Πλούσιοι κάνουν δωρεάν διακοπές ανταλλάσσοντας σπίτια

Ακίνητα εκατομμυρίων, βίλες, ακόμα και κάστρα διατίθενται αποκλειστικά σε μέλη δικτύων που διασφαλίζουν ποιότητα, ιδιωτικότητα και πολυτέλεια.

Η Βρετανίδα δημοσιογράφος Άιρις Σίμπκινς ζει σε μια αγροικία στο Σάρεϊ κι είναι τρελά ερωτευμένη με έναν συνάδελφό της. Εκείνος, με έναν άκρως χειριστικό τρόπο, εκμεταλλεύεται τα συναισθήματά της, κολακεύεται και λαμβάνει επιβεβαίωση από το ενδιαφέρον που του δείχνει και την κρατάει σε κατάσταση «αναμονής». Την τραβά κοντά του μόνο όταν εκείνος το έχει ανάγκη και, τελικά, αρραβωνιάζεται μια άλλη ανακοινώνοντας μπροστά σε όλο το γραφείο το δεσμό του, αφήνοντάς την να το μάθει με αυτόν τον άκαρδο τρόπο. Η Αμάντα Γουντς, επιτυχημένη Αμερικανίδα παραγωγός ταινιών που ζει σε μια σύγχρονη έπαυλη στο Λος Άντζελες, δεν μπορεί να κλάψει και διατηρεί σχέση με έναν άνδρα, ο οποίος την απατά με μια νεότερη γυναίκα. Αφού την κατηγορεί ότι κοίταξε μια άλλη εξαιτίας της δυσκολίας της να εκφράσει τα συναισθήματά της, η Αμάντα τον ισοπεδώνει με μια γροθιά και τερματίζει τη σχέση.

Μια παράκτια κατοικία στην αγκαλιά της φύσης στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, διαθέτει μεγάλο κήπο για χαλάρωση δίπλα στον ωκεανό. Photo: Facebook/ HomeExchangeCollection

Οι δύο άγνωστες μεταξύ τους γυναίκες αποφασίζουν να αλλάξουν τη ζωή τους και έτσι, την περίοδο των Χριστουγέννων, μέσω ιστοσελίδας ανταλλαγής κατοικιών, ανταλλάζουν τα σπίτια τους για δύο εβδομάδες. Η ταινία The Holiday υπό τη σκηνοθεσία της Νάνσι Μέγιερς και με πρωταγωνίστριες τις Κάμερον Ντίαζ και Κέιτ Γουίνσλετ κυκλοφόρησε το 2006 συγκεντρώνοντας εισπράξεις περίπου 180 εκατ. ευρώ. Η κλασική ρομαντική ταινία δεν έκανε μόνο πολλές γυναίκες να ονειρευτούν, αλλά ταυτόχρονα έδωσε ώθηση στον κλάδο της ανταλλαγής κατοικιών.

Ανταλλαγές πολυτελείας

Κάθε χρόνο που προβάλλεται η ταινία, παρατηρείται αυξημένη επισκεψιμότητα και νέα αιτήματα στην πλατφόρμα HomeExchange, όπου η Άιρις κι η Αμάντα «γνωρίστηκαν». Η ιδέα της ανταλλαγής ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 από μια ομάδα Ευρωπαίων εκπαιδευτικών που αναζητούσαν έναν οικονομικό τρόπο να ταξιδεύουν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των μακρών σχολικών διακοπών. Πλέον, το φαινόμενο έχει εξελιχθεί και προσεγγίζει ενδιαφερόμενους υψηλού επίπεδου. Για παράδειγμα, στο HomeExchange, το οποίο διαθέτει 550.000 κατοικίες σε 155 διαφορετικές χώρες, έχει εξελίξει την προσφορά του ικανοποιώντας μέλη που αναζητούν ανταλλαγές πολυτελείας. Στην κατηγορία «Collection», 10.000 προσεκτικά επιλεγμένα ακίνητα με αξία κατά μέσο όρο τα 2 εκατ. ευρώ, σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Νότια Αμερική, Ασία και Αφρική περιμένουν νέους επισκέπτες. Η ιδιωτική κοινότητα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση από τα μέλη της, τα οποία καταβάλλουν 1.300 ευρώ ετησίως για να απολαύσουν όλα τα οφέλη της κατηγορίας «Collection».

Με ανεμπόδιστη θέα στη λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία και με βεράντα 200 τ.μ. η κατοικία με πισίνα και τρία υπνοδωμάτια μοιάζει ονειρική για ολιγοήμερες διακοπές. Photo: ThirdHome.com

Όπως επισημαίνει η πλατφόρμα, κάθε κατοικία έχει επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια σύμφωνα με τον σχεδιασμό, την τοποθεσία και τις παροχές της, ενώ ελέγχονται τα μέλη για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία τους. Επιπλέον, η εξατομικευμένη υποστήριξη που παρέχει η υπηρεσία, εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των ανταλλαγών κατοικιών, ενώ αν ένα μέλος δεν προχωρήσει σε ανταλλαγή το πρώτο έτος, δε θα καταβάλει συνδρομή το επόμενο. Για να εγκριθεί μια κατοικία από την ομάδα επαγγελματιών του HomeExchange, πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές. Στην περίπτωση πάντως που περάσει από το σκληρό φιλτράρισμα των ειδικών, τότε η πλατφόρμα υπόσχεται ένα μοναδικό είδος διαμονής που επιτρέπει τη γνωριμία με τον προορισμό με όλες τις ανέσεις ενός σπιτιού, αλλά και τη δημιουργία σχέσεων ζωής με τους ιδιοκτήτες.

