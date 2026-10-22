Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει συνηθίσει να τραβά την προσοχή με τα γκολ του. Αυτή τη φορά, όμως, χρειάστηκε μόνο μια φωτογραφία, ένα μικρό δοχείο και ένα μεταλλικό καλαμάκι.

Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κρατώντας ένα μάτε, το παραδοσιακό ρόφημα της Νότιας Αμερικής, και θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τρεις Αργεντινούς ποδοσφαιριστές που τον μύησαν στη συνήθεια.

«Ευχαριστώ τον Χουλιάν Άλβαρες, τον Έντσο Φερνάντες και τον Χερόνιμο Ρούλι που μου γνώρισαν αυτό το υπέροχο ρόφημα», έγραψε στις 18 Οκτωβρίου, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το χαρακτηριστικό emoji του μάτε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Erling Braut Haaland (@erling)

Η αντίδραση δεν άργησε. Ο Άλβαρες απάντησε με ένα ενθουσιώδες «Erlingoooo», ενώ ο Φερνάντες σχολίασε «Protocolooooo», σε έναν ακόμη διαδικτυακό διάλογο που έδειξε πόσο ισχυροί παραμένουν οι δεσμοί των ποδοσφαιριστών και έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Πίσω, ωστόσο, από τη χαλαρή φωτογραφία του Χάαλαντ κρύβεται μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία: εκείνη ενός ροφήματος με βαθιές πολιτισμικές ρίζες, το οποίο έχει μετατραπεί σε καθημερινή τελετουργία για ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ποδοσφαίρου.

Από τη Νότια Αμερική στα ευρωπαϊκά αποδυτήρια

Για εκατομμύρια ανθρώπους στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη, την Παραγουάη και τη νότια Βραζιλία, το μάτε δεν είναι απλώς ένα ζεστό ρόφημα. Είναι μια κοινωνική συνήθεια, ένας τρόπος να μοιράζονται χρόνο και συζητήσεις με φίλους, συγγενείς και συναδέλφους.

Παρασκευάζεται από τα αποξηραμένα φύλλα του φυτού yerba mate, τα οποία τοποθετούνται σε ένα ειδικό δοχείο και περιχύνονται με ζεστό νερό. Το ρόφημα καταναλώνεται μέσα από ένα μεταλλικό καλαμάκι με φίλτρο, τη λεγόμενη bombilla, που συγκρατεί τα φύλλα.

Η γεύση του είναι χαρακτηριστικά πικρή και δεν κερδίζει απαραίτητα κάποιον από την πρώτη δοκιμή. Όπως εξηγεί ο πρώην Ουρουγουανός τερματοφύλακας Σεμπαστιάν Βιέρα, ακόμη και τα παιδιά του αρχικά παραπονέθηκαν ότι ήταν πολύ ζεστό και πολύ πικρό. Με τον καιρό, όμως, η γεύση γίνεται οικεία και η συνήθεια δύσκολα εγκαταλείπεται.

Οι ρίζες του μάτε φτάνουν στις αυτόχθονες κοινότητες της Νότιας Αμερικής, πολύ πριν από την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία. Σήμερα παραμένει ένα ισχυρό στοιχείο πολιτισμικής ταυτότητας, αλλά έχει αποκτήσει και μια δεύτερη ζωή χάρη στο ποδόσφαιρο.

Ο Μέσι, ο Γκριεζμάν και τα 240 κιλά μάτε της Αργεντινής

Αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που έχει συνδέσει την εικόνα του με το μάτε, αυτός είναι ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σταρ έχει φωτογραφηθεί πολλές φορές με το χαρακτηριστικό δοχείο και το θερμός του, είτε στις μετακινήσεις της εθνικής ομάδας είτε στην καθημερινότητά του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yerba Mate Lab🧉| Where Materos Are Born (@yerbamatelab)

Η σχέση των Αργεντινών ποδοσφαιριστών με το ρόφημα είναι τόσο στενή ώστε, σύμφωνα με το The Athletic, η αποστολή της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 είχε μαζί της περίπου 240 κιλά yerba mate.

