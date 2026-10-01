Απολαύσεις και προνόμια στις πανάκριβες σουίτες της Πρέμιερ Λιγκ

Ακριβές σαμπάνιες, σεφ με αστέρια Michelin, πισίνες και rooftop bars συνθέτουν το νέο σκηνικό στην ποδοσφαιρική εξέδρα.

Κάποτε ήταν όρθιοι ή κάθονταν στο τσιμέντο. Αργότερα μπήκαν τα καθίσματα και το γήπεδο άρχισε να θυμίζει θέατρο. Τώρα χτίζονται πολυτελείς σουίτες και προσφέρονται έξτρα υπηρεσίες που θυμίζουν οτιδήποτε άλλο εκτός από ποδόσφαιρο. Οι φανατικοί οπαδοί στην Αγγλία το έχουν πάρει πατριωτικά, ωστόσο ανάμεσά τους είναι αρκετοί που έχουν αποδεχτεί την ήττα. Το ποδόσφαιρο αλλάζει και αποτελεί πλέον μία από τις ακριβότερες απολαύσεις. Ακόμη και εκείνοι που έχουν δεκαετίες ολόκληρες εισιτήριο διαρκείας και ακολουθούν παντού την αγαπημένη τους ομάδα, βλέπουν πλέον ότι δεν τους καλοδέχονται. Ωραίο το συναίσθημα και η ταύτιση του κόσμου με το έμβλημα και την ιστορία, όμως η ομάδα είναι πρώτα εταιρία και πρέπει να πουλήσει ακριβά το προϊόν.

Tο ακριβότερο εισιτήριο διαρκείας στην Premier League το διαθέτει η Φούλαμ, με το ποσό να φτάνει τις 3.600 ευρώ στο «Craven Cottage» στην ανακαινισμένη «Riverside Stand». Photo: riverside.fulhamfc.com

Το Riverside Gourmet. Photo: riverside.fulhamfc.com

To Riverside Brasserie. Photo: riverside.fulhamfc.com

Εισιτήριο διαρκείας στη Φούλαμ με 3.600 ευρώ!

Όσο παράξενο και αν ακούγεται, η Φούλαμ διαθέτει το ακριβότερο εισιτήριο διαρκείας στην Premier League. Το ποσό φτάνει τις 3.600 ευρώ (3.084 λίρες) στο «Craven Cottage» και αφορά την ανακαινισμένη «Riverside Stand». Η τιμή μάλιστα είναι αδύνατο να δικαιολογηθεί από τη στιγμή που συγκαταλέγεται στους συλλόγους με τις χαμηλότερες δαπάνες στα μεταγραφικά. Η εμπειρία είναι υψηλών προδιαγραφών και το περιβάλλον ξεπερνάει τα όρια μιας συνηθισμένης επίσκεψης στο γήπεδο. Πισίνες στις ταράτσες, γαστρονομικές προτάσεις επιπέδου Michelin, ακριβά ποτά και απεριόριστη θέα στον Τάμεση.

Υπάρχουν διαφόρων ειδών επιλογές: Το «Gourmet» και η «Brasserie» θα προσφέρουν εκλεκτές επιλογές σε φαγητό, ενώ το «Dugout» δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις το ματς σε πιο προνομιακή θέση, ακριβώς πίσω από τους πάγκους των προπονητών. Επίσης, το «Sky Deck» είναι ένας ξεχωριστός χώρος που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την ιδιωτικότητα με την κοινωνική ατμόσφαιρα. Rooftop terrace και πισίνα με πανοραμική θέα στον Τάμεση και τον επιβλητικό ορίζοντα του Λονδίνου. Οι γαστρονομικές εμπειρίες αλλάζουν διαρκώς και είναι επιπέδου εστιατορίων Michelin. Η ποδοσφαιρική φιλοξενία ανεβαίνει σε άλλο επίπεδο.