Από τη διανομή πόρτα-πόρτα στο χτίσιμο μιας αυτοκρατορίας

O Γουέιντ Σίλι για να καλύψει τα δίδακτρα του πανεπιστημίου του, άρχισε να πουλά αντίτυπα της Βίβλου πόρτα-πόρτα στην Τζόρτζια των ΗΠΑ. Η δουλειά όχι μόνο αποδείχθηκε επικερδής, αλλά έχτισε τον χαρακτήρα του και ανέδειξε δύο πολύτιμα χαρακτηριστικά του: την επιμονή και την υπομονή. Αυτά τα στοιχεία αποδείχθηκαν σημαντικά και όταν άρχισε να χτίζει την καριέρα του στην αγοραπωλησία ακινήτων. Με περισσότερα από 40 χρόνια στο ενεργητικό του, το 2010 ίδρυσε το πρόγραμμα ανταλλαγής κατοικιών ThirdHome για εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους.

Στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας μια πρόσφατα ανακαινισμένη κατοικία συνδυάζει μοντέρνα αρχιτεκτονική και επαφή με τη φύση. Photo: Facebook/ HomeExchangeCollection

Η ιδέα γεννήθηκε όταν συνειδητοποίησε ότι πολλά από τα δικά του εξοχικά σπίτια και των ευκατάστατων φίλων του, παρέμεναν ανεκμετάλλευτα το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Οι περισσότεροι σκέφτονταν να τα πουλήσουν, αλλά δίσταζαν. Παράλληλα, όμως, είχαν κουραστεί να πηγαίνουν στο ίδιο μέρος ξανά και ξανά, κι έτσι δαπανούσαν αρκετά μεγάλα ποσά για να ταξιδεύουν σε άλλους προορισμούς. Έτσι, πρότεινε να τεθούν κάποιες από αυτές τις κατοικίες προς ανταλλαγή. Την ιδέα ασπάστηκαν οι φίλοι του και δεν άργησε να δημιουργηθεί ένα ολόκληρο δίκτυο 50.000 πολυτελών ακινήτων σε 95 χώρες, με 600-700 ανταλλαγές το μήνα. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτήτες αποκτούν πρόσβαση σε βίλες, αγροκτήματα, ακόμα και κάστρα άλλων μελών.

Για να ενταχθεί κάποιος στο κλαμπ το ακίνητο πρέπει να έχει μέση αξία 2 εκατ. ευρώ -αν και κάποια είναι πιο πολυτελή από άλλα φτάνοντας την αξία των 40 εκατ. ευρώ-, να καταβάλει 560-1.200 ευρώ για κάθε εβδομαδιαία διαμονή, να μην είναι η πρώτη κατοικία και να το διαθέτει τουλάχιστον για μία εβδομάδα το χρόνο. Επιπλέον, πρέπει να βρίσκεται σε ελκυστική τοποθεσία, κοντά ή πάνω στην παραλία, κοντά σε χιονοδρομικές πίστες, με εξοπλισμό και επίπλωση υψηλού επιπέδου. Το να είσαι μέλος αυτής της κοινότητας διασφαλίζει ότι όλοι οι επισκέπτες, ανάλογου επιπέδου, θα σεβαστούν το ακίνητο, σαν να ήταν δικό τους. Παρότι οι ιδιοκτήτες δεν έχουν οικονομικό όφελος από την ένταξή τους στην πλατφόρμα, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις διακοπές τους σε άλλες πολυτελείς κατοικίες με ελάχιστο κόστος και δεν χρειάζεται να μπουν στη διαδικασία πώλησης των εξοχικών τους. Για τα περισσότερα μέλη, δε, σημασία δεν έχει να κερδίσουν χρήματα, αλλά να μείνουν σε διαφορετικές exclusive κατοικίες.

Η πλατφόρμα Infinity by Pacaso λειτουργεί μόνο με πρόσκληση άλλων μελών. Προϋπόθεση για να ενταχθεί κανείς στο δίκτυο, η αξία του ακινήτου να κυμαίνεται στα 3,5-15 εκατ. ευρώ. Photo: www.pacaso.com

