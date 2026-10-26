Ο Ελληνας που εκπρoσωπεί τους εμπόρους του Παρισιού

Ο Δημήτρης Σιασιαρίδης είναι ο ιδρυτής της αλυσίδας καταστημάτων με ελληνικά είδη διατροφής “Dimitris Paris” και επικεφαλής της πόλης στην πρωτοβουλία δημιουργίας μιας γαλλικής εθνικής ομάδας των εμπόρων.

Ο Δημήτρης Σιασιαρίδης είναι ένας άνθρωπος που, παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριότητές του, οργώνει την Ελλάδα για να συναντήσει αγρότες και κτηνοτρόφους που τον τροφοδοτούν με τα προϊόντα τους. Αυτό που μένει να κριθεί είναι αν θα γίνει ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας των εμπόρων και καταστηματαρχών, σε μια ψηφοφορία που λήγει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

–Τι ακριβώς είναι η Εθνική Γαλλίας των εμπόρων; Η Εθνική oμάδα εμπόρων της Γαλλίας είναι μια απολύτως πρωτοποριακή πρωτοβουλία, η πρώτη του είδους της στην ιστορία. Αυτό το έργο χτίστηκε πάνω στο διάσημο μοντέλο της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου: συγκεντρώνει 11 επιλεγμένους εμπόρους από διάφορες περιοχές της χώρας, υπό την αιγίδα ενός θρυλικού προπονητή, του Marcel Desailly. Για να μας συνοδεύσει στην αριστεία, επωφελούμαστε από την υποστήριξη μιας ομάδας ειδικών, ενώ ο επίσημος προμηθευτής μας είναι η Nolt. Αυτή η καινοτόμος δημιουργία υποστηρίζεται με υπερηφάνεια από την myPOS. Η παραλληλία με το ποδόσφαιρο επιλέχθηκε επειδή, πολύ απλά, και οι έμποροι βρίσκονται καθημερινά στο γήπεδο. Για να επιτύχουν, πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν ατσάλινη ψυχολογία, να είναι σταθεροί και ανθεκτικοί, αλλά και έτοιμοι να επιτεθούν, να αμυνθούν και να μοιράσουν το παιχνίδι, ακριβώς όπως ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Για το εμπόριο, αυτό συνεπάγεται μια άψογη οργάνωση. Ο θεμελιώδης στόχος αυτής της ομάδας είναι να αποδείξει στο κοινό τη δύναμη και την ισχύ ενός εμπορίου στην καρδιά ενός δρόμου. Είναι απαραίτητο να τονιστεί η ζωτική ανάγκη διατήρησης αυτών των μικρών τοπικών επιχειρήσεων που χτυπούν την καρδιά των πόλεών μας. Στην προσωπική μου περίπτωση, από την αρχή μας το 2007, αυτή η πορεία μάς επέτρεψε να δούμε να περνούν πολλές γενιές: γνωρίσαμε γονείς που έρχονταν με τα παιδιά τους και οι οποίοι, σήμερα, βλέπουν αυτά τα ίδια παιδιά να ενηλικιώνονται και να επιστρέφουν με τα δικά τους παιδιά. Αυτή είναι η αδιάψευστη απόδειξη ότι ένας έμπορος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας και της ιστορίας κάθε πολίτη.

-Πώς επιλέχθηκε ένας Έλληνας να εκπροσωπεί το Παρίσι; Mας επέλεξαν για την 20ετή εμπειρία μας, την τεχνογνωσία μας και την βαθιά σχέση μας με τη χειροτεχνία. Χάρη σε αυτή τη σταθερή εμπειρία, πληρούσαμε όλα τα απαιτούμενα κριτήρια για να εκπροσωπήσουμε το Παρίσι και ολόκληρη την περιοχή της Ιλ-ντε-Φρανς. Φυσικά, η ειδικότητά μας είναι η ελληνική κουζίνα, χειροποίητη και παραδοσιακή. Με τον καιρό και τη συνεχή προσοχή στη λεπτομέρεια, αναπτύξαμε ακόμη και εξατομικευμένες πρώτες ύλες, βασισμένες ειδικά στον σεβασμό της παράδοσης. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι η φέτα Δημήτρης, παρασκευασμένη με βάση μια συνταγή και μια γεύση αρχέγονη. Τα προϊόντα μας έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην καθημερινότητα των Παριζιάνων: είτε πρόκειται για ένα φιλικό απεριτίφ, μια δεξίωση, έναν γάμο, είτε απλά για κάποιον που δεν έχει χρόνο να μαγειρέψει, έρχεται σε εμάς έχοντας την εγγύηση μιας σπιτικής κουζίνας υψηλής ποιότητας. Με τον καιρό, γίναμε αναγνωρίσιμοι για τις διάφορες ταραμοσαλάτες μας, τη μουσακά μας, το ελαιόλαδό μας, τη φέτα μας, και φυσικά όλα τα άλλα προϊόντα μας.

