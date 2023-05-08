Οχι, το Λίβερπουλ δεν είναι μόνο το στάδιο “Ανφιλντ” και η ιστορία με τους Μπιτλς – Ολες οι εμπειρίες που αξίζουν σε έναν προορισμό – έκπληξη

Tο Λίβερπουλ βρίσκεται ξανά στο μουσικό προσκήνιο, φιλοξενώντας τον 67ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και αποδεικνύει ότι είναι μια πόλη που αγκαλιάζει κάθε είδους μουσικά ακούσματα και τάσεις.

Μπορεί οι Clash να ύμνησαν τη βρετανική πρωτεύουσα αφιερώνοντάς της το άλμπουμ «London Calling» και να έγραψαν ιστορία συνδέοντας για πάντα το Λονδίνο με το ομώνυμο τραγούδι, η μουσική πρωτεύουσα της Βρετανίας όμως βρίσκεται πολύ βορειότερα και δεν είναι άλλη απ΄ το Λίβερπουλ. Το μεγάλο λιμάνι στις εκβολές του ποταμού Mersey είναι μια πόλη απόλυτα ταυτισμένη με τους Beatles, που έχει όμως εξελίξει πολύ τη μουσική της παράδοση από τα χρόνια των swinging sixties. Στα χνάρια των περίφημων «Σκαθαριών» εξάλλου βάδισαν μετέπειτα συγκροτήματα και solo καλλιτέχνες με διεθνείς καριέρες και παγκόσμιες επιτυχίες – οι Elvis Costello, The Real Thing, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Frankie Goes to Hollywood, Echo & the Bunnymen είναι μόνο μερικοί από αυτούς.

To M&S Bank Arena δίπλα στον ποταμό Mersey φιλοξενεί τον 67o Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision

Oσοι βρεθούν αυτή την βδομάδα στην ολοζώντανη πόλη των βορειοδυτικών ακτών της Βρετανίας, εκτός από τα άφθονα happenings και events που σχετίζονται με τον διαγωνισμό, ας προσθέσουν στη λίστα τους και τις παρακάτω προτάσεις.

To εμβληματικό Three Grace: Αποτελείται από το Royal Liver Building, το Cunard Building και το Port of Liverpool Building

Τα σημαντικότερα αξιοθέατα

Ο καλύτερος τρόπος για να μπείτε στο κλίμα και να αποκτήσετε άμεσα μια σφαιρική άποψη της πόλης, είναι αναμφίβολα μια μίνι κρουαζιέρα με κάποιο από τα πολυάριθμα ferry, που με αφετηρία την αποβάθρα Pier Head διαπλέουν το ποτάμι, με τα μεγαλοπρεπή κτήρια του 19ου αιώνα να εμφανίζονται διαδοχικά στις όχθες του, την ιστορία του πρώην λιμανιού του δουλεμπορίου να ξεδιπλώνεται μπροστά σας και τις πολυάριθμες αποθήκες και αποβάθρες που πλέον λειτουργούν ως πολυχώροι αναψυχής, να εντυπωσιάζουν και να σας καλούν να τις εξερευνήσετε. Τα σημάδια του ένδοξου ναυτεμπορικού παρελθόντος της πόλης βρίσκονται παντού κι εκεί ακριβώς, στις όχθες του ποταμού, είναι που θα θαυμάσετε και το εμβληματικό αρχιτεκτονικό τρίο του Λίβερπουλ, γνωστό ως 3 Graces: Πρόκειται για τα πιο αναγνωρίσιμα κτήρια της πόλης, το Cunard Building, το κτήριο του λιμανιού Port of Liverpool Building και το μεγαλοπρεπές ορόσημο Royal Liver Building, με τα ψηλά ρολόγια του και τα δύο πουλιά του Liver, το έμβλημα της πόλης που θα συναντήσετε σε πολλά ακόμη κτήρια.

Χαρακτηρισμένες ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO από το 2004, οι αποβάθρες αποτελούν πλέον το επίκεντρο της ζωής στο Λίβερπουλ. Οι παλιές βικτωριανές αποβάθρες στεγάζουν cool καταστήματα, εστιατόρια, καφέ, μουσεία και τις πιο περιζήτητες κατοικίες. Ξεχωρίζει η Royal Albert Dock, ένας συναρπαστικός συνδυασμός γεμάτων ζωή χώρων αναψυχής και των περισσότερων διατηρητέων κτηρίων – μετά το Λονδίνο – σε ολόκληρη τη Βρετανία.

