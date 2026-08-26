Τέντι Σάντις: Ο περιζήτητος Ελληνας που έχει γίνει παγκόσμιο brand

Από το οικογενειακό diner και τους δρόμους της Αστόριας μέχρι τη New Balance, την Porsche και την LVMH, ο Τέντι Σάντις έχτισε ένα από τα πιο επιδραστικά σύμπαντα της σύγχρονης ανδρικής μόδας.

Ένα συνηθισμένο πρωινό στη Mulberry Street, στην ουρά μπροστά από το Aimé Leon Dore βλέπει κανείς έναν Ιάπωνα συλλέκτη sneakers, έναν Ιταλό fashion buyer, έναν εικοσάχρονο που έχει αποστηθίσει κάθε παραλλαγή του New Balance 550 και έναν άνδρα γύρω στα σαράντα που θα προτιμούσε να περιγράψει το ντύσιμό του ως «κλασικό αμερικανικό» παρά ως streetwear. Μερικοί περιμένουν για τα ρούχα. Άλλοι για έναν freddo cappuccino. Οι περισσότεροι, όμως, έχουν έρθει για να περάσουν λίγη ώρα μέσα στον κόσμο του Τέντι Σάντις.

Η ανακαινισμένη ναυαρχίδα του Aimé Leon Dore στη Νέα Υόρκη. Photo: @aimeleondore/Instagram

Το Aimé Leon Dore δεν έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ανδρικά brands της τελευταίας δεκαετίας επειδή εφηύρε το φούτερ, το chino, το καπέλο του μπέιζμπολ ή το πλεκτό polo. Η επιτυχία του βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο ένωσε γνώριμα αντικείμενα και πολιτισμικές αναφορές σε μια εικόνα αμέσως αναγνωρίσιμη: Νέα Υόρκη των ’90s, ελληνικό καλοκαίρι, Ralph Lauren, hip-hop, μπάσκετ, ιταλική κομψότητα, αμερικανικό πανεπιστημιακό στιλ και η φιλοξενία ενός οικογενειακού εστιατορίου. Ο ίδιος ο Σάντις το έχει διατυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια: αγοράζοντας Aimé Leon Dore, «αγοράζεις έναν κόσμο» και μια οπτική, περισσότερο από ένα μεμονωμένο ρούχο. Αυτή η φράση συνοψίζει το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας καλύτερα από οποιοδήποτε οικονομικό διάγραμμα.

Από την Αστόρια στη Mulberry Street

Ο Τέντι Σάντις γεννήθηκε το 1986 και μεγάλωσε στο Φλάσινγκ και στην Αστόρια του Κουίνς, ως γιος Ελλήνων μεταναστών. Στην επίσημη βιογραφία του, το Aimé Leon Dore συνδέει ευθέως τη δημιουργία του brand με την επιθυμία του να ενώσει τις αμερικανικές και ελληνικές επιρροές της ζωής του. Η μόδα δεν αποτέλεσε την προφανή επαγγελματική του διαδρομή. Δεν είχε περάσει από γνωστή σχολή design ούτε είχε εργαστεί επί χρόνια σε μεγάλο οίκο. Η ουσιαστικότερη εκπαίδευσή του έγινε στο Midnight Express Diner, το εστιατόριο της οικογένειάς του στην Upper East Side. Εκεί ανέλαβε τη λειτουργία της επιχείρησης το 2006, μαθαίνοντας να αναγνωρίζει τους τακτικούς πελάτες, να καταλαβαίνει τι χρειάζεται ένας χώρος για να αποκτήσει κοινότητα και να αντιμετωπίζει την εξυπηρέτηση ως προσωπική σχέση. «Έμαθα τι σημαίνει να υποδέχεσαι και να υπηρετείς», έχει πει για εκείνη την περίοδο, εξηγώντας ότι εξακολουθεί να διοικεί ολόκληρη την επιχείρησή του με την ίδια λογική. Η παρατήρηση φωτίζει και την πιο ασυνήθιστη πλευρά του success story του: ο Σάντις σκέφτεται συχνά περισσότερο σαν εστιάτορας παρά σαν παραδοσιακός σχεδιαστής. Το κατάστημα πρέπει να έχει ρυθμό, ατμόσφαιρα, μουσική, μυρωδιά και προσωπικότητα. Ο πελάτης πρέπει να νιώθει ότι έχει φτάσει κάπου, όχι ότι μπήκε απλώς για να αγοράσει ένα sweatshirt.

