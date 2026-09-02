Οι μέλισσες που προσλαμβάνονται να δουλέψουν για τους αγρότες

Πριν φτάσει το φρούτο στο ράφι, κάποιος έχει εξασφαλίσει ότι οι μέλισσες βρίσκονται στο σωστό χωράφι τη σωστή στιγμή – και αυτό πλέον κοστίζει.

Η επικονίαση ήταν κάποτε μια δωρεάν υπηρεσία της φύσης. Σήμερα, σε μεγάλο μέρος της οργανωμένης γεωργίας, έχει τιμοκατάλογο. Οι αγρότες πληρώνουν τους μελισσοκόμους για να μεταφέρουν τις κυψέλες τους στις καλλιέργειές τους την κρίσιμη περίοδο της ανθοφορίας, δημιουργώντας έτσι μια αγορά που συνδέει μελισσοκόμους, παραγωγούς και το κόστος της τροφής. Πρόκειται για μια οργανωμένη υπηρεσία μεταφοράς της γύρης από άνθος σε άνθος, με τιμές, συμφωνίες και συγκεκριμένους όρους. Με άλλα λόγια, οι μέλισσες έχουν αποκτήσει έναν δεύτερο, λιγότερο γνωστό ρόλο. Δεν είναι μόνο παραγωγοί μελιού, αλλά και εργατικό δυναμικό της γεωργίας.

Κάποτε η επικονίαση ήταν μια δωρεάν υπηρεσία της φύσης. Σήμερα οι αγρότες πληρώνουν τους μελισσοκόμους για να μεταφέρουν τις κυψέλες τους στις καλλιέργειές τους δημιουργώντας μια αγορά που συνδέει μελισσοκόμους, παραγωγούς και το κόστος της τροφής. Photo: Getty Images/Ideal Image

Γιατί οι μέλισσες έγιναν υπηρεσία;

Για να φτάσει ένα φρούτο στο ράφι του σούπερ μάρκετ, πρέπει πρώτα να συμβεί κάτι πολύ απλό: η γύρη να βρει τον δρόμο της από το ένα άνθος στο άλλο. Στη φύση, αυτή τη δουλειά την αναλαμβάνουν οι επικονιαστές, όμως στη σύγχρονη γεωργία, το να αφήσει κανείς αυτή τη διαδικασία στην τύχη της είναι ένα ρίσκο που μπορεί να κοστίσει ακριβά. Οι άγριοι μεταφορείς της γύρης, όπως πεταλούδες, σφήκες, πουλιά κ.α., αντιμετωπίζουν διαρκώς περισσότερες πιέσεις, λόγω της απώλειας φυσικών βιοτόπων, της εντατικής γεωργίας, των φυτοφαρμάκων και της κλιματικής αλλαγής. Την ίδια στιγμή, οι καλλιέργειες δεν περιμένουν. Η ανθοφορία κρατά μόνο λίγες ημέρες και για έναν καλλιεργητή μια κακή περίοδος επικονίασης συχνά έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη σοδειά και κατ’ επέκταση μικρότερο κέρδος.

Κάπως έτσι, η μέλισσα περνά από τον ρόλο του φυσικού συμμάχου σε εκείνον του επαγγελματία. Οι διαχειριζόμενες αποικίες μεταφέρονται εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, ακριβώς όταν χρειάζεται, με την παρουσία τους να αποκτά συγκεκριμένη οικονομική αξία. Για τον παραγωγό, αυτή η διαδικασία είναι κρίσιμος παράγοντας για την απόδοση της σοδειάς του. Έτσι δημιουργείται μια αγορά στην οποία η κυψέλη αποκτά τιμή όχι για το μέλι που περιέχει, αλλά για τις ακούραστες εργάτριες που βρίσκονται μέσα σε αυτήν.

Τι ακριβώς νοικιάζουν οι καλλιεργητές;

Ο αγρότης δεν νοικιάζει έναν τυχαίο αριθμό μελισσών. Νοικιάζει ολόκληρες κυψέλες, δηλαδή αποικίες που μεταφέρονται στο χωράφι την κατάλληλη στιγμή. Ο μελισσοκόμος κάνει τη μεταφορά και την τοποθέτηση και οι μέλισσες ξεκινούν να δουλεύουν: επισκέπτονται τα άνθη, μεταφέρουν γύρη και βοηθούν στην καρποφορία. Όπως κάθε επαγγελματική υπηρεσία, έτσι και αυτή έχει τους δικούς της όρους. Οι συμφωνίες μεταξύ αγροτών και μελισσοκόμων μπορεί να καθορίζουν τον αριθμό των κυψελών, την περίοδο παραμονής τους, την αμοιβή, αλλά και ζητήματα όπως η χρήση φυτοφαρμάκων.

