι λεπτομέρειες για τοτων 0,80 ευρώ που θα δοθεί στη συνέχεια, καθώς η διοίκηση έχει αναφέρει πως θα υπάρχει επιλογή επανεπένδυσης (scrip dividend). Τέλος, πριν από το τέλος του προσεχούς Ιουνίου θα έχει μεταφερθεί και η έδρα της εταιρείας στην Ελβετία. Ο νέος όμιλος, σύμφωνα με τη Citi, αναμένει σημαντικά υψηλότερη συνεισφορά από τις ΗΠΑ, κυρίως λόγω της ενοποίησης τηςπου διαθέτει ισχυρή παρουσία στην αγορά των Daily Fantasy Sports, ενώ θετική εξέλιξη θα αποτελέσει εάν τελικώς υπάρξει πιθανή ρύθμιση ή και απαγόρευση των εταιρειών της αγοράς προβλέψεων (prediction markets). Δημοκρατικοί βουλευτές κατέθεσαν χθες νομοθεσία που απαγορεύει τα στοιχήματα στην αγορά πρόβλεψης για εκλογές, κυβερνητικές ενέργειες, πόλεμο και αθλήματα, καθώς εντείνεται ο ρυθμιστικός έλεγχος στις δημοφιλείς πλατφόρμες prediction markets. Στο μεταξύ, οι επικεφαλής και υψηλόβαθμα στελέχη της Allwyn ξεκίνησαν τις αγορές στο Χ.Α. O CEO,, απέκτησε 7.029 μετοχές αξίας 99.745 ευρώ, ο CFO7.000 μετοχές αξίας 100.522 ευρώ και ο, Γενικός Νομικός Σύμβουλος 2.000 μετοχές αξίας 28.800 ευρώ.-Εάν παρατηρήσει κανείς τα νέα καταστήματα που ανοίγουν σε κεντρικά και περιφερειακά σημεία των μεγάλων πόλεων, θα δει ότι… ο κόσμος έχει γεμίσει από σούπερ μάρκετ και φαρμακεία. Είναι, άλλωστε, πλέον οι δύο «πυλώνες» που απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των καταναλωτών. Έτσι, νέα σημεία των οργανωμένων αλυσίδων λιανεμπορίου και μίνι μάρκετ, όπως και φαρμακεία,που λειτουργούσαν εκεί. Στο πλαίσιο αυτό, μαθαίνω ότι ένα μεγάλο κατάστημα της ιστορικής αλυσίδας ρούχων «Βάρδας» που βρισκόταν στην περιοχή της Γλυφάδας,μετατράπηκε πρόσφατα σε. Το συγκεκριμένο κατάστημα της «Βάρδας», επιφάνειας 500 τ.μ., ήταν κλειστό τα τελευταία χρόνια, αλλά τελικά βρήκε και αυτό τη θέση του στην… επόμενη μέρα. Το εν λόγω concept με τα self service καταστήματα που έχουν μικρότερη επιφάνεια και εξασφαλίζουν ταχύτερη εξυπηρέτηση το λάνσαρε η Σκλαβενίτης κυρίως την περίοδο της πανδημίας, και, εκ των οποίων τα 18 στην Αττική και τα άλλα σε διάφορες περιοχές της χώρας.-Η Coca-Cola HBC έκλεψε χθες τις εντυπώσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο, καταφέρνοντας να απορροφήσει ένα μέρος των πιέσεων των προηγούμενων εβδομάδων και να κλείσει με κέρδη 1,72% στα. Η μετοχή του πολυεθνικού ομίλου λειτούργησε ως το απαραίτητο «αντίβαρο» στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, καλύπτοντας σημαντικό μέρος από το χαμένο έδαφος του Μαρτίου και προσεγγίζοντας εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 50 ευρώ. Καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη της ανόδου έπαιξε η είδηση για την. Ειδικότερα, η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε πως προχωρά σε έκδοση τίτλων σταθερού επιτοκίου, με διάρκειες που κυμαίνονται από 2,5 έως 7,5 έτη, στοχεύοντας στην άντληση τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ. Η αγορά υποδέχθηκε θερμά την εξέλιξη, καθώς