Photo: @aimeleondore/Instagram

Photo: @aimeleondore/Instagram

Το Café Leon Dore στην 214 Mulberry Street όπου το καλοραμμένο preppy ντύσιμο σερβίρεται μαζί με freddo cappuccino και ελληνικά γλυκά. Photo: @aimeleondore/Instagram

Το Aimé Leon Dore ιδρύθηκε το 2014 στο Κουίνς. Το όνομά του συνδυάζει τη γαλλική λέξη aimé, δηλαδή «αγαπημένος», με το Leon, όνομα του πατέρα του, και το Dore, παραλλαγή του Theodore, του δικού του ονόματος. Στις πρώτες συλλογές υπήρχε ήδη ο βασικός κώδικας: καθαρές φόρμες, αθλητικά στοιχεία, πολυτελή υφάσματα και μια εκδοχή της Νέας Υόρκης που μπορούσε να περάσει από το γήπεδο του μπάσκετ σε ένα καλό εστιατόριο χωρίς να αλλάξει ρούχα. Το brand εμφανίστηκε σε μια κρίσιμη στιγμή. Το πρώτο μεγάλο κύμα του hype-driven streetwear είχε αρχίσει να ωριμάζει. Το κοινό που είχε μεγαλώσει με Supreme, Yeezy και ατελείωτα drops αναζητούσε ρούχα περισσότερο ενήλικα, χωρίς να επιστρέψει στη δυσκαμψία του παραδοσιακού κοστουμιού. Το Aimé Leon Dore πρόσφερε ακριβώς αυτή τη μετάβαση: καλοραμμένα παντελόνια με sneakers, παλτά πάνω από hoodies, πλεκτές ζακέτες με καπέλα των Yankees και loafers φορεμένα με αθλητικές κάλτσες.

Αυτή η αισθητική περιγράφεται συχνά ως «New Prep». Στη δική του εκδοχή, το preppy ντύσιμο εγκαταλείπει τα κλειστά κλαμπ της Νέας Αγγλίας και περνά από το Κουίνς, το Χάρλεμ και τα μπασκετικά γήπεδα της Νέας Υόρκης και τις αναφορές στον Ralph Lauren να παραμένουν ορατές.

Το καφέ που έγινε τουριστικός προορισμός

Το Café Leon Dore αποτελεί την καθαρότερη έκφραση αυτής της στρατηγικής. Βρίσκεται δίπλα στο flagship της Νέας Υόρκης και λειτουργεί ταυτόχρονα ως καφέ, σκηνικό, σημείο συνάντησης και εισαγωγή στο brand. Στο μενού υπάρχουν freddo espresso, freddo cappuccino, ελληνικός καφές, λουκούμια, γλυκά και επιλεγμένα ελληνικά προϊόντα. Ακόμη και μικρά αντικείμενα με το λογότυπο του Café Leon Dore εξαντλούνται συχνά με την ταχύτητα ενός sneaker drop. Το 2019, όταν άνοιξε το κατάστημα και το καφέ στη Mulberry Street, η Vogue παρατηρούσε ήδη ότι το Aimé Leon Dore κατόρθωνε να μετατρέψει το φυσικό λιανεμπόριο σε προορισμό, την εποχή που η υπόλοιπη αγορά συζητούσε την παρακμή του. Ο στενός χώρος, το μάρμαρο, τα ελληνικά κεράσματα και ο καφές συνέδεαν τη μόδα με την προσωπική ιστορία του ιδρυτή. Ο Σάντις γνώριζε αυτό το περιβάλλον καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο, καθώς είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του μέσα στην οικογενειακή εστίαση.

