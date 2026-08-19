Η τιμολόγηση της δροσιάς – Tο κρύο γίνεται νέα αστική υποδομή

Λόγω της κλιματικής κρίσης και των ακραίων καυσώνων η πρόσβαση στη δροσιά μετατρέπεται σε κρίσιμη δημόσια υποδομή με συγκεκριμένο οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

Ζέστη. Πρωτόγνωροι βαθμοί Κελσίου. Εκείνο που στο παρελθόν φάνταζε αδύνατο να μας απειλήσει πλέον ακουμπά και διαμορφώνει κάθε δραστηριότητά μας. Τα αστικά κέντρα επενδύουν στην αυτοπροστασία τους. Η άνοδος της θερμοκρασίας και τα χωρίς προηγούμενο κύματα καύσωνα ορίζουν πλέον τον ρυθμό λειτουργίας των πόλεων που κτίσαμε. Τους περασμένους αιώνες, δείκτης ευμάρειας ονομάστηκε η παροχή θέρμανσης -τους κρύους μήνες- σε ολοένα μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού. Τα δεδομένα άλλαξαν πριν καν μας γίνει πλήρως αντιληπτό.

Στο Παρίσι, ένα υπόγειο δίκτυο 120 χλμ. μεταφέρει παγωμένο νερό σε εκατοντάδες κτίρια της πόλης. Photo: 123RF

Σήμερα η ψύξη είναι η νέα θέρμανση

Όσο οι καύσωνες απλώνονται και η αστική πυκνότητα αυξάνεται, η δροσιά παύει να είναι υπόθεση ενός κλιματιστικού. Γίνεται υποδομή και, παράλληλα, μια νέα επιχειρηματική διαδικασία. Η δροσιά τιμολογείται. Μερικές δεκαετίες πίσω, η ιδέα ίσως ακουγόταν σαν κρύο ανέκδοτο. Η πραγματικότητα, όμως, δεν αυτοσαρκάζεται. Στο Παρίσι, αυτή η μετάβαση βρίσκεται ήδη κάτω από τα πόδια των κατοίκων του. Η ιδέα ονομάζεται district cooling, κεντρική ψύξη. Αντί κάθε μεγάλο κτίριο να διαθέτει δικό του σύστημα παραγωγής ψύξης, το κρύο παράγεται κεντρικά και μεταφέρεται μέσω υπόγειου δικτύου. Είναι, σε γενικές γραμμές, η λογική της τηλεθέρμανσης από την ανάποδη: αντί να διανέμεται θερμότητα, διανέμεται ψύξη.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, υπόγειο δίκτυο περίπου 120 χιλιομέτρων μεταφέρει παγωμένο νερό σε εκατοντάδες κτίρια, ψύχοντάς τα. Η Fraîcheur de Paris, εταιρεία που έχει αναλάβει την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ψυκτικής ενέργειας μέσω του δημόσιου δικτύου, διαχειρίζεται την υπηρεσία για λογαριασμό του Δήμου του Παρισιού. Η δραστηριότητα ξεκίνησε το 1991. Από το 2022, η Fraîcheur de Paris έχει αναλάβει νέα 20ετή παραχώρηση, έως το 2042.

Μέρος της παραγωγής αξιοποιεί ακόμη και τον Σηκουάνα ως πηγή ψύξης. Το νερό του ποταμού συμβάλλει στη διαδικασία, περιορίζοντας, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, την ανάγκη για συμβατική μηχανική ψύξη. Photo: 123RF

Το κρύο έχει συγκεκριμένη τιμή. Το 2023, η μέση τιμή πώλησης της ψυκτικής ενέργειας του παρισινού δικτύου ήταν 166,6 ευρώ ανά MWh, αυξημένη κατά 17% σε σχέση με το 2022. Το δίκτυο εξυπηρετεί κυρίως μεγάλα δημόσια, εμπορικά και επαγγελματικά κτίρια. Δεν υπάρχει ένας λογαριασμός για κάθε Παριζιάνο. Η δροσιά πωλείται κυρίως σε μεγάλα κτίρια, επιχειρήσεις και δημόσιες εγκαταστάσεις. Μέρος της παραγωγής αξιοποιεί ακόμη και τον Σηκουάνα ως πηγή ψύξης. Το νερό του ποταμού συμβάλλει στη διαδικασία, περιορίζοντας, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, την ανάγκη για συμβατική μηχανική ψύξη. Το Παρίσι δεν αγοράζει απλώς περισσότερα κλιματιστικά. Οργανώνει την ψύξη όπως οργανώνει μια πόλη, ας πούμε, το μετρό της.

