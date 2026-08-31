Sold out η Θεσσαλονίκη για την προεκλογική ΔΕΘ – Οι κερδισμένοι και οι συγκρατημένοι

Δύο sold out Σαββατοκύριακα, τιμές που διπλασιάζονται και περισσότεροι από 200.000 αναμενόμενοι επισκέπτες. Η 90ή Διεθνής Έκθεση αποκτά φέτος έντονο προεκλογικό χρώμα και η Θεσσαλονίκη μετρά ήδη τα οφέλη, τα οποία όμως δεν φτάνουν παντού με τον ίδιο ρυθμό.

Λίγες μέρες πριν ανοίξει τις πύλες της η 90ή ΔΕΘ, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης έχουν ήδη γεμίσει τουλάχιστον για τα δύο Σαββατοκύριακα της διοργάνωσης. Η αυξημένη πολιτική κινητικότητα ενισχύει ακόμη περισσότερο τη ζήτηση, ενώ στην εστίαση η εικόνα είναι πιο σύνθετη: ορισμένα από τα γνωστά εστιατόρια της πόλης καταγράφουν ήδη ισχυρές κρατήσεις, χωρίς όμως το ίδιο όφελος να διαχέεται στο σύνολο της αγοράς.

Το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στο βήμα της ΔΕΘ με το βλέμμα ήδη στραμμένο στο εκλογικό 2027. H φετινή Έκθεση γίνεται η αφετηρία του προεκλογικού αφηγήματος και φέρνει στην πόλη επιτελεία, δημοσιογράφους, αναλυτές και κομματικά κλιμάκια από όλη τη χώρα.

H φετινή Έκθεση γίνεται η αφετηρία του προεκλογικού αφηγήματος και φέρνει στην Θεσσαλονίκη επιτελεία, δημοσιογράφους, αναλυτές και κομματικά κλιμάκια από όλη τη χώρα. Photo: Getty Images/Ideal Image

Τα ξενοδοχεία γεμίζουν

Η πολιτική κίνηση περνάει κατευθείαν στις διανυκτερεύσεις. Η πληρότητα στα καταλύματα ξεπερνά ήδη το 85%, με τα ξενοδοχεία του κέντρου να δουλεύουν sold out τουλάχιστον για τα δύο Σαββατοκύριακα. Οι τιμές ακολουθούν. Το δίκλινο σε μονάδα μεσαίας κατηγορίας ανεβαίνει από τα 50 στα 100 ευρώ και πάνω, ενώ στα πεντάστερα από τα 200-250 στα 400-500. Στα τετράστερα οι αυξήσεις φτάνουν το 60-70%. Το κενό μένει στις ενδιάμεσες μέρες, Δευτέρα με Πέμπτη, όταν η ζήτηση πέφτει στο 50-60%, με τη γνωστή “κοιλιά” της Έκθεσης.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Μανδρίνος, τα χαρακτηρίζει «τα δύο πιο ακριβά Σαββατοκύριακα της χρονιάς» και εξηγεί τι αλλάζει φέτος: «Εδώ και τριάντα χρόνια τα δύο Σαββατοκύριακα της Έκθεσης είναι εκείνα με τη μεγαλύτερη κίνηση της χρονιάς για τα ξενοδοχεία του κέντρου. Φέτος μάλιστα είναι sold out εδώ και δύο μήνες. Η διαφορά είναι ότι το αυξημένο πολιτικό ενδιαφέρον ανεβάζει την κίνηση ακόμη περισσότερο: βλέπουμε αύξηση και στις υπόλοιπες μέρες, καθώς οι επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις φέρνουν στην πόλη περισσότερο κόσμο από τον χώρο της πολιτικής».

Η πληρότητα στα καταλύματα ξεπερνά ήδη το 85%. To Hyatt Regency αν και βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο είναι sold out και τα δύο Σαββατοκύριακα της Εκθεσης. www.hyatt.com

