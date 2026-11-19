Το ραδιόφωνο που φορτίζει με ηλιακή ενέργεια ή χειροκίνητα, εξαντλήθηκε σε μόλις μία ημέρα.

Στο υπόγειο, τοποθετημένα ανά κατηγορία, βρίσκονται είδη πρώτης ανάγκης: τρόφιμα μακράς διαρκείας, κονσέρβες, ζυμαρικά, μπάρες, νερό, καθώς και φακοί, ραδιοφώνα, κουβέρτες. Ο,τι μπορεί να χρειαστεί, με λίγα λόγια, στο ενδεχόμενο μιας μεγάλης κρίσης. Είτε πρόκειται για φυσική καταστροφή, είτε για πυρηνικό πόλεμο, είτε για… μετεωρίτη που προσγειώνεται απροειδοποίητα, πολλοί είναι όσοι εδώ και χρόνια ετοιμάζονται για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Μέχρι πρότινος, αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνταν γραφικοί. Ωστόσο, μετά τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία των πολιτών απέναντι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και την ανάγκη αυτάρκειας για τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης, η συγκέντρωση βασικών προμηθειών δεν μοιάζει πλέον με σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Μετά τις συστάσεις της Κομισιόν για το κιτ επιβίωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι πωλήσεις προϊόντων της εταιρίας Midland εκτοξεύθηκαν. Photo: Instagram/ Midlandworld

Τι συστήνει η Κομισιόν

Με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αυτάρκεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τους πολίτες να ετοιμάσουν ένα βασικό κιτ, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα βασικά είδη για επιβίωση τριών ημερών. Εμφιαλωμένο νερό -2 λίτρα ανά άτομο- , τρόφιμα μακράς διάρκειας που δε χρειάζονται μαγείρεμα, φάρμακα, φακός, ραδιόφωνο, φορτισμένο powerbank, προσωπικά έγγραφα σε αδιάβροχες θήκες, μετρητά. Σκοπός είναι τα νοικοκυριά να είναι αυτόνομα για τις πρώτες 72 ώρες, διάστημα κατά το οποίο θα ενεργοποιείται ο κρατικός μηχανισμός για την αποκατάσταση κρίσιμων υπηρεσιών.

Εξαντλήθηκε το ραδιόφωνο

Σε μια επαρχιακή πόλη περίπου 1.400 κατοίκων, το Μανκασάλε του Ρέτζο Εμίλια στην Ιταλία, βρίσκεται η έδρα της Midland Europe, μιας εταιρίας με μακρά παρουσία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης. Παρότι έχει αμερικανική καταγωγή, πέρασε σε ιταλικά χέρια, συνδέοντας την πορεία της με την οικογένεια Τορετζάνι, σχεδιάζοντας και εξάγοντας συσκευές συσκευές επικοινωνίας, όπως πομποδέκτες, συστήματα ενδοεπικοινωνίας και ραδιόφωνα έκτακτης ανάγκης. Το τελευταίο διάστημα, καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα της, με ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από τη Μεγάλη Βρετανία.

Το ραδιόφωνο έκτακτης ανάγκης Midland ER300 Pro, το οποίο μπορεί να επαναφορτιστεί τόσο μέσω ηλιακής ενέργειας όσο και χειροκίνητα, εξαντλήθηκε μέσα σε μία ημέρα. Photo: Instagram/ Midlandworld

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ραδιόφωνο έκτακτης ανάγκης Midland ER300 Pro, το οποίο μπορεί να επαναφορτιστεί τόσο μέσω ηλιακής ενέργειας όσο και χειροκίνητα, με ενσωματωμένο δυναμό και πλέον είναι εξαντλημένο από την επίσημη ιστοσελίδα. Η συσκευή κοστίζει 89 ευρώ και πέρα από τη βασική του λειτουργία, μπορεί να λειτουργήσει ως φακός και ηχείο, ενώ συνδέεται με Bluetooth και φορτίζει μέσα από ενσωματωμένο ηλιακό πάνελ ή με δυναμό. Η μπαταρία του μπορεί να φορτίσει πλήρως δύο φορές το κινητό τηλέφωνο. Μία μόλις ημέρα μετά την προτροπή της Ντάουνινγκ Στριτ να εφοδιαστούν οι Βρετανοί με τα απαραίτητα, το μοντέλο ER300 Pro εξαντλήθηκε μέσα σε 24 ώρες.

