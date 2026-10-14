Λάστιχα από χρυσάφι: Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από το φυσικό καουτσούκ

Η στροφή των παραγωγών της Ινδονησίας προς το φοινικέλαιο, η κλιματική αλλαγή, οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ–Κίνας και οι νέοι ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί κανόνες αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια αγορά ελαστικών.

Όταν γίνεται λόγος για γεωπολιτικές αναμετρήσεις και εμπορικούς πολέμους, το μυαλό πάει σε καύσιμα, πολύτιμα ορυκτά ή σπάνιες γαίες, όχι στο καουτσούκ. Κι όμως, χωρίς αυτό, η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία θα αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα που δεν λύνεται εύκολα με την αύξηση της παραγωγής στα εργοστάσια. Το φυσικό καουτσούκ αποτελεί βασικό συστατικό των ελαστικών και η προμήθειά του εξαρτάται από μια αλυσίδα παραγωγής που εκτείνεται κυρίως στη Νοτιοανατολική Ασία, από εκατομμύρια μικρούς καλλιεργητές μέχρι μεγάλες βιομηχανίες και διεθνείς εμπορικούς ομίλους.

Αυτή η αλυσίδα που λειτουργούσε επί δεκαετίες βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με πολλαπλές πιέσεις. Η παραγωγή σε ορισμένες παραδοσιακές χώρες προέλευσης υποχωρεί, οι κλιματικές συνθήκες απειλούν τις σοδειές και οι εμπορικές εντάσεις επηρεάζουν τις αποφάσεις παραγωγών και αγοραστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα, ετοιμάζεται να εφαρμόσει αυστηρότερους κανόνες για την προέλευση των πρώτων υλών που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών. Για εταιρείες-κολοσσούς του χώρου, όπως η Michelin, η Pirelli και η Bridgestone, η εξασφάλιση καουτσούκ δεν είναι πλέον μόνο ζήτημα τιμής, αλλά και πρόσβασης σε αγορές.

Διαλογή και συσκευασία φύλλων φυσικού καουτσούκ σε εργοστάσιο στην επαρχία Trang της Ταϊλάνδης. Η χώρα παραμένει ο σημαντικότερος παραγωγός φυσικού καουτσούκ στον κόσμο. Photo: AFPForum

Η πιο χαρακτηριστική εξέλιξη έρχεται από την Ινδονησία

Η Ινδονησία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός φυσικού καουτσούκ στον κόσμο. Τον Αύγουστο του 2026, η έκταση των φυτειών καουτσουκόδεντρων στη χώρα έχει μειωθεί κατά 17% μέσα σε πέντε χρόνια. Η παραγωγή εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από περισσότερους από 3 εκατομμύρια τόνους το 2021 σε περίπου 2 εκατομμύρια τόνους το 2026. Η αιτία δεν βρίσκεται μόνο στο κόστος παραγωγής. Οι καλλιεργητές εγκαταλείπουν σταδιακά το καουτσούκ για χάρη του φοινικέλαιου, το οποίο προσφέρει σε αρκετές περιπτώσεις καλύτερες οικονομικές αποδόσεις και απαιτεί λιγότερη καθημερινή εργασία. Τα καουτσουκόδεντρα χρειάζονται πέντε ως επτά χρόνια για να αρχίσουν να αποδίδουν και η συλλογή απαιτεί συστηματική εργασία. Πρόκειται για μια αλλαγή με συνέπειες πολύ πέρα από τα όρια της Ινδονησίας. Η χώρα αντιπροσωπεύει περίπου το 14% της παγκόσμιας παραγωγής φυσικού καουτσούκ. Η Michelin διατηρεί εκεί παραγωγικές δραστηριότητες και προμηθεύεται πρώτη ύλη από την τοπική αγορά. Η μείωση της διαθεσιμότητας αναγκάζει τους κατασκευαστές να αναζητούν εναλλακτικές πηγές. Οι σημερινές αποφάσεις των παραγωγών επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα της πρώτης ύλης για αρκετά χρόνια.

