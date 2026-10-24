«Ο στρατάρχης σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα». Αυτή ήταν η εκδοχή που ανακοίνωσε το σοβιετικό πρακτορείο TASS στις 25 Οκτωβρίου 1960 για τον θάνατο του Μιτροφάν Νεντέλιν, επικεφαλής των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων της ΕΣΣΔ. Πέντε χρόνια αργότερα, μια απόρρητη έκθεση της CIA κατέγραφε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία για αεροπορικό δυστύχημα στη Σοβιετική Ένωση την ημέρα που υποτίθεται ότι είχε συμβεί.

Ο Νεντέλιν είχε σκοτωθεί την προηγουμένη στο πεδίο δοκιμών του Τιουρατάμ, γνωστό ως Μπαϊκονούρ, στο τότε σοβιετικό Καζακστάν. Ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος R-16 είχε τυλιχθεί στις φλόγες πριν προλάβει να απογειωθεί. Η καταστροφή πήρε το όνομά του, αλλά ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονταν επίσης στρατιωτικοί, μηχανικοί και τεχνικοί.

Στις 24 Οκτωβρίου 2026 συμπληρώνονται 66 χρόνια από εκείνη την ημέρα. Η ιστορία της διασώθηκε μέσα από απομνημονεύματα, μαρτυρίες και έγγραφα που έγιναν διαθέσιμα αργότερα. Οι πηγές διαφωνούν για τον τελικό αριθμό των θυμάτων, συμφωνούν, όμως, σε ένα κρίσιμο σημείο: οι εργασίες συνεχίζονταν δίπλα σε έναν πύραυλο γεμάτο προωθητικά υλικά, ενώ η πίεση για την εκτόξευση περιόριζε τα περιθώρια ασφαλείας.

Μια επιτυχία πριν την επέτειο

Το φθινόπωρο του 1960, ο R-16 ήταν ένα φιλόδοξο στρατιωτικό πρόγραμμα του γραφείου του σχεδιαστή Μιχαήλ Γιάνγκελ. Η επιτυχία του θα ενίσχυε το πυραυλικό οπλοστάσιο της ΕΣΣΔ και την εικόνα ισχύος της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γιάνγκελ ήταν ο κορυφαίος Σοβιετικός σχεδιαστής πυραύλων και διαστημικών συστημάτων και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της πυρηνικής και πυραυλικής «ασπίδας» της ΕΣΣΔ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Όπως αναφέρει το Air & Space του Smithsonian, επικαλούμενο τον σοβιετικό μηχανικό Μπορίς Τσερτόκ, ο Νεντέλιν ήθελε την πρώτη εκτόξευση πριν τις 7 Νοεμβρίου, επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης. Το χρονοδιάγραμμα αυτό μετατράπηκε σε παράγοντα κινδύνου, καθώς οι εξαντλημένες ομάδες συνέχιζαν να εργάζονται πάνω στον ήδη ανεφοδιασμένο πύραυλο.

Την ίδια ώρα, η προετοιμασία είχε παρουσιάσει διαδοχικά προβλήματα όπως διαρροή καυσίμου και δυσλειτουργίες ηλεκτρικών συστημάτων. Στις 24 Οκτωβρίου, η παρουσία του Νεντέλιν στην εξέδρα έφερε κοντά στον πύραυλο και άλλους αξιωματούχους. Κατά τις μαρτυρίες που παραθέτουν ιστορικοί, ο στρατάρχης κάθισε σε απόσταση μόλις 15–20 μέτρων. Οι άνθρωποι που έπρεπε να επιβάλουν την απομάκρυνση βρίσκονταν αντιμέτωποι με την παρουσία του ίδιου του προϊσταμένου τους, δηλαδή αίφνης η ιεραρχία είχε γίνει μέρος του προβλήματος ασφαλείας.

Ο κινητήρας άναψε ενώ ο πύραυλος ήταν ακόμη στο έδαφος

Το μοιραίο συνέβη κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Μια αλληλουχία ηλεκτρικών εντολών ενεργοποίησε πρόωρα τον κινητήρα του δεύτερου σταδίου, ενώ αυτό παρέμενε συνδεδεμένο με το πρώτο. Η φλόγα χτύπησε τις δεξαμενές ακριβώς από κάτω και προκάλεσε την καταστροφή του πυραύλου.