Η εικόνα των διεθνών να κυκλοφορούν με το θερμός και το μάτε τους έγινε ακόμη πιο αναγνωρίσιμη στο Κόπα Αμέρικα του 2024. Σταδιακά, όμως, η συνήθεια πέρασε και στους συμπαίκτες τους από άλλες χώρες.

Ο Γάλλος Αντουάν Γκριεζμάν είναι ένας από τους πιο γνωστούς λάτρεις του ροφήματος. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει επίσης συνδεθεί με την κατανάλωσή του, ενώ ο Άγγλος Έρικ Ντάιερ είχε παραδεχθεί ήδη από το 2018 ότι άρχισε να πίνει μάτε επηρεασμένος από τους Αργεντινούς συμπαίκτες του.

Η διάδοσή του στα ευρωπαϊκά αποδυτήρια ακολουθεί, σε μεγάλο βαθμό, τις φιλίες και τις καθημερινές συνήθειες των ίδιων των παικτών. Ένας Αργεντινός ή Ουρουγουανός φέρνει το μάτε στην προπόνηση, το προσφέρει στους υπόλοιπους και, πριν περάσει πολύς καιρός, κάποιος συμπαίκτης του αποκτά το δικό του δοχείο. Ο Χάαλαντ είναι απλώς ο πιο πρόσφατος διάσημος «νεοφώτιστος».

Γιατί το προτιμούν οι ποδοσφαιριστές;

Πέρα από την παράδοση και την κοινωνική διάσταση, το μάτε έχει ένα χαρακτηριστικό που το κάνει ιδιαίτερα ελκυστικό στον αθλητικό κόσμο: περιέχει καφεΐνη. Η ουσία αυτή μπορεί να ενισχύσει προσωρινά την εγρήγορση, τη συγκέντρωση και την αντοχή στην άσκηση. Το μάτε περιέχει επίσης αντιοξειδωτικές ενώσεις, βιταμίνες και μέταλλα.

Ο Χοσέ Μπλέσα, ειδικός αθλητικής διατροφής που έχει εργαστεί και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, επισημαίνει ότι όσοι ποδοσφαιριστές καταναλώνουν συστηματικά μάτε συχνά προσλαμβάνουν περισσότερα υγρά. Παράλληλα, η καφεΐνη μπορεί να συμβάλει στην αθλητική απόδοση και στη νοητική εγρήγορση.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι πρόκειται για κάποιο θαυματουργό ρόφημα. Η περιεκτικότητά του σε καφεΐνη εξαρτάται από την ποσότητα των φύλλων και τον τρόπο παρασκευής, ενώ η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως αϋπνία ή ταχυπαλμία. Για πολλούς ποδοσφαιριστές, άλλωστε, το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι μόνο όσα περιέχει το μάτε, αλλά όσα συμβολίζει.

Μια μικρή τελετουργία που ενώνει διαφορετικές ποδοσφαιρικές κουλτούρες

Στα αποδυτήρια των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων συναντιούνται καθημερινά ποδοσφαιριστές από διαφορετικές ηπείρους, γλώσσες και πολιτισμούς. Το μάτε είναι ένα από τα μικρά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο αυτές οι κουλτούρες αλληλεπιδρούν. Μια συνήθεια που ξεκίνησε από τις κοινότητες της Νότιας Αμερικής ταξίδεψε μαζί με τους ποδοσφαιριστές της και απέκτησε οπαδούς από τη Γαλλία μέχρι τη Νορβηγία.

Και κάπως έτσι, ο Χάαλαντ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σκόρερ του κόσμου, έγινε πρωταγωνιστής μιας ιστορίας που δεν αφορά ούτε κάποιο ρεκόρ ούτε κάποιο εντυπωσιακό γκολ. Αφορά ένα πικρό ρόφημα, τρεις Αργεντινούς φίλους και μια καθημερινή συνήθεια που αποδεικνύει ότι το ποδόσφαιρο μεταφέρει πολύ περισσότερα από την μπάλα από τη μία χώρα στην άλλη.