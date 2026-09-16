Η «κατάρα των 30»: Πώς είναι να κλείνεις τα 30 το 2026;

Κάποτε τα 30 ήταν η ηλικία που υποτίθεται ότι κάποιος «έμπαινε σε μια σειρά». Σήμερα οι χρόνοι της “ενηλικίωσης” τείνουν να καθυστερούν ενώ η οικονομική πραγματικότητα φροντίζει να συντηρεί την καθυστέρηση.

Έτσι, τουλάχιστον μας έλεγε ως πρόσφατα μια από τις πιο τρομακτικές οικονομικές προβλέψεις της τελευταίας δεκαετίας: αν οι αποδόσεις των επενδύσεων πέσουν αισθητά, ένας 30χρονος θα χρειαστεί είτε να δουλέψει επτά χρόνια περισσότερο είτε να αποταμιεύει σχεδόν τα διπλάσια χρήματα για να φτάσει στη σύνταξη με αντίστοιχο επίπεδο ζωής. Αυτή η πρόβλεψη του 2016 επιστρέφει στην επικαιρότητα ακριβώς επειδή αξίζει να δούμε τι συνέβη στα χρόνια που μεσολάβησαν.

Eρευνα της McKinsey του 2016 για τις μειωμένες αποδόσεις των επενδύσεων προειδοποιούσε ότι οι επόμενες γενιές θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο ή πολύ μεγαλύτερη αποταμίευση για να εξασφαλίσουν το ίδιο επίπεδο ζωής στη σύνταξη. Μια πρόσφατη αναθεώρηση της ανάλυσης δείχνει ότι η πραγματικότητα ήταν, τελικά, λιγότερο δραματική.

Μια από τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον των επενδύσεων επιστρέφει δέκα χρόνια αργότερα. Αλλά όχι -κι ευτυχώς- όπως την περιμέναμε. Η έρευνα της McKinsey για τις μειωμένες αποδόσεις των επενδύσεων δημοσιεύθηκε το 2016 και προειδοποιούσε ότι οι επόμενες γενιές θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο ή πολύ μεγαλύτερη αποταμίευση για να εξασφαλίσουν το ίδιο επίπεδο ζωής στη σύνταξη. Μια αναθεώρηση της ανάλυσης, που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες (8 Σεπτεμβρίου 2026, από τον Ben Carlson στο A Wealth of Common Sense), κοιτάζει τι συνέβη έκτοτε, και δείχνει ότι η πραγματικότητα ήταν, τελικά, λιγότερο δραματική. Με περισσότερη ψυχραιμία αυτή τη φορά, η έρευνα βάζει στο κάδρο όχι μόνο το άγχος της συνταξιοδότησης (retirement anxiety) αλλά και την εμμονή μας να μετατρέπουμε μακροπρόθεσμες προβλέψεις σε χρηματιστηριακή προφητεία.

Η «χρυσή εποχή» που υποτίθεται ότι τελείωσε

Το 2016, το McKinsey Global Institute δημοσίευσε τη μελέτη Diminishing Returns: Why Investors May Need to Lower Their Expectations (Μείωση των Αποδόσεων: Γιατί οι Επενδυτές Μπορεί να Χρειαστεί να Μειώσουν τις Προσδοκίες τους). Η βασική της διαπίστωση ήταν ότι οι επενδυτές είχαν περάσει τρεις εξαιρετικά γενναιόδωρες δεκαετίες. Από το 1985 έως το 2014, οι πραγματικές αποδόσεις των μετοχών στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη είχαν φτάσει κατά μέσο όρο το 7,9% ετησίως, ποσοστό το οποίο βρίσκεται αισθητά πάνω από τους αντίστοιχους ιστορικούς μέσους όρους. Παράλληλα, τα ομόλογα είχαν επίσης προσφέρει ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις. Η McKinsey υποστήριζε ότι αυτό δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα καλής τύχης στις αγορές, αλλά ένας σπάνιος συνδυασμός: πτώση πληθωρισμού και επιτοκίων, ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, αύξηση των εταιρικών κερδών και διεύρυνση των αποτιμήσεων των μετοχών. Με άλλα λόγια, οι προηγούμενες γενιές επενδυτών είχαν πέσει πάνω σε ένα αρκετά καλό οικονομικό πάρτι.