τα κεφάλαια προορίζονται για τη χρηματοδότηση της μεγάλης εξαγοράς στην Αφρική, μία κίνηση που αναμένεται να διευρύνει το αποτύπωμα του ομίλου σε αναπτυσσόμενες αγορές με υψηλά περιθώρια κέρδους. Οι επενδυτές ερμηνεύουν την ψήφο εμπιστοσύνης των ομολογιούχων ως επιβεβαίωση της ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας, η οποίαπαρά τη μεταβλητότητα των επιτοκίων. Η επιστροφή των αγοραστών στο ταμπλό του ΧΑ δείχνει ότι το story της Αφρικής αρχίζει να τιμολογείται θετικά, με τη μετοχή να επιδεικνύει την παραδοσιακή της αμυντική ανθεκτικότητα, παραμένοντας ένας από τους βασικούς πυλώνες του Γενικού Δείκτη στην πορεία προς τα νέα υψηλά του έτους. Σημειώνεται ότι η Coca-Cola HBC απέχει πλέον αρκετά από το ιστορικό ρεκόρ των 55+ ευρώ που έπιασε στο τέλος του περασμένου Φεβρουαρίου, καθώς τα απόνερα του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν επηρεάζουν σημαντικά τη μετοχή. Παρ' όλα αυτά, καταγράφει αξιόλογη άνοδο φέτος, που ξεπερνά το 11%, και παραμένει η πολυτιμότερη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με-Η. Η εβδομάδα που πέρασε χαρακτηρίστηκε από έντονη δραστηριότητα στις παραγγελίες νέων πλοίων, από τους Greeks. Ηπαράγγειλε ένα bulk carrier 181.500 dwt με παράδοση το 2029 και σύστημα scrubber, ηεξασφάλισε τέσσερα VLCCs 306.000 dwt σε κινεζικό ναυπηγείο, ενώ ηκαι ηπαρήγγειλαν συνολικά τέσσερα Suezmax και μεσαίας χωρητικότητας tankers με παράδοση το 2028–2029. Παράλληλα, ηεπένδυσε σε container ships, παραγγέλλοντας δύο firm και τέσσερα optional πλοία 2.800 teu στην Κίνα για παράδοση το 2028, ενώ ηενεργοποίησε option για την κατασκευή δύο επιπλέον LNG carriers, στο πλαίσιο προηγούμενης συμφωνίας με ναυπηγείο της Νότιας Κορέας. Η ελληνική επενδυτική δραστηριότητα επεκτάθηκε στη secondhand αγορά, με επιλεκτικές αγορές και πωλήσεις bulk carriers και δεξαμενόπλοιων. Στον dry bulk, οι Έλληνες πλοιοκτήτες απέκτησαν τα Kamsarmax NORD ARIES (81.895 dwt, 2020) και LOCH LONG (81.896 dwt, 2013), ενώ πώλησαν το ST. DIMITRIOS (82.688 dwt, 2007) σε Κινέζους αγοραστές. Στα, ελληνικά συμφέροντα αγόρασαν το Suezmax LIBERA (158.319 dwt, 2009). Συνολικά, μέσα στον τελευταίο χρόνο, απέκτησαν 213 second hand και πώλησαν 318, αποδεικνύοντας ότι συνεχίζουν με στρατηγικό σχεδιασμό την ανανέωση και αναδιάρθρωση του στόλου τους, συνδυάζοντας επενδύσεις σε νέα πλοία και προσεκτικές second hand αγορές.-Ηείναι μια εταιρεία που έχει μάθει να ταξιδεύει και στα νερά του μάρκετινγκ και της διεθνούς προβολής. Παράλληλα με την οικονομική της επιτυχία, ο όμιλος Τσάκου εφαρμόζει μιαπου συνδυάζει αθλητισμό και διεθνή φήμη. Από τη μια, η TEN έγινε χορηγός των, προσφέροντας στους Αμερικανούς φίλους του μπάσκετ την ένδειξη μιας ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας σε πρώτο πλάνο. Από την άλλη, ο όμιλος μέσα από τη συνεργασία με ταυποστηρίζει τονκαι τη, συνδέοντας το όνομα Τσάκος με τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Είναι ξεκάθαρο ότι η χορηγική πολιτική συνοδεύει την οικονομική ανάπτυξη του Ομίλου, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητά του τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.