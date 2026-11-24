Έπειτα από 600 χρόνια μελετών, κορυφαίοι ερευνητές καταλήγουν πως η πραγματική χαρά δεν εξαρτάται από τα χρήματα ή την επαγγελματική επιτυχία.

Τι είναι η ευτυχία και γιατί μοιάζει τόσο δύσκολο να την κατακτήσει ο σύγχρονος άνθρωπος; Πολλές είναι οι θεωρίες ειδικών για το κυνήγι της ευτυχίας. Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες για το τι μας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους. Η χαρά, η ικανοποίηση, η αίσθηση του σκοπού και η ευημερία συγκαταλέγονται στους παράγοντες που συμβάλλουν σε μια καλή ζωή. Ποια είναι, όμως, τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ και πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε; Είναι η ευτυχία τόσο δύσκολη υπόθεση όσο φανταζόμαστε ή μήπως αρκούν ορισμένες μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας;

Αποδεικνύεται επιστημονικά ότι (μόνο) τα χρήματα δε φέρνουν την ευτυχία, αλλά είναι απαραίτητοι κι άλλοι παράγοντες για μια ευτυχισμένη ζωή. Photo: Pixabay

Μια συνάντηση κορυφής

Δώδεκα κορυφαίοι ερευνητές στο πεδίο της ευτυχίας και της ευημερίας, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, καταλήγοντας πως τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από όσο φαίνονται. Οι σκέψεις τους αποτυπώθηκαν σε έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Journal of Happiness Studies, στην οποία αναπτύσσεται ένας άτυπος οδηγός για το πώς μπορούμε να έχουμε μια καλή ζωή. Αξιοποιώντας συνολικά 600 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας, οι ειδικοί εντόπισαν τέσσερα μοτίβα που επανέρχονται σταθερά: κάλυψη των βασικών αναγκών, ισχυρές κοινωνικές σχέσεις, ουσιαστική εργασία και διαβίωση σύμφωνα με τις προσωπικές αξίες. Επισήμαναν, δε, την ανάγκη να αντιμετωπιστούν η κοινωνική ανισότητα και η υποχώρηση της χαράς ανάμεσα στους νέους, αλλά εξέφρασαν την ελπίδα η επιστημονική έρευνα γύρω από την ευημερία θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στις κοινωνίες και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Εξάλλου, ανάμεσα στους κορυφαίους 12 συγκαταλέγεται και ο Βρετανός Ρίτσαρντ Λέιαρντ, ομότιμος καθηγητής στο London School of Economics (LSE) και μέλος της Βουλής των Λόρδων, ο οποίος μετέτρεψε την ανάγκη για ευτυχία σε πραγματική επιστήμη, μέσα από τη μελέτη του σχετικά με την «οικονομία της ευτυχίας». Βασική θέση του είναι ότι η επιτυχία μιας κοινωνίας δεν πρέπει να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση το ΑΕΠ, αλλά και με γνώμονα την ευημερία των πολιτών της.

Ισχυροί δεσμοί

Η ευτυχία δεν κρύβεται μέσα στις υλικές ανταμοιβές. Μπορεί η απόκτηση ενός αντικειμένου να προσφέρει στιγμιαία ικανοποίηση, αλλά η επίδρασή της είναι σύντομη και δεν καθιστά τη βάση για να χτιστεί μια ευτυχισμένη ζωή. Αναμφίβολα, οι ικανοποιητικές απολαβές και η οικονομική ασφάλεια αποτελούν θεμέλια για ήρεμη καθημερινότητα. Ωστόσο, μόλις οι βασικές ανάγκες καλυφθούν, το εισόδημα δεν έχει τον ίδιο καθοριστικό αντίκτυπο στην ευτυχία. Σε αυτό που όλοι οι επιστήμονες συγκλίνουν είναι ότι οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν μεγαλύτερη σημασία από σχεδόν οτιδήποτε άλλο. Σύμφωνα με την Λάρα Άκνιν, καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Σάιμον Φρέιζερ, εκ των συντακτών της έκθεσης, η ευτυχία μπορεί να επηρεάζεται από διαφορετικούς παράγοντες, όμως, το μυστικό είναι οι σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Η ειδικός επισημαίνει ότι οι δεσμοί που διατηρούμε με το περιβάλλον μας λειτουργούν ως ένας από τους πιο ισχυρούς και αξιόπιστους προγνωστικούς παράγοντες της ευτυχίας. Μάλιστα, ακόμη και η ύπαρξη ενός και μόνο ανθρώπου στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε έχει ιδιαίτερη σημασία.

