Ενα παιχνίδι λίγων ευρώ γίνεται το απόλυτο δώρο της χρονιάς

Από μπανάνες, μέχρι σύννεφα και ζυμαρικά, τα squishies, δηλαδή τα μαλακά, εύπλαστα παιχνίδια, κατακτούν μικρούς και μεγάλους.

Μπανάνες, μπαστουνάκια από βούτυρο, γατούλες που μοιάζουν με αφράτο ψωμάκι, σοκολάτες… Δεκάδες είναι τα squishies, δηλαδή τα εύπλαστα παιχνίδια, που αρκεί να τα ζουλήξεις στο χέρι σου για να νιώσεις αμέσως λίγο πιο χαλαρός. Μπορεί να μοιάζει υπερβολή, αλλά αποτελούν την τελευταία τάση, με μικρούς και μεγάλους να τα αγοράζουν με μανία. Όπως αναφέρουν οι New York Times, η γοητεία αυτών των παιχνιδιών βρίσκεται κυρίως στην αίσθηση που προσφέρουν μόλις τα αγγίξεις. Στην ίδια κατηγορία των fidget toys, των μικρών αντικειμένων που απασχολούν τα χέρια και βοηθούν στην εκτόνωση της έντασης, ανήκουν και αυτά τα οποία διατίθενται σε ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μορφών, ενώ συχνά προβάλλονται ως παιχνίδια ανακούφισης από το στρες.

Τα squishies αλλά και τα fidget toys προβάλλονται ως παιχνίδια ανακούφισης από το στρες. Photo: Getty Images/Ideal Image

Η NeeDoh, της οποίας τα προϊόντα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη λίστα με τα παιχνίδια με τα ευπώλητα του Amazon, περιγράφει τις εύπλαστες μικρές δημιουργίες της, ως έναν τρόπο χαλάρωσης και ηρεμίας. Δεν είναι λίγοι όσοι πιστεύουν στη «μαγεία» των squishies που τους αποδίδουν ακόμα και θεραπευτικές ιδιότητες. Η δημοτικότητα των παιχνιδιών αυτών εξηγείται από έναν συνδυασμό παραγόντων, εκτιμά η Αντριάν Άπελ, ειδικός στις τάσεις της Toy Association -τον Σύνδεσμο Εταιριών Παιχνιδιούν στις ΗΠΑ. Όπως εξηγεί στην αμερικανική εφημερίδα, η σχετικά χαμηλή τιμή τους τα καθιστά προσιτά και εύκολα στη συλλογή, ενώ παράλληλα προσφέρουν μια ευκαιρία απομάκρυνσης από τις οθόνες.

Από τις ανταλλαγές μέχρι τις σπιτικές κατασκευές

Παρότι δεν συνδέονται άμεσα με τη χρήση τεχνολογίας, δημοφιλή είναι τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ανθρώπους που τα ανταλλάσσουν, τα αναζητούν και προσπαθούν να αποκτήσουν τα πιο δυσεύρετα σχέδια. Οι χρήστες μοιράζονται συμβουλές για το πού μπορούν να τα βρουν, ανταλλάσσουν κομμάτια με φίλους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιχειρούν ακόμη και να τα κατασκευάσουν μόνοι τους.

Η NeeDoh, της οποίας τα προϊόντα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη λίστα με τα παιχνίδια με τα ευπώλητα του Amazon, περιγράφει τις εύπλαστες μικρές δημιουργίες της, ως έναν τρόπο χαλάρωσης και ηρεμίας. Photo: @needohofficial/Instagram

Ανάμεσα σε αυτούς κι η 23χρονη Μάντισον Μαρτέλ, η οποία δημοσίευσε στο TikTok βίντεο στο οποίο παρουσιάζει μια ανταλλαγή τέτοιων παιχνιδιών με τον σύντροφό της. Πρόκειται για κάτι σαν παζάρι, όπου όλοι βγαίνουν κερδισμένοι, αφού ανταλλάζουν καινούρια προϊόντα, χωρίς να ξοδεύουν επιπλέον. Η κατά ένα χρόνο νεότερή της, Τζουλιάνα Λέουνγκ, αναφέρει πως τα squishies τη βοηθούν να συγκεντρώνεται καλύτερα όταν μελετά για το πανεπιστήμιο. Καθώς, όμως, η δημοτικότητά τους αυξάνεται, γίνεται ολοένα δυσκολότερο να βρει τα αγαπημένα της σχέδια. Έτσι, στράφηκε σε μια εναλλακτική λύση: τις κατασκευές στο σπίτι. Χρησιμοποιεί ειδικά καλούπια σιλικόνης, τα οποία γεμίζει με υλικό της αρεσκείας της και στο τέλος έχει ένα squishy όλο δικό της.

Η εποχή των squishies

Η προτίμηση για αυτά τα παιχνίδια δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Είχαν προηγηθεί άλλες τάσεις, όπως τα λεγόμενα slime και τα fidget spinners. Ο Νταν Κλίτσνερ, δημιουργός παιχνιδιών, εκτιμά ότι η κοινωνική διάσταση αυτών των παιχνιδιών, η δυνατότητα να τα μοιράζεσαι με άλλους και, κυρίως, η αίσθηση που αφήνουν μόλις τα πιάσεις στο χέρι σου, έχουν συμβάλει καθοριστικά στη δημοτικότητά τους. Για ορισμένους γονείς, ο ενθουσιασμός γύρω από μια τέτοια δραστηριότητα αποτελεί μια ευχάριστη εξέλιξη, καθώς τα παιδιά τους χάρη σε αυτά αποφεύγουν τις οθόνες. Άλλοι, ωστόσο, ανησυχούν για τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα παιχνίδια. Πριν λίγους μήνες, είχε προκαλέσει αναστάτωση η είδηση ότι ένα 9χρονο παιδί υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και χέρια, όταν ένα NeeDoh εξερράγη αφού το τοποθέτησε σε φούρνο μικροκυμάτων για να πάρει μέρος σε μία διαδικτυακή πρόκληση.

Για ορισμένους γονείς, ο ενθουσιασμός γύρω από μια τέτοια δραστηριότητα αποτελεί μια ευχάριστη εξέλιξη, καθώς τα παιδιά τους χάρη σε αυτά αποφεύγουν τις οθόνες. Photo: 123RF

Η Τρέισι Γούντραφ, καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Πληθυσμιακής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, επισημαίνει ότι το παιχνίδι με αντικείμενα κατασκευασμένα από πλαστικό, ορισμένους τύπους αφρού και άλλα υλικά μπορεί να εκθέσει τα παιδιά σε ανεπιθύμητες χημικές ουσίες. Ο κίνδυνος ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος για τα μικρότερα παιδιά, τα οποία είναι πιθανότερο να βάλουν τα παιχνίδια στο στόμα τους. Οι ειδικοί συστήνουν την αγορά τέτοιων αντικειμένων μόνο από αξιόπιστους προμηθευτές, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι πληρούν τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφαλείας.

Ωστόσο, με τα παιχνίδια να εξαντλούνται ταχύτερα από όσο προλαβαίνουν τα καταστήματα να ανανεώσουν τα αποθέματά τους, για ορισμένους αγοραστές η εμπορική επωνυμία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Για αυτό το λόγο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις των απομιμήσεων. Αυτό δε φαίνεται να πτοεί τους φανατικούς, όπως η Μαρτέλ, η οποία μοιάζει να αδιαφορεί για τη γνησιότητα του squishy, καθώς για την ίδια όλα είναι διασκεδαστικά.

Eισαγωγική φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image