Διαφημιστική καμπάνια για την συνεργασία Aimé Leon Dore x New Balance 827

Η ανακαινισμένη ναυαρχίδα στη διεύθυνση 214 Mulberry Street μετέφερε αργότερα το brand σε πιο πολυτελές επίπεδο. Σκούρα ξύλα, χαμηλός φωτισμός, έργα τέχνης, προσεκτικά τοποθετημένα προϊόντα και η ατμόσφαιρα ενός ιδιωτικού λέσχης αντικατέστησαν τη γνώριμη ένταση ενός streetwear shop. Την ημέρα των εγκαινίων, περισσότεροι από εκατό άνθρωποι συγκεντρώνονταν έξω από το κατάστημα, ενώ ο Σάντις περνούσε ώρες στον δρόμο χαιρετώντας επισκέπτες και φωτογραφιζόμενος μαζί τους. Ο καφές κοστίζει προφανώς πολύ λιγότερο από ένα παλτό ή ένα ζευγάρι συνεργατικών sneakers, προσφέρει όμως πρόσβαση στην ίδια αισθητική. Είναι το entry-level προϊόν ενός lifestyle brand: ένα χάρτινο ποτήρι που φωτογραφίζεται σχεδόν όσο και τα ρούχα. Η φιλοξενία ταξίδεψε μαζί με την εταιρεία. Το κατάστημα του Λονδίνου, που άνοιξε στο Soho το 2022, σχεδιάστηκε με ξύλινες επενδύσεις, περσικά χαλιά, μάρμαρα και αναφορές σε βρετανικά ιδιωτικά clubs. Περιλαμβάνει ελληνικό καφέ, lounge, μπαρ και χώρο για μουσική, μεταφέροντας στο Λονδίνο την ίδια ιδέα κοινότητας που είχε δοκιμαστεί στη Νέα Υόρκη.

Η εταιρεία συνέχισε με παρουσία στο Λος Άντζελες, ενώ τον Απρίλιο του 2026 παρουσίασε το νέο της flagship στην πόλη. Η γεωγραφική επέκταση δείχνει πόσο έχει αλλάξει η κλίμακα του brand από τις πρώτες συλλογές του Κουίνς, χωρίς να εγκαταλείπεται η σκηνοθεσία της σπανιότητας: λίγα φυσικά καταστήματα, αυστηρά ελεγχόμενη διανομή και online drops που συχνά εξαντλούνται.

Η Aimé Leon Dore Χ New Balance RC56 Capsule Collection. Photo: @aimeleondore/Instagram

Το sneaker που άλλαξε την τροχιά

Η μεγάλη καμπή ήρθε μέσα από τη New Balance. Η συνεργασία ξεκίνησε το 2019 με το 997, όμως η στιγμή που καθόρισε την παγκόσμια φήμη του Aimé Leon Dore ήταν η επαναφορά του 550. Το μοντέλο είχε σχεδιαστεί αρχικά ως μπασκετικό παπούτσι στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και παρέμενε σχεδόν ξεχασμένο στα αρχεία της εταιρείας. Ο Σάντις το επανέφερε με λιτές χρωματικές παλέτες, vintage αισθητική και καμπάνιες που έμοιαζαν περισσότερο με οικογενειακά άλμπουμ ή εικόνες από σχολικό γυμναστήριο παρά με συμβατική διαφήμιση sneakers. Η ανταπόκριση μετέτρεψε το 550 από αρχειακή περιέργεια σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της New Balance. Η συνεργασία επεκτάθηκε σε παπούτσια όπως τα 827, 1300, 990, 650R, 860v2 και 993, δημιουργώντας ένα από τα σταθερότερα και εμπορικότερα δημιουργικά δίδυμα της σύγχρονης sneaker αγοράς. Τον Απρίλιο του 2021, η New Balance ανακοίνωσε τον Σάντις ως τον πρώτο δημιουργικό διευθυντή της premium σειράς Made in USA. Η πρώτη πλήρης συλλογή του κυκλοφόρησε το 2022, με νέες εκδοχές των 990v1, v2 και v3, μαζί με αμερικανικό sportswear. Η κίνηση επιβεβαίωσε ότι η επιρροή του είχε ξεπεράσει τα όρια του δικού του brand: η New Balance τού παρέδιδε ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της κληρονομιάς της.

