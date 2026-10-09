World’s 50 Best Bars 2026: Από την Αθήνα στην κορυφή του κόσμου

Το Line, το The Bar in Front of the Bar και το Barro Negro στα 50 καλύτερα μπαρ του πλανήτη.

Η Αθήνα εδώ και χρόνια πλέον δεν παρακολουθεί απλώς τις παγκόσμιες τάσεις του fine drinking, αλλά τις διαμορφώνει. Στη λαμπερή τελετή των “The World’s 50 Best Bars 2026” στο Μιλάνο, η ελληνική πρωτεύουσα σφράγισε την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της στον παγκόσμιο χάρτη του mixology: το Line σκαρφάλωσε στην 5η θέση στον κόσμο, το The Bar in Front of the Bar πραγματοποίησε το μεγαλύτερο άλμα της χρονιάς καθώς εκτινάχθηκε στο No.19, ενώ το Barro Negro μπήκε πανηγυρικά στην ελίτ καταλαμβάνοντας τη 40ή θέση.

Tο Line Athens σκαρφάλωσε στην 5η θέση των “The World’s 50 Best Bars 2026”. @line.athens/Instgram

Μια νύχτα-σταθμός για την ελληνική φιλοξενία

Tο αθηναϊκό cocktail culture βρίσκεται στην πιο δημιουργική, ώριμη και επιδραστική του φάση. Το μυστικό αυτής της επιτυχίας, εδώ και χρόνια δεν κρύβεται απλώς στην τεχνική αρτιότητα των cocktails, αλλά στη βαθιά διαφορετικότητα στην ταυτότητα και φιλοσοφία που αποπνέει κάθε μπαρ. Από τη sustainable φιλοσοφία του Line, μέχρι το αδιάκοπα εξελισσόμενο concept του The Bar in Front of the Bar και την αυθεντική, παθιασμένη σπουδή του Barro Negro στην αγαύη, τα αθηναϊκά μπαρ επαναπροσδιορίζουν την έννοια της φιλοξενίας. Η Αθήνα αποτελεί έναν από τους πιο ζωντανούς και επιδραστικούς πυρήνες της παγκόσμιας κουλτούρας του ευ πίνειν.

Η Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ξημέρωσε θριαμβευτικά για τα ελληνικά χρώματα, καθώς η χθεσινή επιτυχία στο Μιλάνο, εδώ όπου ανακοινώθηκαν τα “The World’s 50 Best Bars 2026” ακόμη αντηχεί στα αυτιά μας. Στην κορυφή των ελληνικών επιτυχιών, το Line σκαρφάλωσε στην 5η θέση του κόσμου, αποσπώντας παράλληλα το σπουδαίο ειδικό βραβείο “Ketel One Sustainable Bar Award” για τη συνεπή, ολιστική του αφοσίωση στη βιωσιμότητα. Τη δική του αλματώδη πορεία συνέχισε και το The Bar in Front of the Bar, το οποίο πέτυχε τη μεγαλύτερη άνοδο από κάθε άλλο μπαρ στον πλανήτη. Εκτινάχθηκε από το No.47 του 2025 στο No.19 για το 2026 κατακτώντας πανάξια το βραβείο “Nikka Highest Climber Award”. Την ελληνική τριάδα συμπλήρωσε το Barro Negro πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή διαδρομή από το No.62 της περσινής λίστας το αθηναϊκό agave bar μπήκε για πρώτη φορά στη πρώτη παγκόσμια 50άδας,στην 40ή θέση.