Ο αντιπρόεδρος της Midland, Γκαμπριέλε Τορετζάνι, μιλώντας στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Adnkronos εξήγησε πως τα τελευταία χρόνια, ολοένα περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. «Οι διεθνείς εντάσεις, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές έχουν κάνει πολλές οικογένειες να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ενημέρωσης και της σύνδεσης όταν τα παραδοσιακά δίκτυα δεν είναι διαθέσιμα. Για εμάς, δεν πρόκειται απλώς για μια νέα σειρά προϊόντων, αλλά για μια ευθύνη απέναντι στην κοινότητα», συμπλήρωσε. Όπως είπε, δέσμευση της εταιρίας είναι να επενδύσουν σε προϊόντα χάρη στα οποία περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούν να αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με ψυχραιμία και θα νιώθουν λιγότερο μόνοι, διατηρώντας την επικοινωνία με το περιβάλλον τους.

Η συσκευή κοστίζει 89 ευρώ και μπορεί να επαναφορτιστεί με ηλιακή ενέργεια ή χειροκίνητα, λειτουργεί ως φακός και ηχείο. Photo: Instagram/ Midlandworld

Όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος της εταιρίας τα τελευταία χρόνια πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Photo: Instagram/ Midlandworld

Ανάρπαστο και το σακίδιο

Επιτυχία, όμως, δε γνωρίζει μόνο το συγκεκριμένο ραδιόφωνο, αλλά και το σακίδιο Er Emergency, το οποίο διατίθεται προς 169 ευρώ και καταγράφει ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις στη βρετανική αγορά. Περιλαμβάνει κιτ επιβίωσης με αδιάβροχες τσάντες, δύο πτυσσόμενα δοχεία χωρητικότητας 8 λίτρων και το ραδιόφωνο ER300 Pro. Όπως αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας, δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί σε τρία σενάρια: τα ακραία καιρικά φαινόμενα που μπορεί να απομονώσουν ολόκληρες περιοχές, την πίεση στα δίκτυα ηλεκτρισμού ή ύδρευσης, την ψηφιακή και γεωπολιτική αστάθεια με πιθανά προβλήματα στην επικοινωνία και αιφνίδια έλλειψη της δυνατότητας εφοδιασμού.

Το αδιάβροχο σακίδιο διαθέτει ειδικές θήκες,περιλαμβάνει πολυεργαλείο πολλαπλών χρήσεων, ειδικό δοχείο για νερό, ισοθερμικές κουβέρτες, σφυρίχτρα με πυξίδα και τράπουλα. Ωστόσο, η Midland επισημαίνει ότι ο εξοπλισμός του σακιδίου δεν αρκεί από μόνος του για την πλήρη κάλυψη των αναγκών ενός νοικοκυριού. Συνιστά την προσθήκη τροφίμων υψηλής θερμιδικής αξίας και μεγάλης διάρκειας ζωής, αντισηπτικού τζελ, επιδέσμων και επιθεμάτων, ώστε το κιτ να ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες των πρώτων ημερών μιας έκτακτης κατάστασης.

Στόχος, σύμφωνα με την εταιρία, δεν είναι να πανικοβληθούν οι πολίτες, αλλά με το ραδιόφωνο και το σακίδιο, να νιώσουν έτοιμοι και ψύχραιμοι αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πρόκληση. Photo: Midlandeurope.com

Πρακτικές συμβουλές

Η εταιρία δίνει μερικές πρακτικές οδηγίες για την οργάνωση του κιτ, ώστε οι πολίτες να το ετοιμάσουν με ευκολία. Συστήνεται να φυλάσσεται κοντά στην έξοδο, ώστε να βρίσκεται κοντά σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος να εγκαταλείψει το χώρο. Δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15-20% του σωματικού βάρους εκείνου που το μεταφέρει και κάθε έξι μήνες πρέπει να ελέγχεται η ημερομηνία λήξης των τροφίμων και η κατάσταση των μπαταριών. Όπως επισημαίνει η Midland, στόχος δεν είναι να ζούμε σε καθεστώς φόβου, αλλά να έχουμε επίγνωση των πιθανών κινδύνων. Το να γνωρίζουμε ακριβώς τι περιέχει το κιτ επιβίωσης 72 ωρών και να το έχουμε διαθέσιμο, μετατρέπει μια κατάσταση πιθανού πανικού σε μια διαχειρίσιμη πρόκληση.

Εξωτερική φωτογραφία: Midlandeurope.com