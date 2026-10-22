Victoria’s Secret: Ο ιδρυτής που την πούλησε πριν την χρεοκοπία, το τρένο της woke ατζέντας που χάθηκε και το come back

Στις 8 Νοεμβρίου του 2018, ένα σχετικά κρύο απόγευμα στην Νέα Υόρκη η Μπάρμπαρα Φιάλιο-γνωστό μοντέλο αλλά και πρώην του Λένι Κράβιτς- περίμενε υπομονετικά την σειρά της.

Το σόου της Victoria’s Secret θα ξεκίναγε σε λίγες ώρες και η Βραζιλιάνα καλλονή, θα εμφανιζόταν στην σκηνή μαζί με την Αντριάνα Λίμα, την Κένταλ Τζένερ και την Σάρα Σαμπάϊο μεταξύ άλλων.

Όταν ήρθε η σειρά της και γδύθηκε οι κοιλιακοί της άφησαν άφωνους τους παριστάμενους, με κάποιους να αναρωτιούνται αν και τι έτρωγε όπως και πόσες ώρες γυμναζόταν. Αυτό τον σωματότυπο γυναίκας πρότασσε μέχρι πρότινος η εταιρία που συνδέθηκε άρρηκτα με τα αισθησιακά εσώρουχα, εναποτιθέμενα σε τέλεια γυναικεία κορμιά.

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Πέρυσι επέστρεψε μετά από έξι χρόνια αποχής στα φαντασμαγορικά σόου όπου πλέον συμμετείχαν και γυναίκες με… κανονικά σώματα σαν αυτές που βλέπουμε στο δρόμο και όχι στα κλαμπ, ενώ φέτος τα αγγελάκια της έλαμψαν ξανά στην πασαρέλα.

Αντριάνα Λίμα, Κάντις Σουάνπολ και Αλεσάντρα Αμπρόσιο

Μόνο που το παραμύθι της Victoria’s Secret που ξεκίνησε από το όραμα ενός άνδρα που δυσκολευόταν να αγοράσει εσώρουχα για την γυναίκα του σε μαγαζιά, ήταν από την αρχή σχεδόν μια επιχειρηματική ιστορία με πολλά ψέμματα, τρελά κέρδη, αδίστακτα αφεντικά, μισογυνισμό και άφθονη σεξουαλική παρενόχληση.

Ο ιδρυτής και ο δισεκατομμυριούχος

Ο Ρόι Ρέιμοντ ένιωθε τα περίεργα βλέμματα καρφωμένα πάνω του, καθώς ψώνιζε εσώρουχα για την γυναίκα του μέσα σε ένα πολυκατάστημα όπως συνήθιζε να λέει σε όσους τον ρώταγαν για το πως εμπνεύστηκε το brand Victoria’s Secret.

Στις 12 Ιουνίου του 1977 το πρώην στέλεχος μάρκετινγκ άνοιξε το πρώτο κατάστημα της εταιρίας του στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας, έχοντας πάρει 80.000 δολάρια δάνειο, τα μισά από τράπεζα και τα υπόλοιπα από την οικογένειά του.

Η πρώτη χρονιά απέφερε 500.000 δολάρια κέρδη στην Victoria’s Secret και ο Ρέιμοντ πήρε το ρίσκο να επεκταθεί ανοίγοντας άλλα τρία καταστήματα στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Ρόι Ρέιμοντ, ιδρυτής της Victoria’s Secret

Μόνο που όσο καλός ήταν στο να γεννάει ιδέες, τόσο κακός αποδείχτηκε στο επιχειρείν αφού στις αρχές των 80’s το brand που ίδρυσε βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεωκοπίας.

Τότε εμφανίστηκε μπροστά του ο δισεκατομμυριούχος Λεξ Γουέξνερ, που είχε δει τα σέξι εσώρουχα που πούλαγε η εταιρία και ήταν σίγουρος ότι το brand θα έκανε μεγάλα πράγματα, απλά δεν ήξερε ποια κατεύθυνση να του δώσει.

Ο Ρόι Ρέιμοντ δεν μπορούσε να πει όχι στο 1.000.000 δολάρια που του πρόσφερε ο Γουέξνερ, το πήρε και παρέμεινε πρόεδρος της Victoria’s Secret για άλλο ένα χρόνο.

Ο Ρόι Ρέιμοντ, ιδρυτής της Victoris’s Secret

Σταδιακά από το 1984 και μετά ίδρυσε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως δεν ευδοκίμησαν, εν αντιθέσει με την πρώτη του, η οποία απογειώθηκε μέσα σε μια μόλις δεκαετία. Στις 26 Αυγούστου του 1993, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα ο Ρέιμοντ πήδηξε από την γέφυρα Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο, βάζοντας τέρμα στην ζωή του.

Έπασχε από κατάθλιψη και ίσως να μην κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει το success story της Victoria’s Secret που στα χέρια του νέου της ιδιοκτήτη είχε φτάσει αισίως το 1992 τα 500 καταστήματα στις ΗΠΑ.

Ο «σκοτεινός» Ρέιζεκ και οι ψίθυροι

Μέχρι το 1995 τα καταστήματα γίνονται 800, οι πωλήσεις εκτοξεύονται και ο Γουέξνερ προσλαμβάνει τον Εντ Ρέιζεκ στον οποίο δίνει εν λευκώ το μάρκετινγκ του brand. Ο Ρέιζεκ είναι ευφυής αλλά ταυτόχρονα και ένας «σκοτεινός» τύπος που δεν μπορεί να κρατήσει μακριά τα χέρια του από γοητευτικές γυναίκες που δουλεύουν στην εταιρία ή μοντέλα που επιστρατεύονται για το περίφημο σόου του οίκου.