-Η Mαρία Αγγελικούση, μέσω της, συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στα. Η πρόσφατη παραγγελία τριών υπερδεξαμενόπλοιων στη Hanwha Ocean, συνολικής αξίας 393,2 εκατ. δολαρίων, δεν είναι απλώς μια επένδυση. Είναι ένα στρατηγικό μήνυμα ισχύος, που δείχνει ότι η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να καθορίζει τους κανόνες στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Η επιλογή της, ενός ναυπηγείου που η Maran προτιμά σταθερά, δεν είναι τυχαία. Πέρυσι, η εταιρεία είχε παραγγείλει τέσσερα VLCCs 320.000 dwt αξίας 516 εκατ. δολαρίων, κλείνοντας έναν κύκλο τεσσάρων ετών χωρίς νέες παραγγελίες. Τώρα, η Maran προσθέτει άλλα τρία VLCCs και όπως γράψαμε πιο πάνω, δύο LNG carriers. Η κίνηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι, που εξασφαλίζουν στρατηγική κυριαρχία στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.-Οβρίσκεται πάλι στο πόδι. Οι εταιρείες πωλούν φάρμακα, εκδίδουν τιμολόγια, αλλά στο τέλος της χρονιάς επιστρέφουν ένα μεγάλο μέρος των εσόδων τους πίσω στο κράτος μέσω του clawback. Ο μηχανισμός της αυτόματης επιστροφής (clawback) στη φαρμακευτική δαπάνη καθιερώθηκε στην Ελλάδα με τον ν.4052/2012 που επέβαλαν οι δανειστές για τον έλεγχο της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία -τότε- στην Ελλάδα ήταν από τις υψηλότερες στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ. Μπήκε ένακι αν η πραγματική δαπάνη το ξεπερνούσε, τότε οι φαρμακευτικές εταιρείες επέστρεφαν αναλογικά τη διαφορά. Τα όρια αυτά παρέμειναν παγωμένα ενώ η φαρμακευτική δαπάνη -και οι ανάγκες- αυξήθηκαν. Τομετατράπηκε από έκτακτο μέτρο κρίσης σε μόνιμο μέτρο για τη φαρμακοβιομηχανία. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το 2025, για 4η διαδοχική χρονιά, οι φαρμακοβιομηχανίες πλήρωσαν περισσότερα από το ίδιο το κράτος για τη φαρμακευτική δαπάνη., σε μια αγορά που σύμφωνα με μελέτη της Deloitte, φτάνει τα 8,9 δισ. ευρώ. Για τα νοσοκομειακά φάρμακα άνω των 30 ευρώ, το clawback ξεπερνά το 75%. Η IFPMA, η, έστειλε -πάλι- επιστολή στο Μαξίμου, στο υπουργείο Υγείας και στο υπουργείο Οικονομικών. Οι υποσχέσεις για μείωση του clawback δεν τηρήθηκαν και η αβεβαιότητα που γεννά το σύστημα αρχίζει να κοστίζει στον ασθενή. Σύμφωνα με μελέτη της IQVIA,. Οι εταιρείες καινοτομίας έχουν ήδη απολύσει το 20% του ανθρώπινου δυναμικού τους την τελευταία πενταετία. Κλινικές δοκιμές δεν εγκαθίστανται εδώ, επενδύσεις σε R&D πηγαίνουν αλλού. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η χώρα με τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρώπη.