Ο σωστός και ο λάθος τρόπος να πίνουμε νερό

Είναι μια απλή, καθημερινή συνήθεια, αλλά οι περισσότεροι την ακολουθούμε λάθος, αφού μια μικρή διαφορά μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι νομίζουμε.

Υπάρχει, άραγε, σωστός και λάθος τρόπος για κάτι τόσο φυσιολογικό όσο να πιούμε ένα ποτήρι νερό; Όπως φαίνεται, οι περισσότεροι από εμάς, πίνουμε νερό με τον λάθος τρόπο. Με το 60% του σωματικού βάρους να αποτελείται από νερό, δεν αποτελεί μυστήριο γιατί η κατανάλωση νερού είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Όπως αναφέρει η Mayo Clinic, το νερό ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος, ενυδατώνει τους ιστούς σε μάτια, μύτη, στόμα, προστατεύει τα όργανα, μεταφέρει θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο στα κύτταρα, βοηθά στην απόρριψη αποβλήτων από νεφρούς και ήπαρ, διαλύει τα μέταλλα και τα θρεπτικά συστατικά για να τα κάνει προσβάσιμα στο σώμα.

Η σταδιακή κατανάλωση νερού μέσα στην ημέρα αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για να διατηρούμε ενυδατωμένο τον οργανισμό μας. Photo: Pexels

Καθημερινά χάνουμε 8-12 ποτήρια νερού μέσω βασικών λειτουργιών του σώματος, όπως η αναπνοή, η εφίδρωση, τα ούρα κι οι κενώσεις. Επομένως, είναι σημαντικό να αναπληρωθεί η ποσότητα αυτή, με τους άνδρες να χρειάζονται τουλάχιστον 12 ποτήρια και οι γυναίκες τουλάχιστον εννέα την ημέρα. Βέβαια, η ποσότητα αλλάζει σύμφωνα με τη δραστηριότητα, τις ανάγκες του οργανισμού και τις καιρικές συνθήκες. Αν, για παράδειγμα, αθλούμαστε ή ζούμε σε περιοχές με αυξημένη θερμοκρασία η ανάγκη πρόσληψης νερού είναι μεγαλύτερη.

Το συχνότερο λάθος

Πολλοί από εμάς, περνάμε αρκετές ώρες χωρίς να πιούμε νερό. Όταν, τελικά, το θυμηθούμε, προσπαθούμε να καλύψουμε την ποσότητα που χρειάζεται ο οργανισμός πίνοντας ένα ποτήρι μονομιάς. Όταν, όμως, καταναλώνουμε μεγάλη ποσότητα νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένας μέρος του αποβάλλεται γρήγορα από το σώμα μας μέσω των ούρων. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι αν πιούμε νερό μονορούφι μας κάνει κακό, αλλά πρέπει να αποφεύγουμε να παραμένουμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς έστω λίγες γουλιές νερού. Η σταθερή πρόσληψη υγρών μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα όσους νιώθουν την ανάγκη να πηγαίνουν συχνά στην τουαλέτα. Η σταδιακή κατανάλωση νερού μέσα στην ημέρα αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για να διατηρούμε ενυδατωμένο τον οργανισμό μας. Η American Physiological Society επισημαίνει ότι το να πίνουμε μικρές ποσότητες νερού τακτικά μέσα στην ημέρα είναι γενικά προτιμότερο από το να καταναλώνουμε μεγάλη ποσότητα με τη μία.

Eιδικοί της κλινικής PelvicSanity αναφέρουν πως όταν το σώμα έχει περισσότερο νερό από όσο χρειάζεται μπορεί να αντιδράσει αποβάλλοντας μεγαλύτερη ποσότητα ώστε να διατηρήσει μια ισορροπία. Photo: Pexels