Το καλοκαίρι του 2026 έδωσε στην επιλογή αυτή ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Από τις 17 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, η Γαλλία γνώρισε ιστορικό κύμα καύσωνα. Στο Παρίσι καταγράφηκαν δέκα συνεχόμενες τροπικές νύχτες, ενώ στις 24 και 25 Ιουνίου η μέση θερμοκρασία 24ώρου στη χώρα έφτασε για πρώτη φορά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η Santé publique France εκτίμησε 5.764 επιπλέον θανάτους όλων των αιτιών στις περιοχές που επλήγησαν κατά την περίοδο του καύσωνα, αριθμό αυξημένο κατά 36% σε σχέση με τον αναμενόμενο. Σχεδόν 2.000 από αυτούς καταγράφηκαν στην Île-de-France. Πρόκειται για προσωρινή εκτίμηση υπερβάλλουσας θνησιμότητας και όχι για αριθμό θανάτων που έχουν αποδοθεί ατομικά στη ζέστη. Στις 10 Ιουλίου 2026, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών παρουσίασε νέο εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης ακραίων θερμοκρασιών. Στο ίδιο το Παρίσι λειτουργούν πλέον σχεδόν 1.400 σημεία δροσιάς και περίπου 100 κλιματιζόμενοι ή δροσεροί χώροι για το κοινό. Η ψύξη περνά έτσι από τον χώρο του comfort στον χώρο της πολιτικής προστασίας.

Στην περιοχή Marina Bay της Σιγκαπούρης οι βασικές εγκαταστάσεις ψύξης βρίσκονται 25 μ. κάτω από τη γη, σε κοινό υπόγειο σύστημα σηράγγων μαζί με δίκτυα ηλεκτρισμού, νερού και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Photo: 123RF

Στη Σιγκαπούρη το κρύο βρίσκεται 25 μέτρα κάτω από τη γη

Αν το Παρίσι δείχνει πώς μια καθιερωμένη και ιστορική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα μετατρέπει την ψύξη σε υποδομή, η Σιγκαπούρη δείχνει τι συμβαίνει όταν αυτή σχεδιάζεται παράλληλα με μια νέα επιχειρηματική περιοχή. Η SP Group, μεγάλος όμιλος κοινής ωφέλειας της Σιγκαπούρης που διαχειρίζεται ενεργειακά δίκτυα και αναπτύσσει σχετικές υποδομές, άρχισε να παρέχει district cooling στο Marina Bay το 2006. Το Marina Bay δεν είναι πόλη. Είναι η εμβληματική παραθαλάσσια επιχειρηματική και χρηματοοικονομική περιοχή στο κέντρο της πόλης-κράτους. Οι βασικές εγκαταστάσεις ψύξης βρίσκονται περίπου 25 μέτρα κάτω από τη γη, σε κοινό υπόγειο σύστημα σηράγγων μαζί με δίκτυα ηλεκτρισμού, νερού και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Το κρύο παράγεται κεντρικά και διανέμεται στα μεγάλα κτίρια. Έτσι, κάθε ουρανοξύστης δεν χρειάζεται να διαθέτει δική του μεγάλη εγκατάσταση ψύξης. Η SP Group υπολογίζει ότι τα συνδεδεμένα κτίρια μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ενέργεια που καταναλώνουν για ψύξη.