Tο «Sky Deck» στο γήπεδο της Φούλαμ, rooftop terrace και πισίνα με πανοραμική θέα στον Τάμεση. Photo: riverside.fulhamfc.com

Spa πριν από τον αγώνα

Η Φούλαμ δένει όλο το πακέτο των υπηρεσιών με θεραπείες spa. Η αποκλειστική αυτή συνδρομή, όμως, κάθε άλλο παρά φτηνή είναι. Το τετραώροφο «Sky Deck» λειτουργεί σε συνεργασία με το «Sael Spa», που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο γήπεδο. Όσοι θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην πισίνα πληρώνουν μαζί και εγγραφή 250 λιρών. Και ακόμη πιο απίστευτο είναι ότι περιμένουν την ένταξη στη λίστα αναμονής για να κάνουν την πρώτη βουτιά. Για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα, η Φούλαμ φροντίζει ώστε η εμπειρία της ημέρας του αγώνα να αρχίζει πολύ πριν από τη σέντρα. Το σπα και η πισίνα κλείνουν αρκετές ώρες νωρίτερα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να απολαύσουν το φαγητό και το ποτό τους πριν στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας τους.

Τα υπόλοια ακριβά διαρκείας στην Premier League

Η Τότεναμ διαθέτει το δεύτερο πιο ακριβό εισιτήριο διαρκείας στην Αγγλία με το κόστος να φτάνει τα 2.750 ευρώ. Ούτε σε αυτή την περίπτωση είναι λίγα, ειδικά για μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια τερματίζει οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ακολουθεί η πρωταθλήτρια Άρσεναλ με 2.550 ευρώ και το τοπίο αλλάζει συνέχεια, ανάλογα με τη ζήτηση που υπάρχει. Εκτός Λονδίνου, η Λίβερπουλ είναι η μοναδική ομάδα του λεγόμενου «Big Six» που κρατάει την τιμή του ακριβότερου διαρκείας κάτω από ένα χιλιάρικο, για την ακρίβεια στα 1.090 ευρώ.

Αλλαγή θέσης στο «Ολντ Τράφορντ»

Οι μικρές ιστορίες που αφορούν την είσοδο οικονομικά ισχυρών πελατών στα ποδοσφαιρικά γήπεδα πληθαίνουν συνέχεια. Ο Τόνι Ράιλι βίωσε την έξωση από τη θέση διαρκείας που διατηρεί η οικογένειά του από το 1949 στην εξέδρα «Σερ Μπόμπι Τσάρλτον» στο «Ολντ Τράφορντ». Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να αλλάξει θέση σε 1.100 οπαδούς το περασμένο καλοκαίρι. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν επισκέπτες έτοιμοι να πληρώσουν 500 ευρώ για έναν αγώνα, σε αναπαυτικές πολυθρόνες, προκειμένου να ζήσουν μια premium εμπειρία, με σαμπάνιες και επιλεγμένα κρασιά από σομελιέ, ακόμη και γεύμα τριών πιάτων στο εστιατόριο «Lucky Cut» του Γκόρντον Ράμσεϊ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσφέρει ειδικά εισιτήρια όπου οι φίλαθλοι απολαμβάνουν ένα premium γεύμα στο Lucky Cat του Gordon Ramsay στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια μεταφέρονται στο Old Trafford. Photo: www.gordonramsayrestaurants.com

«Είναι μια τεράστια αδικία για όλους. Αισθάνομαι αβοήθητος και απελπισμένος» δήλωσε ο 76χρονος Ράιλι, του οποίου ο πεθερός Λόρι Κάσιντι ήταν μέλος της θρυλικής ομάδας του σερ Ματ Μπάσμπι μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ράιλι μαζί με άλλα 600 άτομα κινδύνεψε να χάσει τη μόνιμη θέση του μέσα στη διάρκεια της περασμένης σεζόν, επειδή έπρεπε να βολευτούν κάποιοι με περισσότερες ανέσεις, τρώγοντας σάντουιτς με γαρίδες την ώρα του αγώνα. «Είχα την ατυχία να κάθομαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους μισώ, όμως περνούν περισσότερο χρόνο για να βγάζουν selfies. Δεν είναι πραγματικοί οπαδοί» πρόσθεσε ο Ράιλι, ο οποίος αποφάσισε να μην ξαναπάει στο γήπεδο να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Και δεν είναι ο μόνος.

Από την άλλη βέβαια τα έσοδα των ομάδων – εταιριών, με τη Γιουνάιτεντ να είναι καταχρεωμένη τα τελευταία χρόνια, δεν μπορούν να περάσουν σε δεύτερη μοίρα. Το φθηνότερο εισιτήριο διαρκείας στο «Ολντ Τράφορντ» κοστίζει 750 ευρώ τον χρόνο και το ακριβότερο 1.380. Όταν 1.100 άτομα είναι έτοιμα να πληρώσουν από 370 έως 500 ευρώ για ένα και μόνο 90λεπτο, ο πολλαπλασιασμός βγάζει κέρδος πάνω από 460.000 ευρώ ανά αγώνα. Οπότε η ιστορία του αφοσιωμένου οπαδού από το 1949 και η αγγλική παράδοση στο ποδόσφαιρο, πάνε περίπατο.