Ο αγρότης νοικιάζει ολόκληρες κυψέλες που μεταφέρονται στο χωράφι την κατάλληλη στιγμή. Ο μελισσοκόμος κάνει τη μεταφορά και την τοποθέτηση και οι μέλισσες ξεκινούν να δουλεύουν. Photo: Getty Images/Ideal Image

Από τον Νέστο σε μια μεγάλη αγορά

Αυτή η πρακτική δεν αφορά μόνο τις τεράστιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις του εξωτερικού. Συμβαίνει και στην Ελλάδα, και μάλιστα στην καλλιέργεια ενός είδους που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα: το ακτινίδιο. Μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Νέστου, έναν από τους σημαντικούς παραγωγικούς πυρήνες ακτινιδίων της χώρας, εξέτασε τη σχέση μεταξύ καλλιεργητών και μελισσοκόμων και τον ρόλο των κυψελών στην απόδοση των οπωρώνων. Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύτηκαν το 2023 στο επιστημονικό περιοδικό Animals, το 66% από όσους συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο δήλωσε ότι αντιμετώπιζε έλλειμμα υπηρεσιών επικονίασης και από αυτούς, το 44% το αντιμετώπιζε νοικιάζοντας κυψέλες από μελισσοκόμους. Η ζήτηση φαίνεται επίσης να αυξάνεται. Όλοι οι μελισσοκόμοι που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι είχαν παρατηρήσει αύξηση της από το 2018. Την ίδια στιγμή, η αγορά παραμένει σε μεγάλο βαθμό άτυπη: οι συμφωνίες γίνονται χωρίς γραπτά συμβόλαια και το 65% των μελισσοκόμων δήλωσε ότι θα ήθελε σαφέστερους όρους σχετικά με τον αριθμό των κυψελών ανά στρέμμα, τη διάρκεια της ενοικίασης, τις καλλιεργητικές πρακτικές, την τιμή και τον τρόπο πληρωμής.

Στην Ελλάδα, το παράδειγμα του Νέστου αποκαλύπτει τα πρώτα στάδια μιας αγοράς στην οποία η επικονίαση αποκτά συγκεκριμένη τιμή και η αποικία μελισσών μετατρέπεται, μετατρέπεται, για την κρίσιμη περίοδο της ανθοφορίας, από μονάδα μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε εργαλείο της αγροτικής παραγωγής. Στις ΗΠΑ, ωστόσο, έχει πάρει ήδη εντυπωσιακές διαστάσεις. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας (USDA), οι αγρότες πλήρωσαν το 2024 περισσότερα από 400 εκατ. δολάρια για υπηρεσίες επικονίασης, εκ των οποίων περίπου 325,8 εκατ. δολάρια αφορούσαν τις αμυγδαλιές.

Αυτή η πρακτική συμβαίνει και στην Ελλάδα, και μάλιστα στην καλλιέργεια ενός είδους που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα: το ακτινίδιο. Photo: 123RF

Και το κόστος δεν μένει σταθερό: το 2025 η μέση αμοιβή για μια αποικία έφτασε τα 209 δολάρια, έναντι 181 δολαρίων το 2024. Οι αριθμοί αυτοί δίνουν μια διαφορετική διάσταση σε μια διαδικασία που συνήθως περνά απαρατήρητη. Μπορεί να ξεκινά ως μια λειτουργία της φύσης, όμως όταν η επιτυχία μιας καλλιέργειας εξαρτάται από το αν θα υπάρχουν αρκετές μέλισσες, στο σωστό σημείο και την κατάλληλη στιγμή, τότε μετατρέπεται σε οικονομικό μέγεθος.

Το μέλλον της αγροδιατροφής

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο αποτιμάται μια κυψέλη. Εκτός από το μέλι και τα υπόλοιπα προϊόντα της μελισσοκομίας, αποκτά αξία και ως υπηρεσία: όσο μεγαλύτερη η ανάγκη για επικονίαση, τόσο μεγαλύτερη η ζήτηση για τις αποικίες που μπορούν να την εξασφαλίσουν. Γιατί η μέλισσα δεν βρίσκεται μόνο στην αρχή μιας αλυσίδας που καταλήγει στο μέλι· βρίσκεται, άμεσα ή έμμεσα, πίσω από ένα σημαντικό μέρος της ποικιλίας των τροφίμων που φτάνουν στο τραπέζι μας. Η ενοικίαση των υπηρεσιών της μπορεί να μοιάζει με παράδοξη πρακτική, όμως αποκαλύπτει κάτι πολύ ουσιαστικό: ότι στο μέλλον, η επικονίαση δεν θα είναι απλώς μια φυσική λειτουργία, αλλά ένας πολύτιμος πόρος που θα χρειάζεται όλο και περισσότερο να εξασφαλίζεται, να οργανώνεται και να κοστολογείται.

Εισαγωγική φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image