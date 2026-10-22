Στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, ένας άνδρας ντυμένος Batman στάθηκε μπροστά στο London Eye και συστήθηκε μέσω Instagram ως ο άνθρωπος που θα προσπαθούσε να κάνει «τα προβλήματα των Λονδρέζων να εξαφανιστούν».

Έναν μήνα αργότερα, το πρόσωπό του παραμένει κρυμμένο, όμως η δράση του έχει αποκτήσει πραγματικές διαστάσεις: μοίρασε κουπόνια καυσίμων των 70 λιρών σε πρατήριο στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, πλήρωσε πρόστιμα στάθμευσης έξω από νοσοκομείο, φέρεται να επιδότησε γεύματα ώστε chicken and chips να πωλούνται για μία λίρα, μοίρασε ανεμιστηράκια σε επιβάτες του μετρό και συμμετείχε σε καθαρισμούς και μικροεπισκευές δρόμων.

Η πιο καλά τεκμηριωμένη δράση του είναι εκείνη της 16ης Οκτωβρίου, σε πρατήριο όπου η τοπική Lee Manor Society κατέγραψε ουρές αυτοκινήτων και μαρτυρία κατοίκου σύμφωνα με την οποία διανεμήθηκαν τουλάχιστον 3.500 λίρες σε κουπόνια καυσίμων. Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερο βάρος μέσα στη συγκυρία: τον Σεπτέμβριο ο βρετανικός πληθωρισμός είχε ανέβει στο 3,5%, με τα καύσιμα να αποτελούν τον σημαντικότερο ανοδικό παράγοντα, ενώ στα μέσα Οκτωβρίου ένα τυπικό γέμισμα 55 λίτρων κόστιζε περίπου 96 λίρες για βενζίνη και 110 για diesel.

Το μυστήριο, ωστόσο, παραμένει. Δεν είναι γνωστό ποιος χρηματοδοτεί τις παρεμβάσεις, εάν πρόκειται για καθαρή ιδιωτική φιλανθρωπία, για σχεδιασμένο social-media project ή για συνδυασμό των δύο. Ο δημοφιλής YouTuber Niko Omilana θεωρήθηκε από πολλούς πιθανός άνθρωπος πίσω από τη μάσκα, αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά την εμπλοκή του όταν ρωτήθηκε από το BBC.

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Μια μαύρη κάπα ανάμεσα στις αντλίες βενζίνης

Για λίγη ώρα, στις 16 Οκτωβρίου, ένα συνηθισμένο πρατήριο καυσίμων στο νοτιοανατολικό Λονδίνο έμοιαζε περισσότερο με σκηνικό κινηματογραφικής καμπάνιας παρά με βενζινάδικο.

Οι τιμές στις αντλίες δεν ήταν εκείνο που τραβούσε τα βλέμματα. Ήταν ο άνδρας με τη μαύρη στολή, την κάπα και τη μάσκα του Batman που υποδεχόταν τους οδηγούς και τους έδινε κουπόνια αξίας 70 λιρών για να βάλουν καύσιμα. Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα στη γειτονιά.

Η εικόνα καταγράφηκε και από το επάνω κατάστρωμα λεωφορείου: αυτοκίνητα να περιμένουν για να μπουν στο πρατήριο, σημαίες με την ένδειξη «FREE FUEL» και το σήμα της νυχτερίδας, και τον «Batman» να κινείται ανάμεσα στις αντλίες.

Η προσφορά των 70 λιρών δεν ήταν αμελητέα. Στις 15 Οκτωβρίου η AA υπολόγιζε ότι ένα συνηθισμένο ρεζερβουάρ 55 λίτρων κόστιζε περίπου 96 λίρες. Με αυτή τη βάση, το κουπόνι κάλυπτε σχεδόν τα τρία τέταρτα ενός τυπικού γεμίσματος βενζίνης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Londons Batman (@officiallondonsbatman)

Και η συγκυρία εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί το θέαμα προκάλεσε τέτοια ανταπόκριση. Τα επίσημα στοιχεία της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας έδειξαν ότι τον Σεπτέμβριο οι τιμές των καυσίμων είχαν αυξηθεί κατά 29,8% μέσα σε έναν χρόνο. Η μέση τιμή της βενζίνης είχε φτάσει τις 169,5 πένες ανά λίτρο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022, ενώ το diesel είχε ανέβει στις 192,5 πένες.

Γι’ αυτό και οι αντιδράσεις των οδηγών δεν έμοιαζαν απλώς με ενθουσιασμό για μια ευφάνταστη εμφάνιση.