Το μόνο ζήτημα ήταν ότι η McKinsey θεωρούσε πως το πάρτι όδευε προς το τέλος. Στα σενάρια της μελέτης, οι αποδόσεις των επόμενων 20 ετών θα ήταν σημαντικά χαμηλότερες, γεννώντας το headline που έμεινε: ο σημερινός 30χρονος θα πρέπει να δουλέψει επτά χρόνια περισσότερο ή σχεδόν να διπλασιάσει το ποσοστό αποταμίευσής του για να φτάσει σε αντίστοιχο επίπεδο συνταξιοδοτικής ευημερίας. Τότε ακουγόταν τρομακτικό. Ωστόσο, το 2026, δηλαδή το “σήμερα” του 2016, η συνθήκη δεν ανταποκρίνεται στην πρόβλεψη.

Aπό τότε που δημοσιεύτηκε η μελέτη, η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά έχει καταγράψει συνολική άνοδο πάνω από 300%, περίπου 15% τον χρόνο.

Αγορές – Ομόλογα, σημειώσατε 1

Εν έτει 2026, ευτυχώς, η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική από το σενάριο καταστροφής. Ο Ben Carlson, που είχε γράψει για την ίδια πρόβλεψη ήδη από το 2016, την ξαναπιάνει τώρα και κάνει κάτι που οι αγορές γενικά δεν αγαπούν: κοιτάζει τι συνέβη στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον Carlson, από τότε που δημοσιεύτηκε η μελέτη, η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά έχει καταγράψει συνολική άνοδο πάνω από 300%, περίπου 15% τον χρόνο. Με τον πληθωρισμό της περιόδου να κινείται γύρω στο 3,3% ετησίως, αυτό μεταφράζεται σε πραγματική ετήσια απόδοση περίπου 11,7%, υψηλότερη ακόμη και από το περίφημο 7,9% της «χρυσής εποχής» που χρησιμοποιούσε η McKinsey ως σημείο αναφοράς.

Όσο για τις ευρωπαϊκές μετοχές, που δεν έχουν ακριβώς τη φήμη του παγκόσμιου πρωταθλητή των τελευταίων ετών, έχουν επίσης κινηθεί ανοδικά (ο Carlson υπολογίζει σχεδόν 10% ετήσια απόδοση από την άνοιξη του 2016). Βέβαια, υπάρχει ένα σημαντικό «ναι μεν, αλλά»: τα ομόλογα τα πήγαν πολύ χειρότερα. Ο ίδιος σημειώνει ότι η ετήσια απόδοση του αμερικανικού aggregate bond market ήταν μόλις περίπου 1,5% την τελευταία δεκαετία, κάτω από τον πληθωρισμό. Υπό μια έννοια, λοιπόν, η McKinsey δεν ήταν ακριβώς «λάθος». Μια δίκαιη τοποθέτηση θα ήταν πως η πραγματικότητα δεν ακολούθησε το timing και τη διαδρομή που υπέθετε το μοντέλο. Και αυτό, πιθανότατα, είναι το βασικό συμπέρασμα στην παρούσα περίπτωση.