Μια ανάλυση διαθέσιμη στο τεχνικό αρχείο της NASA επισημαίνει τον συνδυασμό πίεσης χρόνου, εργασιών σε ανεφοδιασμένο πύραυλο και λανθασμένης διαμόρφωσης κρίσιμου μηχανισμού ασφαλείας, δείχνοντας ότι όλες οι δικλίδες προστασίας είχαν υπονομευθεί πριν εκδηλωθεί η φωτιά.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω από την κατασκευή. Ο Νεντέλιν απανθρακώθηκε, ο Γιάνγκελ όμως επέζησε γιατί είχε κάνει διάλειμμα για κάπνισμα! Λίγα λεπτά πριν την έκρηξη, είχε δεχθεί την πρόσκληση του συναδέλφου του Αντρόνικ Ιοσιφιάν να πάνε στον χώρο καπνίσματος, περίπου 150 μέτρα από την εξέδρα, όπως αναφέρει ο Μπορίς Τσερτόκ στα απομνημονεύματά του. Σύμφωνα με μία από τις αφηγήσεις που καταγράφει, όταν ξέσπασε η φωτιά ο Γιάνγκελ θεώρησε αρχικά ότι η εκτυφλωτική λάμψη προερχόταν από έναν αναπτήρα. Μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, έτρεξε προς τις φλόγες για να βοηθήσει ανθρώπους να διαφύγουν, παθαίνοντας εγκαύματα στα χέρια.

Ο αριθμός των νεκρών δεν είναι σαφής. Στον δεύτερο τόμο του Rockets and People, που εξέδωσε η NASA, αναφέρονται 126 θάνατοι, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο για 74 ανθρώπους που πέθαναν στην εξέδρα: 57 στρατιωτικούς και 17 εκπροσώπους της βιομηχανίας.

Η επίσημη εκδοχή για αεροπορικό δυστύχημα δεν εμπόδισε τις πληροφορίες να φτάσουν στη Δύση. Ήδη τον Δεκέμβριο του 1960, το ιταλικό πρακτορείο Continentale μετέδωσε πληροφορίες για φονική έκρηξη πυραύλου στην ΕΣΣΔ, όπως γράφει το The Space Review. Το 1965, η CIA συγκέντρωνε αναφορές για το συμβάν και αξιολογούσε τις πιθανές επιπτώσεις του στο σοβιετικό πυραυλικό πρόγραμμα.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση της CIA ΕΔΩ

Επομένως, η καταστροφή δεν παρέμεινε εντελώς άγνωστη επί τρεις δεκαετίες. Αυτό που καθυστέρησε ήταν η ανοιχτή δημοσίευση της ιστορίας της στον σοβιετικό Τύπο. Το 1989, το περιοδικό Ogonyok δημοσίευσε τι έγινε και ακολούθησαν περισσότερες μαρτυρίες και έγγραφα.

Η επιστημονική μελέτη The Russian R-16 Nedelin Disaster: An Historical Analysis of Failed Safety Management, στο Journal of Space Safety Engineering, εξετάζει την καταστροφή μέσα από συνεντεύξεις, βιβλιογραφία και χρονολόγιο των γεγονότων. Οι συγγραφείς εντοπίζουν καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές και πολιτισμικές επιρροές που διαμόρφωναν τη διαχείριση της ασφάλειας.

Οπως επισημαίνεται, ένα τεχνικό σύστημα μπορεί να διαθέτει διαδικασίες προστασίας, αλλά η αξία τους εξαρτάται από το αν οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να τις εφαρμόσουν. Στο Μπαϊκονούρ, η ανάγκη να ολοκληρωθεί η δοκιμή είχε μεγαλύτερο βάρος από τις ενδείξεις ότι έπρεπε να σταματήσει.

Η «Καταστροφή του Νεντέλιν» αποτελεί το πιο πολύνεκρο δυστύχημα στην ιστορία της πυραυλικής και διαστημικής επιστήμης. Μέχρι και σήμερα, η 24η Οκτωβρίου θεωρείται η «Μαύρη Ημέρα» του Μπαϊκονούρ και δεν πραγματοποιείται ποτέ καμία εκτόξευση εκείνη την ημερομηνία.