Ο Σάντις δεν προσπάθησε να μετατρέψει τη New Balance σε Aimé Leon Dore με άλλο λογότυπο. Η προσέγγισή του βασίστηκε σε διακριτικές παλέτες, καλά υλικά και στην ικανότητά του να κάνει ένα φαινομενικά «κανονικό» sneaker να μοιάζει επιθυμητό. Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη εμπορική του δύναμη: αντιλαμβάνεται πόση αλλαγή αντέχει ένα κλασικό προϊόν πριν χάσει την ταυτότητά του. Το 2026 εξακολουθεί να επιμελείται τη Made in USA, ενώ οι συνεργασίες Aimé Leon Dore x New Balance παραμένουν κεντρικό μέρος των συλλογών. Το brand δεν χρειάζεται πλέον ένα sneaker για να αποδείξει την επιρροή του. Το sneaker, ωστόσο, ήταν εκείνο που άνοιξε την πόρτα προς ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό.

Το κατάστημα της Aimé Leon Dore στο Λος Άντζελες. Photo: @aimeleondore/Instagram

Photo: @aimeleondore/Instagram

Από τη LVMH μέχρι τον Φασιανό: όταν ένα streetwear brand γίνεται πολιτιστικό φαινόμενο

Το 2022 αποτέλεσε ίσως τη σημαντικότερη χρονιά στην ιστορία του Aimé Leon Dore. Όχι επειδή κυκλοφόρησε κάποιο sneaker που εξαντλήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά επειδή ένας από τους ισχυρότερους ομίλους πολυτελείας στον κόσμο αποφάσισε να επενδύσει σε αυτό. Τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς, η LVMH Luxury Ventures, το επενδυτικό σκέλος του γαλλικού κολοσσού που στηρίζει ανερχόμενα brands, απέκτησε μειοψηφικό ποσοστό στην εταιρεία. Η επένδυση δεν συνοδεύτηκε από αλλαγή ταυτότητας ούτε από απορρόφηση του brand. Αντιθέτως, το Aimé Leon Dore συνέχισε να λειτουργεί ανεξάρτητα από τη Νέα Υόρκη, αποκτώντας όμως πρόσβαση σε ένα τεράστιο δίκτυο τεχνογνωσίας, παραγωγής και διεθνούς ανάπτυξης. «Η ιστορία της LVMH στην ανάπτυξη εμβληματικών brands μάς προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για το επόμενο κεφάλαιο της εταιρείας», είχε δηλώσει τότε ο Σάντις.



Η αγορά κατάλαβε αμέσως τι σήμαινε αυτή η κίνηση. Η LVMH δεν επενδύει απλώς σε εταιρείες που πηγαίνουν καλά. Επενδύει σε εταιρείες που πιστεύει ότι μπορούν να εξελιχθούν στα luxury brands της επόμενης γενιάς. Ακολούθησαν σχεδόν αμέσως τα νέα flagship stores. Πρώτα το Λονδίνο, στη συνέχεια το Λος Άντζελες και, το 2026, η εντυπωσιακή νέα ναυαρχίδα της Mulberry Street, η οποία θυμίζει περισσότερο ιδιωτική λέσχη συλλεκτών παρά κατάστημα λιανικής. Παρότι η εταιρεία παραμένει ιδιωτική και δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις, αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της κινείται πλέον σε επίπεδα που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η παρουσία της στις δευτερογενείς αγορές παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, ιδιαίτερα στις συνεργασίες με τη New Balance.

Το Aimé Leon Dore παρουσίασε και μια capsule συλλογή αφιερωμένη στον Αλέκο Φασιανό. Photo: @aimeleondore/Instagram

Fassianos “Nocturnal Love” Ashtray από μπλε πορσελάνη με χρυσές λεπτομέρειες και χαρακτηριστική εικαστική απεικόνιση. Photo: @aimeleondore/Instagram

Συνεργασία με την Porsche. Από το 2020 μέχρι σήμερα, οι δύο πλευρές έχουν παρουσιάσει συλλεκτικές Porsche 911, capsule συλλογές ένδυσης και αξεσουάρ, φωτογραφημένα σαν κινηματογραφικές σκηνές. Photo: @aimeleondore/Instagram