Όχι άλλο Financial FOMO

Για μια γενιά που μεγάλωσε με το financial content των social media, αυτό είναι σχεδόν ενοχλητικό. Millennials και Gen Z βομβαρδίζονται καθημερινά με συμβουλές για ανατοκισμούς, ETFs, οικονομική ανεξαρτησία, παράλληλη απασχόληση και το πόσα χρήματα «θα έπρεπε» να έχουν ήδη στην άκρη. Το αποτέλεσμα είναι ένα διαρκές Financial FOMO: όχι μόνο «δεν αποταμιεύω αρκετά», αλλά «μήπως όλοι οι άλλοι έχουν καταλάβει κάτι που εγώ δεν έχω;». Σε τέτοιες συνθήκες, μια πρόβλεψη όπως εκείνη της McKinsey γίνεται ιδανικό υλικό για πανικό, με βασικούς πυλώνες τους τίτλους «Επτά χρόνια παραπάνω δουλειά». «Διπλάσια αποταμίευση και σύνταξη τέλος.» Μόνο που οι αγορές, ευτυχώς, δεν διαβάζουν headlines.

Millennials και Gen Z βομβαρδίζονται καθημερινά με συμβουλές για ανατοκισμούς, οικονομική ανεξαρτησία, παράλληλη απασχόληση και το πόσα χρήματα «θα έπρεπε» να έχουν ήδη στην άκρη. Το αποτέλεσμα είναι ένα διαρκές Financial FOMO.

Αυτό που διαβάσαμε το 2016 ήταν σενάρια για τις επόμενες δύο δεκαετίες, όχι χρηματιστηριακή πρόβλεψη ακριβείας -αν υποθέσουμε πως υπάρχει κάτι τέτοιο, γενικότερα. Η μελέτη, μάλιστα, παρουσίαζε διαφορετικά οικονομικά σενάρια και τόνιζε ότι οι μελλοντικές αποδόσεις θα εξαρτηθούν από ανάπτυξη, παραγωγικότητα, πληθωρισμό, επιτόκια και εταιρικά κέρδη. Το 2026 έχουμε πλέον ένα μικρό πείραμα μπροστά μας: δέκα χρόνια πραγματικότητας απέναντι σε είκοσι χρόνια προβολής. Και μέχρι στιγμής, η πραγματικότητα μοιάζει να κρατάει αποστάσεις από το καταστροφικό σενάριο.

Σε οικονομική επιφυλακή

Το γεγονός ότι μια απαισιόδοξη πρόβλεψη δεν επιβεβαιώθηκε μέχρι σήμερα δεν σημαίνει ότι οι αγορές θα συνεχίσουν να αποδίδουν 15% τον χρόνο. Αποτελεί, όμως, υπενθύμιση του πόσο επικίνδυνο είναι να θεωρούμε οποιαδήποτε περίοδο, καλή ή κακή, ως τη νέα κανονικότητα. Για τους σημερινούς 30χρονους, το σωστό συμπέρασμα δεν είναι πως το χρηματιστήριο θα τους σώσει, αλλά ούτε και το να μπουν σε κατάσταση πανικού για να αποταμιεύσουν τα διπλάσια. Είναι κάτι πολύ πιο βαρετό και, γι’ αυτό, πολύ πιο χρήσιμο: κανείς δεν ξέρει τι θα αποδίδουν οι αγορές τα επόμενα 30 χρόνια.

Αυτό που μπορεί κανείς να ελέγξει είναι πόσα αποταμιεύει, πόσο χρέος αναλαμβάνει, πόσο καιρό επενδύει και το κατά πόσο επιτρέπει σε ολόκληρη την οικονομική του ζωή να εξαρτάται από ένα μόνο σενάριο. Υπό μία έννοια, λοιπόν, η διαβόητη «Κατάρα των 30» δεν είναι ότι οι σημερινοί “νέοι” θα δουλέψουν μέχρι τα 72. Είναι ότι στα 30 θέλουν να ξέρουν τι θα συμβεί μέχρι τα 72. Κι αυτό, όπως αποδεικνύουν τα ίδια τα χρόνια που μεσολάβησαν από την πρόβλεψη της McKinsey μέχρι σήμερα, είναι κάτι που ούτε οι αγορές, ούτε οι σύμβουλοι, ούτε, φυσικά, οι μελέτες μπορούν να υποσχεθούν.

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