Villa Bom, στο St. Barths στην Καραϊβική. Photo: www,pacaso.com

Μικρό και αποκλειστικό δίκτυο

Πριν μερικούς μήνες, η πλατφόρμα Pacaso, η οποία εξειδικεύεται στη συνιδιοκτησία πολυτελών εξοχικών κατοικιών, λάνσαρε την Infinity by Pacaso, μια πλατφόρμα ανταλλαγής κατοικιών. Λειτουργεί μόνο με πρόσκληση άλλων μελών, και προς το παρόν διαθέτει 200 κατοικίες σε περιοχές όπως η Νέα Υόρκη, η Τοσκάνη, η Κοιλάδα της Νάπα στην Καλιφόρνια, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, η Ίμπιζα. Προϋπόθεση για να ενταχθεί κανείς στο δίκτυο είναι: η αξία του ακινήτου που πρέπει να κυμαίνεται στα 3,5-15 εκατ. ευρώ, η διάθεση του ακινήτου για τουλάχιστον 14 ημέρες ετησίως και η ανταλλαγή κατοικίας ή πίστωση πόντων. Στόχος της πλατφόρμας είναι να παραμείνει «μικρή και αποκλειστική». Ίσως για αυτό το λόγο επιβάλλει κόστος συμμετοχής τα 860 ευρώ για μια εβδομάδα ανταλλαγής κι η εφάπαξ χρέωση 86.000 ευρώ για 10 χρόνια πρόσβασης στο δίκτυο.

Το υψηλό κόστος διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη ανήκουν στην ίδια ομάδα και έχουν επενδύσει σοβαρά στην ανταλλαγή. Τα σπίτια επιλέγονται για την αρχιτεκτονική, την τοποθεσία και τον χαρακτήρα τους, ενώ ο αριθμός των μελών είναι σκόπιμα περιορισμένος -αναφέρει η πλατφόρμα- διασφαλίζοντας ότι κάθε ανταλλαγή πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, φροντίδας και διακριτικότητας. Ο συνιδρυτής της Pacaso, Όστιν Άλισον, αναφέρει ότι η ανταλλαγή κατοικιών καλωσορίζει τον επισκέπτη στη ζωή κάποιου άλλου και επισημαίνει πως η εμπειρία αυτού του είδους αποκαλύπτει πόσα εξαιρετικά σπίτια μένουν αχρησιμοποίητα επειδή δεν υπήρξε στο παρελθόν ένας αξιόπιστος τρόπος ανταλλαγής τους με ομοϊδεάτες ιδιοκτήτες.

Σε μια ιστορική κατοικία της Τοσκάνης στην Ιταλία όταν τελειώνει το καλοκαίρι, για τον τρύγο. Photo: Facebook/ HomeExchangeCollection

Πώς εξηγείται η επιτυχία

Οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν τα σπίτια ως ιδιοκτήτες. Τα σέβονται. Οι ενοικιαστές μπορεί να μη δώσουν μεγάλη σημασία και να προκαλέσουν φθορές, ή να μην αξιολογήσουν όπως πρέπει τις παροχές. Η ανταλλαγή κατοικιών μοιάζει να είναι μια win-win επιλογή: από τη μια μειώνεται το κόστος διαμονής, από την άλλη αξιοποιείται ένα «ξεχασμένο» περιουσιακό στοιχείο. Παίρνει ξανά ζωή και δίνει τη δυνατότητα σε άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον τόπο και να ζήσουν σαν ντόπιοι. Όσο για τις συνδρομές που απαιτούνται, αυτές λειτουργούν ως εγγύηση. Διασφαλίζουν ότι όλα τα μέλη έχουν το ίδιο βιοτικό επίπεδο και εκτιμούν την ξένη περιουσία. Την ίδια στιγμή, πρόκειται για μια συμφέρουσα εναλλακτική -για μερικούς. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι μια σουίτα ή μια βίλα σε κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες μπορεί να κοστίζουν έως και 50.000 την εβδομάδα. Επομένως, καταβάλλοντας μόνο ένα σημαντικά μικρότερο ποσό την εβδομάδα εξοικονομούνται χιλιάδες ευρώ.

Στην ίδια λογική κι η εφάπαξ χρέωση της Infinity by Pacaso ευνοεί τον ιδιοκτήτη, καθώς αν ταξιδεύει συχνά κατά τη διάρκεια του έτους, μπορεί να κάνει απόσβεση της συνδρομής μέσα σε μόλις 1-2 χρόνια και να απολαύσει στην πραγματικότητα δωρεάν διακοπές. Πολλά από τα σπίτια αυτά, μάλιστα, δεν είναι διαθέσιμα σε άλλες πλατφόρμες και οι ιδιοκτήτες τους δε θα τα άνοιγαν στο ευρύ κοινό. Το δίκτυο «ξεκλειδώνει» την πρόσβαση σε πολυτελή ακίνητα σε όλο τον κόσμο και δίνει παράλληλα την αίσθηση του «status» και της αποκλειστικότητας. Τέλος, αν η συνδρομή ήταν χαμηλότερη, οι ιδιοκτήτες θα ερμήνευαν ως «φθηνή» την προσέγγιση και θα εμπιστεύονταν τα σπίτια τους.

*Εξωτερική φωτογραφία: Με πρόσβαση σε χιονοδρομική πίστα, με ιδιωτικό ασανσέρ και πανοραμική θέα στα βουνά της Νορβηγίας, περιλαμβάνει τζακούζι για 14 άτομα, σάουνα και play room. ThirdHome.com