Η απόσυρση των «Holmesdale Fanatics» της Κρίσταλ Πάλας

Από την αρχή της σεζόν οι οργανωμένοι οπαδοί της Κρίσταλ Πάλας, οι «Holmesdale Fanatics», που τυγχάνει να είναι αδελφοποιημένοι με τους «Πάνθηρες» του Πανιωνίου, ανακοίνωσαν ότι σταματούν κάθε οργανωμένη δραστηριότητα. Αρκετοί εξ αυτών δεν πηγαίνουν πλέον στο γήπεδο. Ο βασικός λόγος που επικαλούνται είναι η «ολοένα και μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση και αποστείρωση του ποδοσφαίρου». Σε εκτενή ανακοίνωση, με την οποία εξήγησαν την απόφασή τους, υποστήριξαν ότι οι γνήσιοι οπαδοί δεν αποτελούν πλέον προτεραιότητα για τους συλλόγους.

Oι οργανωμένοι οπαδοί της Κρίσταλ Πάλας, οι «Holmesdale Fanatics» ανακοίνωσαν ότι σταματούν κάθε οργανωμένη δραστηριότητα και επικαλούνται την «ολοένα και μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση και αποστείρωση του ποδοσφαίρου». Photo: Getty Images/Ideal Image

«Ο κόσμος απομακρύνεται από το ποδόσφαιρο λόγω των εξωφρενικά υψηλών τιμών των εισιτηρίων, των αδικαιολόγητων περιορισμών που στερεί από τους φιλάθλους την αξιοπρέπειά τους, αλλά και της συνεχούς παρενόχλησης και των νομικών ενεργειών. Πολλοί νέοι επιλέγουν να γυρίσουν την πλάτη τους σε ένα παιχνίδι που μοιάζει αποφασισμένο να τους απομακρύνει», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι «το σημερινό μοντέλο είναι μη βιώσιμο» στο Κρυστάλλινο Παλάτι.

Η έλλειψη ποδοσφαιρικής κουλτούρας

Στην ανακοίνωσή τους οι «Holmesdale Fanatics» που είναι σε κόντρα με τη διοίκηση από την πρώτη μέρα της ίδρυσής τους, το 2005, ανέφεραν ακόμη τα εξής: «Έχουμε προειδοποιήσει επανειλημμένα τον σύλλογο ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί μια ενεργή κουλτούρα στις εξέδρες. Χρειάζεται μια δραστική στροφή της Πάλας προς τους νεότερους οπαδούς και μια απομάκρυνση από την ιδέα ότι ο κόσμος πάει στο γήπεδο απλώς να ψυχαγωγηθεί. Οι οπαδοί πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο ώστε να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Η κατάσταση στα εκτός έδρας παιχνίδια είναι ακόμη χειρότερη. Οι εξέδρες των φιλοξενούμενων κατακλύζονται από μεγαλύτερους σε ηλικία οπαδούς. Νιώθουμε τεράστια υπερηφάνεια για όλα όσα πετύχαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Με τις διαμαρτυρίες μας βοηθήσαμε να σωθεί ο σύλλογος το 2010. Η εξασφάλιση του πλαφόν στις τιμές των εισιτηρίων για τα εκτός έδρας παιχνίδια και η στήριξη του συλλόγου σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο έκανε το αδύνατο δυνατό. Υπό τις υπάρχουσες συνθήκες επιλέγουμε να σταματήσουμε κάθε οργανωμένη δραστηριότητα μέσα στο γήπεδο. Δεν πρόκειται για μια απόφαση που πήραμε ελαφρά τη καρδία».

Δεν αποκλείεται πάντως η κίνηση των φανατικών της Πάλας να βολεύει απόλυτα τη διοίκηση του συλλόγου. Σημασία πλέον δεν έχει η ατμόσφαιρα. Το ποδόσφαιρο «πουλάει» την ψυχή του για να έχει περισσότερα έσοδα.

Εισαγωγική φωτογραφία:Οι πολυτελείς Sideline Suites στο Tottenham Hotspur Stadium

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