Οι 12 επιστήμονες συμφωνούν ότι ακόμα και η ύπαρξη ενός ανθρώπου πάνω στον οποίο μπορούμε να στηριχθούμε είναι σημαντική και διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Photo: Unsplash

Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί από τους επιστήμονες που συμμετείχαν στη συζήτηση παραδέχθηκαν πως, μετά την ενασχόλησή τους με την έρευνα, άρχισαν να αφιερώνουν συνειδητά περισσότερο χρόνο στους αγαπημένους τους. Η ομάδα παρομοίασε την ευημερία με ένα ταξίδι, κατά το οποίο δεν είμαστε διαρκώς χαρούμενοι, όλα εξελίσσονται ιδανικά. Το ταξίδι αυτό διαμορφώνεται χάρη σε συνειδητές επιλογές, αυτογνωσία και προσαρμοστικότητα, ακόμα και όταν προκύπτουν προκλήσεις. Οι ίδιοι οι ειδικοί εξήγησαν πως αφιέρωσαν σκόπιμα χρόνο στους συντρόφους, τα παιδιά, τους φίλους. Κάποιοι διαμόρφωσαν έτσι το πρόγραμμά τους προκειμένου να δημιουργήσουν περισσότερο χώρο για τους ανθρώπους που αγαπούν. Ένας από αυτούς, μάλιστα, υιοθέτησε μικρές καθημερινές συνήθειες, όπως να στέλνει μηνύματα ευγνωμοσύνης, να επιδιώκει περισσότερες κοινωνικές επαφές και να συμμετέχει σε συζητήσεις με μεγαλύτερο βάθος.

Μετριέται η ευτυχία;

Πριν περίπου μια δεκαετία μελέτη πρότεινε ότι η ευτυχία μπορεί να συνδεθεί κατά 50% με τα κληρονομικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου, κατά 40% με τις δραστηριότητες και τις συνήθειες και κατά 10% με τις συνθήκες ζωής του, ανάμεσα σε αυτές η υγεία, η εργασία κι ο τόπος κατοικίας. Η παρουσίαση τόσο συγκεκριμένων ποσοστών ενδέχεται να ωθήσει τον άνθρωπο σε υπερβολές με σκοπό την ευτυχία. Συστήνουν, επομένως, να μην αντιμετωπίζεται το 40% ως μαγικός αριθμός, αλλά ταυτόχρονα να μην αγνοείται η σημασία των συνηθειών και των καθημερινών δραστηριοτήτων. Η Άκνιν, εξηγεί ότι αυτή η οπτική μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που από τη φύση τους τείνουν να είναι πιο απαισιόδοξοι να εφαρμόσουν στρατηγικές που έχουν βασιστεί στην έρευνα, όπως ο διαλογισμός, ώστε να δουν τον κόσμο πιο θετικά.

Όσο οι άνθρωποι νιώθουν καλά, γεννιέται το κίνητρο να φροντίσουν άλλους δημιουργώντας ένα θετικό κύκλο αλληλεπίδρασης. Photo: Pixabay

Η κοινωνικοποίηση καλλιεργείται

Τι συμβαίνει με τους πιο εσωστρεφείς κι όσους δυσκολεύονται να γνωρίσουν νέους ανθρώπους; Οι επιστήμονες αναφέρουν πως η κοινωνικοποίηση καλλιεργείται και δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο λίγων. Συχνά ξεκινά απλά: να δείξουμε ενδιαφέρον, να προσεγγίσουμε κάποιον, να ακούσουμε πραγματικά τον άλλον. Οι άνθρωποι επιβιώνουν και ευημερούν μέσω της συνεργασίας και της αμοιβαίας φροντίδας. Οι αίσθηση του «εμείς» είναι ισχυρή και δε σημαίνει ότι η ευτυχία του άλλου λειτουργεί σε βάρος μας. Αντιθέτως, οι κοινότητες που οργανώνονται γύρω από τη συλλογική ευημερία ευδοκιμούν περισσότερο. Όσο οι άνθρωποι νιώθουν καλά, γεννιέται το κίνητρο να φροντίσουν άλλους δημιουργώντας ένα θετικό κύκλο αλληλεπίδρασης. Άλλωστε, η ευτυχισμένη ζωή δε χτίζεται μόνη της. Πλάθεται μέσα από μικρές συνδέσεις, την εργασία που προσφέρει νόημα, την κοινότητα στην οποία συμμετέχουμε και την κοινωνία που όλοι διαμορφώνουμε. Με λίγα λόγια, η καλύτερη επένδυση για ευτυχισμένη ζωή είναι οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας και ο χρόνος που επιλέγουμε να μοιραζόμαστε μαζί τους.

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