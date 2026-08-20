Γιατί δεν κοιμόμαστε καλά το πρώτο βράδυ σε ένα ξενοδοχείο

Τι είναι το φαινόμενο της πρώτης νύχτας και ποια τα βήματα για πραγματική ξεκούραση όταν ταξιδεύουμε.

Η πρώτη ημέρα στο νησί κυλάει καταπληκτικά. Τα νερά καταγάλανα, η αμμουδιά λευκή, η θερμοκρασία ιδανική. Το δωμάτιο του ξενοδοχείου άνετο και καλαίσθητο, το φαγητό στο εστιατόριο νόστιμο και το ποτό στο μπαρ δροσιστικό και χαλαρωτικό. Ήρθε, όμως, η ώρα για ξεκούραση. Μόνο που παρά την κούραση του ταξιδιού, δεν καταφέρνεις να χαλαρώσεις. Αργείς να αποκοιμηθείς, ξυπνάς πιο εύκολα μέσα στη νύχτα και το επόμενο πρωί αισθάνεσαι ότι δεν ξεκουράστηκες αρκετά. Να φταίω εγώ, να φταις εσύ, μήπως να φταίει το νησί; Όχι, ούτε αυτό, ούτε το στρώμα, ούτε το μαξιλάρι φταίνε. Φταίει το γεγονός ότι κοιμάσαι σε ένα μέρος που δεν γνωρίζεις.

Ο εγκέφαλός μας αντιμετωπίζει το ξενοδοχείο σαν έναν άγνωστο χώρο και παρότι νιώθουμε ασφαλείς, ένα μέρος του παραμένει σε εγρήγορση, σαν να θέλει να ελέγχει τι συμβαίνει γύρω μας. Photo: Pexels

Το φαινόμενο της πρώτης νύχτας

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό που συμβαίνει συχνά είναι το λεγόμενο φαινόμενο της πρώτης νύχτας. Οι επιστήμονες δεν αναφέρονται στην πρώτη νύχτα γάμου -που και αυτή έχει τις δυσκολίες της- αλλά στο πρώτο βράδυ σε ένα περιβάλλον που δεν είναι το σπίτι μας. Ο εγκέφαλός μας αντιμετωπίζει το ξενοδοχείο σαν έναν άγνωστο χώρο και παρότι νιώθουμε ασφαλείς, ένα μέρος του παραμένει σε εγρήγορση, σαν να θέλει να ελέγχει τι συμβαίνει γύρω μας. Ο καθηγητής Ψυχιατρικής και ερευνητής ύπνου στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ στις ΗΠΑ, Αχμάντ Μαγέλι, μιλώντας στο Associated Press, εξήγησε πως αυτό παρατηρείται στους περισσότερους ανθρώπους όταν αλλάζουν περιβάλλον. Μάλιστα, υπολογίζει ότι ο ύπνος μειώνεται κατά περίπου 20-30 λεπτά το πρώτο βράδυ. Ο Μαγέλι διενήργησε έρευνα, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε πως ο μετωπιαίος λοβός που συνδέεται με το βαθύτερο στάδιο του ύπνου, ήταν πιο ενεργός την πρώτη νύχτα αποκαλύπτοντας ότι όχι μόνο ο ύπνος είναι συντομότερος αλλά και πιο ελαφρύς. Το φαινόμενο, σύμφωνα με τον καθηγητή, παρατηρείται κυρίως σε παιδιά, εφήβους και ηλικιωμένους.

Οι ερευνητές εκτιμούν πως αυτό συμβαίνει είτε πρόκειται για ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων είτε για ένα κάμπινγκ στην Αντίπαρο. Από εξελικτική άποψη, ο άνθρωπος έπρεπε να βρίσκεται σε επαγρύπνηση για να αντιμετωπίσει τους πιθανούς εχθρούς. Σήμερα, ο μόνος εχθρός που πιθανώς εμφανιστεί τις βραδινές ώρες στο δωμάτιο είναι ένα κουνούπι, αλλά ο εγκέφαλος εκτιμά ότι απαιτείται χρόνος για να προσαρμοστεί ώστε να νιώσει απόλυτη ασφάλεια. Το θετικό είναι ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, πρόκειται για κάτι προσωρινό. Οι έρευνες δείχνουν ότι το φαινόμενο μειώνεται μετά την πρώτη νύχτα, καθώς ο εγκέφαλος αρχίζει να εξοικειώνεται με το περιβάλλον και δεν κάνει… σκοπιά για να προλάβει κάτι απρόβλεπτο.

Οι έρευνες δείχνουν ότι το φαινόμενο μειώνεται μετά την πρώτη νύχτα, καθώς ο εγκέφαλος αρχίζει να εξοικειώνεται με το περιβάλλον. Photo: Pexels

Υπάρχουν, βέβαια, και άλλοι παράγοντες για ένα όχι ιδιαίτερα ξεκούραστο πρώτο βράδυ. Για παράδειγμα, ο θόρυβος από το μοτέρ του ψυγείου που βρίσκεται συνήθως στα δωμάτια των ενοικιαζόμενων δωματίων, ο λαμπτήρας στη συσκευή πυρανίχνευσης, η θερμοκρασία ή οι θορυβώδεις γείτονες, σίγουρα δε βοηθούν. Κάποιες φορές, δε, επιστρέφουμε στο δωμάτιο με την πεποίθηση ότι δε θα καταφέρουμε να κοιμηθούμε και ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, πράγματι, η σκέψη αυτή μας κρατάει ξύπνιους. Το επόμενο πρωί είναι πιθανότερο να νιώθουμε κουρασμένοι, ευερέθιστοι, με μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, δυσκολία στη λήψη αποφάσεων ή την επίλυση προβλημάτων.

Απλές πρακτικές για καλύτερο ύπνο

Υπάρχουν, πάντως, μερικά απλά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν. Πρώτα από όλα, δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να προσαρμοστεί. Αν είμαστε βέβαιοι ότι θα δυσκολευτούμε την πρώτη νύχτα, μπορούμε να βάλουμε στις αποσκευές μας τη μαξιλαροθήκη μας, το αρωματικό χώρου που χρησιμοποιούμε ή ένα γνώριμο αντικείμενο. Είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε τη βραδινή ρουτίνα μας και να προσπαθήσουμε να κοιμηθούμε, αλλά και να ξυπνήσουμε περίπου την ίδια ώρα όπως όταν βρισκόμαστε στο σπίτι μας. Διατηρούμε το δωμάτιο δροσερό και σκοτεινό και πριν ξαπλώσουμε χαμηλώνουμε τα φώτα και αποφεύγουμε τη χρήση οθονών, ώστε να στείλουμε στον οργανισμό τα κατάλληλα μηνύματα ότι πλησιάζει η ώρα του ύπνου.

Αν είμαστε βέβαιοι ότι θα δυσκολευτούμε την πρώτη νύχτα, είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε τη βραδινή ρουτίνα μας όπως όταν βρισκόμαστε στο σπίτι μας. Photo: Pexels

Αν παρ’όλα αυτά, δεν καταφέρνουμε ακόμα να αποκοιμηθούμε, αντί να παραμείνουμε στο κρεβάτι μπορούμε να σηκωθούμε για λίγο ή να διαβάσουμε ένα βιβλίο με χαμηλό φωτισμό και να επιστρέψουμε όταν νιώσουμε υπνηλία. Ο εγκέφαλος, όπως φαίνεται, θέλει λίγο χρόνο παραπάνω για να κάνει… check-in.

Εισαγωγική φωτογραφία: Pexels