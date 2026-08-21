Ξεχάστε το swipe – Πώς η AI αλλάζει το online dating

Η βιομηχανία που το έκανε καθημερινή συνήθεια εκατομμυρίων ανθρώπων αρχίζει να αναρωτιέται αν ήρθε η ώρα να το ξεπεράσει.

Το φαινόμενο του online dating ακούμπισε τις ζωές μας με ανεπανάληπτη σφοδρότητα. Για περισσότερο από μία δεκαετία, ο έρωτας έγινε, εκτός των άλλων, υπόθεση του αντίχειρα. Όταν πατούσε στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, θα κινούνταν δεξιά αν μας άρεσε κάποιος, αριστερά αν συνέβαινε το αντίθετο. Swipe, η χειρονομία μιας ολόκληρης εποχής. Υψώσαμε το Tinder ως Ακρόπολη μιας νέας κουλτούρας που το φλερτ έρεε σε πρωτόγνωρη αφθονία και τρέξαμε να μετρήσουμε το σκορ μας στο κλαμπ της σαγήνης. Λίγες ξέγνοιαστες φωτογραφίες, μια σύντομη περιγραφή και η υπόσχεση της επόμενης σχέσης ή του επόμενου ρομαντικού ραντεβού συστηνόταν όπως δεν είχε συστηθεί ποτέ στο παρελθόν. Μια βιομηχανία ελπίδας γεννήθηκε ξαφνικά. Και μετά; Μετά ωρίμασε, έγινε καθημερινότητα. Θα την κατάπινε ο χρόνος; Όχι βέβαια. Online dating. Η στατιστική δείχνει πως κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Swipe και μετά περισσότερο Swipe;

Tο Tinder έχει ξεπεράσει 100 δισ. matches. H πληθώρα των επιλογών με το ένα προφίλ να φεύγει και ένα άλλο να εμφανίζεται κούρασε. Η υπόσχεση ότι το επόμενο match μπορεί να είναι καλύτερο από το προηγούμενο κάποτε ήταν εθιστική. Photo: Getty Images/Ideal Image

Το Tinder, που ξεκίνησε το 2012 και συνέδεσε όσο κανείς άλλος το online dating με το swipe, επενδύει πλέον σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Έπρεπε να υπάρξει ένα φίλτρο απέναντι στην υπερχείλιση των δεκάδων, εκατοντάδων διαθέσιμων προφίλ που θα έφταναν στον χρήστη. Η νέα λειτουργία Chemistry, που άρχισε να επεκτείνεται το 2026 σε επιλεγμένες αγορές, χρησιμοποιεί απαντήσεις σε ερωτήσεις και, προαιρετικά, πληροφορίες που αντλούνται από τις φωτογραφίες του κινητού για να καταλάβει καλύτερα τα ενδιαφέροντα και τον τρόπο ζωής του. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα AI εργαλείο εξατομίκευσης που, με την άδεια του χρήστη, μπορεί να αξιοποιεί ακόμη και στοιχεία από τις φωτογραφίες του κινητού του. Αντί για μια ατελείωτη τράπουλα προσώπων, μπορεί να εμφανίζει επιλεγμένες καθημερινές προτάσεις. Η αλλαγή δεν είναι αισθητική. Αφορά το ίδιο το οικονομικό μοντέλο του online dating.

Από την αφθονία στην κόπωση

Όταν εμφανίστηκε το Tinder, το swipe έλυνε ένα πρόβλημα. Έκανε την επιλογή του υποψήφιου επόμενου φλερτ γρήγορη, απλή, σχεδόν παιχνιδιάρικη. Το 2014 η εταιρεία είχε ήδη ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο swipes την ημέρα. Έκτοτε, το Tinder έχει ξεπεράσει τα 630 εκατομμύρια downloads και τα 100 δισεκατομμύρια matches. Η ίδια ευκολία, όμως, δημιούργησε σταδιακά ένα διαφορετικό πρόβλημα: η πληθώρα των επιλογών κούραζε. Ένα προφίλ φεύγει και ένα άλλο εμφανίζεται. Και μετά άλλο ένα. Η υπόσχεση ότι το επόμενο match μπορεί να είναι καλύτερο από το προηγούμενο κάποτε ήταν εθιστική. Τα δεδομένα άλλαξαν. Το ίδιο το Tinder μιλά πλέον ανοιχτά για «dating fatigue». Το Chemistry παρουσιάστηκε ακριβώς ως τρόπος να μειωθεί η ανάγκη για ατελείωτα likes και να προσφέρει πιο customized προτάσεις. Παράλληλα, η εταιρεία πειραματίζεται με δράσεις στον πραγματικό κόσμο, video speed dating, γνωριμίες μέσω μουσικών προτιμήσεων και νέους τρόπους ανακάλυψης ανθρώπων. Δεν πρόκειται για εξαφάνιση του swipe. Πρόκειται, όμως, για κάτι ίσως σημαντικότερο: για το τέλος της απόλυτης κυριαρχίας του και την παραδοχή ότι πλέον δεν είναι αρκετό.

