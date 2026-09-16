Γιατί ο υποτιμημένος χαλκός γίνεται το νέο πολύτιμο μέταλλο

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δίκτυα, data centers, ΑΠΕ και τεχνητή νοημοσύνη αυξάνουν εκρηκτικά τη ζήτηση.

Για δεκαετίες ο χαλκός ήταν ο «ταπεινός» πρωταγωνιστής της παγκόσμιας οικονομίας. Δεν είχε το κύρος του χρυσού, ούτε τη γεωπολιτική σημασία του πετρελαίου, ούτε την επενδυτική μόδα του λιθίου. Ήταν, βέβαια, το μέταλλο που βρισκόταν μέσα στα καλώδια, στους σωλήνες, στις ηλεκτρικές συσκευές και στις μηχανές. Αυτό ακριβώς, όμως, είναι σήμερα το ζήτημα: Οτιδήποτε χρειάζεται περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια για να κινηθεί ή να λειτουγήσει, χρειάζεται και περισσότερο χαλκό.

Η ζήτηση του χαλκού αυξάνεται ταυτόχρονα από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τις ανανεώσιμες πηγές, τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις μπαταρίες, την τεχνητή νοημοσύνη, τις κατασκευές, ακόμη και τις αμυντικές τεχνολογίες. Photo: Getty Images/Ideal Image

Η παγκόσμια ζήτηση για χαλκό ανήλθε περίπου στους 28 εκατ. τόνους το 2025. Σύμφωνα με τη μεγάλη μελέτη της S&P Global, μπορεί να φθάσει τους 42 εκατ. τόνους το 2040, δηλαδή να αυξηθεί περίπου 50%. Για ένα μέταλλο που δεν είναι νέο, τέτοια αύξηση μόνο εντυπωσιακή μπορεί να χαρακτηριστεί. Η ζήτηση αυξάνεται ταυτόχρονα από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τις ανανεώσιμες πηγές, τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις μπαταρίες, τα data centers, την τεχνητή νοημοσύνη, τις κατασκευές, ακόμη και τις αμυντικές τεχνολογίες.

Ενα αναντικατάστατο υλικό

Ο χαλκός έχει ένα χαρακτηριστικό που τον κάνει δύσκολο να αντικατασταθεί: είναι εξαιρετικός αγωγός του ηλεκτρισμού, ανθεκτικός, εύκολα επεξεργάσιμος και μπορεί να ανακυκλώνεται. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χρησιμοποιεί περίπου 2,9 φορές περισσότερο χαλκό από ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η έρευνα της S&P υπολογίζει ότι η ετήσια ζήτηση χαλκού μόνο για ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα αυξηθεί από 2,6 εκατ. τόνους το 2025 σε 6,3 εκατ. τόνους το 2040, δηλαδή περισσότερο από 130%. Τα αυτοκίνητα είναι μόνο ένα κομμάτι της ιστορίας. Η πραγματική έκρηξη βρίσκεται στα ηλεκτρικά δίκτυα. Για να λειτουργήσουν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εργοστάσια, κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας και, κυρίως, τα data centers της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να παραχθεί και να μεταφερθεί πολύ περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Μόνο η ανανέωση και επέκταση των παγκόσμιων δικτύων θα απαιτήσει επενδύσεις άνω των 7,5 τρισ. δολαρίων ως το 2040.