Το The Bar in Front of the Bar πέτυχε τη μεγαλύτερη άνοδο από κάθε άλλο μπαρ στον πλανήτη. Εκτινάχθηκε από το No.47 του 2025 στο No.19 για το 2026. www.thebarinfrontofthebar.gr

Tο Barro Negro, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή διαδρομή από το No.62 της περσινής λίστας, μπήκε για πρώτη φορά στην παγκόσμια 50άδα καταλαμβάνοντας την 40ή θέση. @barronegroathens/Instagram

Στην κορυφή του κόσμου

Για δεύτερη σερί χρονιά το Bar Leone από το Χονγκ Κονγκ διατήρησε τη θέση του στην κατάταξη, και μαζί τον τίτλο του “The World’s Best Bar”. Άλλα μπαρ στην πρώτη πεντάδα, είναι το Moebius Milano – Μιλάνο (No.2), το Alquimíco από την Καρταχένα (No.3) και το Bar Us της Μπανγκόκ (No.4) και φυσικά το Line στην πέμπτη θέση. Η λίστα του 2026 περιλαμβάνει μπαρ από 26 πόλεις, με 14 νέες συμμετοχές από την Αθήνα, τη Μπανγκόκ, το Μπουένος Άιρες, το Χονγκ Κονγκ, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη, το Μεντεγίν, την Πόλη του Μεξικού, τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι και το Σάο Πάολο. Παράλληλα, έντονο ήταν το ελληνικό ενδιαφέρον και στη διευρυμένη λίστα των θέσεων 51-100, όπου το ιστορικό Baba au Rum βρέθηκε στο No.55, ενώ το Naked Bar Athens στην Δάφνη πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στον παγκόσμιο θεσμό, καταλαμβάνοντας τη 76η θέση.

Η επίσημη κατάταξη των The World’s 50 Best Bars 2026

Για δεύτερη σερί χρονιά το Bar Leone από το Χονγκ Κονγκ διατήρησε τη 1η θέση στην κατάταξη The World’s 50 Best Bars. @barleonehk/Ιnstragram

1. Bar Leone (Χονγκ Κονγκ)

2. Moebius Milano (Μιλάνο)

3. Alquímico (Καρταχένα)

4. Bar Us (Μπανγκόκ)

5. Line (Αθήνα)

6. Handshake Speakeasy (Πόλη του Μεξικού)

7. Zest (Σεούλ)

8. Connaught Bar (Λονδίνο)

9. Lady Bee (Λίμα)

10.Bar Mauro (Πόλη του Μεξικού)

11.Schmuck (Νέα Υόρκη)

12.Hope & Sesame (Γκουανγκτζού)

13.The Cambridge Public House (Παρίσι)

14.Sip & Guzzle (Νέα Υόρκη)

15.Bar Nouveau (Παρίσι)

16.Sips (Βαρκελώνη)

17.Paradiso (Βαρκελώνη)

18.Jigger & Pony (Σινγκαπούρη)

19.The Bar in Front of the Bar (Αθήνα)

20.Exímia (Σάο Πάολο)

21.Tres Monos (Μπουένος Άιρες)

22.Mamba Negra (Μεντεγίν)

23.De Vie (Παρίσι)

24.Himkok (Όσλο)

25.Argo (Χονγκ Κονγκ)

26.Danico (Παρίσι)

27.Dry Wave Cocktail Studio (Μπανγκόκ)

28.El Gallo Altanero (Γκουαδαλαχάρα)

29.Satan’s Whiskers (Λονδίνο)

30.BKK Social Club (Μπανγκόκ)

31.Victor Audio Bar (Μπουένος Άιρες)

32.Waltz (Λονδίνο)

33.Locale Firenze (Φλωρεντία)

34.Mirror Bar (Μπρατισλάβα)

35.Tan Tan (Σάο Πάολο)

36.Montana (Χονγκ Κονγκ)

37.Sastrería Martinez (Λίμα)

38.Nutmeg & Clove (Σινγκαπούρη)

39.Bar Carmen (Μεντεγίν)

40.Barro Negro (Αθήνα)

41.Gokan (Χονγκ Κονγκ)

42.Mimi Kakushi (Ντουμπάι)

43.Nouvelle Vague (Τίρανα)

44.Bar Benfiddich (Τόκιο)

45.Caretaker’s Cottage (Μελβούρνη)

46.Martiny’s (Νέα Υόρκη)

47.Tlecān (Πόλη του Μεξικού)

48.Virtù (Τόκιο)

49.Bar Snack (Νέα Υόρκη)

50.Angelita (Μαδρίτη)