Η Porsche, η Ελλάδα και η δύναμη των συνεργασιών

Λίγα brands χρησιμοποιούν τις συνεργασίες τόσο επιλεκτικά όσο το Aimé Leon Dore. Ο Σάντις δεν αντιμετωπίζει τα collaborations ως ευκαιρία για εύκολο marketing αλλά ως έναν τρόπο να διευρύνει το σύμπαν του. Η συνεργασία με την Porsche αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από το 2020 μέχρι σήμερα, οι δύο πλευρές έχουν παρουσιάσει συλλεκτικές Porsche 911, capsule συλλογές ένδυσης και αξεσουάρ, φωτογραφημένα σαν κινηματογραφικές σκηνές από την αμερικανική Ανατολική Ακτή. Δεν πρόκειται για merchandising. Είναι ένας ύμνος στην αναλογική πολυτέλεια, στην οδηγική κουλτούρα και στην αισθητική της δεκαετίας του ’70. Το ίδιο ισχύει και για τις συνεργασίες με την Woolrich, την Clarks Originals, την Timberland, την Paraboot, την Drake’s, την Suicoke, την PUMA, τη Technics, τη New Era, την Kith, τη Molinari, ακόμη και την ελληνική Technohull, με την οποία δημιούργησε ένα συλλεκτικό ταχύπλοο.

Καμία όμως συνεργασία δεν ήταν τόσο προσωπική όσο εκείνες που συνδέθηκαν με την ελληνική του ταυτότητα. Το 2025 το Aimé Leon Dore παρουσίασε μια capsule συλλογή αφιερωμένη στον Αλέκο Φασιανό, μεταφέροντας στους καμβάδες των ρούχων τις χαρακτηριστικές μορφές, τα ποδήλατα, τους ανέμους και τις χρωματικές ισορροπίες του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Ήταν μια συνεργασία που δεν αντιμετώπιζε την ελληνικότητα ως τουριστικό μοτίβο αλλά ως πολιτιστική κληρονομιά. Λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε ακόμη μία έκπληξη. Η συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Αντί να περιοριστεί σε μια σειρά αθλητικών εμφανίσεων, ο Σάντις προσέγγισε τον ιστορικό σύλλογο σαν πολιτιστικό σύμβολο του Πειραιά. Vintage φωτογραφίες, κλασικές φόρμες, premium υλικά και αναφορές στην ιστορία της ομάδας δημιούργησαν μια συλλογή που απευθυνόταν εξίσου σε ποδοσφαιρόφιλους, συλλέκτες και λάτρεις της μόδας. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Ο Σάντις δεν έχει κρύψει ποτέ ότι η ελληνική του καταγωγή αποτελεί βασικό κομμάτι της δημιουργικής του ταυτότητας. Αντί όμως να την προβάλει επιφανειακά, επιλέγει συνεργασίες που έχουν πραγματικό συναισθηματικό βάρος.

Η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 της Aimé Leon Dore. Photo: @aimeleondore/Instagram

Πόσο κοστίζει τελικά το Aimé Leon Dore;

Παρά το γεγονός ότι πολλοί το κατατάσσουν στο luxury streetwear, το Aimé Leon Dore κινείται σε μια ενδιαφέρουσα ενδιάμεση κατηγορία. Ένα T-shirt ξεκινά συνήθως από περίπου €80-110. Τα φούτερ κυμαίνονται μεταξύ €180 και €260. Ένα πλεκτό polo ή cardigan κοστίζει περίπου €250-450, ενώ τα μάλλινα πανωφόρια μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν τα €900. Τα tailored σακάκια συχνά αγγίζουν ή ξεπερνούν τα €1.000, ενώ οι δερμάτινες δημιουργίες μπορεί να φτάσουν ακόμη υψηλότερα. Οι συνεργασίες με τη New Balance παραμένουν από τα πιο προσιτά προϊόντα του brand, με αρχικές τιμές γύρω στα €170-220. Στη δευτερογενή αγορά, όμως, ορισμένες εκδόσεις του 550, του 990v2 ή του 997 πωλούνται ακόμη και πολλαπλάσια της αρχικής τους αξίας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Σάντις δεν επιδίωξε ποτέ να γίνει η ακριβότερη μάρκα της αγοράς. Επέλεξε να προσφέρει υψηλότερη ποιότητα από εκείνη που περίμενε κανείς στην κατηγορία τιμής του. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η εταιρεία κατάφερε να προσελκύσει τόσο ανθρώπους του streetwear όσο και καταναλωτές που μέχρι πρότινος αγόραζαν αποκλειστικά Ralph Lauren, Brunello Cucinelli ή Loro Piana.

Εισαγωγική φωτογραφία: Ο Teddy Santis, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής της Aimé Leon Dore / www.aimeleondore.com