Δικιά του ιδέα είναι να περπατήσουν στην πασαρέλα η Ζιζέλ, η Χάιντι Κλουμ, η Αντριάνα Λίμα, η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και οι αδερφές Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ μεταξύ άλλων.

Το 1997 η συλλογή κατά γενική ομολογία είναι αδιάφορη, αλλά τότε έρχονται να προστεθούν τα περίφημα φτερά στα αγγελάκια που δημιουργούν ένα παροξυσμό και γεννούν φαντασιώσεις.

Σταδιακά αρχίζουν να ακούγονται διάφορα για την εταιρία αρχικά ως ψίθυροι για το σόου και κυρίως για τα όχι και τόσο γνωστά μοντέλα, τα οποία φέρεται να βιώνουν πολύ δύσκολες στιγμές στις οντισιόν.

Οι φήμες για εξαντλητικές δίαιτες και εξοντωτικά προγράμματα εξάσκησης ξεφεύγουν από τα στενά όρια των γραφείων αλλά κανείς αρχικά δεν δίνει την πρέπουσα σημασία.

Η θύελλα και ο Επστάιν

Χρειάστηκαν 24 χρόνια για να αποκαλυφθούν τα ένοχα μυστικά που ήταν καλά κρυμμένα πίσω από τα φτερά των αγγέλων, τα λαμπερά φώτα και τα σέξι εσώρουχα.

Τα χαμόγελα και τα γεμάτα ταμεία θα διαρκέσουν μέχρι το 2015, όταν με μια εντελώς απρόβλεπτη κίνηση η CEO της εταιρίας Σάρεν Τζέστεν Τέρνεϊ παραιτείται έτσι ξαφνικά. Τα δύο μεγάλα κεφάλια ο Λεξ Γουέξνερ και ο Εντ Ρέιζεκ σφυρίζουν αδιάφορα στα όσα ακούγονται να συμβαίνουν παρότι γνωρίζουν και συνεχίζουν τα σόου-υπερπαραγωγές και βγάζουν στην αγορά εσώρουχα που παραμορφώνουν όλο και περισσότερο το γυναικείο κορμί, προτάσσοντας την τάση για όλο και πιο αδύνατα κορμιά.

Έχουν χάσει αυτό που έχει ήδη έρθει και λέγεται body positivity-το κίνημα που αποδέχεται όλους τους σωματότυπους-και δεν βλέπουν την γιγάντωση του #MeToo αλλά και ευρύτερα της woke ατζέντας. Όταν το 2018 ο Ρέιζεκ δηλώνει στην Vogue ότι στο brand δεν χωράνε transgender μοντέλα ξεσπάει η θύελλα και λίγο αργότερα αναγκάζεται να ζητήσει συγνώμη.

Μόνο που είναι πλέον αργά. Παρότι ανασκευάζει εξαναγκάζεται σε παραίτηση και την ίδια μέρα η Victoria’s Secret προσλαμβάνει το transgender μοντέλο Βαλεντίνα Σαμπάιο. Τα σόου χάνουν το glam άρωμα που εξέπεμπαν και οι New York Times ρίχνουν μια χειροβομβίδα αποκαλύπτοντας τις στενές σχέσεις του Γουέξνερ με τον Τζέφρι Επστάιν.

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Θα εκτοξεύσουν και δεύτερη στις 1 Φεβρουαρίου του 2020, εν μέσω της πανδημίας για την εταιρία όπου κυριαρχούσε ο μισογυνισμός καθώς και για τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις του Ρέιζεκ. Ο Γουέξνερ δεν έχει πλέον άλλη λύση παρά να πουλήσει και μάλιστα φθηνά την Victoria’s Secret στην Sycamore Partners τον ίδιο μήνα με τίμημα μόλις 525.000.000 εκατομμύρια δολάρια.

Η πώληση και το come back

Ο ίδιος κράτησε ένα ποσοστό της τάξης του 45% και έναν τίτλο τιμής, αλλά πλέον οι νέοι ιδιοκτήτες πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Παραδόξως η πανδημία έδωσε άλλη μια ευκαιρία στην εταιρία, αφού οι πωλήσεις αυξήθηκαν, ενώ έγινε και μια αναδιάρθρωση αφού οι νέοι ιδιοκτήτες «έκλεισαν» οριστικά πολλά καταστήματα.

Αυτά που έμειναν ανακαινίστηκαν με μια νέα αισθητική, πιο ανθρώπινη και κυρίως με προϊόντα που μπορούνε να φοράνε και γυναίκες που δεν πλησιάζουν καν το σώμα της Κένταλ Τζένερ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria’s Secret Angels 🇧🇷 (@victoriassecretangelsbrasil)

Ο διάσημος Γάλλος δραματουργός Ρακίνας είχε πει πως δεν υπάρχει μυστικό που να μην το αποκαλύπτει ο χρόνος, μόνο που στην περίπτωση του πιο διάσημου οίκου εσωρούχων πέρασαν δύο και πλέον δεκαετίες.

Για την ακρίβεια χρειάστηκαν 24 χρόνια (το 1995 έγινε το πρώτο σόου) μέχρι το 2019 (η χρονιά που σταμάτησε) για να αποκαλυφθούν τα ένοχα μυστικά που ήταν καλά κρυμμένα πίσω από τα φτερά των αγγέλων, τα λαμπερά φώτα και τα σέξι εσώρουχα.