Georgian Quarter / Photo: @georgianquarter

Philharmonic Hall

Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική θα βρείτε περιδιαβαίνοντας και τη γραφική Γεωργιανή Συνοικία – Georgian Quarter. Περπατώντας στα στενά της θα μείνετε έκπληκτοι από τα λαμπρά δείγματα γεωργιανής αρχιτεκτονικής που έχει να επιδείξει η πόλη – ξεπερνούν μάλιστα σε αριθμό κι αυτά ακόμη του Μπαθ – και με τις καλοδιατηρημένες αστικές κατοικίες να εναλλάσσονται με φιλόξενες, παραδοσιακές pub αλλά και σημαντικούς καλλιτεχνικούς χώρους όπως η art deco Αίθουσα Φιλαρμονικής – Philharmonic Hall, ένα ακόμη στοιχείο της μουσικής ταυτότητας του Λίβερπουλ.

Liverpool Anglican Cathedral

@tateliverpool Twitter

Στη ίδια περιοχή θα δείτε και τους δύο σημαντικούς καθεδρικούς της πόλης, τον γοτθικό Liverpool Anglican Cathedral και τον εντελώς διαστημικό Metropolitan Cathedral, o πρώτος μάλιστα αποτελεί έργο του σπουδαίου αρχιτέκτονα Sir Giles Gilbert Scott, «πατέρα» ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα βρετανικά σύμβολα, του κόκκινου τηλεφωνικού θαλάμου. Αξίζει να κάνετε και μια βόλτα στο πολύ ανερχόμενο Baltic Triangle, την εναλλακτική πρώην βιομηχανική περιοχή, όπου και εδώ παλιές αποθήκες φιλοξενούν ένα κέντρο τεχνών, στούντιο καλλιτεχνών, πολυάριθμες καντίνες, ένα πάρκο για πατίνια και τα πιο προχωρημένα club της πόλης, αλλά και στη γειτονιά της Chinatown, όπου ζει η παλαιότερη κινέζικη κοινότητα της Ευρώπης.

Tate Modern / Twitter: @tateliverpool

Walker Art Gallery

Οι φιλότεχνοι κι όσοι θεωρούν τις επισκέψεις στα μουσεία αναπόσπαστο μέρος των ταξιδιών τους, θα μείνουν πλήρως απασχολημένοι μεταξύ της Tate Liverpool, παράρτημα της σπουδαίας πινακοθήκης σύγχρονης τέχνης Tate Modern και της Walker Art Gallery. Στην πρώτη, πλέον της μόνιμης συλλογής, μπορούν αυτή την περίοδο να δουν την έκθεση – αφιέρωμα στον σπουδαίο εκπρόσωπο του βρετανικού ρομαντισμού στη ζωγραφική, JMW Turner, ενώ στη δεύτερη εκτίθεται μια εκτενής συλλογή διακοσμητικών τεχνών και έργων ζωγραφικής και γλυπτικής από τον 13ο αιώνα ως σήμερα, με έμφαση στα έργα των προ-Ραφαηλιτών.

The Beatles Story Museum

Μια στάση στο Ναυτικό Μουσείο του Μέρσι αποδεικνύεται ιδιαίτερα κατατοπιστική τόσο για την οικονομική άνθηση που βίωσε η πόλη λόγω του δουλεμπορίου και των ναυπηγείων της, τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα που έφερε η έλευση των μεγάλων υπερωκεάνιων στο λιμάνι της, αλλά και τον ρόλο της στη μάχη του Ατλαντικού κατά τον Β΄Π.Π. Τα παιδιά θα βρουν πιο διασκεδαστικό το φουτουριστικό κτήριο του Museum of Liverpool, με το πλήθος διαδραστικών εκθεμάτων και τις ποικίλες δραστηριότητες για τους μικρούς επισκέπτες.

Ενα τμήμα του είναι φυσικά αφιερωμένο στο καμάρι της πόλης, τους πάντα αγαπημένους και επίκαιρους The Beatles. Για να εμβαθύνετε πλήρως στην ιστορία του συγκροτήματος, κατευθυνθείτε στο αφιερωμένο σ΄αυτούς The Beatles Story Museum. Δεν πρόκειται για κλισέ ή τουριστική ατραξιόν, αλλά έναν ουσιαστικό τρόπο να έρθει κανείς πιο κοντά και να γνωρίσει σε βάθος την ιστορία ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών. Φυσικά και διοργανώνονται θεματικοί περίπατοι στην πόλη σε όλα τα μέρη που συνδέθηκαν μαζί τους, ενώ για περισσότερη μουσική και επιτυχίες που κατέκτησαν τα charts από το 1945 ως σήμερα, θα τεστάρετε τις γνώσεις σας και θα παρασυρθείτε από τον ρυθμό στο British Music Experience.