Υπάρχει και δεύτερο κέρδος. Επειδή μέρος του ογκώδους εξοπλισμού ψύξης δεν χρειάζεται πλέον να βρίσκεται μέσα ή πάνω σε κάθε κτίριο, απελευθερώνονται τετραγωνικά μέτρα που μπορούν να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Στο Marina Bay, όπου η γη και ο κτιριακός χώρος κοστίζουν ακριβά, ακόμη και τα τετραγωνικά μέτρα που κερδίζονται από τα μηχανήματα έχουν εμπορική αξία. Μία από τις μεγάλες εγκαταστάσεις του δικτύου ψύξης κτιρίων έχει αναφερθεί ότι κόστισε περίπου 110 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 74,5 εκατ. ευρώ. Οι τιμές για τους χρήστες καθορίζονται μέσα από εμπορικές συμφωνίες με τα κτίρια που συνδέονται στο σύστημα. Το κρύο εδώ δεν είναι απλώς παροχή άνεσης. Είναι κομμάτι του real estate.

Το Τορόντο χρησιμοποιεί νερό θερμοκρασίας 4 βαθμών Κελσίου από τα βάθη της λίμνης Οντάριο για να βοηθήσει στην ψύξη κτιρίων στο κέντρο της πόλης. Photo: 123RF

Το Τορόντο βάζει τη λίμνη στο σύστημα κλιματισμού

Στον Καναδά, η λύση είναι ακόμη πιο παραστατική. Το Τορόντο χρησιμοποιεί νερό θερμοκρασίας περίπου 4 βαθμών Κελσίου από τα βάθη της λίμνης Οντάριο για να βοηθήσει στην ψύξη κτιρίων στο κέντρο της πόλης. Νοσοκομεία, data centers, δημόσια κτίρια, κατοικίες και εμπορικοί πύργοι μειώνουν με αυτόν τον τρόπο την εξάρτησή τους από συμβατικά συστήματα κλιματισμού. Το Deep Lake Water Cooling, το σύστημα κεντρικής ψύξης που αξιοποιεί το βαθύ, ψυχρό νερό της λίμνης Οντάριο, ξεκίνησε το 2004. Σήμερα αποτελεί τον πυρήνα ενός συστήματος district energy που συνδέει περίπου 200 κτίρια στο κέντρο του Τορόντο. Η αρχική ανάπτυξη του δικτύου κόστισε περίπου 170 εκατ. καναδικά δολάρια, δηλαδή κάπου στα 106 εκατ. ευρώ. Η Enwave Energy Corporation, εταιρεία που αναπτύσσει και λειτουργεί κεντρικά δίκτυα θέρμανσης και ψύξης στη Βόρεια Αμερική, διαχειρίζεται το σύστημα. Το ψυχρό νερό υπήρχε στη λίμνη πολύ πριν από τους ουρανοξύστες. Η αγορά βρήκε τρόπο να το κάνει κρίσιμο αγαθό.

Στο Ελσίνκι, στη συνοικία Sörnäinen, βρίσκεται η μεγαλύτερη εγκατάσταση στον κόσμο που παράγει ταυτόχρονα τηλεθέρμανση και τηλεψύξη αξιοποιώντας καθαρισμένα λύματα. Photo: Getty Images/Ideal Image