-Είναι γνωστό πως όλο και περισσότεροι ξένοι και εγχώριοι επενδυτές στρέφουν στο βλέμμα τους στα Data Centers που ετοιμάζονται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους και τατα οποία έχουν τοποθετηθεί στη χώρα μας με επίκεντρο τη νέα ενεργειακή μονάδα της. Περίπου στα μέσα Φεβρουαρίου συστάθηκε η εταιρείαμε σκοπό την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων και υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ήταν 25.000 ευρώ, με τηννα κατέχει το 75% και την Dror Limited το 25%. Σύμβουλος-Διαχειριστής της Larissa Data Centre Α.Ε. ορίστηκε ο, ο οποίος συμμετείχε στη σύσταση και διοίκηση της Λάρισα Θερμοηλεκτρική μέσω της ισραηλινών συμφερόντων Clavenia Limited. Η Clavenia αποτελεί επενδυτικό βραχίονα της, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες real estate στην Ευρώπη, με περιουσιακά στοιχεία άνω των 30 δισ. ευρώ και κεφαλαιοποίηση περίπου 6 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η επένδυση ύψους 600 εκατ. ευρώ αφορά μονάδα ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου καθαρής ισχύος 792 MW, με παράλληλη ανάπτυξη data center άνω των 200 MW στην Κεντρική Ελλάδα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προβλέπεται έναρξη κατασκευής εντός του 2026 και με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2028. Έτσι, η Larissa Data Centre, που εδρεύει επί της οδού Ασκληπιού στην Αθήνα, θεωρείταιδημιουργίας υποδομών data center στην περιοχή της Λάρισας. Ο Rotem Ben Horin διετέλεσε πρόεδρος της Λάρισα Θερμοηλεκτρική μέχρι τη μετοχική διεύρυνση και κεφαλαιακή της ενίσχυση με τη συμμετοχή των ΔΕΠΑ Εμπορίας (35%), fund SIrec Energy (16,5%) και Volton Α.Ε. (10%), ενώ ηδιατηρεί ποσοστό 38,5%. Την περασμένη Παρασκευή 20 Μαρτίου έγινε η σύσταση άλλης μιας εταιρείας, με την επωνυμία, η οποία εκτιμάται ότι απηχεί τα ίδια συμφέροντα. Και αυτή εδρεύει στην οδό Ασκληπιού, ενώ ο σκοπός της περιλαμβάνει ως βασική δραστηριότητα τις. Στις δευτερεύουσες υπάρχουν πολλά και διάφορα, από υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή υπολογιστικής ισχύος μέχρι ανέγερση κτισμάτων και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες και ΑΠΕ.-Οείναι ο πρώτος διεθνής οργανισμός που μέτρησε και ποσοτικοποίησε επίσημα τονπου πηγάζει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αναθεώρησε τις προβλέψεις του για τον πληθωρισμό στις χώρες του G20, στο 4,0% για το 2026, δηλαδή 1,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις του. Για την, ο κίνδυνος είναι διπλός. Ηβρίσκεται σε τροχιά χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, αλλά τώρα καλείται να διαχειριστεί ένα νέο ενεργειακό σοκ εν μέσω αναιμικής ανάπτυξης.εμφανίζουν στο γράφημα του ΟΟΣΑ σχετικά χαμηλούς πληθωριστικούς δείκτες για το 2026 (2,9%, 1,8% και 2,4% αντίστοιχα) αλλά οι προβλέψεις αλλάζουν δραματικά στο σενάριο παράτασης της ενεργειακής αβεβαιότητας. Ηδεν περιλαμβάνεται στο γράφημα του ΟΟΣΑ, ωστόσο ως χώρα με υψηλή εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια, με μια τουριστική οικονομία που είναι ευαίσθητη στο κόστος μεταφορών και καυσίμων αλλά και… στα εισοδήματα των τουριστών,. Η ηχηρή και αναπάντεχη πρόβλεψη του ΟΟΣΑ αφορά τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Τον «βλέπει» στο 4,2% για το 2026, υψηλότερο από κάθε άλλη χώρα του G7, με ό,τι αυτό σημαίνει για την πορεία των επιτοκίων του δολαρίου.