Gruner Velltliner: 10 υπέροχα κρασιά από τον Δούναβη

Ο αμπελώνας της Αυστρίας έχει εξελιχθεί ανάμεσα στους σπουδαιότερους του κόσμου και τα κρασιά της -ιδιαίτερα τα λευκά- αντικείμενο πόθου για κάθε σοβαρό οινόφιλο.

Με αιχμή του δόρατος την περιοχή που βρίσκεται κοντά στην Βιέννη και τους επικλινείς αμπελώνες που σχηματίζονται στις όχθες του Δούναβη και των παραποτάμων του, η Αυστρία εκμεταλλεύεται το ιδανικό της κλίμα, που είναι όσο πρέπει ψυχρό αλλά και όσο πρέπει ζεστό, για να φέρει τα σταφύλια της σε τέλεια ωρίμανση. Και το πλέον ταυτισμένο με τη χώρα εξ αυτών είναι το Gruner Veltliner που σε περιοχές όπως το Kamptal, το Kremstal και φυσικά το (χαρακτηρισμένο και ως Unesco site) περίφημο Wachau προσφέρει έναν υπέροχο συνδυασμό απαλότητας και ορυκτής πολυπλοκότητας. Με το αχλάδι, την αρμπαρόριζα και το αγιόκλημα να ορίζουν την αρωματική τυπικότητα, το σπουδαίο λευκό σταφύλι καταφέρνει να βρίσκεται στην μέση του γευστικού εύρους, τόσο από πλευράς σώματος όσο και από πλευράς στρογγυλάδας.

Εν τούτοις, αν και τα παραπάνω θεωρητικά θα οδηγούσαν σε μια γευστική αδιαφορία, στην συγκεκριμένη περίπτωση εκφράζονται με ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και τρόπο που συναρπάζει, ιδιαίτερα αν προέρχονται από τα κορυφαία αμπελοτόπια Erste Lagen. Τα κρασιά που ακολουθούν θα επιτρέψουν σε κάθε οινόφιλο να γνωρίσει την μοναδική ποικιλία μέσα από την δουλειά κορυφαίων παραγωγών σε κάθε επίπεδο τιμής, ενώ οι υπομονετικοί θα ανταμειφθούν με μελένια και μανιταρένια πολυπλοκότητα αν τα αφήσουν στο κελάρι τους για 5-10 χρόνια. Τελικά ο Δούναβης χορεύει και οινικό βαλς!

Brundlmayer, Gruner Veltliner Erste Lagen “Ried Loiserberg”

O Willi Brundlmayer έχει οδηγήσει την οινοποιία του στο πάνθεον των παραγωγών του Kamptal, έχοντας στην φαρέτρα του κάποια από τα σπουδαιότερα Cru της περιοχής. Ένα εξ αυτών είναι και το επισήμως καταταγμένο Erste Lagen (1er Cru) Loiserberg, το κρύο, ανεμοδαρμένο terroir του οποίου προσδίδει στο Gruner Veltliner που είναι φυτεμένο εκεί έναν ξεχωριστό mineral, ελαφρύ και όξινο χαρακτήρα που εν μέρει θυμίζει Riesling.

Gobelsburg Schloss, Gruner Veltliner Ried Lamm

Όχι, δεν υπάρχει τυπογραφικό λάθος. Το κάστρο- οινοποιείο του Kamptal καυχιέται οινοποιητική ιστορία από το 1071! Ωστόσο αυτή η ιστορία δεν θα σήμαινε τίποτα αν δεν συνοδευόταν από αριστουργήματα σαν το Ried Lamm, καρπό του μεριδίου του στο ομώνυμο κορυφαίο αμπελοτόπι των 245 στρεμμάτων. Μια ποίηση γραμμένη με μέλι, αγιόκλημα, άφθονη ορυκτότητα αλλά και μια τέλεια ενσωματωμένη οξύτητα.

Gut Oggau, Theodora

Καρπός του project Gut Oggau που ξεκίνησαν στο Burgenland οι Stephanie και Eduard Tscheppe, το Theodora φέρνει μαζί τα Gruner Veltliner και το Welschriesling. Τα 40χρονα κλίματα για αυτή την cuvee καλλιεργούνται βιοδυναμικά, με το κρασί να παραμένει για ένα διάστημα με τα στέμφυλα πριν παλαιώσει σε μεγάλα βαρέλια. Εκρηκτικό στον χαρακτήρα των ζαχαρωμένων φρούτων, προσφέρει ελαφράδα και φοβερό τανικό μάκρος.