Αnfield Stadium

Southport Pier

Και βέβαια οι ποδοσφαιρόφιλοι είναι βέβαιο ότι δεν θα παραλείψουν ένα πέρασμα για “προσκύνημα” στo γήπεδo-ναό της εμβληματικής ομάδας της πόλης, το Anfield.

Ο,τι κι αν επιλέξετε, μην παραλείψετε να κλείσετε τη μέρα σας στην εντυπωσιακή, μήκους σχεδόν ενάμισι χιλιομέτρου, αποβάθρα Southport Pier που χτίστηκε το 1860. Μια βόλτα την ώρα του ηλιοβασιλέματος θα σας χαρίσει μερικές από τις θεαματικότερες εικόνες του Λίβερπουλ.

Πού να φάτε, τι να επιλέξετε για βραδινή έξοδο

Είτε ευθυμείτε να εξερευνήσετε την υψηλή γαστρονομία της πόλης, είτε ψάχνετε για κάτι πιο casual ή ένα γρήγορο αλλά νόστιμο σνακ, το Λίβερπουλ θα σας ανταμείψει με μια πληθώρα επιλογών. Το 18 ορόφων κοινοτικό κέντρο The Plaza πρόσφατα υποδέχθηκε το ολοήμερο εστιατόριο Nord, με κουζίνα που διευθύνει ο chef Daniel Heffy και βασίζεται στην τοπική πρώτη ύλη. Στο εσωτερικό που συνδυάζει μια ρετρό, παστέλ χρωματική παλέτα με πολυτελή καθίσματα κι αποπνέει αέρα παλιομοδίτικου γκλάμουρ, θα δοκιμάσετε mozzarella buratta με κολοκυθάκια, μέντα και φουντούκια, φρέσκα ζυμαρικά fazzoletti με κρεμώδη σάλτσα από πράσα και μαύρη τρούφα, μπακαλιάρο Κιέβου με σος ταρτάρ και crème brûlée με αυγά πάπιας.

Nord restaurant

The Art School

Röski

Ακόμη ψηλότερα βάζει τον γαστρονομικό πήχη το The Art School, με τους θαμώνες του να δειπνούν σ΄ένα κατάφωτο περιβάλλον με πιάτα όλο χρώμα, όπως το confit από βασιλικά στρείδια με dressing άγριου σκόρδου, το αρνίσιο κιλότο με σπαράγγια ή τον ψητό μπακαλιάρο με καπνιστή αντζούγια σε κρούστα μαϊντανού. Αφήστε οπωσδήποτε χώρο για το θεσπέσιο τρίο των γλυκών τους που αλλάζει τακτικά. Για σοφιστικέ βρετανικά πιάτα που σερβίρονται σ΄έναν καλαίσθητο και χαλαρωτικό χώρο σε μπλε τόνους, οι ντόπιοι κατευθύνονται στο Barnacle, ενώ πολύ αγαπητό είναι και το Röski στο κέντρο της πόλης. Στα ολόλευκα τραπεζομάντηλα, του μόλις 28 θέσεων ρομαντικού εστιατορίου, του νικητή του τηλεοπτικού Masterchef: The Professionals, Anton Piotrowski, τα μοντέρνα πιάτα του συνοδεύονται από κρασιά από κάθε γωνιά της γης και οι γεύσεις εναλλάσσονται μεταξύ μπακαλιάρου με πατάτες μαγειρεμένες σε μοσχαρίσιο λίπος και carpaccio μοσχαριού με σως hollandaise.

Ακόμη πιο δημοφιλείς αποδεικνύονται οι ανατολίτικες γεύσεις του Maray, για το οποίο θα χρειαστείτε εκ των προτέρων κράτηση, ώστε να απολαύσετε τις πιατέλες μεζέδων και το νόστιμο χούμους, πριν προχωρήσετε στα υπέροχα φαλάφελ, τις δροσερές σαλάτες και τo bbq κρεατικών και ψαρικών.

Για κάτι πιο casual, εγγυημένη είναι η κεφάτη ατμόσφαιρα του bar-restaurant Madre με τις πικάντικες Margaritas που αυτή την εποχή θα απολαύσετε στον ευρύχωρο κήπο του, αλλά και τα DJ sets κάθε Σαββατοκύριακο. Το μενού σας επιφυλάσσει καλοφτιαγμένα μεξικάνικα πιάτα, όπως τηγανιτό κοτόπουλο, tacos μανιταριών αλλά και tempura και χοιρινό και βέβαια churros με σοκολάτα για επιδόρπιο. Διαχρονικά απολαυστική εμπειρία παραμένει το Baltic, η πρώτη αγορά της πόλης με street food, όπου κιόσκια και καντίνες με πίτσα, burgers, τυλιχτά λιβανέζικα shawarma και άφθονα ταϋλανδέζικα πιάτα, ικανοποιούν κάθε γευστική σας επιθυμία. Την εβδομάδα αυτή μάλιστα διοργανώνουν κι ένα πάρτι αφιερωμένο στη Eurovision με γιγαντοοθόνες που θα καλύπτουν όσα σχετίζονται με το διαγωνισμό κι επιπλέον ζωντανή μουσική, φαγητό από τις συμμετέχουσες χώρες και θεματικά cocktails.