Στο πιο φεμινιστικό Bumble, στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 15,2% και οι πληρωμένοι χρήστες κατά 16,4% σε ετήσια βάση. Photo: bumble.com

Τα οικονομικά πίσω από τον έρωτα

Η ανάγκη για αλλαγή στο online dating γίνεται ευκολότερα κατανοητή κοιτάζοντας τους αριθμούς. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι ημερήσιοι ενεργοί χρήστες του Tinder εξακολουθούσαν να βρίσκονται 4% χαμηλότερα σε σχέση με έναν χρόνο πριν, αν και η πτώση είχε περιοριστεί σημαντικά. Οι συνολικοί χρήστες που πληρώνουν συνδρομές στη Match Group -τη μητρική εταιρεία στην οποία ανήκουν οι εφαρμογές Tinder, Hinge και OKCupid- μειώθηκαν κατά 6%, στα 13,3 εκατομμύρια. Στο πιο φεμινιστικό Bumble, η πίεση είναι ακόμη πιο εμφανής. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 15,2% και οι πληρωμένοι χρήστες κατά 16,4% σε ετήσια βάση. Λίγες ημέρες αργότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε μια συμβολικά τεράστια αλλαγή: εγκατέλειψε τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο, στα ετεροφυλόφιλα matches, μόνο η γυναίκα μπορούσε να ξεκινήσει τη συζήτηση. Ο κανόνας αυτός υπήρχε από την ίδρυση της εφαρμογής το 2014 και αποτελούσε ουσιαστικά το DNA του. Μια ιδιότυπη άποψη online ισότητας. Στις 11 Αυγούστου 2026 ανακοινώθηκε ότι πλέον και οι δύο πλευρές μπορούν να στείλουν πρώτο μήνυμα. Η αλλαγή χτυπά στον πυρήνα της παλιάς ταυτότητας του Bumble. Η εφαρμογή εγκαταλείπει το χαρακτηριστικό που το διαφοροποιούσε περισσότερο από το Tinder και τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της.

Η Bumble έχει ήδη ανακοινώσει ότι προχώρησε σε μια ανασχεδιασμένη εμπειρία πάνω σε πλατφόρμα με ενσωματωμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Ο στόχος είναι ένας και απόλυτα κατανοητός. Οι χρήστες να φτάνουν γρηγορότερα σε πραγματικά ραντεβού. Για χρόνια, η λύση της βιομηχανίας ήταν η κλίμακα: περισσότερα προφίλ, περισσότερες επιλογές, περισσότερη δραστηριότητα μέσα στην εφαρμογή. Σήμερα, το στοίχημα φαίνεται να μετακινείται. Όχι περισσότερες επιλογές αλλά, τουλάχιστον σύμφωνα με την υπόσχεση της AI, καλύτερες επιλογές.

Ο αλγόριθμος ως προξενητής

Στο κλασικό μοντέλο, ο αλγόριθμος αποφασίζει κυρίως ποια προφίλ θα εμφανιστούν και ο χρήστης αποφασίζει ποιο του αρέσει. Στο νέο μοντέλο, η πλατφόρμα φιλοδοξεί να γνωρίζει καλύτερα τον χρήστη και να κάνει μεγαλύτερο μέρος της προεπιλογής για λογαριασμό του. Ναι, κάποιος ίσως θα πίστευε ότι οι εφαρμογές online dating θα μας ήθελαν μονίμως singles. Ότι αυτός είναι ο τρόπος να συντηρούν την πελατεία τους. Λάθος. Αυτή είναι μόνο μια επιδερμική ανάγνωση του φαινομένου. Το κοινό που θέλει φλερτ θα υπάρχει πάντα εκεί έξω. Η διάθεση για ερωτικό παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Το ίδιο και η υπόσχεση ότι θα οδηγεί εκεί. Το Tinder πια ζητά απαντήσεις σε ερωτήσεις και μπορεί, εφόσον δοθεί άδεια, να αναλύει στοιχεία από τις φωτογραφίες του κινητού ώστε να συναγάγει ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά του lifestyle. Το Hinge χρησιμοποιεί ήδη AI για τα Convo Starters: προτάσεις που βασίζονται στις φωτογραφίες και στις απαντήσεις ενός προφίλ και βοηθούν τον άλλο χρήστη να ξεκινήσει τη συζήτηση. Με απλά λόγια, η AI κοιτάζει τι έχει επιλέξει να δείξει κάποιος στο προφίλ του και προτείνει στον ενδιαφερόμενο από πού θα μπορούσε να πιάσει την κουβέντα.