Την ίδια εικόνα περιγράφει και η γενική διευθύντρια του Hyatt Regency Thessaloniki, Έλενα Μπινιάρη, παρόλο που το ξενοδοχείο δεν βρίσκεται στο κέντρο της πόλης αλλά κοντά στο αεροδρόμιο: «Η εικόνα ενόψει της ΔΕΘ είναι ιδιαίτερα θετική. Ο ρυθμός των κρατήσεων υπήρξε πολύ δυνατός, με αποτέλεσμα το ξενοδοχείο να είναι sold out και τα δύο Σαββατοκύριακα, ενώ ακόμη και τις καθημερινές κινούμαστε σε πολύ υψηλές πληρότητες. Είμαστε μάλιστα ένα βήμα πάνω από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κάτι που δείχνει ότι η Έκθεση παραμένει ισχυρός πόλος έλξης για τη Θεσσαλονίκη». Για τον Γρηγόρη Σκαλιστήρα, ιδιοκτήτη του Τhes Suites στο κέντρο, το ζητούμενο δεν σταματά στην πληρότητα: «Η περίοδος της ΔΕΘ είναι αναμφίβολα η πιο δυνατή της χρονιάς για την πόλη. Η κίνηση που φέρνει η Έκθεση δεν συγκρίνεται με καμία άλλη στιγμή του έτους. Το Thes Suites είναι sold out εδώ και εβδομάδες, κάτι που δείχνει πόσο μεγάλο παραμένει το ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει δεν είναι απλώς να γεμίσουμε τα δωμάτια, είναι να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο των υπηρεσιών μας, ώστε ο επισκέπτης να φύγει με την καλύτερη δυνατή εικόνα και να θέλει να επιστρέψει».

Το παράδοξο της εστίασης

Η απόκλιση δεν αφορά μόνο τις ημέρες της ΔΕΘ. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν μια ευρύτερη ψαλίδα ανάμεσα στους δύο κλάδους: ο κύκλος εργασιών στα καταλύματα ανεβαίνει στα 198,4 εκατ. ευρώ (+13,8%), ενώ η εστίαση υποχωρεί κατά 7,7%, στα 263,2 εκατ. ευρώ. Η πόλη γεμίζει, το χρήμα όμως δεν κατανέμεται παντού το ίδιο. Και οι επαγγελματίες της εστίασης, το συζητούν όλο και πιο έντονα. Ο Αλέξανδρος Βασίλογλου, ιδιοκτήτης του ιστορικού εστιατορίου Clochard, θέτει το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο: «Η εστίαση δουλεύει πολύ καλά τις τρεις-τέσσερις ημέρες των πυκνών πολιτικών γεγονότων. Η έκθεση έχει πλέον μετατραπεί πρωτίστως σε πολιτικό γεγονός, με το επιχειρηματικό της σκέλος να μετριάζεται. Το Clochard είναι sold out όλες τις μέρες, δεν θα κρύψω όμως την άλλη όψη: με τους δρόμους κλειστούς, από τα μέτρα ασφαλείας και από τις διαδηλώσεις, η αγορά δεν δουλεύει όπως θα έπρεπε. Δέκα με δώδεκα καλά εστιατόρια της πόλης πάνε καλά, αλλά τα πιο απλά, καθημερινά μαγαζιά ταλαιπωρούνται γιατί ο κόσμος της Θεσσαλονίκης περιορίζει τις μετακινήσεις του μέσα σ’ αυτές τις μέρες».

Παρότι ο κύκλος εργασιών στα καταλύματα ανεβαίνει στα 198,4 εκατ. ευρώ η εστίαση υποχωρεί κατά 7,7%, στα 263,2 εκατ. ευρώ. Η πόλη γεμίζει, το χρήμα όμως δεν κατανέμεται παντού το ίδιο. @clochard_restaurant/Instagram

Μια πόλη σε γιορτινή διάθεση

Η φετινή διοργάνωση κουβαλά και συμβολικό βάρος: συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ, με τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία, πάνω από 1.000 εκθέτες και προσδοκία για περισσότερους από 200.000 επισκέπτες σε εννέα ημέρες. Στο πρόγραμμα, πάνω από 400 B2B συναντήσεις, πάνω από δέκα θεματικά αφιερώματα, μουσικές εκδηλώσεις και JuniorLand για τα παιδιά, ένα πακέτο που θέλει να ξαναφέρει τον κόσμο στο περίπτερο και στην αγορά γύρω από αυτό.

Και σαν να μην έφταναν οι πολιτικοί και οι επισκέπτες της Έκθεσης, το δεύτερο Σαββατοκύριακο η πόλη σηκώνει κι άλλο κόσμο. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, ο Αντώνης Ρέμος θα βρίσκεται στη Νέα Παραλία για μια μεγάλη δωρεάν συναυλία για τα τριάντα χρόνια της πορείας του. Η παραγωγή, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, αναμένεται να τραβήξει δεκάδες χιλιάδες κόσμο δίπλα στη θάλασσα. Το ίδιο διήμερο που τα ξενοδοχεία του κέντρου είναι sold out για τη ΔΕΘ, η παραλία γεμίζει για τον Ρέμο και η Θεσσαλονίκη καλείται να σηκώσει και τα δύο πλήθη μαζί.

Εισαγωγική φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image