Προτάσεις για άνετη και στιλάτη διαμονή

Οποιος κι αν είναι ο προϋπολογισμός σας, φροντίστε για έγκαιρη κράτηση καθώς το Λίβερπουλ αποδεικνύεται δημοφιλές καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Η νεότερη, πολυαναμενόμενη άφιξη είναι το ξενοδοχείο The Municipal, με τις πόρτες του να ανοίγουν στις 10 Μαΐου και τα 179 δωμάτιά του να περιμένουν να φιλοξενήσουν όσους βρεθούν στην πόλη για τον 67ο διαγωνισμό τραγουδιού. Πρόκειται για ένα χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο κτήριο τεσσάρων ορόφων, του οποίου η προσεγμένη ανακαίνιση αποτίνει φόρο τιμής στην ιστορία του, με vintage έπιπλα και αυθεντικές art-deco λεπτομέρειες. Το εστιατόριο και το μπαρ του θα φιλοξενούν τακτικά live μουσικές παραστάσεις, ενώ η ταράτσα του διαθέτει μία από τις λίγες πισίνες ξενοδοχείων της πόλης.

The Municipal

Hope Street Hotel

Εξαιρετική επιλογή για διαμονή με στυλ αποτελεί και το boutique ξενοδοχείο Hope Street Hotel, που με την εξαιρετική του θέα και το μινιμαλιστικό σκανδιναβικό του design, προσελκύει συχνά και τους παίχτες της ποδοσφαιρικής ομάδας Liverpool FC, όταν παίζουν εντός γηπέδου. Η τοποθεσία του στη Γεωργιανή Συνοικία και η εγγύτητά του σε μερικά από τα γνωστότερα αξιοθέατα του Λίβερπουλ, όπως τους δύο καθεδρικούς, το καθιστούν ιδανική επιλογή για εξερεύνηση της πόλης, αλλά και τις ώρες της χαλάρωσης, τα μεγάλα παράθυρα των 89 δωματίων του σας αποζημιώνουν με πανέμορφες όψεις της πόλης, ενώ στο εστιατόριό του, London Carriage Works, θα γευτείτε καλοφτιαγμένα βρετανικά πιάτα με πρώτη ύλη από ντόπιους παραγωγούς.

2 Blackburne Terrace

Μοναδικό χαρακτήρα και φιλόξενη, σπιτική ατμόσφαιρα θα βρείτε στο 2 Blackburne Terrace, ένα σαφώς αναβαθμισμένο B&B, επίσης στη Γεωργιανή Συνοικία. Ενα υπέροχο αστικό σπίτι της ύστερης γεωργιανής εποχής έχει μεταμορφωθεί σε κατάλυμα 4 μόνο δωματίων, όπου δεσπόζει το σαλόνι με το μαρμάρινο τζάκι και τις αντίκες, ενώ μια εκλεκτική συλλογή έργων τέχνης έχει μοιραστεί σε όλους τους χώρους. Το πρόθυμο προσωπικό εγγυάται με κάθε τρόπο μια άνετη διαμονή σαν να βρίσκεστε στο δικό σας σπίτι, ενώ μπόνους είναι και εδώ η θέα, το πολύ πλούσιο πρωινό και τα μοντέρνα μαρμάρινα μπάνια με προϊόντα περιποίησης Noble Isle.

Tο Titanic Hotel στην ιστορική προκυμαία Stanley Dock.

Για τον ξεχωριστό του χαρακτήρα και τις πολύ λογικές του τιμές (δίκλινα από £99) αξίζει να προτιμήσετε και το Titanic Hotel στην ιστορική προκυμαία Stanley Dock. Το κτήριο από γυμνά τούβλα διατηρεί τις αυθεντικές αρχιτεκτονικές του λεπτομέρειες όπως τα θολωτά ταβάνια και με ήπιους χρωματικούς τόνους σας υποδέχεται σε υπέροχα δωμάτια, που στην κατηγορία Superior Dockside διαθέτουν ξεχωριστό καθιστικό με καταπληκτική θέα στο ποτάμι που δεν θα θέλετε να αποχωριστείτε.

Credits: Getty Images / Ideal Image