Τα data centers προσθέτουν έναν καινούργιο παίκτη στη ζήτηση. Η IEA (International Energy Agency, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέρειας) προβλέπει ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των data centers θα διπλασιαστεί περίπου ως το 2030, φθάνοντας τις 945 TWh, με αύξηση περίπου 15% τον χρόνο στην επόμενη τετραετία. Ο χαλκός, λοιπόν, παύει να είναι απλώς ένα βιομηχανικό μέταλλο και γίνεται στρατηγικό asset. Σε τιμή κοντά στα 14.000 δολάρια ο τόνος, η αξία μιας ετήσιας παγκόσμιας ζήτησης 28 εκατ. τόνων αντιστοιχεί θεωρητικά σε περίπου 390 δισ. δολάρια. Και η τιμή δεν βρίσκεται εκεί τυχαία. Στις αρχές του μήνα ο χαλκός έφθασε σε ιστορικά υψηλά κοντά στα 14.800 δολάρια ο τόνος στο LME (London Metal Exchange, το χρηματιστήριο μετάλλων του Λονδίνου), καθώς οι αγορές ανησυχούν τόσο για την αυξανόμενη ζήτηση όσο και για την περιορισμένη προσφορά.

Η εκρηκτική άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης και η κατασκευή νέων, γιγαντιαίων data centers έχουν μετατρέψει τον χαλκό σε έναν από τους πιο κρίσιμους και περιζήτητους πόρους του πλανήτη. Photo: 123RF

Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η προσφορά δεν μπορεί να ακολουθήσει εύκολα. Η εξόρυξη χαλκού απαιτεί τεράστιες επενδύσεις, άδειες, υποδομές και πολλά χρόνια μέχρι ένα κοίτασμα να μετατραπεί σε παραγωγικό ορυχείο. Παράλληλα, οι περιεκτικότητες των μεταλλευμάτων στα παλαιότερα μεγάλα ορυχεία μειώνονται. Η S&P υπολογίζει ότι, χωρίς νέες επενδύσεις και επεκτάσεις, η παραγωγή εξορυσσόμενου χαλκού θα μπορούσε να κορυφωθεί γύρω στα 25,8 εκατ. τόνους το 2030 και να υποχωρήσει περίπου στους 22 εκατ. τόνους το 2040. Με τη ζήτηση, όπως αναφέραμε, να εκτιμάται εκείνη τη χρονιά στα 42 εκ. τόνους, υπάρχει ένα δυνητικό κενό που μετριέται σε διψήφιο νούμερο (εκατομμυρίων τόνων). Τα νούμερα δεν βγαίνουν.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι, επίσης, ανήσυχος. Με βάση τα σημερινά projects, η αγορά χαλκού μπορεί να αντιμετωπίσει έλλειμμα περίπου 30% έως το 2035. Δεν είναι, λοιπόν, μόνο θέμα τιμής, αλλά επάρκειας. Υπάρχει αρκετό μέταλλο για να κατασκευαστούν στο άμεσο μέλλον τα δίκτυα, οι ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, οι φορτιστές και τα data centers που σχεδιάζονται σήμερα;

H γεωπολιτική αξία των χωρών

Η Χιλή διαθέτει περίπου 180 εκατ. τόνους αποθεμάτων χαλκού, σχεδόν το 18% των παγκόσμιων αποθεμάτων, και παρήγαγε περίπου 5,3 εκατ. τόνους το 2025. Το Περού διαθέτει περίπου 85 εκατ. τόνους αποθεμάτων και παρήγαγε 2,7 εκατ. τόνους. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό διαθέτει περίπου 80 εκατ. τόνους και η παραγωγή της έφθασε τους 3,2 εκατ. τόνους. Η Αυστραλία έχει περίπου 100 εκατ. τόνους αποθεμάτων, η Ρωσία άλλα 80 εκατ. τόνους. Συνολικά, τα παγκόσμια οικονομικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα υπολογίζονται σε περίπου 980 εκατ. τόνους. Η γεωγραφία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή η εξόρυξη και η επεξεργασία δεν βρίσκονται στα ίδια χέρια.