Hirtzberger Franz, Gruner Veltliner “Smaragd” Axpoint

Από τo 1897 το όνομα Hirtzberger έχει συνδεθεί με την κορυφαία ποιότητα του αυστριακού κρασιού. Οι τρομακτικές κλίσεις των πρωτοκλασάτων αμπελώνων του εξηγούν γιατί το αγνάντι του Cru Axpoint στον Δούναβη ξεκινά από τα 200 μέτρα και φθάνει στα 290! Το νέκταρ αυτό αποτελεί αποτέλεσμα υπερώριμου τρύγου με την συμπύκνωση αχλαδιού, μελιού και αγγελικής να είναι απίστευτη και την ισορροπία να φλερτάρει με το off dry.

Hirtzberger Franz, Gruner Veltliner Federspiel Rotes Tor

Η αιματοβαμμένη πύλη του χωριού των Hirtzberger Spitz δίνει το όνομά της στο Rotes Tor, άλλο ένα υπέροχο κρασί του μεγάλου παραγωγού από το Wachau. Όπως υποδηλώνει ο όρος Fiederspiel, εδώ ο τρύγος έχει γίνει νωρίτερα, ενώ το κρασί έχει ωριμάσει σε inox δεξαμενές. Το αποτέλεσμα είναι μια πανδαισία αχλαδιού, αγιοκλήματος, ρόκας και αρμπαρόριζας, που σαγηνεύει με την βελούδινη απαλότητα και την γευστική του διάρκεια.

Nigl, Gruner Veltliner Gartling

Εβρισκόμενο 70 χλμ ΒΔ της Βιέννης, το Kremstal είναι ένας από τους κορυφαίους τόπους για την καλλιέργεια του GV. Και το οινοποιείο Nigl ένα από τα πλέον ανερχόμενα ονόματα όχι μόνο της περιοχής αλλά και όλου του Αυστριακού κρασιού. Το Garling αποτελεί μια υπέροχη έκφραση της τυπικότητας της ποικιλίας, όντας κρεμώδες, γενναιόδωρο στον χαρακτήρα λευκόσαρκων φρούτων και επίμονο στο τελείωμα λευκού πιπεριού.

Nikolaihof, Gruner Veltliner Hefeabzug

Το κτήμα που ανήκει στην οικογένεια Saahs έχει ιστορία που πηγαίνει πίσω στο 63μ.Χ, γεγονός που το καθιστά ως ένα από τα παλαιότερα του κόσμου. Από το 1971 έχει αφοσιωθεί στην βιοδυναμική καλλιέργεια οπότε οι φίλοι των «φυσικών» κρασιών θα βρουν εδώ ένα GV γεμάτο με αρώματα ζυμών και ψωμιού. Άλλωστε το όνομά του αναφέρεται στην παράδοση της εμφιάλωσης κατευθείαν πάνω από τις οινολάσπες.

Pfaffl, Gruner Veltliner Vom Haus

Η αγάπη της οικογένειας Pfaffl για το κρασί -που ξεκίνησε το 1975 με μόλις 0,75ha- έχει οδηγήσει στην καλλιέργεια 160ha και αμέτρητες βραβεύσεις της δουλειάς της. Αρκεί κανείς να δοκιμάσει το βασικό GV της γκάμας που ακούει το όνομα Vom Haus για να καταλάβει το λόγο: το λευκό αυτό από το γειτονικό στην Βιέννη Niederosterreich διαθέτει τυπικότητα αχλαδιού και αρμπαρόριζας, στρογγυλή γεύση και πανέμορφη ηρεμία.

Pichler F.X, Gruner Veltliner Durnsteiner Ried Kellerberg

Ο οίκος F.X Pichler παρομοιάζεται ως η Rolls Royce του αυστριακού κρασιού, και όχι άδικα. Ο περφεξιονισμός με τον οποίο καλλιεργεί 200 στρέμματα είναι μοναδικός και το αποτέλεσμα μέσα στη φιάλη απλώς μαγικό, ειδικά αν προέρχεται από αμπελοτόπια όπως το Kellerberg. Η συμπύκνωση, η μελένια αίσθηση, ο γευστικός πλούτος και η κλάση αυτού του κρασιού το καθιστούν ένα δώρο που κάθε οινόφιλος οφείλει στον εαυτό του.

Wachau Domaine, Gruner Veltliner Federspiel Terrassen

To Domaine Wachau είναι ένας από τους κορυφαίους συνεταιρισμούς του κόσμου που καταπλήσσει ακόμα και με τα «εισαγωγικά» κρασιά του. Απόδειξη το Terrassen, το οποίο προέρχεται από διάσπαρτα επικλινή plot που είναι πολύ μικρά για να οινοποιηθούν μόνα τους. Εκρηκτικό στα αρώματα κίτρινων φρούτων και αγιοκλήματος υποστηρίζει τον όγκο του με άφθονη οξύτητα, αποτελώντας απόλυτη επιλογή για μια πρώτη γνωριμία με το GV.