Όπως επισημαίνουν ειδικοί της κλινικής PelvicSanity στη Νότια Καλιφόρνια, όταν το σώμα έχει περισσότερο νερό από όσο χρειάζεται μπορεί να αντιδράσει αποβάλλοντας μεγαλύτερη ποσότητα ώστε να διατηρήσει μια ισορροπία. Σύμφωνα, δε, με έρευνα που διεξήχθη στον Καναδά, όταν πίνουμε νερό τακτικά αντί για μεγάλες ποσότητες με τη μία, η ενούρηση είναι κατά έξι φορές χαμηλότερη. Το σώμα απορροφά τη σωστή ποσότητα νερού και παραμένει ενυδατωμένο, και έτσι δεν χρειάζεται να επισκεφθούμε πολύ συχνά την τουαλέτα. Οι ειδικοί εξηγούν πως ένας φυσιολογικός αριθμός τέτοιων επισκέψεων είναι 4-6 φορές την ημέρα, ενώ η φυσιολογική ροή πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα αν η κύστη ήταν πράγματι γεμάτη.

Οι τροφές που βοηθούν

Την ίδια στιγμή, μεγάλο μέρος των υγρών που καταναλώνουμε προέρχεται από τις τροφές, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, οι σούπες, το γιαούρτι και άλλα. Όπως εξηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα του American Physiological Society ο καθηγητής Ιατρικής και επικεφαλής του τμήματος Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν στην Ουάσινγκτον, Τζόζεφ Τζ. Βερμπάλις, συχνά όσοι λένε ότι διψούν σπάνια, στην πραγματικότητα λαμβάνουν αρκετά υγρά από τη διατροφή τους. Από την άλλη, κάποιοι μπορεί να περιορίσουν την πρόσληψη υγρών ή τροφίμων πλούσια σε αυτά, για να ελαττώσουν τις φορές που χρειάζεται να πάνε στην τουαλέτα. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε γιατί επίκειται ταξίδι, είτε γιατί θέλουν να αποφύγουν τις αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, πολλά παιδιά αποφεύγουν να πίνουν πολύ γιατί δε θέλουν να διακόψουν το παιχνίδι ή επειδή θεωρούν «βαρετό» να πηγαίνουν στην τουαλέτα. Ταυτόχρονα, υπάρχουν επαγγελματίες που δυσκολεύονται πρακτικά να την επισκεφθούν, όπως γιατροί, νοσηλευτές ή όσοι εργάζονται στα σώματα ασφαλείας. Σύμφωνα με τον ειδικό, αυτό δεν είναι απαραίτητα επιβαρυντικό, αρκεί να καταλήγουν μέσα στην ημέρα να λαμβάνουν τη σωστή ποσότητα υγρών.

Αν σε κάποιους το νερό ακούγεται «βαρετό», υπάρχουν λύσεις, όπως φυσικώς ανθρακούχο νερό, ή νερό με μια φέτα λεμόνι ή λάιμ. Photo: Pexels

Πρακτικοί τρόποι για να παραμείνουμε ενυδατωμένοι

Η ένταξη της επαρκούς κατανάλωσης νερού στην καθημερινότητά μας δεν είναι δύσκολη υπόθεση. Χρειάζονται μόνο μερικά απλά βήματα για να καταφέρουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αυξήσουμε την ποσότητα νερού που πίνουμε. Όπως επισημαίνει η Mayo Clinic, σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με ένα ποτήρι νερό. Ακόμα και πριν τον καφέ. Καλό είναι να επενδύσουμε σε ένα καλό παγούρι-θερμός ώστε να έχουμε πάντα μαζί μας φρέσκο, δροσερό νερό όπου και αν πάμε.

Η μεγαλύτερη κατανάλωση νερού είναι από μόνη της στόχος. Ας θέσουμε και αυτόν ανάμεσα στους υπόλοιπους που έχουμε στο μυαλό μας για καλύτερη λειτουργία του οργανισμού και βελτίωση της συνολικής υγείας. Με το νερό, περιορίζεται η ανάγκη για ζαχαρούχα ροφήματα που το μόνο που προσφέρουν είναι κενές θερμίδες. Σε περίπτωση που το νερό ακούγεται «βαρετό», υπάρχουν λύσεις, όπως φυσικώς ανθρακούχο νερό, ή νερό με μια φέτα λεμόνι ή λάιμ.

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