Η Ταϊλάνδη παραμένει ο σημαντικότερος παραγωγός φυσικού καουτσούκ και η Κίνα ένας από τους βασικούς προορισμούς των εξαγωγών της. Το Πεκίνο έχει ισχυρό κίνητρο να εξασφαλίζει σταθερές προμήθειες, καθώς η βιομηχανία ελαστικών εξυπηρετεί τόσο την εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία, όσο και τις εξαγωγές. Η εξάπλωση των ηλεκτρικών οχημάτων δημιουργεί επιπλέον ανάγκες, καθώς τα ελαστικά τους καλούνται να διαχειριστούν διαφορετικά φορτία και υψηλότερες απαιτήσεις αντοχής. Την ίδια στιγμή, η Δύση αναζητά μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας. Η Ακτή Ελεφαντοστού έχει αναδειχθεί σε σημαντικό παραγωγό. Αυξάνεται, επίσης, ο ρόλος και άλλων χωρών της Δυτικής Αφρικής. Η μετατόπιση αυτή συνδέεται, προφανώς, με την προσπάθεια των εταιρειών να περιορίσουν την εξάρτησή τους από συγκεκριμένες χώρες.

Η Ινδονησία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός φυσικού καουτσούκ. Τον Αύγουστο του 2026, η έκταση των φυτειών καουτσουκόδεντρων στη χώρα έχει μειωθεί κατά 17% μέσα σε πέντε χρόνια. Photo: AFPForum

Οι καλλιεργητές στην Ινδονησία εγκαταλείπουν σταδιακά το καουτσούκ για χάρη του φοινικέλαιου, το οποίο προσφέρει σε αρκετές περιπτώσεις καλύτερες οικονομικές αποδόσεις και απαιτεί λιγότερη καθημερινή εργασία. Photo: Getty Images/Ideal Image

Το φυσικό καουτσούκ επηρεάζεται από τις συνθήκες στην αγροτική παραγωγή, αλλά ταυτόχρονα ανταγωνίζεται και το συνθετικό καουτσούκ, το οποίο παράγεται από πετροχημικές πρώτες ύλες. Οι μεταβολές, λοιπόν, στην τιμή του πετρελαίου και στα κόστη της πετροχημικής βιομηχανίας επηρεάζουν και τις επιλογές των κατασκευαστών ελαστικών. Η εικόνα, πάντως, δεν παραπέμπει σε μια αγορά όπου η παραγωγή μειώνεται παντού. Η Ένωση Χωρών Παραγωγής Φυσικού Καουτσούκ (ANRPC) προέβλεπε τον Αύγουστο ότι η παγκόσμια παραγωγή θα αυξηθεί κατά 2,1% το 2026, στα 15,279 εκατομμύρια τόνους, αλλά η ζήτηση θα αυξηθεί επίσης, κατά 0,4%, στα 15,356 εκατομμύρια τόνους. Οι προβλέψεις αυτές δείχνουν μια αγορά με περιορισμένα περιθώρια ισορροπίας.

Ένα δεύτερο μέτωπο ανοίγει στην Ευρώπη

Ο κανονισμός της ΕΕ για τα προϊόντα που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών, γνωστός ως EUDR, πρόκειται να εφαρμοστεί από τις 30 Δεκεμβρίου 2026 για τις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, με μεταγενέστερη προθεσμία για ορισμένες μικρότερες επιχειρήσεις. Το φυσικό καουτσούκ περιλαμβάνεται στα σχετικά εμπορεύματα και τα καινούργια ελαστικά παραμένουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Η εφαρμογή του κανονισμού δημιουργεί ένα δύσκολο έργο για τις εταιρείες. Περίπου το 85% του φυσικού καουτσούκ παγκοσμίως προέρχεται από μικρούς καλλιεργητές, συχνά με εκτάσεις μόλις δύο ή τριών εκταρίων, και η πρώτη ύλη περνά από πολλούς μεσάζοντες πριν φτάσει στο εργοστάσιο. Για να αποδείξει ότι το καουτσούκ της προέρχεται από νόμιμες εκτάσεις που δεν συνδέονται με αποψίλωση, μια εταιρεία πρέπει να γνωρίζει πολύ περισσότερα από το όνομα του άμεσου προμηθευτή της.