Η Κίνα διαθέτει μόλις περίπου 41 εκατ. τόνους αποθεμάτων, αλλά το 2025 παρήγαγε περίπου 14 εκατ. τόνους εξευγενισμένου χαλκού, σχεδόν τη μισή παγκόσμια παραγωγή διυλισμένου μετάλλου. Με άλλα λόγια, η Κίνα μπορεί να μην έχει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα, έχει όμως τεράστιο έλεγχο στο στάδιο που μετατρέπει το μετάλλευμα σε μέταλλο έτοιμο για τη βιομηχανία. Αυτό εξηγεί και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ΗΠΑ και της Ευρώπης για τα ορυχεία του υπόλοιπου κόσμου. Η Ουάσιγκτον πρόσθεσε επίσημα τον χαλκό στον αμερικανικό κατάλογο των κρίσιμων ορυκτών το 2025. Παράλληλα, οι Αμερικανοί εξετάζουν δασμούς στις εισαγωγές χαλκού και προσπαθούν να ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή, ενώ η Κίνα συνεχίζει να αποτελεί τον κυρίαρχο παίκτη στην επεξεργασία.

Tο Chuquicamata στην έρημο Ατακάμα στη Χιλή είναι το μεγαλύτερο ανοιχτό ορυχείο χαλκού στον κόσμο. H χώρα παρήγαγε το 2025 περίπου 5,3 εκατ. τόνους χαλκού. Photo: AFPforum

Το περουβιανό ορυχείο χαλκού Las Bambas τροφοδοτεί περίπου το 2% του παγκόσμιου όγκου του μετάλλου. Η Χιλή και το Περού δεν πουλούν απλώς ένα μέταλλο στις διεθνείς αγορές. Διαθέτουν ένα από τα βασικά συστατικά της ηλεκτροδότησης της παγκόσμιας οικονομίας. Photo: AFPForum

Η αλλαγή φαίνεται και στις ίδιες τις μεγάλες μεταλλευτικές εταιρείες. Η αυστραλιανή BHP (Broken Hill Proprietary) ένας από τους μεγαλύτερους mining ομίλους στον κόσμο, έχει μετατοπίσει στρατηγικά το βάρος της προς τον χαλκό. Με τις τιμές να ανεβαίνουν, ο χαλκός αντιπροσωπεύει πλέον πάνω από το μισό του τζίρου της, που έφθασε σχεδόν τα 33 δισ. δολάρια. Η εταιρεία σχεδιάζει αύξηση της παραγωγής χαλκού κατά 40% μεταξύ 2027 και 2035. Την ίδια στιγμή, η Anglo American και η Teck Resources προσπαθούν να ολοκληρώσουν μια συγχώνευση ύψους περίπου 54 δισ. δολαρίων. Όταν δημιουργηθεί, θα μιλάμε για έναν νέο μεγάλο παγκόσμιο παραγωγό χαλκού. Το γεγονός ότι ακόμη και μια τέτοια συμφωνία εξετάζεται πλέον με όρους εθνικής και γεωπολιτικής ασφάλειας δείχνει πόσο έχει αλλάξει η αγορά. Η Κίνα έχει ήδη καθυστερήσει την έγκριση της συναλλαγής, σε μια ένδειξη ότι ο έλεγχος των κοιτασμάτων χαλκού δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια απλή επιχειρηματική υπόθεση.

Με την αλλαγή αυτή, κάποιες χώρες που για χρόνια ήταν γνωστές κυρίως ως παραγωγοί πρώτων υλών αποκτούν ένα νέο διαπραγματευτικό χαρτί. Η Χιλή και το Περού δεν πουλούν απλώς ένα μέταλλο στις διεθνείς αγορές. Διαθέτουν ένα από τα βασικά συστατικά της ηλεκτροδότησης της παγκόσμιας οικονομίας. Το Κονγκό, η Ζάμπια και άλλες αφρικανικές χώρες μπορούν να προσελκύσουν δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων εφόσον μπορέσουν να προσφέρουν σταθερότητα, υποδομές και ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον.

Ο χαλκός, λοιπόν, δεν έγινε ξαφνικά πολύτιμος. Αυτό που άλλαξε είναι ότι ο κόσμος ανακάλυψε πόσο δύσκολα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτόν. Και βρίσκεται σε διαδικασία να τον αναβαθμίσει, όσο αυξάνεται η ζήτηση.