Σε μαρτυρίες που κατέγραψε το ITV News και αναπαρήγαγαν οι Times και η Evening Standard, οδηγοί μιλούσαν για μια πραγματική οικονομική ανάσα. Ένας εξ αυτών σχολίασε ότι με το σημερινό κόστος ζωής «βοηθά πολύ» να παίρνει κανείς κάτι δωρεάν, ενώ άλλος περιέγραψε τις τιμές των καυσίμων ως παράλογες.

Ο ίδιος ο μασκοφόρος έδωσε μια πιο προσεκτικά διατυπωμένη εξήγηση. Δεν εμφανίστηκε ως τιμωρός. Δεν μίλησε για εγκληματίες. Μίλησε για το κόστος ζωής.

Στο ITV είπε ότι προσπαθεί να δώσει στους Λονδρέζους «ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο» και πρόσθεσε μια φράση που έχει γίνει σχεδόν το σύνθημα του εγχειρήματός του: «Δεν χρειάζεται να είσαι υπεράνθρωπος για να είσαι ήρωας».

Από τα πρόστιμα του νοσοκομείου στο chicken and chips της μιας λίρας

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρεμβάσεις του έγινε κοντά στο Kingston Hospital, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.

Σε βίντεο που αναπαρήγαγαν βρετανικά μέσα, ο μασκοφόρος εμφανίζεται να πληρώνει Penalty Charge Notices που είχαν τοποθετηθεί σε αυτοκίνητα ανθρώπων που βρίσκονταν στο νοσοκομείο. Η αιτιολόγησή του ήταν απλή: κάποιος που αντιμετωπίζει ήδη ένα πρόβλημα υγείας ή επισκέπτεται έναν δικό του άνθρωπο δεν θα έπρεπε, κατά την άποψή του, να επιβαρύνεται και με ένα πρόστιμο στάθμευσης.

Σε μία από τις σκηνές, μια γυναίκα επιστρέφει στο αυτοκίνητό της και πληροφορείται ότι το πρόστιμό της έχει καλυφθεί. Η αντίδρασή της συμπυκνώνει ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε μεγάλη δήλωση το νόημα αυτών των μικρών παρεμβάσεων: του είπε ότι της είχε «αλλάξει τη μέρα».

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Υπάρχει, ωστόσο, εδώ μια σημαντική λεπτομέρεια επαλήθευσης. Το Royal Borough of Kingston upon Thames αναφέρει ότι για την ηλεκτρονική πληρωμή ενός PCN απαιτούνται ο αριθμός του προστίμου και η πινακίδα του οχήματος και ότι τα πρόστιμα μειώνονται αν πληρωθούν μέσα σε 14 ημέρες. Δεν εντοπίστηκε δημόσια ανακοίνωση του δήμου που να επιβεβαιώνει ότι τα συγκεκριμένα PCNs πληρώθηκαν από τον «Batman», επομένως η συγκεκριμένη δράση τεκμηριώνεται κυρίως από το βίντεο και τη δημοσιογραφική κάλυψη, όχι από επίσημη δημοτική επιβεβαίωση.

Σε άλλη παρέμβαση, που περιγράφεται σε ρεπορτάζ της Daily Mail το οποίο αναδημοσιεύτηκε αυτούσιο από άλλες ιστοσελίδες, ο Batman φέρεται να συνεργάστηκε με το Selekt Chicken στο Archway ώστε μερίδα chicken and chips να κοστίζει μία λίρα για αρκετές ημέρες. Στα πλάνα εμφανίζονται και μαθητές να αγοράζουν το φθηνό γεύμα, ενώ ο ιδιοκτήτης του καταστήματος λέει ότι είναι υπερήφανος που μπορεί να βοηθήσει την κοινότητα.

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Το ίδιο ρεπορτάζ αποδίδει στον μασκοφόρο ακόμη πιο παιχνιδιάρικες κινήσεις: πώληση σοκολάτας Freddo για μόλις 5 πένες έξω από την Tottenham Court Road, μοίρασμα ανεμιστήρων σε ζεστούς συρμούς του Tube, συλλογή σκουπιδιών μαζί με άλλα μαυροντυμένα άτομα και βοήθεια σε ένα ζευγάρι για να περάσει τον δρόμο.

Αυτές οι μικρότερες πράξεις είναι περισσότερο «social-media stunts» και λιγότερο εύκολο να επαληθευτούν ανεξάρτητα. Ωστόσο, ταιριάζουν με το μοτίβο που καταγράφουν και οι Times: ένας Batman που μεταφέρει τον μύθο της Γκόθαμ στα εντελώς πεζά προβλήματα μιας σύγχρονης μεγαλούπολης.