Η τεχνολογία μπαίνει έτσι σε όλο και περισσότερα στάδια μιας γνωριμίας. Επιλέγει ποιον θα δούμε, μας βοηθά να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας και προτείνει ακόμη και τι θα μπορούσαμε να πούμε. Μετά από όλα τα παραπάνω, μια νέα ερώτηση φυτρώνει: αν ο αλγόριθμος μάς γνωρίζει αρκετά ώστε να επιλέγει ποιος μας ταιριάζει, πόσο δική μας παραμένει η επιλογή;

Το Hinge από νωρίς προσπάθησε να περιορίσει την αίσθηση της ατελείωτης πασαρέλας προσώπων και να δώσει μεγαλύτερο βάρος σε σχόλια και συγκεκριμένα στοιχεία που παρουσιάζει ένα προφίλ. Photo: hinge.co

Το Hinge δείχνει μια άλλη κατεύθυνση

Υπάρχει επίσης ένας λόγος να μην αποδώσουμε τα πάντα σε μια γενικευμένη απόρριψη των dating apps. Το Hinge κινείται αντίθετα από την πτωτική εικόνα αρκετών ανταγωνιστών του. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά 22% και οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες κατά 13%. Η διαφορά έχει ενδιαφέρον. Το Hinge από νωρίς προσπάθησε να περιορίσει την αίσθηση της ατελείωτης πασαρέλας προσώπων και να δώσει μεγαλύτερο βάρος σε prompts, δηλαδή σε σχόλια και συγκεκριμένα στοιχεία που παρουσιάζει ένα προφίλ. Η επιτυχία του υποδηλώνει ότι το πρόβλημα ίσως δεν είναι ότι οι άνθρωποι σταμάτησαν να θέλουν να γνωρίζονται online. Ίσως απλά κουράστηκαν από έναν συγκεκριμένο τρόπο να το κάνουν. Αν είστε ήδη χρήστης της εφαρμογής, θα γνωρίζετε ότι το δημοφιλέστερο prompt είναι: «Να γυρίσω τον κόσμο». Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό βαρετό, αλλά μέχρι τότε το Hinge πιστεύει ότι μια φιλοσοφημένη ρομαντική λεζάντα μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα ενός online φλερτ.

Μετά το swipe

Το παράδοξο είναι ότι η Silicon Valley επιχειρεί τώρα να διορθώσει με περισσότερη τεχνολογία ένα πρόβλημα που δημιούργησε η ίδια. Το swipe έκανε την επιλογή αποτελεσματική. Δεν κατάφερε απαραίτητα να την κάνει ουσιαστική. Πρώτα μας έδωσε πρόσβαση σε μια σχεδόν ανεξάντλητη δεξαμενή πιθανών συντρόφων. Τώρα προτείνει έναν αλγόριθμο για να φρενάρει την κόπωση που προκαλεί αυτή η αφθονία των επιλογών. Η αναβαθμισμένη γενιά των dating apps δεν θα ζητά από τον χρήστη να εξετάζει ατελείωτα προφίλ. Θα προσπαθεί να κάνει περισσότερη δουλειά πριν από αυτόν: να καταλάβει ποιος είναι, τι ψάχνει, με ποιον μπορεί να ταιριάξει και ίσως πώς θα ξεκινήσει η πρώτη συζήτηση. Η τελική επιλογή παραμένει στον χρήστη, όμως ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος της προεπιλογής μεταφέρεται στον αλγόριθμο.

Για περισσότερο από δέκα χρόνια, το βασικό ερώτημα του online dating χωρούσε σε μια κίνηση του αντίχειρα: δεξιά ή αριστερά; Η AI υπόσχεται πλέον να περιορίσει τις επιλογές πριν ακόμη φτάσουν στον αντίχειρά μας. Μένει να δούμε αν μπορεί να κάνει το δυσκολότερο: να καταλάβει γιατί δύο άνθρωποι επιλέγουν τελικά ο ένας τον άλλον.

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