-Πόσα χρόνια διατηρείτε το Dimitris Paris και γιατί το ξεκινήσατε; Το 2027, το Dimitris Paris θα γιορτάσει την 20ετή ύπαρξή του, μια περιπέτεια που βρίσκει τις βαθιές της ρίζες στην οικογενειακή μου ανατροφή. Μεγάλωσα με γονείς επιχειρηματίες και τεχνίτες, πολύ ενεργούς στο εμπόριο. Αυτή η επιχειρηματική νοοτροπία και η σημασία του εμπορίου ήταν στην καρδιά της εκπαίδευσής μου, καθώς οι γονείς μου με έβαζαν συνεχώς “να βάζω το χέρι”. Με αυτή την πολύτιμη μεταβίβαση, και κινούμενος από τη βαθιά αγάπη για την κουζίνα και τα χειροποίητα προϊόντα που μου εμφυσήθηκε, ξεκίνησα φυσικά αυτή την υπέροχη περιπέτεια. Για να διατηρήσουμε την αριστεία του Dimitris Paris όλα αυτά τα χρόνια, βασιζόμαστε σε μια σχολαστική οργάνωση. Αυτό ξεκινά με μια αυστηρή επιλογή των πρώτων υλών, συχνά σχεδιασμένων κατά παραγγελία για να εγγυηθεί άψογη ποιότητα. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να συγκροτηθεί μια ισχυρή ομάδα, η οποία όχι μόνο κατανοεί, αλλά και διαδίδει τις βασικές αξίες του οίκου μας, διασφαλίζοντας έτσι τη συνοχή και την αυθεντικότητα της προσέγγισής μας, από την κουζίνα έως την πώληση.

-Ποια είναι η επαφή σας με τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους; Η επαφή μας με τον ελληνικό αγροτικό κόσμο είναι βαθιά ριζωμένη, έχοντας ξεκινήσει κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα χάρη στην οικογένειά μου. Αυτή η πρώιμη βύθιση μου επέτρεψε να ανοιχτώ και να εξερευνήσω την υπόλοιπη χώρα. Σήμερα, αυτή η κληρονομιά συντηρείται και εμπλουτίζεται με τη σύζυγό μου, την Κατερίνα Σκανδάλη Σιασιαρίδη, σεφ ζαχαροπλαστικής. Και αυτή, κατά την παιδική της ηλικία, είχε άμεση επαφή με βοσκούς της περιοχής της Ηπείρου από όπου κατάγεται. Μαζί, έχουμε εξερευνήσει και συνεχίζουμε να εξερευνούμε ολόκληρη την Ελλάδα συναντώντας νέα χειροποίητα προϊόντα και παθιασμένους τεχνίτες: μελισσοκόμους, βοσκούς, αγρότες, αμπελουργούς. Εδώ και 20 χρόνια, διατηρούμε μια οικογενειακή σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με τους Έλληνες παραγωγούς μας. Αυτές οι τακτικές ανταλλαγές μάς επιτρέπουν να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας συνδυάζοντας την παραδοσιακή τεχνογνωσία και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Χάρη σε αυτή την αμοιβαία εμπιστοσύνη, εγγυόμαστε άψογη ποιότητα και σταθερότητα, καθώς οι παραγωγοί μας είναι ευαισθητοποιημένοι για τη γη, το νερό και το περιβάλλον, συνειδητοποιώντας ότι ο κόπος τους θρέφει τον καθένα

-Πώς σκοπεύετε να προστατέψετε τα καταστήματά σας από μελλοντικές εντάσεις; Είμαστε συνεχώς προετοιμασμένοι για τέτοιου είδους επεισόδια, καθώς το Παρίσι είναι το θέατρο πολλών διαδηλώσεων και τα καταστήματα μας βρίσκονται σε ιδιαίτερα σημαντικούς άξονες της πρωτεύουσας. Οι ταραχές και οι διαδηλώσεις αποτελούν δυστυχώς μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει να συμβιβαστούμε. Για την άμεση ασφάλεια του προσωπικού μας σε περίπτωση ανάγκης, είμαστε εξοπλισμένοι με μεταλλικά ρολά που μπορούν να κατέβουν αμέσως, επιτρέποντας έτσι να θέσουμε την ομάδα μας σε ασφάλεια πριν από κάθε άλλη σκέψη. Δυστυχώς, δεν είμαστε απρόσβλητοι από όλους αυτούς τους κινδύνους, οι οποίοι είναι εκ φύσεως εντελώς απρόβλεπτοι.

-Πώς διατηρείτε τις σχέσεις σας με την Ελλάδα; Η Ελλάδα βρίσκεται πραγματικά στην καρδιά της καθημερινότητάς μας: τα ελληνικά είναι η γλώσσα μας κάθε μέρα, και τα τακτικά μας ταξίδια μάς επιτρέπουν να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των κορυφαίων προϊόντων μας, όπως η φέτα μας φτιαγμένη κατά παραγγελία, τα γιαούρτια Δημήτρης, το ελαιόλαδο Ένα Δημήτρης και το κρασί. Πέρα από τους οικογενειακούς και φιλικούς δεσμούς, οι επαγγελματικές μας δραστηριότητες μάς συνδέουν εγγενώς με την Ελλάδα, καθώς η ειδικότητά μας έγκειται στα παραδοσιακά χειροποίητα ελληνικά προϊόντα, καθιστώντας μας έτσι εξαρτημένους τόσο από την ελληνική όσο και από τη γαλλική αγορά.