-Παραμονή της Εθνικής μας Εορτής, στις 24 Μαρτίου, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός διακήρυσσε στο κοινοβούλιο ότι «αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας», η ισπανικήκαι ηυπέγραφαν στη Μαδρίτη μεγάλη δεσμευτική συμφωνία, για την από κοινού ανάπτυξη νέων αυτοκινούμενων πυροβολικών συστημάτων, για τις ισπανικές Ένοπλες Δυνάμεις, με βάση το κορεατικό K9 Thunder των 155mm. Το συμβόλαιο για τα ερπυστριοφόρα οχήματα ανέρχεται σε 4,5 δισ. ευρώ, ενώ η Ισπανία έχει διαθέσει επιπλέον €2,9 δισ. για τροχοφόρα αυτοκινούμενα πυροβολικά, ως μέρος του αμυντικού της εξοπλισμού. Η συμφωνία έχει ενδιαφέρουσα δομή. Η Indra θα κατασκευάζει τα κύτη στην Ισπανία και θα ενσωματώνει τα συστήματα αποστολής, διαχείρισης πεδίου μάχης, επικοινωνιών και κατανόησης της κατάστασης 360 μοιρών. Έτσι ο αγοραστής διατηρεί τον έλεγχο επί των βασικών ψηφιακών συστημάτων.για την επέκταση των εγκαταστάσεων Indra στο Gijón και τη δημιουργία 500 άμεσων και 1.000 έμμεσων θέσεων εργασίας. Από γεωπολιτική σκοπιά, η Νότια Κορέα καθιερώνεται ως, μετά τις ΗΠΑ. Προφανώς σε βάρος των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών. Η Ισπανία, που παραδοσιακά δαπανούσε κάτω από το 1% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες, μ’ ένα μόνο, σε πυροβολικό μόνο, επισημοποιεί μια θεαματική αλλαγή στάσης.-Τα επιτόκια στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ ανεβαίνουν, όχι όμως λόγω προσδοκιών για υψηλότερο πληθωρισμό. Η δημοσιογράφος του Bloomberg,, που παρουσιάζει καθημερινά το Bloomberg Surveillance, υποστηρίζει ότι οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων ανεβαίνουν εξαιτίας του «term premium». Είναι η επιπλέον αποζημίωση που απαιτούν οι επενδυτές για να δανείσουν το αμερικανικό δημόσιο σε βάθος χρόνου. Τα πραγματικά επιτόκια βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 12 μηνών, όχι γιατί η αγορά φοβάται «υπερθέρμανση» λόγω πληθωρισμού. Η Αμπράμοβιτς λέει ότι, επειδή οι αγορές φοβούνται τα ελλείμματα, τη δημοσιονομική διαχείριση, την ικανότητα της Ουάσιγκτον να διαχειριστεί τον λογαριασμό του πολέμου. Η αμερικανική οικονομία, εμπορικών πολέμων, γεωπολιτικής αναταραχής, πιθανής επιβράδυνσης, με δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν ήδη στενέψει δραματικά. Κάθε φορά που στο παρελθόν υπήρχε κρίση, η Ουάσιγκτον απαντούσε με τεράστια δημοσιονομική επέκταση. Τυπώνοντας φρέσκο χρήμα. Ο Τραμπ πιέζει τη FED να μειώσει δραστικά τα επιτόκια του δολαρίου γιατί θέλει αυτή η πολιτική να κοστίζει λιγότερο. Η σημερινή συγκυρία στην αγορά ομολόγων δείχνει ότι οι επενδυτές δεν φοβούνται τόσο τη φωτιά του πολέμου