Οι μεγάλοι κατασκευαστές έχουν ήδη αρχίσει να επενδύουν σε συστήματα καταγραφής και ελέγχου. Η Bridgestone ανακοίνωσε ότι το 2025 είχε φτάσει στο 76% ως προς την ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας και στο 62% σε επίπεδο αγροκτήματος, με στόχο την πλήρη ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο περιφέρειας μέχρι το τέλος του 2027. Η Michelin χρησιμοποιεί την ψηφιακή πλατφόρμα RubberWay για να χαρτογραφεί περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα της. Ο κανονισμός, ωστόσο, δημιουργεί και έναν κίνδυνο: μικροί παραγωγοί που δεν έχουν τους πόρους να καταγράψουν τις εκτάσεις τους ή να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις ενδέχεται να χάσουν πρόσβαση σε σημαντικούς αγοραστές. Η Ευρώπη επιδιώκει να περιορίσει την αποψίλωση, αλλά η εφαρμογή της πολιτικής θα κριθεί και από το κατά πόσο θα μπορέσουν να συμμορφωθούν οι μικροί καλλιεργητές που αποτελούν τη βάση της παγκόσμιας προσφοράς.

Οι μεγάλοι κατασκευαστές έχουν αρχίσει να επενδύουν σε συστήματα καταγραφής και ελέγχου. Η Michelin χρησιμοποιεί την πλατφόρμα RubberWay για να χαρτογραφεί περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα της. Photo: Getty Images/Ideal Image

Για τις μεγάλες εταιρείες, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η τιμή αγοράς του καουτσούκ, αλλά το συνολικό κόστος εξασφάλισης της πρώτης ύλης. Έχουν, βέβαια, τη δυνατότητα να απορροφήσουν μέρος αυτών των πιέσεων, να διαφοροποιήσουν τις προμήθειές τους και να επενδύσουν σε ανακυκλωμένα ή εναλλακτικά υλικά. Δεν μπορούν, όμως, να εξαλείψουν πλήρως την εξάρτηση από το φυσικό καουτσούκ. Για τον οδηγό, αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές των ελαστικών θα αυξηθούν υποχρεωτικά ή άμεσα. Η τελική τιμή εξαρτάται επίσης από τον ανταγωνισμό, τα μεταφορικά, το ενεργειακό κόστος, την εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας και τη ζήτηση. Αν, όμως, η προμήθεια πρώτων υλών γίνει ακριβότερη και πιο σύνθετη, ένα μέρος του κόστους μπορεί σταδιακά να μεταφερθεί στην αγορά.

Το καουτσούκ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός οικονομικού «φαινόμενου της πεταλούδας», με το οποίο η γεωπολιτική φτάνει μέχρι την καθημερινότητα. Η απόφαση ενός αγρότη στην Ινδονησία να εγκαταλείψει τα καουτσουκόδεντρα, μια περίοδος ξηρασίας στην Ασία ή ένας νέος ευρωπαϊκός κανόνας για την προέλευση των πρώτων υλών μπορεί να επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα ενός εργοστασίου στην Ευρώπη και τελικά να αυξήσει την τιμή αντικατάστασης των ελαστικών στο δικό μας αυτοκίνητο.

Εισαγωγική φωτογραφία: Εργαζόμενη σε φυτεία καουτσούκ της Σουμάτρας

Getty Images/Ideal Image