Στο Ελσίνκι, η ζέστη ενός κτιρίου γίνεται θέρμανση για κάποιο άλλο

Το Ελσίνκι πηγαίνει τη λογική ένα βήμα παραπέρα. Δεν αντιμετωπίζει την ψύξη και τη θέρμανση ως δύο ξεχωριστά συστήματα. Η Helen, ενεργειακή εταιρεία του Δήμου Ελσίνκι που δραστηριοποιείται στην ηλεκτρική ενέργεια, την τηλεθέρμανση και την τηλεψύξη, παράγει district cooling κυρίως στο Katri Vala, ένα μεγάλο υπόγειο εργοστάσιο αντλιών θερμότητας κάτω από το ομώνυμο πάρκο, στη συνοικία Sörnäinen. Πρόκειται, σύμφωνα με τη Helen, για τη μεγαλύτερη εγκατάσταση στον κόσμο που παράγει ταυτόχρονα τηλεθέρμανση και τηλεψύξη αξιοποιώντας καθαρισμένα λύματα. Μετά την τελευταία επέκταση διαθέτει ισχύ 160 MW στη θέρμανση και 100 MW στην ψύξη. Το σημαντικότερο είναι τι συμβαίνει μετά: η θερμότητα που αφαιρείται από γραφεία, εμπορικά κέντρα και άλλα κτίρια δεν πετιέται. Μέσω του δικτύου κεντρικής ψύξης επιστρέφει στις εγκαταστάσεις της Helen, όπου ανακτάται και αξιοποιείται στο δίκτυο τηλεθέρμανσης -όχι τηλεψύξης- της πόλης. Η ψύξη ενός κτιρίου μπορεί έτσι να συμβάλει στη θέρμανση ενός άλλου. Η φυσική αντιστροφή είναι σχεδόν τέλεια. Ένα εμπορικό κέντρο που πρέπει να ψυχθεί παράγει θερμότητα. Το δίκτυο την παίρνει και τη στέλνει αλλού.

Η Eiranranta είναι μια νέα υπόγεια μονάδα αντλιών θερμότητας στο Munkkisaari, στο νότιο Ελσίνκι, σχεδιασμένη να παράγει τηλεθέρμανση και τηλεψύξη αξιοποιώντας ενέργεια που παραμένει στα ήδη επεξεργασμένα λύματα. Η επένδυση ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, ενώ το φινλανδικό κράτος ενέκρινε ενεργειακή ενίσχυση περίπου 14,5 εκατ. ευρώ. Η Helen υπολογίζει ότι η μονάδα μπορεί να παράγει περίπου 300 GWh θερμότητας ετησίως και να μειώνει τις εκπομπές της κατά περισσότερους από 80.000 τόνους CO₂ τον χρόνο. Στο Ελσίνκι υπάρχουν και πραγματικές τιμές για τον πελάτη. Για μεγάλο κτίριο γραφείων 10.000 έως 15.000 τετραγωνικών μέτρων, η Helen δίνει ενδεικτική αρχική χρέωση περίπου 100.000 ευρώ και ετήσιες πάγιες και ενεργειακές χρεώσεις περίπου 26.000 ευρώ συνολικά, χωρίς ΦΠΑ και πρόσθετα τέλη σύνδεσης. Για μικρότερο οικιστικό κτίριο περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων, η αρχική χρέωση υπολογίζεται περίπου στις 23.000 ευρώ, με ετήσιο πάγιο περίπου 3.000 ευρώ και ενεργειακό κόστος γύρω στα 1.500 ευρώ. Στο Ελσίνκι, το κρύο δεν χάνεται και η ζέστη δεν πετιέται. Και τα δύο κυκλοφορούν.

Το air-condition ως αστικό πρόβλημα

Όσο θερμότερη γίνεται μια πόλη, τόσο περισσότερο ψύχει το εσωτερικό των κτιρίων της και τόσο περισσότερη θερμότητα αποβάλλει προς τα έξω. Οι εξωτερικές μονάδες καταλαμβάνουν προσόψεις και στέγες, δημιουργούν θόρυβο και επιστρέφουν θερμότητα στον δρόμο. Τα δίκτυα κεντρικής ψύξης μεταφέρουν αυτή τη λειτουργία από το κάθε κτίριο στην ίδια την πόλη. Η αλλαγή δεν είναι μόνο ενεργειακή. Είναι πολεοδομική. Για περισσότερο από έναν αιώνα, οι πόλεις έκρυβαν κάτω από τους δρόμους τους ό,τι θεωρούσαν απαραίτητο για τη ζωή: νερό, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες. Τώρα στον κατάλογο προστίθεται ακόμη ένα αγαθό. Η δροσιά. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας. Το air-condition παραμένει συσκευή. Η ψύξη, όμως, αρχίζει πια να γίνεται βασική υποδομή κάθε πόλης που θέλει να παραμείνει λειτουργική στο μέλλον.

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